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Descripción

Imprime cada valor en una línea independiente con el nombre de la columna indicado. Este formato resulta práctico para imprimir solo una o unas pocas filas si cada fila consta de un gran número de columnas. Tenga en cuenta que NULL se muestra como ᴺᵁᴸᴸ para que sea más fácil distinguir entre el valor de cadena NULL y la ausencia de valor. Las columnas JSON se mostrarán con un formato legible, y NULL se muestra como null, ya que es un valor JSON válido y se distingue fácilmente de "null".

Ejemplo de uso

Ejemplo:
Las filas no usan secuencias de escape en el formato Vertical:
Este formato solo es adecuado para generar el resultado de una consulta, pero no para analizar datos (leer datos para insertarlos en una tabla).

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026