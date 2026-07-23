Entrada Salida Alias ✗ ✔

Imprime cada valor en una línea independiente con el nombre de la columna indicado. Este formato resulta práctico para imprimir solo una o unas pocas filas si cada fila consta de un gran número de columnas.

ᴺᵁᴸᴸ para que sea más fácil distinguir entre el valor de cadena NULL y la ausencia de valor. Las columnas JSON se mostrarán con un formato legible, y NULL se muestra como null , ya que es un valor JSON válido y se distingue fácilmente de "null" . Tenga en cuenta que NULL se muestra comopara que sea más fácil distinguir entre el valor de cadenay la ausencia de valor. Las columnas JSON se mostrarán con un formato legible, yse muestra como, ya que es un valor JSON válido y se distingue fácilmente de

​ Ejemplo de uso

Ejemplo:

SELECT * FROM t_null FORMAT Vertical

Row 1: ────── x: 1 y: ᴺᵁᴸᴸ

Las filas no usan secuencias de escape en el formato Vertical:

SELECT 'string with \' quotes\ ' and \t with some special

characters' AS test FORMAT Vertical

Row 1: ────── test: string with 'quotes' and with some special characters

Este formato solo es adecuado para generar el resultado de una consulta, pero no para analizar datos (leer datos para insertarlos en una tabla).