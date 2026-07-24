Documentación de las funciones definidas por el usuario en WebAssembly

Funciones definidas por el usuario en WebAssembly

ClickHouse admite la creación de funciones definidas por el usuario (UDFs) escritas en WebAssembly. Esto permite ejecutar lógica personalizada escrita en lenguajes como Rust, C, C++ u otros, compilándola en módulos de WebAssembly.

​ Descripción general

Un módulo de WebAssembly es un archivo binario compilado que contiene una o varias funciones a las que se puede llamar desde ClickHouse. Piense en un módulo como una biblioteca o un objeto compartido que se carga una vez y se reutiliza muchas veces.

Los módulos de WebAssembly que contienen UDFs pueden escribirse en cualquier lenguaje que pueda compilarse a WebAssembly, como Rust, C o C++.

El código compilado a WebAssembly (código “guest”) y ejecutado por ClickHouse (“host”) se ejecuta en un entorno aislado con acceso únicamente a un espacio de memoria dedicado.

El código guest exporta funciones que ClickHouse puede invocar; entre ellas se incluyen las funciones que implementan su lógica personalizada (utilizadas para definir UDFs), así como las funciones auxiliares necesarias para la gestión de la memoria y el intercambio de datos entre ClickHouse y el código WebAssembly.

Su código debe compilarse como WebAssembly “freestanding” (también conocido como wasm32-unknown-unknown ) sin dependencias de un sistema operativo ni de una biblioteca estándar. Además, solo se admite el destino predeterminado de WebAssembly de 32 bits (sin la extensión wasm64 ). El módulo debe seguir uno de los protocolos de comunicación (ABI) compatibles para interactuar con ClickHouse.

Una vez compilado, el código binario del módulo se carga en ClickHouse insertándolo en la tabla system.webassembly_modules . Después, puede crear UDFs que hagan referencia a las funciones exportadas por el módulo mediante la sentencia CREATE FUNCTION ... LANGUAGE WASM .

​ Requisitos previos

Active la compatibilidad con WebAssembly en la configuración de ClickHouse:

< clickhouse > < allow_experimental_webassembly_udf > true </ allow_experimental_webassembly_udf > < webassembly_udf_engine > wasmtime </ webassembly_udf_engine > </ clickhouse >

Implementaciones del motor disponibles:

wasmtime (predeterminado, recomendado) — usa WasmTime

(predeterminado, recomendado) — usa WasmTime wasmedge — usa WasmEdge

​ Inicio rápido

Este ejemplo muestra el flujo de trabajo completo para crear una UDF de WebAssembly implementando una calculadora de la conjetura de Collatz

wat2wasm de parse de Escribiremos el código en formato de texto de WebAssembly (WAT), que es una representación legible de WebAssembly, por lo que en esta etapa no se necesita ningún lenguaje de programación. ClickHouse requiere que el módulo esté en formato binario, así que usaremos el transpilador para convertir WAT a WASM. Para realizar esta conversión, puede usarde WebAssembly Binary Toolkit (WABT) o el comandode wasm-tools

cat << 'EOF' | wasm-tools parse | clickhouse client -q "INSERT INTO system.webassembly_modules (name, code) SELECT 'collatz', code FROM input('code String') FORMAT RawBlob" (module (func $next (param $n i32) (result i32) local.get $n i32.const 1 i32.and (if (result i32) (then local.get $n i32.const 3 i32.mul i32.const 1 i32.add) (else local.get $n i32.const 2 i32.div_u))) (func $steps (export "steps") (param $n i32) (result i32) (local $count i32) local.get $n i32.const 1 i32.lt_u (if (then i32.const 0 return)) (block $done (loop $loop local.get $n i32.const 1 i32.eq br_if $done local.get $n call $next local.set $n local.get $count i32.const 1 i32.add local.set $count br $loop)) local.get $count) ) EOF

En el fragmento anterior, enviamos el código WASM binario directamente al ClickHouse client mediante una tubería con FORMAT RawBlob para insertarlo en la tabla system.webassembly_modules .

