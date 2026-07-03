Todos sabemos que las zonas horarias son difíciles de gestionar (horario de verano, cambios constantes en los desfases). Pero esta sección trata de otro problema relacionado con las zonas horarias: cómo se relacionan con la representación textual de las marcas de tiempo.
Zonas horarias
ClickHouse usa las siguientes reglas para convertir valores de cadena de
Cómo ClickHouse convierte cadenas de
Cómo ClickHouse convierte cadenas de
DateTime
DateTime:
- Si una columna se define con una zona horaria (
DateTime64(9, ‘Asia/Tokyo’)), el valor de cadena se tratará como una marca de tiempo en esa zona horaria.
2026-01-01 13:00:00será
2026-01-01 04:00:00en hora
UTC.
- Si una columna no tiene definida ninguna zona horaria, solo se usa la zona horaria del servidor. Importante: la configuración
session_timezoneno tiene ningún efecto. Por lo tanto, si la zona horaria del servidor es
UTCy la zona horaria de la sesión es
America/Los_Angeles,
2026-01-01 13:00:00se escribirá como hora
UTC.
- Cuando se lee un valor de una columna sin una zona horaria definida, se usa
session_timezoneo, si no está configurado, la zona horaria del servidor. Por eso, la lectura de marcas de tiempo como cadenas puede verse afectada por
session_timezone. No hay nada incorrecto en ello, pero conviene tenerlo en cuenta.
Ahora supongamos que tenemos una aplicación en ejecución en la región
Escritura de timestamps en distintas zonas horarias
us-west con la zona horaria local
UTC-8, y que necesitamos escribir un timestamp local
2026-01-01 02:00:00 que en
UTC es
2026-01-01 10:00:00:
- Escribirlo como una cadena requiere convertirlo a la zona horaria del servidor o de la columna.
- Escribirlo como una estructura de tiempo nativa del lenguaje requiere que el driver conozca la zona horaria de destino, pero:
- No siempre es posible
- La API del driver no está bien diseñada para esto
- La única manera es describir qué transformaciones se realizarán para que la aplicación pueda compensarlo (o escribir un Unix timestamp como un número)
Java y JDBC tienen distintas formas de establecer un timestamp:
Java y las API de timestamp de JDBC
- Usa la clase
Timestamp, que en realidad es un Unix timestamp.
- Cuando se usa con un objeto
Calendar, permite reinterpretar el
Timestampen la zona horaria del calendario.
Timestamptiene un calendario interno que no es muy evidente.
- Cuando se usa con un objeto
- Usa la clase
LocalDateTime, que se puede convertir fácilmente a cualquier zona horaria, pero no existe ningún método que permita pasar una zona horaria de destino.
- Usa la clase
ZonedDateTime, que ayuda con la conversión de zona horaria al escribir en un
DateTimesin zona horaria (porque sabemos que debe usarse la zona horaria del servidor).
- Pero escribir un
ZonedDateTimeen una columna con una zona horaria definida requiere que el usuario compense la conversión del driver.
- Pero escribir un
- Usa
Longpara escribir milisegundos de Unix timestamp.
- Usa
Stringpara realizar todas las conversiones del lado de la aplicación (lo cual no es muy portable).
Las fechas son, por naturaleza, independientes de la zona horaria. Existen los tipos
Fecha
Date y
Date32 para almacenar fechas. Ambos tipos usan un número de días desde la época (
1970-01-01).
Date usa únicamente números positivos de días, por lo que su rango termina en
2149-06-06.
Date32 admite números negativos de días para cubrir fechas anteriores a
1970-01-01, pero su rango es más reducido (de
1900-01-01 a
2100-01-01, donde 0 es
1970-01-01). ClickHouse considera
2026-01-01 como
2026-01-01 en cualquier zona horaria, y no existe ningún parámetro de zona horaria para las definiciones de columnas.
En Java, la clase más adecuada para representar valores de fecha es
Uso de
Uso de
java.time.LocalDate
java.time.LocalDate. El cliente utiliza esta clase para almacenar el valor de las columnas
Date y
Date32 (leyendo
LocalDate.ofEpochDay((long)readUnsignedShortLE())).
Recomendamos usar
java.time.LocalDate porque no se ve afectada por las conversiones de zona horaria y forma parte de la API moderna de fecha y hora.
Uso de
java.sql.Date
LocalDate se introdujo en Java 8. Antes de eso, se usaba
java.sql.Date para escribir y leer fechas. Internamente, esta clase es un contenedor de un instante (un valor temporal que representa un punto absoluto en el tiempo). Debido a ello,
toString() devuelve una fecha distinta según la zona horaria en la que se ejecute la JVM. Esto obliga al driver a construir los valores con cuidado y requiere que el usuario sea consciente de ello.
