|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Para los casos en que necesite más opciones de personalización de las que ofrecen otros formatos estándar, el formato
Descripción
Template permite al usuario especificar su propia cadena de formato personalizada con marcadores de posición para los valores
y definir reglas de escape para los datos.
Utiliza los siguientes ajustes:
|Ajuste
|Descripción
format_template_row
|Especifica la ruta del archivo que contiene cadenas de formato para las filas.
format_template_resultset
|Especifica la ruta del archivo que contiene cadenas de formato para las filas
format_template_rows_between_delimiter
|Especifica el delimitador entre filas, que se imprime (o se espera) después de cada fila excepto la última (
\n de forma predeterminada)
format_template_row_format
|Especifica la cadena de formato para las filas en línea.
format_template_resultset_format
|Especifica la cadena de formato del conjunto de resultados en línea.
|Algunos ajustes de otros formatos (p. ej.
output_format_json_quote_64bit_integers al usar el escape
JSON
Configuración y reglas de escape
La configuración
format_template_row
format_template_row especifica la ruta del archivo que contiene cadenas de formato para las filas, con la siguiente sintaxis:
Donde:
delimiter_1${column_1:serializeAs_1}delimiter_2${column_2:serializeAs_2} ... delimiter_N
Se admiten las siguientes reglas de escape:
|Parte de la sintaxis
|Descripción
delimiter_i
|Un delimitador entre valores (el símbolo
$ puede escaparse como
$$)
column_i
|El nombre o índice de una columna cuyos valores se seleccionarán o insertarán (si está vacía, la columna se omitirá)
serializeAs_i
|Una regla de escape para los valores de la columna.
|Regla de escape
|Descripción
CSV,
JSON,
XML
|Similares a los formatos con los mismos nombres
Escaped
|Similar a
TSV
Quoted
|Similar a
Values
Raw
|Sin escape, similar a
TSVRaw
None
|Sin regla de escape; vea la nota a continuación
Veamos un ejemplo. Dada la siguiente cadena de formato:
Si se omite una regla de escape, se usará
None.
XML es adecuado solo para la salida.
Se imprimirán (si se usa
Search phrase: ${s:Quoted}, count: ${c:Escaped}, ad price: $$${p:JSON};
SELECT) o se esperarán (si se usa
INPUT) los siguientes valores,
entre los delimitadores de columna
Search phrase:,
, count:,
, ad price: $ y
;, respectivamente:
s(con la regla de escape
Quoted)
c(con la regla de escape
Escaped)
p(con la regla de escape
JSON)
- Si se hace
INSERT, la línea de abajo coincide con la plantilla esperada y leería los valores
bathroom interior design,
2166,
$3en las columnas
Search phrase,
count,
ad price.
- Si se hace
SELECT, la línea de abajo es la salida, suponiendo que los valores
bathroom interior design,
2166,
$3ya están almacenados en una tabla en las columnas
Search phrase,
count,
ad price.
Search phrase: 'bathroom interior design', count: 2166, ad price: $3;
La configuración
format_template_rows_between_delimiter
format_template_rows_between_delimiter especifica el delimitador entre filas, que se imprime (o se espera) después de cada fila, excepto la última (
\n de forma predeterminada)
La configuración
format_template_resultset
format_template_resultset especifica la ruta del archivo que contiene una cadena de formato para el conjunto de resultados.
La cadena de formato del conjunto de resultados tiene la misma sintaxis que una cadena de formato para las filas.
Permite especificar un prefijo, un sufijo y una forma de imprimir información adicional, y contiene los siguientes marcadores de posición en lugar de nombres de columna:
datason las filas con datos en formato
format_template_row, separadas por
format_template_rows_between_delimiter. Este marcador de posición debe ser el primero de la cadena de formato.
totalses la fila con los valores totales en formato
format_template_row(cuando se usa WITH TOTALS).
mines la fila con los valores mínimos en formato
format_template_row(cuando
extremesestá establecido en 1).
maxes la fila con los valores máximos en formato
format_template_row(cuando
extremesestá establecido en 1).
rowses el número total de filas de salida.
rows_before_limites el número mínimo de filas que habría habido sin LIMIT. Solo se genera salida si la consulta contiene LIMIT. Si la consulta contiene GROUP BY, rows_before_limit_at_least es el número exacto de filas que habría habido sin LIMIT.
timees el tiempo de ejecución de la solicitud en segundos.
rows_reades el número de filas leídas.
bytes_reades el número de bytes (sin comprimir) leídos.
data,
totals,
min y
max no deben tener una regla de escape especificada (o debe especificarse
None explícitamente). Los demás marcadores de posición pueden tener cualquier regla de escape.
En las consultas INSERT, el formato permite omitir algunas columnas o campos si hay un prefijo o un sufijo (consulta el ejemplo).
Si la configuración
format_template_resultset es una cadena vacía,
${data} se usa como valor predeterminado.
A menudo resulta difícil, o incluso imposible, implementar las configuraciones de formato (definidas por
Especificación en línea
format_template_row,
format_template_resultset) para el formato Template en un directorio de todos los nodos de un clúster.
Además, el formato puede ser tan simple que no sea necesario colocarlo en un archivo.
En estos casos,
format_template_row_format (para
format_template_row) y
format_template_resultset_format (para
format_template_resultset) pueden usarse para establecer la cadena de plantilla directamente en la consulta,
en lugar de especificarla como la ruta al archivo que la contiene.