Luego definimos la UDF que hace referencia a la función steps exportada por el módulo:

CREATE FUNCTION collatz_steps LANGUAGE WASM ARGUMENTS (n UInt32) RETURNS UInt32 FROM 'collatz' :: 'steps' ;

Ten en cuenta que especificamos el nombre de la función del módulo después de :: , porque es distinto del nombre de la UDF.

Ahora podemos usar la función collatz_steps en nuestras consultas:

SELECT groupArray(collatz_steps( number :: UInt32)) FROM numbers( 1 , 100 ) FORMAT TSV

La columna number se convierte explícitamente a UInt32 , porque las funciones de WebAssembly requieren una coincidencia exacta con los tipos de la firma especificada en la sentencia CREATE FUNCTION .

En el resultado obtuvimos la secuencia de pasos de Collatz para los números del 1 al 100, correspondiente a la secuencia A006577 de la OEIS

[0,1,7,2,5,8,16,3,19,6,14,9,9,17,17,4,12,20,20,7,7,15,15,10,23,10,111,18,18,18,106,5,26,13,13,21,21,21,34,8,109,8,29,16,16,16,104,11,24,24,24,11,11,112,112,19,32,19,32,19,19,107,107,6,27,27,27,14,14,14,102,22,115,22,14,22,22,35,35,9,22,110,110,9,9,30,30,17,30,17,92,17,17,105,105,12,118,25,25,25]

​ Administrar módulos WASM mediante la tabla del sistema

Los módulos de WebAssembly se almacenan en la tabla system.webassembly_modules , que tiene la siguiente estructura:

Columnas name String — Nombre del módulo. No puede estar vacío; solo se permiten caracteres alfanuméricos y guiones bajos. code String — Código WASM binario sin procesar. Solo escritura; las lecturas devuelven una cadena vacía. hash UInt256 — SHA256 del binario del módulo (cero si está presente en disco, pero aún no se ha cargado).



La gestión de módulos se realiza mediante operaciones SQL estándar sobre esta tabla:

​ Insertar un módulo

INSERT INTO system . webassembly_modules ( name , code) SELECT 'my_module' , base64Decode( 'AGFzbQEAAAA...' );

Si lo desea, proporcione el hash de integridad:

INSERT INTO system . webassembly_modules ( name , code, hash ) SELECT 'my_module' , base64Decode( '...' ), reinterpretAsUInt256(unhex( '369f...c57d' ));

Si el hash proporcionado no coincide con el SHA256 calculado para el código del módulo, la inserción falla. Esto puede resultar útil al cargar módulos desde fuentes externas, como S3 o HTTP.

​ Distribuir un módulo en un clúster

system.webassembly_modules es una tabla por instancia: un INSERT solo se aplica a la réplica que gestiona la conexión. No existe una forma ON CLUSTER de la sentencia INSERT , por lo que un CREATE FUNCTION ... ON CLUSTER posterior fallará en las réplicas que no tengan el módulo:

Code: 674. DB::Exception: WebAssembly module 'collatz' not found: while adding user defined function `collatz_steps`. (RESOURCE_NOT_FOUND)

Para distribuir una inserción a todos los nodos, escriba en la función de tabla cluster en lugar de la tabla local system.webassembly_modules :

cat collatz.wasm | clickhouse client -q " INSERT INTO FUNCTION cluster('default', 'system', 'webassembly_modules') (name, code) SELECT 'collatz', code FROM input('code String') FORMAT RawBlob"

Este patrón depende de que la ruta subyacente de escritura distribuida recorra todas las réplicas de cada segmento, lo que solo ocurre cuando el clúster está configurado con internal_replication=false . Con internal_replication=true (el valor predeterminado en los clústeres que usan ReplicatedMergeTree para gestionar por sí mismos la replicación), el insert se envía a una sola réplica en buen estado por segmento, y system.webassembly_modules no se replica por esa ruta, por lo que algunas réplicas seguirán sin tener el módulo. En esa configuración, debes hacer el insert en cada réplica por separado, por ejemplo, iterando sobre system.clusters y escribiendo mediante remote(...) por host, o copiando el binario en user_scripts/wasm/ en cada host. Puedes consultar internal_replication de un clúster con SELECT cluster, shard_num, internal_replication FROM system.clusters .

