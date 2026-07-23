Biblioteca cliente de Java para comunicarse con un servidor de base de datos a través de sus protocolos. La implementación actual solo admite la interfaz HTTP. La biblioteca ofrece su propia API para enviar solicitudes a un servidor, y también incluye herramientas para trabajar con distintos formatos de datos binarios (RowBinary* & Native*).
Configuración
- Maven Central (página web del proyecto): https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2
- Versiones nocturnas (enlace al repositorio): https://central.sonatype.com/repository/maven-snapshots/
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>client-v2</artifactId>
<version>0.9.8</version>
</dependency>
InicializaciónEl objeto Client se inicializa mediante
com.clickhouse.client.api.Client.Builder#build(). Cada cliente tiene su propio contexto y no se comparten objetos entre ellos.
El Builder dispone de métodos de configuración para simplificar la configuración.Ejemplo:
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setUsername(user)
.setPassword(password)
.build();
Client es
AutoCloseable y debe cerrarse cuando ya no se necesite.
AutenticaciónLa autenticación se configura por cliente en la fase de inicialización. Se admiten tres métodos de autenticación: por contraseña, por token de acceso y por certificado de cliente SSL.La autenticación mediante contraseña requiere configurar el nombre de usuario y la contraseña llamando a
setUsername(String) y
setPassword(String):
La autenticación mediante un token de acceso requiere establecer el token de acceso llamando a
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setUsername(user)
.setPassword(password)
.build();
setAccessToken(String):
La autenticación mediante un certificado de cliente SSL requiere configurar el nombre de usuario, habilitar la autenticación SSL, y establecer un certificado de cliente y una clave de cliente mediante las llamadas a
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setAccessToken(userAccessToken)
.build();
setUsername(String),
useSSLAuthentication(boolean),
setClientCertificate(String) y
setClientKey(String) respectivamente:
showLineNumbers
Client client = new Client.Builder()
.useSSLAuthentication(true)
.setUsername("some_user")
.setClientCertificate("some_user.crt")
.setClientKey("some_user.key")
La autenticación SSL puede ser difícil de diagnosticar en producción porque muchos errores de las bibliotecas SSL no proporcionan información suficiente. Por ejemplo, si el certificado del cliente y la clave no coinciden, el servidor cerrará la conexión de inmediato (en el caso de HTTP, esto ocurrirá durante la fase de inicio de la conexión, cuando no se envía ninguna solicitud HTTP, por lo que no se envía ninguna respuesta).Utilice herramientas como openssl para verificar certificados y claves:
- comprobar la integridad de la clave:
openssl rsa -in [key-file.key] -check -noout
- comprobar que el certificado del cliente tenga un CN que coincida con un usuario:
- obtener el CN de un certificado de usuario:
openssl x509 -noout -subject -in [user.cert]
- verificar que el mismo valor esté establecido en la base de datos
select name, auth_type, auth_params from system.users where auth_type = 'ssl_certificate'(la consulta mostrará
auth_paramscon algo como
{"common_names":["some_user"]})
- obtener el CN de un certificado de usuario:
ConfiguraciónTodas las configuraciones se definen mediante métodos de instancia (también conocidos como métodos de configuración) que hacen explícitos el alcance y el contexto de cada valor. Los principales parámetros de configuración se definen en un único ámbito (cliente u operación) y no se sobrescriben entre sí.La configuración se define durante la creación del cliente. Consulte
com.clickhouse.client.api.Client.Builder.
Configuración del cliente
- Conexión & endpoints
- Autenticación
- Timeouts & reintentos
- Opciones de socket
- Compresión
- SSL/Seguridad
- Proxy
- HTTP & Encabezados
- Configuración del servidor
- Zona horaria
- Avanzado
|Método
|Argumentos
|Descripción
|Predeterminado
|Clave
addEndpoint(String endpoint)
endpoint - dirección del servidor en formato URL
|Añade un endpoint del servidor a la lista de servidores disponibles. Actualmente, solo se admite un endpoint.
none
none
addEndpoint(Protocol protocol, String host, int port, boolean secure)
protocol - protocolo de conexión
host - IP o nombre de host
secure - usar HTTPS
|Añade un endpoint del servidor a la lista de servidores disponibles. Actualmente, solo se admite un endpoint.
none
none
enableConnectionPool(boolean enable)
enable - indicador para habilitar o deshabilitar
|Establece si el pool de conexiones está habilitado
true
connection_pool_enabled
setMaxConnections(int maxConnections)
maxConnections - número de conexiones
|Establece cuántas conexiones puede abrir un cliente para cada endpoint del servidor.
