Entrada Salida Alias ✔ ✔

Para los casos en que necesite más opciones de personalización de las que ofrecen otros formatos estándar, el formato Template permite al usuario especificar su propia cadena de formato personalizada con marcadores de posición para los valores y definir reglas de escape para los datos.

Utiliza los siguientes ajustes:

Ajuste Descripción format_template_row Especifica la ruta del archivo que contiene cadenas de formato para las filas. format_template_resultset Especifica la ruta del archivo que contiene cadenas de formato para las filas format_template_rows_between_delimiter Especifica el delimitador entre filas, que se imprime (o se espera) después de cada fila excepto la última (

de forma predeterminada) format_template_row_format Especifica la cadena de formato para las filas en línea. format_template_resultset_format Especifica la cadena de formato del conjunto de resultados en línea. Algunos ajustes de otros formatos (p. ej. output_format_json_quote_64bit_integers al usar el escape JSON

​ Configuración y reglas de escape

La configuración format_template_row especifica la ruta del archivo que contiene cadenas de formato para las filas, con la siguiente sintaxis:

delimiter_1${column_1:serializeAs_1}delimiter_2${column_2:serializeAs_2} ... delimiter_N

Donde:

Parte de la sintaxis Descripción delimiter_i Un delimitador entre valores (el símbolo $ puede escaparse como $$ ) column_i El nombre o índice de una columna cuyos valores se seleccionarán o insertarán (si está vacía, la columna se omitirá) serializeAs_i Una regla de escape para los valores de la columna.

Se admiten las siguientes reglas de escape:

Regla de escape Descripción CSV , JSON , XML Similares a los formatos con los mismos nombres Escaped Similar a TSV Quoted Similar a Values Raw Sin escape, similar a TSVRaw None Sin regla de escape; vea la nota a continuación

Si se omite una regla de escape, se usará None . XML es adecuado solo para la salida.

Veamos un ejemplo. Dada la siguiente cadena de formato:

Search phrase: ${s:Quoted}, count: ${c:Escaped}, ad price: $$${p:JSON};

Se imprimirán (si se usa SELECT ) o se esperarán (si se usa INPUT ) los siguientes valores, entre los delimitadores de columna Search phrase: , , count: , , ad price: $ y ; , respectivamente:

s (con la regla de escape Quoted )

(con la regla de escape ) c (con la regla de escape Escaped )

(con la regla de escape ) p (con la regla de escape JSON )

Por ejemplo:

Si se hace INSERT , la línea de abajo coincide con la plantilla esperada y leería los valores bathroom interior design , 2166 , $3 en las columnas Search phrase , count , ad price .

, la línea de abajo coincide con la plantilla esperada y leería los valores , , en las columnas , , . Si se hace SELECT , la línea de abajo es la salida, suponiendo que los valores bathroom interior design , 2166 , $3 ya están almacenados en una tabla en las columnas Search phrase , count , ad price .

Search phrase : 'bathroom interior design' , count : 2166, ad price : $3;

La configuración format_template_rows_between_delimiter especifica el delimitador entre filas, que se imprime (o se espera) después de cada fila, excepto la última (

de forma predeterminada)

La configuración format_template_resultset especifica la ruta del archivo que contiene una cadena de formato para el conjunto de resultados.

La cadena de formato del conjunto de resultados tiene la misma sintaxis que una cadena de formato para las filas. Permite especificar un prefijo, un sufijo y una forma de imprimir información adicional, y contiene los siguientes marcadores de posición en lugar de nombres de columna:

data son las filas con datos en formato format_template_row , separadas por format_template_rows_between_delimiter . Este marcador de posición debe ser el primero de la cadena de formato.

son las filas con datos en formato , separadas por . Este marcador de posición debe ser el primero de la cadena de formato. totals es la fila con los valores totales en formato format_template_row (cuando se usa WITH TOTALS).

es la fila con los valores totales en formato (cuando se usa WITH TOTALS). min es la fila con los valores mínimos en formato format_template_row (cuando extremes está establecido en 1).

es la fila con los valores mínimos en formato (cuando está establecido en 1). max es la fila con los valores máximos en formato format_template_row (cuando extremes está establecido en 1).

es la fila con los valores máximos en formato (cuando está establecido en 1). rows es el número total de filas de salida.

es el número total de filas de salida. rows_before_limit es el número mínimo de filas que habría habido sin LIMIT. Solo se genera salida si la consulta contiene LIMIT. Si la consulta contiene GROUP BY, rows_before_limit_at_least es el número exacto de filas que habría habido sin LIMIT.

es el número mínimo de filas que habría habido sin LIMIT. Solo se genera salida si la consulta contiene LIMIT. Si la consulta contiene GROUP BY, rows_before_limit_at_least es el número exacto de filas que habría habido sin LIMIT. time es el tiempo de ejecución de la solicitud en segundos.

es el tiempo de ejecución de la solicitud en segundos. rows_read es el número de filas leídas.

es el número de filas leídas. bytes_read es el número de bytes (sin comprimir) leídos.

Los marcadores de posición data , totals , min y max no deben tener una regla de escape especificada (o debe especificarse None explícitamente). Los demás marcadores de posición pueden tener cualquier regla de escape.

Si la configuración format_template_resultset es una cadena vacía, ${data} se usa como valor predeterminado.

En las consultas INSERT, el formato permite omitir algunas columnas o campos si hay un prefijo o un sufijo (consulta el ejemplo).