Reinterpretación basada en calendario
java.sql.ResultSet tiene un método para obtener valores de fecha que acepta un
Calendar, y
java.sql.PreparedStatement incluye un método similar. Esto se diseñó para permitir que el driver JDBC reinterprete un valor de fecha en la zona horaria especificada. Por ejemplo, la DB tiene el valor
2026-01-01, pero la aplicación quiere interpretar esta fecha como la medianoche en
Tokyo. Esto significa que el objeto
java.sql.Date devuelto tendrá un instante específico y, al convertirlo a la zona horaria local, puede corresponder a una fecha distinta debido a la diferencia horaria. Podemos lograr lo mismo con
LocalDate mediante
java.time.LocalDate#atStartOfDay(java.time.ZoneId).
El driver JDBC de ClickHouse siempre devuelve un objeto
java.sql.Date que apunta a la fecha local a medianoche. En otras palabras, si la fecha es
2026-01-01, nos referimos a
2026-01-01 12:00 AM en la zona horaria de la JVM (el mismo comportamiento que los drivers JDBC de PostgreSQL y MariaDB).
Los valores de Time, al igual que los de Date, no dependen de la zona horaria en la mayoría de los casos. ClickHouse no realiza ninguna transformación de los valores literales de hora a ninguna zona horaria:
Time
’6:30’ es el mismo en cualquier lugar donde se lea.
Tipos de tiempo de ClickHouse
Time y
Time64 se introdujeron en la versión
25.6. Antes de eso, se usaban en su lugar los tipos de timestamp
DateTime y
DateTime64 (que se analizan más adelante en esta guía).
Time se almacena como un entero de 32 bits que representa una cantidad de segundos, y su rango es
[-999:59:59, 999:59:59].
Time64 se codifica como un Decimal64 sin signo y almacena distintas unidades de tiempo según la precisión. Las opciones habituales son 3 (milisegundos), 6 (microsegundos) y 9 (nanosegundos). El rango de valores de precisión es
[0, 9].
El cliente lee
Correspondencia de tipos de Java
Time y
Time64 y los almacena como
LocalDateTime. Esto se hace para admitir el rango de tiempos negativos (
LocalTime no lo admite). En este caso, la parte de la fecha corresponde a la fecha de época
1970-01-01, por lo que los valores negativos quedarán antes de esa fecha.
La compatibilidad principal con los tipos de tiempo se implementa mediante
LocalTime (cuando el valor cabe dentro de un día) y
Duration para abarcar todo el rango de valores.
LocalDateTime solo puede usarse para lectura.
El uso de
Uso de
Uso de
java.sql.Time
java.sql.Time está limitado al intervalo de
LocalTime. Internamente,
java.sql.Time se convierte en un literal de cadena. El valor puede modificarse usando un parámetro
Calendar con
PreparedStatement#setTime().
La función
toTime
toTimesiempre requiere
Date,
DateTimeu otro tipo similar. No acepta cadenas. Problema relacionado: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/89896
- Es un alias de
toTimeWithFixedDate.
- Hay un problema relacionado con la zona horaria: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/90310
Una timestamp es un punto específico en el tiempo. Por ejemplo, una timestamp Unix representa cualquier instante como un número de segundos relativo a
timestamp
1970-01-01 00:00:00
UTC (un número negativo de segundos representa una timestamp anterior a la hora Unix, y un número positivo representa una posterior). Esta representación es fácil de calcular y manejar si el observador se encuentra en la zona horaria
UTC o la usa en lugar de su zona horaria local.
En ClickHouse existen los tipos de timestamp
Tipos de timestamp de ClickHouse
DateTime (entero de 32 bits; la resolución siempre es en segundos) y
DateTime64 (entero de 64 bits; la resolución depende de la definición). Los valores siempre se almacenan como timestamps UTC. Esto significa que, cuando se representan como números, no se aplica ninguna conversión de zona horaria.
La representación en cadena tiene ciertas complejidades:
Representación en cadena y comportamiento de la zona horaria
- Si no se especifica ninguna zona horaria en la definición de la columna y se pasa una cadena al escribir, se convertirá de la zona horaria del servidor a un número de timestamp UTC. Cuando se lee un valor de esa columna, se convertirá de un timestamp UTC a un timestamp literal usando la zona horaria del servidor o de la sesión (se aplica un enfoque similar a los literales de timestamp en expresiones donde la zona horaria no se define explícitamente).
- Si se especifica una zona horaria en la definición de la columna, solo se usa esa zona horaria en todas las conversiones de cadenas. Esto contradice la lógica aplicada cuando no se especifica ninguna zona horaria, por lo que requiere comprender bien cómo se escriben los datos para cada columna de la consulta.
- Si se pasa una fecha como cadena en un formato que incluye una zona horaria, se necesita una función de conversión. Normalmente se usa
parseDateTimeBestEffort.