10
max_open_connections
setConnectionTTL(long timeout, ChronoUnit unit)
timeout - valor de tiempo de espera
unit - unidad de tiempo
|Establece el TTL de la conexión, tras el cual se considerará inactiva
-1
connection_ttl
setKeepAliveTimeout(long timeout, ChronoUnit unit)
timeout - valor de tiempo de espera
unit - unidad de tiempo
|Establece el tiempo de espera de Keep-Alive de la conexión HTTP. Establézcalo en
0 para desactivar Keep-Alive.
|-
http_keep_alive_timeout
setConnectionReuseStrategy(ConnectionReuseStrategy strategy)
strategy -
LIFO o
FIFO
|Selecciona qué estrategia debe usar el pool de conexiones
FIFO
connection_reuse_strategy
setDefaultDatabase(String database)
database - nombre de una base de datos
|Establece la base de datos predeterminada.
default
database
Identificación del clienteHay dos campos en el log de consultas que identifican la aplicación que originó una solicitud:
client_name y
http_user_agent. El protocolo TCP nativo utiliza
client_name para identificar la aplicación. El protocolo HTTP utiliza
http_user_agent para identificar la aplicación. El constructor del cliente dispone del método
setClientName para establecer los valores correctos
en ambos protocolos.
El campo
http_user_agent se establece según el formato común del header
User-Agent:
application-name[/version] [(operating-system; architecture; ...)].
Este conjunto de valores se repite para cada capa: aplicación, biblioteca cliente y biblioteca cliente HTTP. Lo que establece el método
setClientName aparece primero en la lista.Por ejemplo:
dará como resultado el siguiente valor de
showLineNumbers
client.setClientName("my-app-01/1.0");
http_user_agent:
La aplicación puede establecer su propio encabezado HTTP
my-app-01/1.0 clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4
User-Agent para identificarse. No obstante, el fragmento
clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT se añadirá al final del encabezado.
Identificación de operacionesEl registro de consultas cuenta con otros dos campos,
query_id y
log_comment, que pueden utilizarse para identificar una operación y agregar información adicional al registro de consultas.
query_id es un identificador único de una operación. La aplicación puede establecerlo llamando al método
setQueryId de la clase
QuerySettings.
showLineNumbers
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.setQueryId("some-query-id");
log_comment es un comentario que se puede añadir al registro de consultas. Las aplicaciones pueden establecerlo llamando al método
logComment de la clase
QuerySettings.
showLineNumbers
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.logComment("some-comment");
Configuración del servidorLos ajustes del lado del servidor pueden configurarse a nivel de cliente una sola vez durante la creación (consulte el método
serverSetting de
Builder) y a nivel de operación (consulte
serverSetting en la clase de ajustes de operación).
⚠️ Cuando las opciones se configuran mediante el método
showLineNumbers
try (Client client = new Client.Builder().addEndpoint(Protocol.HTTP, "localhost", mockServer.port(), false)
.setUsername("default")
.setPassword(ClickHouseServerForTest.getPassword())
.compressClientRequest(true)
// Client level
.serverSetting("max_threads", "10")
.serverSetting("async_insert", "1")
.serverSetting("roles", Arrays.asList("role1", "role2"))
.build()) {
// Operation level
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.serverSetting("session_timezone", "Europe/Zurich");
...
}
setOption (ya sea en
Client.Builder o en la clase de configuración de operaciones), el nombre de los server settings debe ir precedido del prefijo
clickhouse_setting_. En este caso,
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#serverSetting() puede resultar de utilidad.
Encabezado HTTP personalizadoSe pueden configurar HTTP headers personalizados para todas las operaciones (nivel de cliente) o para una sola (nivel de operación).
Cuando las opciones se configuran mediante el método
showLineNumbers
QuerySettings settings = new QuerySettings()
.httpHeader(HttpHeaders.REFERER, clientReferer)
.setQueryId(qId);
setOption (ya sea en
Client.Builder o en la clase de configuración de operaciones), el nombre del encabezado personalizado debe llevar el prefijo
http_header_. El método
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#httpHeader() puede ser de utilidad en este caso.