Después del insert distribuido, el módulo está presente en todas las réplicas y CREATE FUNCTION ... ON CLUSTER se ejecuta correctamente:

CREATE FUNCTION collatz_steps ON CLUSTER 'default' LANGUAGE WASM FROM 'collatz' :: 'steps' ARGUMENTS (n UInt32) RETURNS UInt32;

Puede verificar que el módulo esté cargado en todo el clúster con clusterAllReplicas :

SELECT hostName(), name FROM clusterAllReplicas( 'default' , system . webassembly_modules ) WHERE name = 'collatz' ;

Las inserciones en system.webassembly_modules son idempotentes para el mismo par (name, hash) , por lo que volver a ejecutar la inserción distribuida es seguro y una forma razonable de reparar el estado después de reemplazar una réplica. Tenga en cuenta que los servidores recién añadidos no reciben retroactivamente los módulos existentes; debe volver a ejecutar la inserción en el clúster actualizado, o colocar el binario en el directorio user_scripts/wasm/ del nuevo host.

​ Listar módulos

SELECT name , lower (hex(reinterpretAsFixedString( hash ))) AS sha256 FROM system . webassembly_modules ┌─ name ────┬─sha256───────────────────────────────────────────────────────────┐ 1 . │ collatz │ a084a10b7b5cb07db198bc93bf1f3c1f8cb8ef279df7a4f6b66b1cdd55d79c48 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Eliminar un módulo

La eliminación se realiza mediante la sentencia DELETE FROM system.webassembly_modules WHERE name = '...' . El predicado debe ser name = 'literal' para una coincidencia exacta o name LIKE 'pattern' para eliminar todos los módulos cuyo nombre coincida con el patrón; no se acepta ninguna otra forma.

DELETE FROM system . webassembly_modules WHERE name = 'collatz' ; -- Eliminar en masa todos los módulos cuyo nombre empiece por `tmp_` (el guion bajo literal se escapa como `\_`): DELETE FROM system . webassembly_modules WHERE name LIKE 'tmp\_%' ;

Si alguna UDF existente hace referencia a uno de los módulos coincidentes, la eliminación fallará, por lo que primero debe eliminar esas UDFs.

​ Crear una UDF de WebAssembly

Sintaxis:

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name LANGUAGE WASM FROM 'module_name' [:: 'source_function_name'] ARGUMENTS ( [name type[, ...]] | [type[, ...]] ) RETURNS return_type [ABI ROW_DIRECT | ABI BUFFERED_V1 | ABI ASSEMBLYSCRIPT] [DETERMINISTIC] [SHA256_HASH 'hex'] [SETTINGS key = value[, ...]];

Parámetros:

function_name : Nombre de la función en ClickHouse. Puede ser diferente del nombre de la función exportada en el módulo.

: Nombre de la función en ClickHouse. Puede ser diferente del nombre de la función exportada en el módulo. FROM 'module_name' :: 'source_function_name' : Nombre del módulo WASM cargado y nombre de la función del módulo WASM que se va a usar (de forma predeterminada, function_name)

: Nombre del módulo WASM cargado y nombre de la función del módulo WASM que se va a usar (de forma predeterminada, function_name) ARGUMENTS : Lista de nombres y tipos de argumentos (los nombres son opcionales y se usan en formatos de serialización que admiten campos con nombre)

: Lista de nombres y tipos de argumentos (los nombres son opcionales y se usan en formatos de serialización que admiten campos con nombre) ABI : Versión de la interfaz binaria de aplicación ROW_DIRECT : Mapeo directo de tipos, procesamiento fila por fila BUFFERED_V1 : Procesamiento por bloques con serialización ASSEMBLYSCRIPT : Procesamiento fila por fila para módulos generados por el compilador AssemblyScript. Los tipos numéricos se asignan a primitivas de AssemblyScript; ClickHouse String se asigna a string .