Las reglas para las cadenas de formato y las secuencias de escape son las mismas que las de:
format_template_rowal usar
format_template_row_format.
format_template_resultsetal usar
format_template_resultset_format.
Veamos dos ejemplos de cómo podemos usar el formato
Ejemplo de uso
Template: primero para seleccionar datos y luego para insertarlos.
Consultar datos
Query
SELECT SearchPhrase, count() AS c FROM test.hits GROUP BY SearchPhrase ORDER BY c DESC LIMIT 5 FORMAT Template SETTINGS
format_template_resultset = '/some/path/resultset.format', format_template_row = '/some/path/row.format', format_template_rows_between_delimiter = '\n '
/some/path/resultset.format
<!DOCTYPE HTML>
<html> <head> <title>Search phrases</title> </head>
<body>
<table border="1"> <caption>Search phrases</caption>
<tr> <th>Search phrase</th> <th>Count</th> </tr>
${data}
</table>
<table border="1"> <caption>Max</caption>
${max}
</table>
<b>Processed ${rows_read:XML} rows in ${time:XML} sec</b>
</body>
</html>
/some/path/row.format
<tr> <td>${0:XML}</td> <td>${1:XML}</td> </tr>
Response
<!DOCTYPE HTML>
<html> <head> <title>Search phrases</title> </head>
<body>
<table border="1"> <caption>Search phrases</caption>
<tr> <th>Search phrase</th> <th>Count</th> </tr>
<tr> <td></td> <td>8267016</td> </tr>
<tr> <td>bathroom interior design</td> <td>2166</td> </tr>
<tr> <td>clickhouse</td> <td>1655</td> </tr>
<tr> <td>spring 2014 fashion</td> <td>1549</td> </tr>
<tr> <td>freeform photos</td> <td>1480</td> </tr>
</table>
<table border="1"> <caption>Max</caption>
<tr> <td></td> <td>8873898</td> </tr>
</table>
<b>Processed 3095973 rows in 0.1569913 sec</b>
</body>
</html>
Insertar datos
Some header
Page views: 5, User id: 4324182021466249494, Useless field: hello, Duration: 146, Sign: -1
Page views: 6, User id: 4324182021466249494, Useless field: world, Duration: 185, Sign: 1
Total rows: 2
INSERT INTO UserActivity SETTINGS
format_template_resultset = '/some/path/resultset.format', format_template_row = '/some/path/row.format'
FORMAT Template
/some/path/resultset.format
Some header\n${data}\nTotal rows: ${:CSV}\n
/some/path/row.format
Page views: ${PageViews:CSV}, User id: ${UserID:CSV}, Useless field: ${:CSV}, Duration: ${Duration:CSV}, Sign: ${Sign:CSV}
PageViews,
UserID,
Duration y
Sign dentro de los marcadores de posición son nombres de columnas de la tabla. Se ignorarán los valores que aparezcan después de
Useless field en las filas y después de
\nTotal rows: en el sufijo.
Todos los delimitadores de los datos de entrada deben coincidir exactamente con los delimitadores de las cadenas de formato especificadas.
¿Cansado de dar formato manualmente a tablas de Markdown? En este ejemplo veremos cómo usar el formato
Especificación en línea
Template y la configuración de especificación en línea para realizar una tarea sencilla: hacer
SELECT de los nombres de algunos formatos de ClickHouse de la tabla
system.formats y darles formato como una tabla de Markdown. Esto se puede lograr fácilmente con el formato
Template y la configuración
format_template_row_format y
format_template_resultset_format.
En ejemplos anteriores especificamos las cadenas de formato del conjunto de resultados y de las filas en archivos separados, con las rutas a esos archivos indicadas mediante la configuración
format_template_resultset y
format_template_row, respectivamente. Aquí lo haremos en línea porque nuestra plantilla es trivial: solo contiene unos pocos
| y
- para crear la tabla de Markdown. Especificaremos la cadena de plantilla del conjunto de resultados con la configuración
format_template_resultset_format. Para crear el encabezado de la tabla, hemos añadido
|ClickHouse Formats|\n|---|\n antes de
${data}. Usamos la configuración
format_template_row_format para especificar la cadena de plantilla
|`{0:XML}`| para nuestras filas. El formato
Template insertará nuestras filas con el formato indicado en el marcador
${data}. En este ejemplo solo tenemos una columna, pero si quisiera añadir más, podría hacerlo agregando
{1:XML},
{2:XML}… etc. a la cadena de plantilla de fila y eligiendo la regla de escape según corresponda. En este ejemplo hemos optado por la regla de escape
XML.
¡Fíjate! Nos hemos ahorrado la molestia de tener que añadir manualmente todos esos
Query
WITH formats AS
(
SELECT * FROM system.formats
ORDER BY rand()
LIMIT 5
)
SELECT * FROM formats
FORMAT Template
SETTINGS
format_template_row_format='|`${0:XML}`|',
format_template_resultset_format='|ClickHouse Formats|\n|---|\n${data}\n'
| y
- para crear esa tabla en markdown:
Response
|ClickHouse Formats|
|---|
|`BSONEachRow`|
|`CustomSeparatedWithNames`|
|`Prometheus`|
|`DWARF`|
|`Avro`|