Definiciones comunes
ClickHouseFormatEnum de formatos compatibles. Incluye todos los formatos admitidos por ClickHouse.
raw- el usuario debe transcodificar los datos sin procesar
full- el cliente puede transcodificar datos por su cuenta y acepta un flujo de datos sin procesar
-- operación no admitida por ClickHouse para este formato
API de inserción
insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)Acepta datos como un
InputStream de bytes en el formato especificado. Se espera que
data esté codificado en el
format.Firmas
Parámetros
CompletableFuture<InsertResponse> insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format, InsertSettings settings)
CompletableFuture<InsertResponse> insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)
tableName - nombre de la tabla de destino.
data - un flujo de entrada de datos codificados.
format - un formato en el que se codifican los datos.
settings - parámetros de la solicitud.Valor de retornoFuture del tipo
InsertResponse: resultado de la operación e información adicional como las métricas del lado del servidor.Ejemplos
showLineNumbers
try (InputStream dataStream = getDataStream()) {
try (InsertResponse response = client.insert(TABLE_NAME, dataStream, ClickHouseFormat.JSONEachRow,
insertSettings).get(3, TimeUnit.SECONDS)) {
log.info("Insert finished: {} rows written", response.getMetrics().getMetric(ServerMetrics.NUM_ROWS_WRITTEN).getLong());
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to write JSONEachRow data", e);
throw new RuntimeException(e);
}
}
insert(String tableName, List<?> data, InsertSettings settings)Envía una solicitud de escritura a la base de datos. La lista de objetos se convierte a un formato eficiente y luego se envía al servidor. La clase de los elementos de la lista debe registrarse de antemano mediante el método
register(Class, TableSchema).Firmas
Parámetros
client.insert(String tableName, List<?> data, InsertSettings settings)
client.insert(String tableName, List<?> data)
tableName - nombre de la tabla de destino.
data - objetos DTO (Data Transfer Object) de colección.
settings - parámetros de la solicitud.Valor de retornoFuture del tipo
InsertResponse: el resultado de la operación e información adicional como las métricas del lado del servidor.Ejemplos
showLineNumbers
// Important step (done once) - register class to pre-compile object serializer according to the table schema.
client.register(ArticleViewEvent.class, client.getTableSchema(TABLE_NAME));
List<ArticleViewEvent> events = loadBatch();
try (InsertResponse response = client.insert(TABLE_NAME, events).get()) {
// handle response, then it will be closed and connection that served request will be released.
}
InsertSettingsOpciones de configuración para operaciones de inserción.Métodos de configuración
|Método
|Descripción
setQueryId(String queryId)
|Establece el ID de consulta que se asignará a la operación. Valor predeterminado:
null.
setDeduplicationToken(String token)
|Establece el token de deduplicación. Este token se enviará al servidor y puede utilizarse para identificar la consulta. Valor predeterminado:
null.
setInputStreamCopyBufferSize(int size)
|Tamaño del búfer de copia. El búfer se utiliza durante las operaciones de escritura para copiar datos del flujo de entrada proporcionado por el usuario a un flujo de salida. Valor predeterminado:
8196.
serverSetting(String name, String value)
|Establece ajustes individuales del servidor para una operación.
serverSetting(String name, Collection values)
|Establece opciones de configuración individuales del servidor con varios valores para una operación. Los elementos de la colección deben ser valores
String.
setDBRoles(Collection dbRoles)
|Establece los roles de DB que deben configurarse antes de ejecutar una operación. Los elementos de la colección deben ser valores
String.
setOption(String option, Object value)
|Establece una opción de configuración en formato raw. No es una configuración del servidor.
InsertResponseObjeto de respuesta que contiene el resultado de la operación de inserción. Solo está disponible si el cliente recibió una respuesta del servidor.
Este objeto debe cerrarse lo antes posible para liberar una conexión, ya que esta no puede reutilizarse hasta que se hayan leído por completo todos los datos de la respuesta anterior.
|Método
|Descripción
OperationMetrics getMetrics()
|Devuelve un objeto con las métricas de la operación.
String getQueryId()
|Devuelve el ID de consulta asignado a la operación por la aplicación (mediante la configuración de la operación o por el servidor).
API de consultas
query(String sqlQuery)Envía
sqlQuery tal cual. El formato de respuesta se determina mediante la configuración de la consulta.