: Versión de la interfaz binaria de aplicación DETERMINISTIC : Declara la función como determinista: siempre devuelve el mismo resultado para la misma entrada. Cuando se especifica, ClickHouse puede plegar a constantes las llamadas en las que todos los argumentos son constantes: la función se evalúa una vez durante el análisis de la consulta y el resultado se reutiliza para cada fila.

: Declara la función como determinista: siempre devuelve el mismo resultado para la misma entrada. Cuando se especifica, ClickHouse puede plegar a constantes las llamadas en las que todos los argumentos son constantes: la función se evalúa una vez durante el análisis de la consulta y el resultado se reutiliza para cada fila. SHA256_HASH : Hash esperado del módulo para su verificación (se completa automáticamente si se omite); puede usarse para garantizar que se cargue el módulo WASM correcto en distintas réplicas.

: Hash esperado del módulo para su verificación (se completa automáticamente si se omite); puede usarse para garantizar que se cargue el módulo WASM correcto en distintas réplicas. SETTINGS : Configuración por función serialization_format String — Formato de serialización para las ABI que lo requieran. Valores admitidos: MsgPack , JSONEachRow , CSV , TSV , TSVRaw , RowBinary y Buffers . Predeterminado: MsgPack . Los formatos basados en bloques, como Buffers , deben devolver una sola columna cuyo tipo coincida con la firma de la función declarada. webassembly_udf_enable_fuel Bool — Habilita un presupuesto de fuel finito para la función. Predeterminado: true . Cuando es false , la configuración de nivel de consulta webassembly_udf_max_fuel se ignora para esta función. Deshabilitar los límites de fuel puede mejorar el rendimiento al usar el engine wasmtime . Sin embargo, para código guest no confiable o con errores, puede aumentar el riesgo de ejecución descontrolada.

: Configuración por función

​ Versiones de las ABI

Para interactuar con ClickHouse, los módulos de WebAssembly deben cumplir con una de las ABI (interfaz binaria de aplicación) compatibles.

ROW_DIRECT : mapeo directo de tipos (solo tipos primitivos Int32 , UInt32 , Int64 , UInt64 , Float32 , Float64 )

: mapeo directo de tipos (solo tipos primitivos , , , , , ) BUFFERED_V1 : tipos complejos con serialización

: tipos complejos con serialización ASSEMBLYSCRIPT : interoperabilidad fila por fila con módulos de AssemblyScript; admite tipos numéricos y String .

Llama directamente a una función WASM exportada para cada fila.

Los argumentos y los tipos de retorno deben ser tipos numéricos Int32/UInt32/Int64/UInt64/Float32/Float64/Int128/UInt128 .

. Las cadenas no son compatibles con esta ABI.

Las firmas deben coincidir con la exportación WASM ( i32/i64/f32/f64/v128 ).

). El módulo no necesita exportar funciones de soporte.

Por ejemplo, una función con la firma:

(func (param i32 i64 f32) (result f64) ...)

Se puede crear así:

CREATE FUNCTION my_func ARGUMENTS (Int32, UInt64, Float32) RETURNS Float64 ...

WebAssembly no distingue entre argumentos con signo y sin signo, sino que utiliza distintas instrucciones para interpretar los valores. Por lo tanto, el tamaño del argumento debe coincidir exactamente, mientras que si es con signo o sin signo lo determinan las operaciones dentro de la función.

Esta ABI es experimental y puede cambiar en futuras versiones.

Procesa bloques completos de una sola vez mediante (des)serialización a través de la memoria de WASM. Admite cualquier tipo de argumento y de retorno.

