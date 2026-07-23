Biblioteca cliente de Java para comunicarse con un servidor de base de datos a través de sus protocolos. La implementación actual solo admite la interfaz HTTP . La biblioteca ofrece su propia API para enviar solicitudes a un servidor, y también incluye herramientas para trabajar con distintos formatos de datos binarios (RowBinary* & Native*).

Maven Central (página web del proyecto): https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2

Versiones nocturnas (enlace al repositorio): https://central.sonatype.com/repository/maven-snapshots/

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle < dependency > < groupId > com.clickhouse </ groupId > < artifactId > client-v2 </ artifactId > < version > 0.9.8 </ version > </ dependency > // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2 implementation ( "com.clickhouse:client-v2:0.9.8" ) // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2 implementation 'com.clickhouse:client-v2:0.9.8'

El objeto Client se inicializa mediante com.clickhouse.client.api.Client.Builder#build() . Cada cliente tiene su propio contexto y no se comparten objetos entre ellos. El Builder dispone de métodos de configuración para simplificar la configuración.

Ejemplo:

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setUsername (user) . setPassword (password) . build ();

Client es AutoCloseable y debe cerrarse cuando ya no se necesite.

La autenticación se configura por cliente en la fase de inicialización. Se admiten tres métodos de autenticación: por contraseña, por token de acceso y por certificado de cliente SSL.

La autenticación mediante contraseña requiere configurar el nombre de usuario y la contraseña llamando a setUsername(String) y setPassword(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setUsername (user) . setPassword (password) . build ();

La autenticación mediante un token de acceso requiere establecer el token de acceso llamando a setAccessToken(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setAccessToken (userAccessToken) . build ();

La autenticación mediante un certificado de cliente SSL requiere configurar el nombre de usuario, habilitar la autenticación SSL, y establecer un certificado de cliente y una clave de cliente mediante las llamadas a setUsername(String) , useSSLAuthentication(boolean) , setClientCertificate(String) y setClientKey(String) respectivamente:

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . useSSLAuthentication ( true ) . setUsername ( "some_user" ) . setClientCertificate ( "some_user.crt" ) . setClientKey ( "some_user.key" )

La autenticación SSL puede ser difícil de diagnosticar en producción porque muchos errores de las bibliotecas SSL no proporcionan información suficiente. Por ejemplo, si el certificado del cliente y la clave no coinciden, el servidor cerrará la conexión de inmediato (en el caso de HTTP, esto ocurrirá durante la fase de inicio de la conexión, cuando no se envía ninguna solicitud HTTP, por lo que no se envía ninguna respuesta). Utilice herramientas como openssl para verificar certificados y claves: comprobar la integridad de la clave: openssl rsa -in [key-file.key] -check -noout

comprobar que el certificado del cliente tenga un CN que coincida con un usuario: obtener el CN de un certificado de usuario: openssl x509 -noout -subject -in [user.cert] verificar que el mismo valor esté establecido en la base de datos select name, auth_type, auth_params from system.users where auth_type = 'ssl_certificate' (la consulta mostrará auth_params con algo como {"common_names":["some_user"]} )



Todas las configuraciones se definen mediante métodos de instancia (también conocidos como métodos de configuración) que hacen explícitos el alcance y el contexto de cada valor. Los principales parámetros de configuración se definen en un único ámbito (cliente u operación) y no se sobrescriben entre sí.

La configuración se define durante la creación del cliente. Consulte com.clickhouse.client.api.Client.Builder .

​ Configuración del cliente

Conexión & endpoints

Autenticación

Timeouts & reintentos

Opciones de socket

Compresión

SSL/Seguridad

Proxy

HTTP & Encabezados

Configuración del servidor

Zona horaria

Avanzado Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave addEndpoint(String endpoint) endpoint - dirección del servidor en formato URL Añade un endpoint del servidor a la lista de servidores disponibles. Actualmente, solo se admite un endpoint. none none addEndpoint(Protocol protocol, String host, int port, boolean secure) protocol - protocolo de conexión

host - IP o nombre de host

secure - usar HTTPS Añade un endpoint del servidor a la lista de servidores disponibles. Actualmente, solo se admite un endpoint. none none enableConnectionPool(boolean enable) enable - indicador para habilitar o deshabilitar Establece si el pool de conexiones está habilitado true connection_pool_enabled setMaxConnections(int maxConnections) maxConnections - número de conexiones Establece cuántas conexiones puede abrir un cliente para cada endpoint del servidor. 10 max_open_connections setConnectionTTL(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valor de tiempo de espera

unit - unidad de tiempo Establece el TTL de la conexión, tras el cual se considerará inactiva -1 connection_ttl setKeepAliveTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valor de tiempo de espera

unit - unidad de tiempo Establece el tiempo de espera de Keep-Alive de la conexión HTTP. Establézcalo en 0 para desactivar Keep-Alive. - http_keep_alive_timeout setConnectionReuseStrategy(ConnectionReuseStrategy strategy) strategy - LIFO o FIFO Selecciona qué estrategia debe usar el pool de conexiones FIFO connection_reuse_strategy setDefaultDatabase(String database) database - nombre de una base de datos Establece la base de datos predeterminada. default database Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave setUsername(String username) username - nombre de usuario para autenticación Establece el nombre de usuario para un método de autenticación seleccionado mediante configuración adicional default user setPassword(String password) password - valor secreto Establece un secreto para la autenticación por contraseña y, en la práctica, lo selecciona como método de autenticación - password setAccessToken(String accessToken) accessToken - cadena del token de acceso Establece un token de acceso para autenticarse con el método de autenticación correspondiente - access_token useSSLAuthentication(boolean useSSLAuthentication) useSSLAuthentication - indicador para habilitar la autenticación SSL Establece el certificado de cliente SSL como método de autenticación. - ssl_authentication useHTTPBasicAuth(boolean useBasicAuth) useBasicAuth - indicador para habilitar o deshabilitar Establece si debe usarse la autenticación HTTP básica para la autenticación con nombre de usuario y contraseña. Resuelve problemas con contraseñas que contienen caracteres especiales. true http_use_basic_auth useBearerTokenAuth(String bearerToken) bearerToken - un token Bearer codificado Especifica si se debe usar la autenticación Bearer y qué token usar. El token se enviará tal cual. - bearer_token Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave setConnectTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valor del tiempo de espera

unit - unidad de tiempo Establece el tiempo de espera para iniciar cualquier conexión saliente. - connection_timeout setConnectionRequestTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valor del tiempo de espera

unit - unidad de tiempo Establece el tiempo de espera de la solicitud de conexión. Solo surte efecto al obtener una conexión de un pool. 10000 connection_request_timeout setSocketTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - valor del tiempo de espera