​ Especificación en línea

A menudo resulta difícil, o incluso imposible, implementar las configuraciones de formato (definidas por format_template_row , format_template_resultset ) para el formato Template en un directorio de todos los nodos de un clúster. Además, el formato puede ser tan simple que no sea necesario colocarlo en un archivo.

En estos casos, format_template_row_format (para format_template_row ) y format_template_resultset_format (para format_template_resultset ) pueden usarse para establecer la cadena de plantilla directamente en la consulta, en lugar de especificarla como la ruta al archivo que la contiene.

Las reglas para las cadenas de formato y las secuencias de escape son las mismas que las de: format_template_row al usar format_template_row_format .

al usar . format_template_resultset al usar format_template_resultset_format .

​ Ejemplo de uso

Veamos dos ejemplos de cómo podemos usar el formato Template : primero para seleccionar datos y luego para insertarlos.

​ Consultar datos

Query SELECT SearchPhrase, count () AS c FROM test . hits GROUP BY SearchPhrase ORDER BY c DESC LIMIT 5 FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = '/some/path/resultset.format' , format_template_row = '/some/path/row.format' , format_template_rows_between_delimiter = '

'

/some/path/resultset.format <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title>Search phrases</title> </head> <body> <table border="1"> <caption>Search phrases</caption> <tr> <th>Search phrase</th> <th>Count</th> </tr> ${data} </table> <table border="1"> <caption>Max</caption> ${max} </table> <b>Processed ${rows_read:XML} rows in ${time:XML} sec</b> </body> </html>

/some/path/row.format <tr> <td>${0:XML}</td> <td>${1:XML}</td> </tr>

Response <! DOCTYPE HTML > < html > < head > < title > Search phrases </ title > </ head > < body > < table border = "1" > < caption > Search phrases </ caption > < tr > < th > Search phrase </ th > < th > Count </ th > </ tr > < tr > < td ></ td > < td > 8267016 </ td > </ tr > < tr > < td > bathroom interior design </ td > < td > 2166 </ td > </ tr > < tr > < td > clickhouse </ td > < td > 1655 </ td > </ tr > < tr > < td > spring 2014 fashion </ td > < td > 1549 </ td > </ tr > < tr > < td > freeform photos </ td > < td > 1480 </ td > </ tr > </ table > < table border = "1" > < caption > Max </ caption > < tr > < td ></ td > < td > 8873898 </ td > </ tr > </ table > < b > Processed 3095973 rows in 0.1569913 sec </ b > </ body > </ html >

​ Insertar datos

Some header Page views: 5, User id: 4324182021466249494, Useless field: hello, Duration: 146, Sign: -1 Page views: 6, User id: 4324182021466249494, Useless field: world, Duration: 185, Sign: 1 Total rows: 2

INSERT INTO UserActivity SETTINGS format_template_resultset = '/some/path/resultset.format' , format_template_row = '/some/path/row.format' FORMAT Template

/some/path/resultset.format Some header

${data}

Total rows: ${:CSV}



/some/path/row.format Page views: ${PageViews:CSV}, User id: ${UserID:CSV}, Useless field: ${:CSV}, Duration: ${Duration:CSV}, Sign: ${Sign:CSV}

PageViews , UserID , Duration y Sign dentro de los marcadores de posición son nombres de columnas de la tabla. Se ignorarán los valores que aparezcan después de Useless field en las filas y después de

Total rows: en el sufijo. Todos los delimitadores de los datos de entrada deben coincidir exactamente con los delimitadores de las cadenas de formato especificadas.

​ Especificación en línea

¿Cansado de dar formato manualmente a tablas de Markdown? En este ejemplo veremos cómo usar el formato Template y la configuración de especificación en línea para realizar una tarea sencilla: hacer SELECT de los nombres de algunos formatos de ClickHouse de la tabla system.formats y darles formato como una tabla de Markdown. Esto se puede lograr fácilmente con el formato Template y la configuración format_template_row_format y format_template_resultset_format .

En ejemplos anteriores especificamos las cadenas de formato del conjunto de resultados y de las filas en archivos separados, con las rutas a esos archivos indicadas mediante la configuración format_template_resultset y format_template_row , respectivamente. Aquí lo haremos en línea porque nuestra plantilla es trivial: solo contiene unos pocos | y - para crear la tabla de Markdown. Especificaremos la cadena de plantilla del conjunto de resultados con la configuración format_template_resultset_format . Para crear el encabezado de la tabla, hemos añadido |ClickHouse Formats|

|---|

antes de ${data} . Usamos la configuración format_template_row_format para especificar la cadena de plantilla |`{0:XML}`| para nuestras filas. El formato Template insertará nuestras filas con el formato indicado en el marcador ${data} . En este ejemplo solo tenemos una columna, pero si quisiera añadir más, podría hacerlo agregando {1:XML} , {2:XML} … etc. a la cadena de plantilla de fila y eligiendo la regla de escape según corresponda. En este ejemplo hemos optado por la regla de escape XML .

Query WITH formats AS ( SELECT * FROM system . formats ORDER BY rand () LIMIT 5 ) SELECT * FROM formats FORMAT Template SETTINGS format_template_row_format = '|`${0:XML}`|' , format_template_resultset_format = '|ClickHouse Formats|

|---|

${data}

'

¡Fíjate! Nos hemos ahorrado la molestia de tener que añadir manualmente todos esos | y - para crear esa tabla en markdown: