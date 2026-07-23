|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
El formato
Descripción
LineAsString interpreta cada línea de los datos de entrada como un único valor de texto.
Este formato solo puede procesarse para una tabla con un solo campo de tipo String.
Las columnas restantes deben definirse como
DEFAULT,
MATERIALIZED o bien omitirse.
Ejemplo de uso
Query
DROP TABLE IF EXISTS line_as_string;
CREATE TABLE line_as_string (field String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO line_as_string FORMAT LineAsString "I love apple", "I love banana", "I love orange";
SELECT * FROM line_as_string;
Response
┌─field─────────────────────────────────────────────┐
│ "I love apple", "I love banana", "I love orange"; │
└───────────────────────────────────────────────────┘