unit - unidad de tiempo Establece el tiempo de espera del socket, que afecta a las operaciones de lectura y escritura 0 socket_timeout setExecutionTimeout(long timeout, ChronoUnit timeUnit) timeout - valor del tiempo de espera

timeUnit - unidad de tiempo Establece el tiempo máximo de ejecución para las consultas 0 max_execution_time retryOnFailures(ClientFaultCause ...causes) causes - constante enum de ClientFaultCause Establece los tipos de fallos recuperables que se pueden reintentar. NoHttpResponse ConnectTimeout ConnectionRequestTimeout client_retry_on_failures setMaxRetries(int maxRetries) maxRetries - número de reintentos Establece el número máximo de reintentos para los fallos definidos por retryOnFailures 3 retry Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave setSocketRcvbuf(long size) size - tamaño en bytes Establece el búfer de recepción del socket TCP. Este búfer se encuentra fuera de la memoria de la JVM. 8196 socket_rcvbuf setSocketSndbuf(long size) size - tamaño en bytes Establece el búfer de envío del socket TCP. Este búfer se encuentra fuera de la memoria de la JVM. 8196 socket_sndbuf setSocketKeepAlive(boolean value) value - indicador para activar/desactivar Establece la opción SO_KEEPALIVE para cada socket TCP. TCP Keep Alive habilita un mecanismo que comprobará el estado de la conexión. - socket_keepalive setSocketTcpNodelay(boolean value) value - indicador para activar/desactivar Establece la opción SO_NODELAY para cada socket TCP. Esta opción de TCP hace que el socket envíe los datos lo antes posible. - socket_tcp_nodelay setSocketLinger(int secondsToWait) secondsToWait - número de segundos Establece el tiempo de espera de cierre para cada socket TCP creado por el cliente. - socket_linger Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave compressServerResponse(boolean enabled) enabled - indicador para habilitar/deshabilitar Define si el servidor debe comprimir sus respuestas. true compress compressClientRequest(boolean enabled) enabled - indicador para habilitar/deshabilitar Define si el cliente debe comprimir sus peticiones. false decompress useHttpCompression(boolean enabled) enabled - indicador para habilitar/deshabilitar Define si debe usarse la compresión HTTP para la comunicación entre cliente y servidor si las opciones correspondientes están habilitadas - - appCompressedData(boolean enabled) enabled - indicador para habilitar/deshabilitar Indica al cliente que la compresión la gestionará la aplicación. false app_compressed_data setLZ4UncompressedBufferSize(int size) size - tamaño en bytes Define el tamaño de un búfer que recibirá la parte sin comprimir de un flujo de datos. 65536 compression.lz4.uncompressed_buffer_size disableNativeCompression disable - indicador para deshabilitar Desactiva la compresión nativa. Si se establece en true , la compresión nativa se desactivará. false disable_native_compression Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave setSSLTrustStore(String path) path - ruta del archivo en el sistema local Indica si el cliente debe usar el almacén de confianza SSL para validar el host del servidor. - trust_store setSSLTrustStorePassword(String password) password - valor secreto Establece la contraseña que se usará para desbloquear el almacén de confianza SSL especificado por setSSLTrustStore . - key_store_password setSSLTrustStoreType(String type) type - nombre del tipo de almacén de confianza Establece el tipo del almacén de confianza especificado por setSSLTrustStore . - key_store_type setRootCertificate(String path) path - ruta del archivo en el sistema local Indica si el cliente debe usar el certificado raíz (CA) especificado para validar el host del servidor. - sslrootcert setClientCertificate(String path) path - ruta del archivo en el sistema local Establece la ruta del certificado de cliente que se usará al iniciar la conexión SSL y para la autenticación SSL. - sslcert setClientKey(String path) path - ruta del archivo en el sistema local Establece la clave privada de cliente que se usará para cifrar la comunicación SSL con el servidor. - ssl_key sslSocketSNI(String sni) sni - cadena con el nombre del servidor Establece el nombre del servidor que se usará para SNI (Server Name Indication) en la conexión SSL/TLS. - ssl_socket_sni Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave addProxy(ProxyType type, String host, int port) type - tipo de proxy

host - hostname o IP del proxy

port - puerto del proxy Establece el proxy que se usará para comunicarse con un servidor. - proxy_type , proxy_host , proxy_port setProxyCredentials(String user, String pass) user - nombre de usuario del proxy

pass - contraseña Establece las credenciales para autenticarse con un proxy. - proxy_user , proxy_password Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave setHttpCookiesEnabled(boolean enabled) enabled - indicador para habilitar/deshabilitar Indica si las cookies HTTP deben recordarse y volver a enviarse al servidor. - - httpHeader(String key, String value) key - clave de cabecera HTTP

value - valor de cadena Establece el valor de una sola cabecera HTTP. El valor anterior se sobrescribe. none none httpHeader(String key, Collection values) key - clave de cabecera HTTP

values - lista de valores de cadena Establece los valores de una sola cabecera HTTP. El valor anterior se sobrescribe. none none httpHeaders(Map headers) headers - mapa con cabeceras HTTP Establece varios valores de cabeceras HTTP a la vez. none none useHttpFormDataForQuery(boolean enable) enable - indicador para habilitar/deshabilitar Establece si los parámetros de consulta deben enviarse como datos de formulario HTTP en el cuerpo de la solicitud en lugar de la URL. Funciona solo con compresión del lado del servidor. Si la compresión del lado del cliente está habilitada, se deshabilitará para las solicitudes de consulta con parámetros, ya que cada parámetro se envía como contenido multiparte. false client.http.use_form_request_for_query Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave serverSetting(String name, String value) name - nombre del ajuste

value - valor del ajuste Establece qué ajustes se pasan al servidor con cada consulta. Los ajustes de operaciones individuales pueden sobrescribirlos. Lista de ajustes none none serverSetting(String name, Collection values) name - nombre del ajuste

values - valores del ajuste Establece qué ajustes se pasan al servidor con varios valores; por ejemplo, roles none none setOption("custom_settings_prefix", value) value - cadena de prefijo Establece el prefijo de los ajustes personalizados que se pasan al servidor. Debe estar alineado con la configuración del servidor. Consulta ClickHouse Docs. custom_ custom_settings_prefix Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave useServerTimeZone(boolean useServerTimeZone) useServerTimeZone - indicador para activar/desactivar Indica si el cliente debe usar la zona horaria del servidor al decodificar los valores de las columnas DateTime y Date. true use_server_time_zone useTimeZone(String timeZone) timeZone - ID de zona horaria válida de Java Indica si debe usarse la zona horaria especificada al decodificar los valores de las columnas DateTime y Date. Sobrescribirá la zona horaria del servidor. - use_time_zone setServerTimeZone(String timeZone) timeZone - ID de zona horaria válida de Java Establece la zona horaria del servidor. De forma predeterminada, se usará la zona horaria UTC. UTC server_time_zone Método Argumentos Descripción Predeterminado Clave setOption(String key, String value) key - clave de la opción de configuración