Los datos serializados se copian en la memoria de WASM, que se pasa a la función UDF como un puntero a un búfer (compuesto por un puntero a los datos y el tamaño de los datos), junto con el número de filas de entrada. Por lo tanto, la función definida por el usuario en WASM siempre acepta dos argumentos i32 y devuelve un único valor i32 . El código guest procesa los datos y devuelve un puntero al búfer de resultados con los datos del resultado serializados.

El código guest debe proporcionar dos funciones para crear y destruir estos búferes.

(module ;; Asignar un nuevo buffer del tamaño especificado ;; Devuelve: identificador de la estructura Buffer (¡no un puntero directo a los datos!) con puntero a los datos y tamaño (func (export "clickhouse_create_buffer") (param $size i32) ;; Tamaño de los datos a asignar (result i32)) ;; Devuelve el identificador del buffer con espacio suficiente ;; Liberar un buffer por su identificador (func (export "clickhouse_destroy_buffer") (param $handle i32) ;; Identificador del buffer a liberar (result)) ;; Sin valor de retorno ;; Función definida por el usuario (func (export "user_defined_function1") (param $input_buffer_handle i32) ;; Identificador del buffer de entrada (param $n i32) ;; Número de filas en la entrada (result i32)) ;; Devuelve el identificador del buffer de salida )

Definiciones de ejemplo en C:

typedef struct { uint8_t * data; uint32_t size; } ClickhouseBuffer; ClickhouseBuffer * clickhouse_create_buffer ( uint32_t size ) { /* ... */ } void clickhouse_destroy_buffer (ClickhouseBuffer * data ) { /* ... */ } /// Ejemplo de funciones definidas por el usuario ClickhouseBuffer * user_defined_function1 (ClickhouseBuffer * span , uint32_t n ) { /* ... */ } ClickhouseBuffer * user_defined_function2 (ClickhouseBuffer * span , uint32_t n ) { /* ... */ }

​ ABI ASSEMBLYSCRIPT

string . Se aplica a módulos generados por el compilador AssemblyScript . Cada fila desencadena una llamada a la función exportada, asignando los valores de ClickHouse a primitivos de AssemblyScript y objetos

Tipos compatibles:

Numéricos: Int8 / UInt8 , Int16 / UInt16 (ampliados a i32 en el límite), Int32 / UInt32 , Int64 / UInt64 , Float32 , Float64

String — se asigna a string de AssemblyScript (UTF-16 en la memoria de WASM). ClickHouse gestiona automáticamente la conversión UTF-8 ↔ UTF-16.

No se admiten clases personalizadas de AssemblyScript como tipos de argumento o de retorno; sus identificadores de clase en tiempo de ejecución no son estables entre compilaciones (consulta AssemblyScript#2982 ).

Requisitos del módulo:

El módulo debe compilarse con el entorno de ejecución administrado de AssemblyScript para que se exporten __new , __pin y __unpin . El manejo estándar de cadenas de entrada y salida da por hecho esto. La invocación recomendada:

asc src.ts --runtime incremental --exportRuntime -o src.wasm

AssemblyScript también importa env.abort para interrupciones del runtime (falta de memoria, comprobaciones de límites, etc.). ClickHouse proporciona esta importación automáticamente: cuando se activa un abort , la consulta activa falla con una excepción WASM_ERROR que incluye el mensaje de AssemblyScript decodificado y la ubicación en el código fuente.