QueryResponse contendrá una referencia al flujo de respuesta que debe ser consumido por un lector para el formato compatible.Firmas
Parámetros
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery, QuerySettings settings)
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery)
sqlQuery - una única sentencia SQL. La consulta se envía tal como está al servidor.
settings - parámetros de la solicitud.Valor de retornoFuture del tipo
QueryResponse: un conjunto de datos de resultado e información adicional como las métricas del lado del servidor. El objeto Response debe cerrarse tras consumir el conjunto de datos.Ejemplos
final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> '' limit 10";
// Default format is RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader so reader have all information about columns
try (QueryResponse response = client.query(sql).get(3, TimeUnit.SECONDS);) {
// Create a reader to access the data in a convenient way
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.hasNext()) {
reader.next(); // Read the next record from stream and parse it
// get values
double id = reader.getDouble("id");
String title = reader.getString("title");
String url = reader.getString("url");
// collecting data
}
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
// put business logic outside of the reading block to release http connection asap.
query(String sqlQuery, Map<String, Object> queryParams, QuerySettings settings)Envía
sqlQuery tal cual. Además, enviará los parámetros de consulta para que el servidor pueda compilar la expresión SQL.Firmas
Parámetros
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery, Map<String, Object> queryParams, QuerySettings settings)
sqlQuery - expresión SQL con marcadores de posición
{}.
queryParams - mapa de variables para completar la expresión SQL en el servidor.
settings - parámetros de la solicitud.Valor de retornoFuture del tipo
QueryResponse: un conjunto de datos de resultado e información adicional como las métricas del lado del servidor. El objeto Response debe cerrarse tras consumir el conjunto de datos.Ejemplos
showLineNumbers
// define parameters. They will be sent to the server along with the request.
Map<String, Object> queryParams = new HashMap<>();
queryParams.put("param1", 2);
try (QueryResponse response =
client.query("SELECT * FROM " + table + " WHERE col1 >= {param1:UInt32}", queryParams, new QuerySettings()).get()) {
// Create a reader to access the data in a convenient way
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.hasNext()) {
reader.next(); // Read the next record from stream and parse it
// reading data
}
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
queryAll(String sqlQuery)Consulta datos en formato
RowBinaryWithNamesAndTypes. Devuelve el resultado como una colección. El rendimiento de lectura es el mismo que con el lector, pero se necesita más memoria para almacenar el conjunto de datos completo.Firmas
Parámetros
List<GenericRecord> queryAll(String sqlQuery)
sqlQuery - expresión SQL para consultar datos desde un servidor.Valor de retornoConjunto de datos completo representado por una lista de objetos
GenericRecord que proporcionan acceso por filas a los datos del resultado.Ejemplos
showLineNumbers
try {
log.info("Reading whole table and process record by record");
final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> ''";
// Read whole result set and process it record by record
client.queryAll(sql).forEach(row -> {
double id = row.getDouble("id");
String title = row.getString("title");
String url = row.getString("url");
log.info("id: {}, title: {}, url: {}", id, title, url);
});
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
QuerySettingsOpciones de configuración para operaciones de consulta.Métodos de configuración
|Método
|Descripción
setQueryId(String queryId)
|Establece el ID de la consulta que se asignará a la operación.
setFormat(ClickHouseFormat format)
|Establece el formato de la respuesta. Consulte
RowBinaryWithNamesAndTypes para ver la lista completa.
setMaxExecutionTime(Integer maxExecutionTime)
|Establece el tiempo de ejecución de la operación en el servidor. No afecta al tiempo de espera de lectura.
waitEndOfQuery(Boolean waitEndOfQuery)
|Solicita al servidor que espere a que finalice la consulta antes de enviar una respuesta.
setUseServerTimeZone(Boolean useServerTimeZone)
|La zona horaria del servidor (consulte la configuración del cliente) se utilizará para interpretar los tipos de fecha/hora en el resultado de una operación. Valor predeterminado:
false.
setUseTimeZone(String timeZone)
|Solicita al servidor que use
timeZone para la conversión de tiempo. Consulte session_timezone.
serverSetting(String name, String value)
|Establece ajustes individuales del servidor para una operación.
serverSetting(String name, Collection values)
|Establece opciones de configuración individuales del servidor con varios valores para una operación. Los elementos de la colección deben ser valores
String.
setDBRoles(Collection dbRoles)
|Establece los roles de DB que deben configurarse antes de ejecutar una operación. Los elementos de la colección deben ser valores
String.
setOption(String option, Object value)
|Establece una opción de configuración en formato raw. No es una configuración del servidor.