value - valor de la opción Establece el valor sin procesar de las opciones del cliente. Resulta útil al leer la configuración desde archivos de propiedades. - - useAsyncRequests(boolean async) async - indicador para habilitar/deshabilitar Establece si el cliente debe ejecutar la solicitud en un hilo independiente. Está deshabilitado de forma predeterminada porque la aplicación sabe mejor cómo organizar las tareas multihilo. false async setSharedOperationExecutor(ExecutorService executorService) executorService - instancia del servicio ejecutor Establece el servicio ejecutor para las tareas de operación. none none setQueryIdGenerator(Supplier<String> supplier) supplier - un Supplier<String> que genera IDs de consulta Establece un generador personalizado de IDs de consulta que se usa cuando no se especifica ningún ID de consulta en la configuración de la operación ( InsertSettings , QuerySettings ). - - setClientNetworkBufferSize(int size) size - tamaño en bytes Establece el tamaño de un búfer en el espacio de memoria de la aplicación que se utiliza para copiar datos entre el socket y la aplicación. 300000 client_network_buffer_size allowBinaryReaderToReuseBuffers(boolean reuse) reuse - indicador para habilitar/deshabilitar Si está habilitado, el lector usará búferes preasignados para realizar la transcodificación de valores numéricos. Reduce la presión del GC para datos numéricos. - - columnToMethodMatchingStrategy(ColumnToMethodMatchingStrategy strategy) strategy - implementación de la estrategia de coincidencia Establece una estrategia personalizada para hacer coincidir los campos de la clase DTO y las columnas de la DB al registrar el DTO. none none setClientName(String clientName) clientName - cadena con el nombre de la aplicación Establece información adicional sobre la aplicación que realiza la llamada. Se enviará como encabezado User-Agent . - client_name registerClientMetrics(Object registry, String name) registry - instancia de registro de Micrometer

name - nombre del grupo de métricas Registra sensores en una instancia de registro de Micrometer (https://micrometer.io/). - - setServerVersion(String version) version - cadena con la versión del servidor Establece la versión del servidor para evitar su detección automática. - server_version typeHintMapping(Map typeHintMapping) typeHintMapping - mapa de indicaciones de tipo Establece la correspondencia de indicaciones de tipo para los tipos de ClickHouse. Por ejemplo, para que los arrays multidimensionales se presenten como contenedores de Java. - type_hint_mapping

​ Identificación del cliente

Hay dos campos en el log de consultas que identifican la aplicación que originó una solicitud: client_name y http_user_agent . El protocolo TCP nativo utiliza client_name para identificar la aplicación. El protocolo HTTP utiliza http_user_agent para identificar la aplicación. El constructor del cliente dispone del método setClientName para establecer los valores correctos en ambos protocolos. El campo http_user_agent se establece según el formato común del header User-Agent : application-name[/version] [(operating-system; architecture; ...)] . Este conjunto de valores se repite para cada capa: aplicación, biblioteca cliente y biblioteca cliente HTTP. Lo que establece el método setClientName aparece primero en la lista.

Por ejemplo:

showLineNumbers client . setClientName ( "my-app-01/1.0" );

dará como resultado el siguiente valor de http_user_agent :

my-app-01/1.0 clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4

La aplicación puede establecer su propio encabezado HTTP User-Agent para identificarse. No obstante, el fragmento clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT se añadirá al final del encabezado.

​ Identificación de operaciones

El registro de consultas cuenta con otros dos campos, query_id y log_comment , que pueden utilizarse para identificar una operación y agregar información adicional al registro de consultas.

query_id es un identificador único de una operación. La aplicación puede establecerlo llamando al método setQueryId de la clase QuerySettings .

showLineNumbers QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . setQueryId ( "some-query-id" );

log_comment es un comentario que se puede añadir al registro de consultas. Las aplicaciones pueden establecerlo llamando al método logComment de la clase QuerySettings .

showLineNumbers QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . logComment ( "some-comment" );

​ Configuración del servidor

Los ajustes del lado del servidor pueden configurarse a nivel de cliente una sola vez durante la creación (consulte el método serverSetting de Builder ) y a nivel de operación (consulte serverSetting en la clase de ajustes de operación).

showLineNumbers try ( Client client = new Client. Builder (). addEndpoint ( Protocol . HTTP , "localhost" , mockServer . port (), false ) . setUsername ( "default" ) . setPassword ( ClickHouseServerForTest . getPassword ()) . compressClientRequest ( true ) // Client level . serverSetting ( "max_threads" , "10" ) . serverSetting ( "async_insert" , "1" ) . serverSetting ( "roles" , Arrays . asList ( "role1" , "role2" )) . build ()) { // Operation level QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . serverSetting ( "session_timezone" , "Europe/Zurich" ); ... }

⚠️ Cuando las opciones se configuran mediante el método setOption (ya sea en Client.Builder o en la clase de configuración de operaciones), el nombre de los server settings debe ir precedido del prefijo clickhouse_setting_ . En este caso, com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#serverSetting() puede resultar de utilidad.

​ Encabezado HTTP personalizado

Se pueden configurar HTTP headers personalizados para todas las operaciones (nivel de cliente) o para una sola (nivel de operación).

showLineNumbers QuerySettings settings = new QuerySettings () . httpHeader ( HttpHeaders . REFERER , clientReferer) . setQueryId (qId);

Cuando las opciones se configuran mediante el método setOption (ya sea en Client.Builder o en la clase de configuración de operaciones), el nombre del encabezado personalizado debe llevar el prefijo http_header_ . El método com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#httpHeader() puede ser de utilidad en este caso.

