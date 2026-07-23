|Entrada
|Salida
|Alias
|✗
|✔
Imprime cada valor en una línea independiente con el nombre de la columna indicado. Este formato resulta práctico para imprimir solo una o unas pocas filas si cada fila consta de un gran número de columnas. Tenga en cuenta que
Descripción
NULL se muestra como
ᴺᵁᴸᴸ para que sea más fácil distinguir entre el valor de cadena
NULL y la ausencia de valor. Las columnas JSON se mostrarán con un formato legible, y
NULL se muestra como
null, ya que es un valor JSON válido y se distingue fácilmente de
"null".
Ejemplo:
Ejemplo de uso
SELECT * FROM t_null FORMAT Vertical
Las filas no usan secuencias de escape en el formato Vertical:
Row 1:
──────
x: 1
y: ᴺᵁᴸᴸ
SELECT 'string with \'quotes\' and \t with some special \n characters' AS test FORMAT Vertical
Este formato solo es adecuado para generar el resultado de una consulta, pero no para analizar datos (leer datos para insertarlos en una tabla).
Row 1:
──────
test: string with 'quotes' and with some special
characters