En el controlador JDBC, convertimos los timestamps en una representación numérica:
Cómo el driver JDBC gestiona los timestamps
Esta representación resuelve la mayoría de los problemas de conversión de los valores de timestamp, ya que envía los datos al servidor en un formato unificado. Sin embargo, este enfoque requiere un pequeño ajuste en las Sentencias SQL, pero ofrece la forma más sencilla y directa de escribir timestamps en cualquier columna.
"fromUnixTimestamp64Nano(" + epochSeconds * 1_000_000_000L + nanos + ")"
DateTime y
DateTime64 se leen y almacenan en el cliente como
java.time.ZonedDateTime, lo que facilita la conversión de estos valores a cualquier otra zona horaria (se conserva la información de la zona horaria).
El siguiente ejemplo de código parece correcto, pero falla en la aserción:
Error habitual con
Error habitual con
toDateTime64
Esto ocurre porque
String sql = "SELECT toDateTime64(?, 3)";
try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
LocalDateTime localTs = LocalDateTime.parse("2021-01-01T01:34:56");
stmt.setObject(1, localTs);
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
rs.next();
assertEquals(rs.getObject(1, LocalDateTime.class), localTs);
}
}
toDateTime64 usa la zona horaria del servidor y no tiene en cuenta la zona horaria de origen.
Si un par de conversión no aparece en las tablas de abajo, significa que esa conversión no es compatible. Por ejemplo, las columnas
Tablas de conversión
Date no pueden leerse como
java.sql.Timestamp porque no tienen parte de hora.
El driver no convierte valores enteros en ningún valor de fecha u hora. Llamar a
pstmt.setLong("timestamp", 1772132359L) hará que
1772132359 se escriba como un número en el servidor, que se tratará como
un Unix timestamp UTC en segundos.
La siguiente tabla muestra cómo se convierten los valores al establecerlos con
Escritura de valores con
Escritura de valores con
PreparedStatement#setObject
PreparedStatement#setObject(column, value):
|Clase de
value
|Conversión
java.time.LocalDate
|Se formatea como
YYYY-MM-DD.
java.sql.Date
|Se convierte con el calendario predeterminado y se formatea como
LocalDate (
YYYY-MM-DD).
java.time.LocalTime
|Se formatea como
HH:mm:ss.
java.time.Duration
|Se formatea como
HHH:mm:ss. El valor puede ser negativo.
java.sql.Time
|Se convierte con el calendario predeterminado y se formatea como
LocalTime (
HH:mm).
java.time.LocalDateTime
|Se convierte en una timestamp Unix en nanosegundos y se envuelve con
fromUnixTimestamp64Nano.
java.time.ZonedDateTime
|Se convierte en una timestamp Unix en nanosegundos y se envuelve con
fromUnixTimestamp64Nano.
java.sql.Timestamp
|Se convierte en una timestamp Unix en nanosegundos y se envuelve con
fromUnixTimestamp64Nano.
El tipo de la columna debe considerarse desconocido. La aplicación es la que debe decidir qué pasar a la sentencia preparada.
La siguiente tabla muestra cómo se convierten los valores cuando se leen con
Lectura de valores con
Lectura de valores con
ResultSet#getObject
ResultSet#getObject(column, class):
|Tipo de dato de ClickHouse de
column
|Valor de
class
|Conversión
Date o
Date32
java.time.LocalDate
|Valor de la DB (número de días) convertido a
LocalDate.
Date o
Date32
java.sql.Date
|Valor de la DB (número de días) convertido a
LocalDate y luego a
java.sql.Date, usando la medianoche de la zona horaria local como parte de la hora. Si se usa un calendario, se utilizará su zona horaria en lugar de la local. Ejemplo: valor de la DB
1970-01-10 →
LocalDate es
1970-01-10.
Time o
Time64
java.time.LocalTime
|Valor de la DB convertido a
LocalDateTime y luego a
LocalTime. Esto solo funciona para horas dentro de un mismo día.
Time o
Time64
java.time.LocalDateTime
|Valor de la DB convertido a
LocalDateTime.
Time o
Time64
java.sql.Time
|Valor de la DB convertido a
LocalDateTime y luego a
java.sql.Time usando el calendario predeterminado. Esto solo funciona para horas dentro de un mismo día.
Time o
Time64
java.time.Duration
|Valor de la DB convertido a
LocalDateTime y luego a
Duration.
DateTime o
DateTime64
java.time.LocalDateTime
|Valor de la DB convertido a
ZonedDateTime y luego a
LocalDateTime.
DateTime o
DateTime64
java.time.ZonedDateTime
|Valor de la DB convertido a
ZonedDateTime.
DateTime o
DateTime64
java.sql.Timestamp
|Valor de la DB convertido a
ZonedDateTime y luego a
java.sql.Timestamp usando la zona horaria predeterminada.
Use
Uso de métodos basados en calendario
ResultSet#getTime(column, calendar) y
ResultSet#getDate(column, calendar) si los valores se almacenaron con
PreparedStatement#setTime(param, value, calendar) y
PreparedStatement#setDate(param, value, calendar), respectivamente.