​ Definiciones comunes

Enum de formatos compatibles . Incluye todos los formatos admitidos por ClickHouse.

raw - el usuario debe transcodificar los datos sin procesar

- el usuario debe transcodificar los datos sin procesar full - el cliente puede transcodificar datos por su cuenta y acepta un flujo de datos sin procesar

- el cliente puede transcodificar datos por su cuenta y acepta un flujo de datos sin procesar - - operación no admitida por ClickHouse para este formato

Esta versión del cliente admite:

Formato Entrada Salida TabSeparated raw raw TabSeparatedRaw raw raw TabSeparatedWithNames raw raw TabSeparatedWithNamesAndTypes raw raw TabSeparatedRawWithNames raw raw TabSeparatedRawWithNamesAndTypes raw raw Template raw raw TemplateIgnoreSpaces raw - CSV raw raw CSVWithNames raw raw CSVWithNamesAndTypes raw raw CustomSeparated raw raw CustomSeparatedWithNames raw raw CustomSeparatedWithNamesAndTypes raw raw SQLInsert - raw Values raw raw Vertical - raw JSON raw raw JSONAsString raw - JSONAsObject raw - JSONStrings raw raw JSONColumns raw raw JSONColumnsWithMetadata raw raw JSONCompact raw raw JSONCompactStrings - raw JSONCompactColumns raw raw JSONEachRow raw raw PrettyJSONEachRow - raw JSONEachRowWithProgress - raw JSONStringsEachRow raw raw JSONStringsEachRowWithProgress - raw JSONCompactEachRow raw raw JSONCompactEachRowWithNames raw raw JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes raw raw JSONCompactStringsEachRow raw raw JSONCompactStringsEachRowWithNames raw raw JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes raw raw JSONObjectEachRow raw raw BSONEachRow raw raw TSKV raw raw Pretty - raw PrettyNoEscapes - raw PrettyMonoBlock - raw PrettyNoEscapesMonoBlock - raw PrettyCompact - raw PrettyCompactNoEscapes - raw PrettyCompactMonoBlock - raw PrettyCompactNoEscapesMonoBlock - raw PrettySpace - raw PrettySpaceNoEscapes - raw PrettySpaceMonoBlock - raw PrettySpaceNoEscapesMonoBlock - raw Prometheus - raw Protobuf raw raw ProtobufSingle raw raw ProtobufList raw raw Avro raw raw AvroConfluent raw - Parquet raw raw ParquetMetadata raw - Arrow raw raw ArrowStream raw raw ORC raw raw One raw - Npy raw raw RowBinary full full RowBinaryWithNames full full RowBinaryWithNamesAndTypes full full RowBinaryWithDefaults full - Native full raw Null - raw XML - raw CapnProto raw raw LineAsString raw raw Regexp raw - RawBLOB raw raw MsgPack raw raw MySQLDump raw - DWARF raw - Markdown - raw Form raw -

​ API de inserción

​ insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)

Acepta datos como un InputStream de bytes en el formato especificado. Se espera que data esté codificado en el format .

Firmas

CompletableFuture < InsertResponse > insert ( String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format, InsertSettings settings) CompletableFuture < InsertResponse > insert ( String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)

Parámetros

tableName - nombre de la tabla de destino.

data - un flujo de entrada de datos codificados.

format - un formato en el que se codifican los datos.

settings - parámetros de la solicitud.

Valor de retorno

Future del tipo InsertResponse : resultado de la operación e información adicional como las métricas del lado del servidor.

Ejemplos

showLineNumbers try ( InputStream dataStream = getDataStream ()) { try ( InsertResponse response = client . insert (TABLE_NAME, dataStream, ClickHouseFormat . JSONEachRow , insertSettings). get ( 3 , TimeUnit . SECONDS )) { log . info ( "Insert finished: {} rows written" , response . getMetrics (). getMetric ( ServerMetrics . NUM_ROWS_WRITTEN ). getLong ()); } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to write JSONEachRow data" , e); throw new RuntimeException (e); } }

Envía una solicitud de escritura a la base de datos. La lista de objetos se convierte a un formato eficiente y luego se envía al servidor. La clase de los elementos de la lista debe registrarse de antemano mediante el método register(Class, TableSchema) .

Firmas

client . insert ( String tableName, List < ? > data, InsertSettings settings) client . insert ( String tableName, List < ? > data)

Parámetros

tableName - nombre de la tabla de destino.

data - objetos DTO (Data Transfer Object) de colección.

settings - parámetros de la solicitud.

Valor de retorno

Future del tipo InsertResponse : el resultado de la operación e información adicional como las métricas del lado del servidor.

Ejemplos

showLineNumbers // Important step (done once) - register class to pre-compile object serializer according to the table schema. client . register ( ArticleViewEvent . class , client . getTableSchema (TABLE_NAME)); List < ArticleViewEvent > events = loadBatch (); try ( InsertResponse response = client . insert (TABLE_NAME, events). get ()) { // handle response, then it will be closed and connection that served request will be released. }

Opciones de configuración para operaciones de inserción.

Métodos de configuración

Método Descripción setQueryId(String queryId) Establece el ID de consulta que se asignará a la operación. Valor predeterminado: null . setDeduplicationToken(String token) Establece el token de deduplicación. Este token se enviará al servidor y puede utilizarse para identificar la consulta. Valor predeterminado: null . setInputStreamCopyBufferSize(int size) Tamaño del búfer de copia. El búfer se utiliza durante las operaciones de escritura para copiar datos del flujo de entrada proporcionado por el usuario a un flujo de salida. Valor predeterminado: 8196 . serverSetting(String name, String value) Establece ajustes individuales del servidor para una operación. serverSetting(String name, Collection values) Establece opciones de configuración individuales del servidor con varios valores para una operación. Los elementos de la colección deben ser valores String . setDBRoles(Collection dbRoles) Establece los roles de DB que deben configurarse antes de ejecutar una operación. Los elementos de la colección deben ser valores String . setOption(String option, Object value) Establece una opción de configuración en formato raw. No es una configuración del servidor.

Objeto de respuesta que contiene el resultado de la operación de inserción. Solo está disponible si el cliente recibió una respuesta del servidor.

Este objeto debe cerrarse lo antes posible para liberar una conexión, ya que esta no puede reutilizarse hasta que se hayan leído por completo todos los datos de la respuesta anterior.

Método Descripción OperationMetrics getMetrics() Devuelve un objeto con las métricas de la operación. String getQueryId() Devuelve el ID de consulta asignado a la operación por la aplicación (mediante la configuración de la operación o por el servidor).

​ API de consultas

Envía sqlQuery tal cual. El formato de respuesta se determina mediante la configuración de la consulta. QueryResponse contendrá una referencia al flujo de respuesta que debe ser consumido por un lector para el formato compatible.

Firmas

CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery, QuerySettings settings) CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery)

Parámetros

sqlQuery - una única sentencia SQL. La consulta se envía tal como está al servidor.

settings - parámetros de la solicitud.

Valor de retorno

Future del tipo QueryResponse : un conjunto de datos de resultado e información adicional como las métricas del lado del servidor. El objeto Response debe cerrarse tras consumir el conjunto de datos.

Ejemplos

final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> '' limit 10" ; // Default format is RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader so reader have all information about columns try ( QueryResponse response = client . query (sql). get ( 3 , TimeUnit . SECONDS );) { // Create a reader to access the data in a convenient way ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . hasNext ()) { reader . next (); // Read the next record from stream and parse it // get values double id = reader . getDouble ( "id" ); String title = reader . getString ( "title" ); String url = reader . getString ( "url" ); // collecting data } } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); } // put business logic outside of the reading block to release http connection asap.

