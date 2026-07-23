Entrada Salida Alias ✔ ✔

Buffers es un formato binario muy simple para el intercambio de datos efímeros, en el que tanto el consumidor como el productor ya conocen el esquema y el orden de las columnas.

no almacena nombres ni tipos de columna, ni metadatos adicionales. A diferencia de Native almacena nombres ni tipos de columna, ni metadatos adicionales.

En este formato, los datos se escriben y se leen por bloques en formato binario. Buffers utiliza la misma representación binaria por columna que el formato Native y respeta la misma configuración del formato Native.

Para cada bloque, se escribe la siguiente secuencia:

Número de columnas (UInt64, little-endian). Número de filas (UInt64, little-endian). Para cada columna:

Tamaño total en bytes de los datos de columna serializados (UInt64, little-endian).

Bytes de los datos de columna serializados, exactamente igual que en el formato Native.

​ Ejemplo de uso

Escribir en un archivo:

SELECT number AS num, number * number AS num_square FROM numbers( 10 ) INTO OUTFILE 'squares.buffers' FORMAT Buffers;

Vuelva a leerlo especificando explícitamente los tipos de columna:

SELECT * FROM file ( 'squares.buffers' , 'Buffers' , 'col_1 UInt64, col_2 UInt64' );

┌─col_1─┬─col_2─┐ │ 0 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 4 │ │ 3 │ 9 │ │ 4 │ 16 │ │ 5 │ 25 │ │ 6 │ 36 │ │ 7 │ 49 │ │ 8 │ 64 │ │ 9 │ 81 │ └───────┴───────┘

Si tiene una tabla con los mismos tipos de columna, puede rellenarla directamente:

CREATE TABLE number_squares ( a UInt64, b UInt64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO number_squares FROM INFILE 'squares.buffers' FORMAT Buffers;

Inspeccione la tabla:

SELECT * FROM number_squares;

┌─a─┬──b─┐ │ 0 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 4 │ │ 3 │ 9 │ │ 4 │ 16 │ │ 5 │ 25 │ │ 6 │ 36 │ │ 7 │ 49 │ │ 8 │ 64 │ │ 9 │ 81 │ └───┴────┘