Ejemplo:

// src.ts export function add ( a : u32 , b : u32 ) : u32 { return a + b ; } export function greet ( name : string ) : string { return "Hello, " + name + "!" ; }

Después de compilar con asc y cargar el archivo .wasm resultante en system.webassembly_modules , declare las UDFs de la siguiente manera:

CREATE FUNCTION as_add LANGUAGE WASM ABI ASSEMBLYSCRIPT FROM 'as_example' :: 'add' ARGUMENTS (a UInt32, b UInt32) RETURNS UInt32; CREATE FUNCTION as_greet LANGUAGE WASM ABI ASSEMBLYSCRIPT FROM 'as_example' :: 'greet' ARGUMENTS ( name String) RETURNS String;

​ Nota para desarrollar UDFs en Rust

clickhouse_create_buffer y clickhouse_destroy_buffer , sino añadir el crate como dependencia. También incluye macros #[clickhouse_wasm_udf] para encapsular tus funciones habituales de Rust en el formato ABI requerido. Para los programas en Rust, proporcionamos un crate auxiliar clickhouse-wasm-udf para simplificar el desarrollo de WebAssembly UDFs para ClickHouse. El crate proporciona funciones para la gestión de memoria, por lo que no necesitas implementar manualmente las funciones, sino añadir el crate como dependencia. También incluye macrospara encapsular tus funciones habituales de Rust en el formato ABI requerido.

Con este crate, puedes escribir UDFs así:

use clickhouse_wasm_udf_bindgen :: clickhouse_udf; #[clickhouse_udf] pub fn some_udf ( data : String ) -> HashMap < String , String > { // Tu implementación aquí }

Las macros generarán una función de envoltura que acepta y devuelve estructuras de búfer, y gestionarán automáticamente la serialización y deserialización mediante serde .

​ API del host disponible para los módulos

Las siguientes funciones del host pueden importarse y usarse en los módulos:

clickhouse_server_version() -> i64 — devuelve la versión del servidor ClickHouse como un entero (p. ej., 25011001 para v25.11.1.1).

— devuelve la versión del servidor ClickHouse como un entero (p. ej., 25011001 para v25.11.1.1). clickhouse_throw(ptr: i32, size: i32) — genera un error con el mensaje proporcionado. Acepta un puntero a la ubicación de memoria que contiene la cadena con el mensaje de error y el tamaño de la cadena.

— genera un error con el mensaje proporcionado. Acepta un puntero a la ubicación de memoria que contiene la cadena con el mensaje de error y el tamaño de la cadena. clickhouse_log(ptr: i32, size: i32) — registra un mensaje en el log de texto del servidor ClickHouse.

— registra un mensaje en el log de texto del servidor ClickHouse. clickhouse_random(ptr: i32, size: i32) — rellena la memoria con bytes aleatorios.

— rellena la memoria con bytes aleatorios. env.abort(message: i32, fileName: i32, line: i32, column: i32) — se proporciona para módulos compatibles con AssemblyScript. Al llamarlo (o al activar una trampa del runtime de AssemblyScript que lo invoque), finaliza la UDF con una excepción WASM_ERROR que contiene el mensaje decodificado y la ubicación de origen. Los módulos que no importan env.abort no se ven afectados.

Las siguientes configuraciones a nivel de consulta controlan la ejecución de WebAssembly UDF:

webassembly_udf_max_fuel — Límite de fuel por ejecución de una instancia de WebAssembly UDF. Cada instrucción de WebAssembly consume cierta cantidad de fuel. El valor se escala por 1024 antes de pasarse al runtime, por lo que webassembly_udf_max_fuel = 1 corresponde a aproximadamente 1024 unidades de fuel. Establézcalo en 0 para no tener ningún límite finito. Se aplica solo a las funciones cuya configuración por función webassembly_udf_enable_fuel es true, que es el valor predeterminado.

webassembly_udf_max_memory — Límite de memoria en bytes por instancia de WebAssembly UDF.

webassembly_udf_max_input_block_size — Número máximo de filas que se pasan a una WebAssembly UDF en un solo bloque. Establézcalo en 0 para procesar todas las filas a la vez.

webassembly_udf_max_instances — Número máximo de instancias de WebAssembly UDF que pueden ejecutarse en paralelo por función.

Ejemplo de uso:

SET webassembly_udf_max_fuel = 200000 ; SELECT my_wasm_udf(column) FROM table ;