Envía sqlQuery tal cual. Además, enviará los parámetros de consulta para que el servidor pueda compilar la expresión SQL.

Firmas

CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery, Map < String, Object > queryParams, QuerySettings settings)

Parámetros

sqlQuery - expresión SQL con marcadores de posición {} .

queryParams - mapa de variables para completar la expresión SQL en el servidor.

settings - parámetros de la solicitud.

Valor de retorno

Future del tipo QueryResponse : un conjunto de datos de resultado e información adicional como las métricas del lado del servidor. El objeto Response debe cerrarse tras consumir el conjunto de datos.

Ejemplos

showLineNumbers // define parameters. They will be sent to the server along with the request. Map < String , Object > queryParams = new HashMap <>(); queryParams . put ( "param1" , 2 ); try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM " + table + " WHERE col1 >= {param1:UInt32}" , queryParams, new QuerySettings ()). get ()) { // Create a reader to access the data in a convenient way ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . hasNext ()) { reader . next (); // Read the next record from stream and parse it // reading data } } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); }

Consulta datos en formato RowBinaryWithNamesAndTypes . Devuelve el resultado como una colección. El rendimiento de lectura es el mismo que con el lector, pero se necesita más memoria para almacenar el conjunto de datos completo.

Firmas

List < GenericRecord > queryAll ( String sqlQuery)

Parámetros

sqlQuery - expresión SQL para consultar datos desde un servidor.

Valor de retorno

Conjunto de datos completo representado por una lista de objetos GenericRecord que proporcionan acceso por filas a los datos del resultado.

Ejemplos

showLineNumbers try { log . info ( "Reading whole table and process record by record" ); final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> ''" ; // Read whole result set and process it record by record client . queryAll (sql). forEach (row -> { double id = row . getDouble ( "id" ); String title = row . getString ( "title" ); String url = row . getString ( "url" ); log . info ( "id: {}, title: {}, url: {}" , id, title, url); }); } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); }

Opciones de configuración para operaciones de consulta.

Métodos de configuración

Método Descripción setQueryId(String queryId) Establece el ID de la consulta que se asignará a la operación. setFormat(ClickHouseFormat format) Establece el formato de la respuesta. Consulte RowBinaryWithNamesAndTypes para ver la lista completa. setMaxExecutionTime(Integer maxExecutionTime) Establece el tiempo de ejecución de la operación en el servidor. No afecta al tiempo de espera de lectura. waitEndOfQuery(Boolean waitEndOfQuery) Solicita al servidor que espere a que finalice la consulta antes de enviar una respuesta. setUseServerTimeZone(Boolean useServerTimeZone) La zona horaria del servidor (consulte la configuración del cliente) se utilizará para interpretar los tipos de fecha/hora en el resultado de una operación. Valor predeterminado: false . setUseTimeZone(String timeZone) Solicita al servidor que use timeZone para la conversión de tiempo. Consulte session_timezone. serverSetting(String name, String value) Establece ajustes individuales del servidor para una operación. serverSetting(String name, Collection values) Establece opciones de configuración individuales del servidor con varios valores para una operación. Los elementos de la colección deben ser valores String . setDBRoles(Collection dbRoles) Establece los roles de DB que deben configurarse antes de ejecutar una operación. Los elementos de la colección deben ser valores String . setOption(String option, Object value) Establece una opción de configuración en formato raw. No es una configuración del servidor.

Objeto de respuesta que contiene el resultado de la ejecución de la consulta. Solo está disponible si el cliente recibió una respuesta del servidor.

Este objeto debe cerrarse lo antes posible para liberar una conexión, ya que esta no puede reutilizarse hasta que se hayan leído por completo todos los datos de la respuesta anterior.

Método Descripción ClickHouseFormat getFormat() Devuelve el formato en el que están codificados los datos de la respuesta. InputStream getInputStream() Devuelve un flujo de bytes sin comprimir con los datos en el formato especificado. OperationMetrics getMetrics() Devuelve un objeto con las métricas de la operación. String getQueryId() Devuelve el ID de consulta asignado a la operación por la aplicación (mediante la configuración de la operación) o por el servidor. TimeZone getTimeZone() Devuelve la zona horaria que debe usarse para procesar los tipos Date/DateTime en la respuesta.

El código de ejemplo está disponible en el repositorio

Servicio de Spring de referencia implementación

​ API común

Obtiene el esquema de la tabla table .

Firmas

TableSchema getTableSchema ( String table) TableSchema getTableSchema ( String table, String database)

Parámetros

table - nombre de la tabla de la que se deben obtener los datos del esquema.

database - base de datos donde se define la tabla de destino.

Valor de retorno

Devuelve un objeto TableSchema con la lista de columnas de la tabla.

Obtiene el esquema a partir de una instrucción SQL.

Firmas

TableSchema getTableSchemaFromQuery ( String sql)

Parámetros

sql - Sentencia SQL “SELECT” cuyo esquema se desea obtener.

Valor de retorno

Devuelve un objeto TableSchema con columnas que coinciden con la expresión sql .

Compila la capa de serialización y deserialización para la clase Java que se utilizará para escribir y leer datos con schema . El método creará un serializador y un deserializador para el par getter/setter y la columna correspondiente. La coincidencia de columna se determina extrayendo su nombre a partir del nombre del método. Por ejemplo, getFirstName corresponderá a la columna first_name o firstname .

Firmas

void register ( Class < ? > clazz, TableSchema schema)

Parámetros

clazz - Clase que representa el POJO utilizado para leer/escribir datos.

schema - Esquema de datos que se usará para hacer coincidir con las propiedades POJO.

Ejemplos

showLineNumbers client . register ( ArticleViewEvent . class , client . getTableSchema (TABLE_NAME));

​ Ejemplos de uso

El código de ejemplos completo está almacenado en el repositorio en la carpeta ‘example`:

client-v2 - colección principal de ejemplos.

demo-service - ejemplo de cómo utilizar el cliente en una aplicación Spring Boot.

demo-kotlin-service - ejemplo de cómo usar el cliente en una aplicación de Ktor (Kotlin).

​ Lectura de datos

Hay dos formas comunes de leer datos:

método query() que devuelve un objeto QueryResponse de bajo nivel que contiene un InputStream con datos. Normalmente se combina con ClickHouseBinaryFormatReader para lecturas en streaming, pero puede utilizarse con cualquier otra implementación personalizada de lector. QueryResponse también proporciona acceso a los metadatos del conjunto de resultados y a las métricas.

que devuelve un objeto de bajo nivel que contiene un con datos. Normalmente se combina con para lecturas en streaming, pero puede utilizarse con cualquier otra implementación personalizada de lector. también proporciona acceso a los metadatos del conjunto de resultados y a las métricas. método queryAll() y uso de GenericRecord para acceder cómodamente a las filas. En este caso, todo el conjunto de resultados se carga en memoria.

y uso de para acceder cómodamente a las filas. En este caso, todo el conjunto de resultados se carga en memoria. método queryRecords() que devuelve com.clickhouse.client.api.query.Records : un iterador de objetos GenericRecord . Este método utiliza un enfoque de streaming (no se cargan datos en memoria) y usa GenericRecord para acceder a los datos.

