|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Nota
input_format_import_nested_json
|Asigna datos JSON anidados a tablas anidadas (funciona con el formato JSONEachRow).
false
input_format_json_read_bools_as_numbers
|Permite interpretar valores booleanos como números en formatos de entrada JSON.
true
input_format_json_read_bools_as_strings
|Permite interpretar valores booleanos como cadenas en los formatos de entrada JSON.
true
input_format_json_read_numbers_as_strings
|Permite interpretar números como cadenas en los formatos de entrada JSON.
true
input_format_json_read_arrays_as_strings
|Permite interpretar arrays JSON como cadenas en los formatos de entrada JSON.
true
input_format_json_read_objects_as_strings
|Permite interpretar objetos JSON como cadenas en los formatos de entrada JSON.
true
input_format_json_named_tuples_as_objects
|Analiza las columnas de tuplas con nombre como objetos JSON.
true
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
|Intenta inferir números a partir de campos String durante la inferencia de esquema.
false
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects
|Intenta inferir tuplas con nombre a partir de objetos JSON durante la inferencia de esquema.
true
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
|Use el tipo String para las claves que contengan únicamente NULL u objetos/arreglos vacíos durante la inferencia de esquema en formatos de entrada JSON.
true
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple
|Inserte valores predeterminados para los elementos ausentes en el objeto JSON al analizar una tupla con nombre.
true
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple
|Ignore las claves desconocidas en el objeto JSON de las tuplas con nombre.
false
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns
|Permite un número variable de columnas en el formato JSONCompact/JSONCompactEachRow, ignora las columnas adicionales y usa valores por defecto en las columnas que faltan.
false
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence
|Lanza una excepción si la cadena JSON contiene una secuencia de escape no válida. Si se desactiva, las secuencias de escape no válidas permanecerán tal cual en los datos.
true
input_format_json_empty_as_default
|Trata los campos vacíos de la entrada JSON como valores predeterminados.
false
|Para las expresiones predeterminadas complejas, también debe estar habilitado input_format_defaults_for_omitted_fields.
output_format_json_quote_64bit_integers
|Controla si los enteros de 64 bits se entrecomillan en el formato de salida JSON.
true
output_format_json_quote_64bit_floats
|Controla si los números de coma flotante de 64 bits se entrecomillan en el formato de salida JSON.
false
output_format_json_quote_denormals
|Permite las salidas ‘+nan’, ‘-nan’, ‘+inf’ y ‘-inf’ en el formato de salida JSON.
false
output_format_json_quote_decimals
|Controla el uso de comillas en los valores decimales en el formato de salida JSON.
false
output_format_json_escape_forward_slashes
|Controla el escape de las barras diagonales en las salidas de cadenas en el formato de salida JSON.
true
output_format_json_named_tuples_as_objects
|Serializa las columnas de tuplas con nombre como objetos JSON.
true
output_format_json_array_of_rows
|Genera un array JSON con todas las filas en formato JSONEachRow(Compact).
false
output_format_json_validate_utf8
|Habilita la validación de secuencias UTF-8 en los formatos de salida JSON
false
|Ten en cuenta que no afecta a los formatos JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata; siempre validan UTF-8.
Opciones de formato para JSON
Lista de opciones de formato para el formato JSON
En esta página puede encontrar las opciones de formato comunes a todos los formatos JSON.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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