QueryResponseObjeto de respuesta que contiene el resultado de la ejecución de la consulta. Solo está disponible si el cliente recibió una respuesta del servidor.
Este objeto debe cerrarse lo antes posible para liberar una conexión, ya que esta no puede reutilizarse hasta que se hayan leído por completo todos los datos de la respuesta anterior.
|Método
|Descripción
ClickHouseFormat getFormat()
|Devuelve el formato en el que están codificados los datos de la respuesta.
InputStream getInputStream()
|Devuelve un flujo de bytes sin comprimir con los datos en el formato especificado.
OperationMetrics getMetrics()
|Devuelve un objeto con las métricas de la operación.
String getQueryId()
|Devuelve el ID de consulta asignado a la operación por la aplicación (mediante la configuración de la operación) o por el servidor.
TimeZone getTimeZone()
|Devuelve la zona horaria que debe usarse para procesar los tipos Date/DateTime en la respuesta.
Ejemplos
- El código de ejemplo está disponible en el repositorio
- Servicio de Spring de referencia implementación
API común
getTableSchema(String table)Obtiene el esquema de la tabla
table.Firmas
Parámetros
TableSchema getTableSchema(String table)
TableSchema getTableSchema(String table, String database)
table - nombre de la tabla de la que se deben obtener los datos del esquema.
database - base de datos donde se define la tabla de destino.Valor de retornoDevuelve un objeto
TableSchema con la lista de columnas de la tabla.
getTableSchemaFromQuery(String sql)Obtiene el esquema a partir de una instrucción SQL.Firmas
Parámetros
TableSchema getTableSchemaFromQuery(String sql)
sql - Sentencia SQL “SELECT” cuyo esquema se desea obtener.Valor de retornoDevuelve un objeto
TableSchema con columnas que coinciden con la expresión
sql.
TableSchema
register(Class<?> clazz, TableSchema schema)Compila la capa de serialización y deserialización para la clase Java que se utilizará para escribir y leer datos con
schema. El método creará un serializador y un deserializador para el par getter/setter y la columna correspondiente.
La coincidencia de columna se determina extrayendo su nombre a partir del nombre del método. Por ejemplo,
getFirstName corresponderá a la columna
first_name o
firstname.Firmas
Parámetros
void register(Class<?> clazz, TableSchema schema)
clazz - Clase que representa el POJO utilizado para leer/escribir datos.
schema - Esquema de datos que se usará para hacer coincidir con las propiedades POJO.Ejemplos
showLineNumbers
client.register(ArticleViewEvent.class, client.getTableSchema(TABLE_NAME));
Ejemplos de usoEl código de ejemplos completo está almacenado en el repositorio en la carpeta ‘example`:
- client-v2 - colección principal de ejemplos.
- demo-service - ejemplo de cómo utilizar el cliente en una aplicación Spring Boot.
- demo-kotlin-service - ejemplo de cómo usar el cliente en una aplicación de Ktor (Kotlin).
Lectura de datosHay dos formas comunes de leer datos:
- método
query()que devuelve un objeto
QueryResponsede bajo nivel que contiene un
InputStreamcon datos. Normalmente se combina con
ClickHouseBinaryFormatReaderpara lecturas en streaming, pero puede utilizarse con cualquier otra implementación personalizada de lector.
QueryResponsetambién proporciona acceso a los metadatos del conjunto de resultados y a las métricas.
- método
queryAll()y uso de
GenericRecordpara acceder cómodamente a las filas. En este caso, todo el conjunto de resultados se carga en memoria.
- método
queryRecords()que devuelve
com.clickhouse.client.api.query.Records: un iterador de objetos
GenericRecord. Este método utiliza un enfoque de streaming (no se cargan datos en memoria) y usa
GenericRecordpara acceder a los datos.
Lectura de ArraysMétodos de
ClickHouseBinaryFormatReader
getList(...)- lee cualquier
Array(...)como
List<T>. Es una buena opción predeterminada para lecturas flexibles con tipado. Admite arrays anidados.
getByteArray(...),
getShortArray(...),
getIntArray(...),
getLongArray(...),
getFloatArray(...),
getDoubleArray(...),
getBooleanArray(...)- mejor para arrays 1D de valores compatibles con tipos primitivos.
getStringArray(...)- para
Array(String)(y valores de
enumrepresentados por nombres).
getObjectArray(...)- opción genérica para cualquier tipo de elemento de
Array(...), incluidos los arrays anidados. Úselo para leer arrays con valores anulables y arrays anidados.