Nota: el enfoque de streaming requiere una lectura rápida; de lo contrario, puede provocar un timeout de escritura en el servidor, ya que los datos se leen directamente desde el stream de red.

​ Lectura de Arrays

Métodos de ClickHouseBinaryFormatReader

getList(...) - lee cualquier Array(...) como List<T> . Es una buena opción predeterminada para lecturas flexibles con tipado. Admite arrays anidados.

- lee cualquier como . Es una buena opción predeterminada para lecturas flexibles con tipado. Admite arrays anidados. getByteArray(...) , getShortArray(...) , getIntArray(...) , getLongArray(...) , getFloatArray(...) , getDoubleArray(...) , getBooleanArray(...) - mejor para arrays 1D de valores compatibles con tipos primitivos.

, , , , , , - mejor para arrays 1D de valores compatibles con tipos primitivos. getStringArray(...) - para Array(String) (y valores de enum representados por nombres).

- para (y valores de representados por nombres). getObjectArray(...) - opción genérica para cualquier tipo de elemento de Array(...) , incluidos los arrays anidados. Úselo para leer arrays con valores anulables y arrays anidados.

Las sobrecargas basadas en índice y en nombre están disponibles para todos los métodos. El índice es base 1. Las sobrecargas basadas en índice realizan acceso directo a una columna. Los métodos basados en nombre requieren una búsqueda por índice en cada invocación.

try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM my_table" ). get ()) { ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . next () != null ) { Object [] uint64 = reader . getObjectArray ( "uint64_arr" ); // Array(UInt64) -> BigInteger[] Object [] arr2d = reader . getObjectArray ( "arr2d" ); // Array(Array(Int64)) -> Object[] // nested arrays are returned as nested Object[]: Object [] firstInner = ( Object []) arr2d[ 0 ]; Long firstValue = (Long) firstInner[ 0 ]; } }

Métodos de GenericRecord

getList(...) - lee cualquier Array(...) como List<T> . Es una buena opción predeterminada para lecturas flexibles con tipado. Admite arrays anidados.

- lee cualquier como . Es una buena opción predeterminada para lecturas flexibles con tipado. Admite arrays anidados. getByteArray(...) , getShortArray(...) , getIntArray(...) , getLongArray(...) , getFloatArray(...) , getDoubleArray(...) , getBooleanArray(...) - mejor para arrays 1D de valores compatibles con tipos primitivos.

, , , , , , - mejor para arrays 1D de valores compatibles con tipos primitivos. getStringArray(...) - para Array(String) (y valores de enum representados por nombres).

- para (y valores de representados por nombres). getObjectArray(...) - opción genérica para cualquier tipo de elemento de Array(...) , incluidos los arrays anidados. Úselo para leer arrays con valores anulables y arrays anidados.

Las sobrecargas basadas en índice y en nombre están disponibles para todos los métodos. El índice es base 1. Las sobrecargas basadas en índice realizan acceso directo a una columna. Los métodos basados en nombre requieren una búsqueda por índice en cada invocación.

try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM my_table" ). get ()) { List < GenericRecord > rows = client . queryAll ( "SELECT int_arr, arr2d_nullable FROM test_arrays ORDER BY id" ); for ( GenericRecord row : rows) { Object [] intArr = row . getObjectArray ( "int_arr" ); // Array(Int32) -> Integer[] Object [] arr2d = row . getObjectArray ( "arr2d_nullable" ); // Array(Array(Nullable(Int32))) Object [] inner = ( Object []) arr2d[ 0 ]; Object maybeNull = inner[ 1 ]; // may be null } }

​ Guía de migración

El cliente antiguo (V1) utilizaba com.clickhouse.client.ClickHouseClient#builder como punto de partida. El nuevo cliente (V2) usa un patrón similar con com.clickhouse.client.api.Client.Builder . Las principales diferencias son:

no se utiliza ningún cargador de servicios para obtener la implementación. com.clickhouse.client.api.Client es una clase fachada para todo tipo de implementaciones futuras.

es una clase fachada para todo tipo de implementaciones futuras. menos fuentes de configuración: una se proporciona al builder y otra se encuentra en la configuración de operación ( QuerySettings , InsertSettings ). La versión anterior tenía una configuración por nodo y, en algunos casos, cargaba variables de entorno.

​ Coincidencia de parámetros de configuración

Hay 3 clases enum relacionadas con la configuración en V1:

com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults - parámetros de configuración que suelen establecerse en la mayoría de los casos de uso, como USER y PASSWORD .

- parámetros de configuración que suelen establecerse en la mayoría de los casos de uso, como y . com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption - parámetros de configuración específicos para el cliente, como HEALTH_CHECK_INTERVAL .

- parámetros de configuración específicos para el cliente, como . com.clickhouse.client.http.config.ClickHouseHttpOption - parámetros de configuración específicos de la interfaz HTTP, como RECEIVE_QUERY_PROGRESS .

Fueron diseñados para agrupar parámetros y ofrecer una separación clara. Sin embargo, en algunos casos esto generaba confusión (¿hay alguna diferencia entre com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults#ASYNC y com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption#ASYNC ?). El nuevo cliente V2 utiliza com.clickhouse.client.api.Client.Builder como diccionario único de todas las opciones de configuración posibles del cliente. En com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties se encuentran listados todos los nombres de parámetros de configuración.

La siguiente tabla muestra qué opciones antiguas son compatibles con el nuevo cliente y su nuevo significado.

