Skip to main content

Descripción

Se diferencia del formato JSONCompactEachRow en que también muestra dos filas de encabezado con nombres de columna y tipos, de forma similar a TabSeparatedWithNamesAndTypes.

Ejemplo de uso

Insertar datos

Use un archivo JSON con los siguientes datos, llamado football.json:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Lea los datos usando el formato JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes:
La salida estará en formato JSON:

Configuración del formato

Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla por nombre; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Si la configuración input_format_with_types_use_header está establecida en 1, los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026