Métodos de
try (QueryResponse response = client.query("SELECT * FROM my_table").get()) {
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.next() != null) {
Object[] uint64 = reader.getObjectArray("uint64_arr"); // Array(UInt64) -> BigInteger[]
Object[] arr2d = reader.getObjectArray("arr2d"); // Array(Array(Int64)) -> Object[]
// nested arrays are returned as nested Object[]:
Object[] firstInner = (Object[]) arr2d[0];
Long firstValue = (Long) firstInner[0];
}
}
GenericRecord
getList(...)- lee cualquier
Array(...)como
List<T>. Es una buena opción predeterminada para lecturas flexibles con tipado. Admite arrays anidados.
getByteArray(...),
getShortArray(...),
getIntArray(...),
getLongArray(...),
getFloatArray(...),
getDoubleArray(...),
getBooleanArray(...)- mejor para arrays 1D de valores compatibles con tipos primitivos.
getStringArray(...)- para
Array(String)(y valores de
enumrepresentados por nombres).
getObjectArray(...)- opción genérica para cualquier tipo de elemento de
Array(...), incluidos los arrays anidados. Úselo para leer arrays con valores anulables y arrays anidados.
try (QueryResponse response = client.query("SELECT * FROM my_table").get()) {
List<GenericRecord> rows = client.queryAll(
"SELECT int_arr, arr2d_nullable FROM test_arrays ORDER BY id");
for (GenericRecord row : rows) {
Object[] intArr = row.getObjectArray("int_arr"); // Array(Int32) -> Integer[]
Object[] arr2d = row.getObjectArray("arr2d_nullable"); // Array(Array(Nullable(Int32)))
Object[] inner = (Object[]) arr2d[0];
Object maybeNull = inner[1]; // may be null
}
}
Guía de migraciónEl cliente antiguo (V1) utilizaba
com.clickhouse.client.ClickHouseClient#builder como punto de partida. El nuevo cliente (V2) usa un patrón similar con
com.clickhouse.client.api.Client.Builder. Las principales
diferencias son:
- no se utiliza ningún cargador de servicios para obtener la implementación.
com.clickhouse.client.api.Clientes una clase fachada para todo tipo de implementaciones futuras.
- menos fuentes de configuración: una se proporciona al builder y otra se encuentra en la configuración de operación (
QuerySettings,
InsertSettings). La versión anterior tenía una configuración por nodo y, en algunos casos, cargaba variables de entorno.
Coincidencia de parámetros de configuraciónHay 3 clases enum relacionadas con la configuración en V1:
com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults- parámetros de configuración que suelen establecerse en la mayoría de los casos de uso, como
USERy
PASSWORD.
com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption- parámetros de configuración específicos para el cliente, como
HEALTH_CHECK_INTERVAL.
com.clickhouse.client.http.config.ClickHouseHttpOption- parámetros de configuración específicos de la interfaz HTTP, como
RECEIVE_QUERY_PROGRESS.
com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults#ASYNC y
com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption#ASYNC?). El nuevo cliente V2 utiliza
com.clickhouse.client.api.Client.Builder como diccionario único de todas las opciones de configuración posibles del cliente. En
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties se encuentran listados todos los nombres de parámetros de configuración.La siguiente tabla muestra qué opciones antiguas son compatibles con el nuevo cliente y su nuevo significado.Leyenda: ✔ = compatible, ✗ = eliminado
- Conexión y autenticación
- SSL y seguridad
- Opciones de socket
- Compresión
- Proxy
- Timeouts & reintentos
- Zona horaria
- Búferes & rendimiento
- Hilos & asincronía
- HTTP & Encabezados
- Formato & Consulta
- Descubrimiento de nodos & balanceo de carga
- Varios
|Configuración de V1
|Método del builder de V2
|Comentarios
ClickHouseDefaults#HOST
Client.Builder#addEndpoint
ClickHouseDefaults#PROTOCOL
|✗
|Solo se admite HTTP en V2
ClickHouseDefaults#DATABASE
ClickHouseClientOption#DATABASE
Client.Builder#setDefaultDatabase
ClickHouseDefaults#USER
Client.Builder#setUsername
ClickHouseDefaults#PASSWORD
Client.Builder#setPassword
ClickHouseClientOption#CONNECTION_TIMEOUT
Client.Builder#setConnectTimeout
ClickHouseClientOption#CONNECTION_TTL
Client.Builder#setConnectionTTL
ClickHouseHttpOption#MAX_OPEN_CONNECTIONS
Client.Builder#setMaxConnections
ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE
ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE_TIMEOUT
Client.Builder#setKeepAliveTimeout
ClickHouseHttpOption#CONNECTION_REUSE_STRATEGY
Client.Builder#setConnectionReuseStrategy
ClickHouseHttpOption#USE_BASIC_AUTHENTICATION
Client.Builder#useHTTPBasicAuth
Diferencias generales
- Client V2 utiliza menos clases propietarias para aumentar la portabilidad. Por ejemplo, V2 funciona con cualquier implementación de
java.io.InputStreampara escribir datos en un servidor.