Leyenda: ✔ = compatible, ✗ = eliminado

Conexión y autenticación

SSL y seguridad

Opciones de socket

Compresión

Proxy

Timeouts & reintentos

Zona horaria

Búferes & rendimiento

Hilos & asincronía

HTTP & Encabezados

Formato & Consulta

Descubrimiento de nodos & balanceo de carga

Varios Configuración de V1 Método del builder de V2 Comentarios ClickHouseDefaults#HOST Client.Builder#addEndpoint ClickHouseDefaults#PROTOCOL ✗ Solo se admite HTTP en V2 ClickHouseDefaults#DATABASE

ClickHouseClientOption#DATABASE Client.Builder#setDefaultDatabase ClickHouseDefaults#USER Client.Builder#setUsername ClickHouseDefaults#PASSWORD Client.Builder#setPassword ClickHouseClientOption#CONNECTION_TIMEOUT Client.Builder#setConnectTimeout ClickHouseClientOption#CONNECTION_TTL Client.Builder#setConnectionTTL ClickHouseHttpOption#MAX_OPEN_CONNECTIONS Client.Builder#setMaxConnections ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE

ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE_TIMEOUT Client.Builder#setKeepAliveTimeout ClickHouseHttpOption#CONNECTION_REUSE_STRATEGY Client.Builder#setConnectionReuseStrategy ClickHouseHttpOption#USE_BASIC_AUTHENTICATION Client.Builder#useHTTPBasicAuth Configuración V1 Método de Builder V2 Comentarios ClickHouseDefaults#SSL_CERTIFICATE_TYPE ✗ ClickHouseDefaults#SSL_KEY_ALGORITHM ✗ ClickHouseDefaults#SSL_PROTOCOL ✗ ClickHouseClientOption#SSL ✗ Consulte Client.Builder#addEndpoint ClickHouseClientOption#SSL_MODE ✗ ClickHouseClientOption#SSL_ROOT_CERTIFICATE Client.Builder#setRootCertificate La autenticación SSL debe habilitarse mediante useSSLAuthentication ClickHouseClientOption#SSL_CERTIFICATE Client.Builder#setClientCertificate ClickHouseClientOption#SSL_KEY Client.Builder#setClientKey ClickHouseClientOption#KEY_STORE_TYPE Client.Builder#setSSLTrustStoreType ClickHouseClientOption#TRUST_STORE Client.Builder#setSSLTrustStore ClickHouseClientOption#KEY_STORE_PASSWORD Client.Builder#setSSLTrustStorePassword ClickHouseClientOption#SSL_SOCKET_SNI Client.Builder#sslSocketSNI ClickHouseClientOption#CUSTOM_SOCKET_FACTORY ✗ ClickHouseClientOption#CUSTOM_SOCKET_FACTORY_OPTIONS ✗ Consulte Client.Builder#sslSocketSNI para configurar SNI Configuración de V1 Método de Builder Comentarios ClickHouseClientOption#SOCKET_TIMEOUT Client.Builder#setSocketTimeout ClickHouseClientOption#SOCKET_REUSEADDR Client.Builder#setSocketReuseAddress ClickHouseClientOption#SOCKET_KEEPALIVE Client.Builder#setSocketKeepAlive ClickHouseClientOption#SOCKET_LINGER Client.Builder#setSocketLinger ClickHouseClientOption#SOCKET_IP_TOS ✗ ClickHouseClientOption#SOCKET_TCP_NODELAY Client.Builder#setSocketTcpNodelay ClickHouseClientOption#SOCKET_RCVBUF Client.Builder#setSocketRcvbuf ClickHouseClientOption#SOCKET_SNDBUF Client.Builder#setSocketSndbuf Configuración V1 Método del builder V2 Comentarios ClickHouseClientOption#COMPRESS Client.Builder#compressServerResponse Véase también useHttpCompression ClickHouseClientOption#DECOMPRESS Client.Builder#compressClientRequest Véase también useHttpCompression ClickHouseClientOption#COMPRESS_ALGORITHM ✗ LZ4 para conexiones no HTTP. HTTP usa Accept-Encoding ClickHouseClientOption#DECOMPRESS_ALGORITHM ✗ LZ4 para conexiones no HTTP. HTTP usa Content-Encoding ClickHouseClientOption#COMPRESS_LEVEL ✗ ClickHouseClientOption#DECOMPRESS_LEVEL ✗ Configuración V1 Método del builder V2 Comentarios ClickHouseClientOption#PROXY_TYPE Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_HOST Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_PORT Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_USERNAME Client.Builder#setProxyCredentials ClickHouseClientOption#PROXY_PASSWORD Client.Builder#setProxyCredentials Configuración de V1 Método Builder de V2 Comentarios ClickHouseClientOption#MAX_EXECUTION_TIME Client.Builder#setExecutionTimeout ClickHouseClientOption#RETRY Client.Builder#setMaxRetries Véase también retryOnFailures ClickHouseHttpOption#AHC_RETRY_ON_FAILURE Client.Builder#retryOnFailures ClickHouseClientOption#FAILOVER ✗ ClickHouseClientOption#REPEAT_ON_SESSION_LOCK ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_ID ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_CHECK ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_TIMEOUT ✗ Configuración V1 Método del builder de V2 Comentarios ClickHouseDefaults#SERVER_TIME_ZONE

ClickHouseClientOption#SERVER_TIME_ZONE Client.Builder#setServerTimeZone ClickHouseClientOption#USE_SERVER_TIME_ZONE Client.Builder#useServerTimeZone ClickHouseClientOption#USE_SERVER_TIME_ZONE_FOR_DATES ClickHouseClientOption#USE_TIME_ZONE Client.Builder#useTimeZone Configuración de V1 Método del builder de V2 Comentarios ClickHouseClientOption#BUFFER_SIZE Client.Builder#setClientNetworkBufferSize ClickHouseClientOption#BUFFER_QUEUE_VARIATION ✗ ClickHouseClientOption#READ_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#WRITE_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#REQUEST_CHUNK_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#REQUEST_BUFFERING ✗ ClickHouseClientOption#RESPONSE_BUFFERING ✗ ClickHouseClientOption#MAX_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#MAX_QUEUED_BUFFERS ✗ ClickHouseClientOption#MAX_QUEUED_REQUESTS ✗ ClickHouseClientOption#REUSE_VALUE_WRAPPER ✗ Configuración V1 Método de Builder Comentarios ClickHouseDefaults#ASYNC

ClickHouseClientOption#ASYNC Client.Builder#useAsyncRequests ClickHouseDefaults#MAX_SCHEDULER_THREADS ✗ consulte setSharedOperationExecutor ClickHouseDefaults#MAX_THREADS ✗ consulte setSharedOperationExecutor ClickHouseDefaults#THREAD_KEEPALIVE_TIMEOUT consulte setSharedOperationExecutor ClickHouseClientOption#MAX_THREADS_PER_CLIENT ✗ ClickHouseClientOption#MAX_CORE_THREAD_TTL ✗ Configuración de V1 Método del builder de V2 Comentarios ClickHouseHttpOption#CUSTOM_HEADERS Client.Builder#httpHeaders ClickHouseHttpOption#CUSTOM_PARAMS ✗ Consulte Client.Builder#serverSetting ClickHouseClientOption#CLIENT_NAME Client.Builder#setClientName ClickHouseHttpOption#CONNECTION_PROVIDER ✗ ClickHouseHttpOption#DEFAULT_RESPONSE ✗ ClickHouseHttpOption#SEND_HTTP_CLIENT_ID ✗ ClickHouseHttpOption#AHC_VALIDATE_AFTER_INACTIVITY ✗ Siempre está habilitado cuando se usa Apache Http Client Configuración V1 Método del builder Comentarios ClickHouseDefaults#FORMAT

