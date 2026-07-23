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Descripción

El formato LineAsString interpreta cada línea de los datos de entrada como un único valor de texto. Este formato solo puede procesarse para una tabla con un solo campo de tipo String. Las columnas restantes deben definirse como DEFAULT, MATERIALIZED o bien omitirse.

Ejemplo de uso

Query
Response

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026