- La configuración
asyncde Client V2 está
offde forma predeterminada. Esto significa que no hay hilos adicionales y que la aplicación tiene un mayor control sobre el cliente. Esta configuración debería estar
offen la mayoría de los casos de uso. Al habilitar
async, se creará un hilo independiente para cada solicitud. Solo tiene sentido cuando se usa un executor controlado por la aplicación (consulte
com.clickhouse.client.api.Client.Builder#setSharedOperationExecutor)
Escritura de datos
- usa cualquier implementación de
java.io.InputStream. Se admite V1
com.clickhouse.data.ClickHouseInputStream, pero NO se recomienda.
- Una vez detectado el final del flujo de entrada, se actúa en consecuencia. Antes, debe cerrarse el flujo de salida de una solicitud.
V2 Insertar datos con formato TSV.
InputStream inData = getInData();
ClickHouseRequest.Mutation request = client.read(server)
.write()
.table(tableName)
.format(ClickHouseFormat.TSV);
ClickHouseConfig config = request.getConfig();
CompletableFuture<ClickHouseResponse> future;
try (ClickHousePipedOutputStream requestBody = ClickHouseDataStreamFactory.getInstance()
.createPipedOutputStream(config)) {
// start the worker thread which transfer data from the input into ClickHouse
future = request.data(requestBody.getInputStream()).execute();
// Copy data from inData stream to requestBody stream
// We need to close the stream before getting a response
requestBody.close();
try (ClickHouseResponse response = future.get()) {
ClickHouseResponseSummary summary = response.getSummary();
Assert.assertEquals(summary.getWrittenRows(), numRows, "Num of written rows");
}
}
InputStream inData = getInData();
InsertSettings settings = new InsertSettings().setInputStreamCopyBufferSize(8198 * 2); // set copy buffer size
try (InsertResponse response = client.insert(tableName, inData, ClickHouseFormat.TSV, settings).get(30, TimeUnit.SECONDS)) {
// Insert is complete at this point
} catch (Exception e) {
// Handle exception
}
- solo hay que llamar a un único método. No es necesario crear un objeto de solicitud adicional.
- el flujo del cuerpo de la solicitud se cierra automáticamente cuando se copian todos los datos.
- hay una nueva API de bajo nivel disponible:
com.clickhouse.client.api.Client#insert(java.lang.String, java.util.List<java.lang.String>, com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter, com.clickhouse.data.ClickHouseFormat, com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings).
com.clickhouse.client.api.DataStreamWriterestá diseñada para implementar lógica personalizada de escritura de datos. Por ejemplo, leer datos de una cola.
Lectura de datos
- Los datos se leen en el formato
RowBinaryWithNamesAndTypesde forma predeterminada. Actualmente, solo se admite este formato cuando se requiere el enlace de datos.
- Los datos pueden leerse como una colección de registros mediante el método
List<GenericRecord> com.clickhouse.client.api.Client#queryAll(java.lang.String). Este método lee los datos en memoria y libera la conexión. No requiere ninguna gestión adicional.
GenericRecordproporciona acceso a los datos e implementa algunas conversiones.
Collection<GenericRecord> records = client.queryAll("SELECT * FROM table");
for (GenericRecord record : records) {
int rowId = record.getInteger("rowID");
String name = record.getString("name");
LocalDateTime ts = record.getLocalDateTime("ts");
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