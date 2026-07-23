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Descripción

Buffers es un formato binario muy simple para el intercambio de datos efímeros, en el que tanto el consumidor como el productor ya conocen el esquema y el orden de las columnas. A diferencia de Native, no almacena nombres ni tipos de columna, ni metadatos adicionales. En este formato, los datos se escriben y se leen por bloques en formato binario. Buffers utiliza la misma representación binaria por columna que el formato Native y respeta la misma configuración del formato Native. Para cada bloque, se escribe la siguiente secuencia:
  1. Número de columnas (UInt64, little-endian).
  2. Número de filas (UInt64, little-endian).
  3. Para cada columna:
  • Tamaño total en bytes de los datos de columna serializados (UInt64, little-endian).
  • Bytes de los datos de columna serializados, exactamente igual que en el formato Native.

Ejemplo de uso

Escribir en un archivo:
Vuelva a leerlo especificando explícitamente los tipos de columna:
Si tiene una tabla con los mismos tipos de columna, puede rellenarla directamente:
Inspeccione la tabla:

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026