ClickHouseClientOption#FORMAT ✗ Se trasladó a la configuración de la operación ( QuerySettings y InsertSettings ) ClickHouseClientOption#QUERY_ID ✗ Consulte QuerySettings e InsertSettings ClickHouseClientOption#LOG_LEADING_COMMENT ✗ Consulte QuerySettings#logComment e InsertSettings#logComment ClickHouseClientOption#MAX_RESULT_ROWS ✗ Es una configuración del servidor ClickHouseClientOption#RESULT_OVERFLOW_MODE ✗ Es una configuración del servidor ClickHouseHttpOption#RECEIVE_QUERY_PROGRESS ✗ Configuración del servidor ClickHouseHttpOption#WAIT_END_OF_QUERY ✗ Configuración del servidor ClickHouseHttpOption#REMEMBER_LAST_SET_ROLES Client#setDBRoles Ahora es una configuración en tiempo de ejecución. Consulte también QuerySettings#setDBRoles e InsertSettings#setDBRoles Configuración V1 Método del builder V2 Comentarios ClickHouseClientOption#AUTO_DISCOVERY ✗ ClickHouseClientOption#LOAD_BALANCING_POLICY ✗ ClickHouseClientOption#LOAD_BALANCING_TAGS ✗ ClickHouseClientOption#HEALTH_CHECK_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#HEALTH_CHECK_METHOD ✗ ClickHouseClientOption#NODE_DISCOVERY_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#NODE_DISCOVERY_LIMIT ✗ ClickHouseClientOption#NODE_CHECK_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#NODE_GROUP_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#CHECK_ALL_NODES ✗ Configuración V1 Método Builder V2 Comentarios ClickHouseDefaults#AUTO_SESSION ✗ Se revisará la compatibilidad con sesiones ClickHouseDefaults#BUFFERING ✗ ClickHouseDefaults#MAX_REQUESTS ✗ ClickHouseDefaults#ROUNDING_MODE ClickHouseDefaults#SERVER_VERSION

ClickHouseClientOption#SERVER_VERSION Client.Builder#setServerVersion ClickHouseDefaults#SRV_RESOLVE ✗ ClickHouseClientOption#CUSTOM_SETTINGS ClickHouseClientOption#PRODUCT_NAME ✗ Use el nombre del cliente ClickHouseClientOption#RENAME_RESPONSE_COLUMN ✗ ClickHouseClientOption#SERVER_REVISION ✗ ClickHouseClientOption#TRANSACTION_TIMEOUT ✗ ClickHouseClientOption#WIDEN_UNSIGNED_TYPES ✗ ClickHouseClientOption#USE_BINARY_STRING ✗ ClickHouseClientOption#USE_BLOCKING_QUEUE ✗ ClickHouseClientOption#USE_COMPILATION ✗ ClickHouseClientOption#USE_OBJECTS_IN_ARRAYS ✗ ClickHouseClientOption#MAX_MAPPER_CACHE ✗ ClickHouseClientOption#MEASURE_REQUEST_TIME ✗

​ Diferencias generales

Client V2 utiliza menos clases propietarias para aumentar la portabilidad. Por ejemplo, V2 funciona con cualquier implementación de java.io.InputStream para escribir datos en un servidor.

para escribir datos en un servidor. La configuración async de Client V2 está off de forma predeterminada. Esto significa que no hay hilos adicionales y que la aplicación tiene un mayor control sobre el cliente. Esta configuración debería estar off en la mayoría de los casos de uso. Al habilitar async , se creará un hilo independiente para cada solicitud. Solo tiene sentido cuando se usa un executor controlado por la aplicación (consulte com.clickhouse.client.api.Client.Builder#setSharedOperationExecutor )

​ Escritura de datos

usa cualquier implementación de java.io.InputStream . Se admite V1 com.clickhouse.data.ClickHouseInputStream , pero NO se recomienda.

. Se admite V1 , pero NO se recomienda. Una vez detectado el final del flujo de entrada, se actúa en consecuencia. Antes, debe cerrarse el flujo de salida de una solicitud.

V1 Insertar datos con formato TSV.

InputStream inData = getInData (); ClickHouseRequest . Mutation request = client . read (server) . write () . table (tableName) . format ( ClickHouseFormat . TSV ); ClickHouseConfig config = request . getConfig (); CompletableFuture < ClickHouseResponse > future ; try ( ClickHousePipedOutputStream requestBody = ClickHouseDataStreamFactory . getInstance () . createPipedOutputStream (config)) { // start the worker thread which transfer data from the input into ClickHouse future = request . data ( requestBody . getInputStream ()). execute (); // Copy data from inData stream to requestBody stream // We need to close the stream before getting a response requestBody . close (); try ( ClickHouseResponse response = future . get ()) { ClickHouseResponseSummary summary = response . getSummary (); Assert . assertEquals ( summary . getWrittenRows (), numRows, "Num of written rows" ); } }

V2 Insertar datos con formato TSV.

InputStream inData = getInData (); InsertSettings settings = new InsertSettings (). setInputStreamCopyBufferSize ( 8198 * 2 ); // set copy buffer size try ( InsertResponse response = client . insert (tableName, inData, ClickHouseFormat . TSV , settings). get ( 30 , TimeUnit . SECONDS )) { // Insert is complete at this point } catch ( Exception e ) { // Handle exception }

solo hay que llamar a un único método. No es necesario crear un objeto de solicitud adicional.

el flujo del cuerpo de la solicitud se cierra automáticamente cuando se copian todos los datos.

hay una nueva API de bajo nivel disponible: com.clickhouse.client.api.Client#insert(java.lang.String, java.util.List<java.lang.String>, com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter, com.clickhouse.data.ClickHouseFormat, com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings) . com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter está diseñada para implementar lógica personalizada de escritura de datos. Por ejemplo, leer datos de una cola.

​ Lectura de datos

Los datos se leen en el formato RowBinaryWithNamesAndTypes de forma predeterminada. Actualmente, solo se admite este formato cuando se requiere el enlace de datos.

de forma predeterminada. Actualmente, solo se admite este formato cuando se requiere el enlace de datos. Los datos pueden leerse como una colección de registros mediante el método List<GenericRecord> com.clickhouse.client.api.Client#queryAll(java.lang.String) . Este método lee los datos en memoria y libera la conexión. No requiere ninguna gestión adicional. GenericRecord proporciona acceso a los datos e implementa algunas conversiones.