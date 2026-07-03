Configuración a nivel de consulta

Configuración de sesión a nivel de consulta

​ Descripción general

Hay varias formas de ejecutar sentencias con ajustes específicos. Los ajustes se configuran por capas, y cada capa posterior redefine los valores anteriores de un ajuste.

​ Orden de prioridad

El orden de prioridad para definir un SETTING es:

Aplicar un SETTING directamente a un usuario o dentro de un perfil de ajustes SQL (recomendado)

añadir uno o varios archivos XML o YAML a /etc/clickhouse-server/users.d Ajustes de sesión Envíe SET setting=value desde la SQL Console de ClickHouse Cloud o clickhouse client en modo interactivo. Del mismo modo, puede usar sesiones de ClickHouse en el protocolo HTTP. Para ello, debe especificar el parámetro HTTP session_id . Ajustes de consulta Al iniciar clickhouse client en modo no interactivo, establezca el parámetro de inicio --setting=value .

en modo no interactivo, establezca el parámetro de inicio . Al usar la API HTTP, pase parámetros CGI ( URL?setting_1=value&setting_2=value... ).

). Defina ajustes en la cláusula SETTINGS de la consulta SELECT. El valor del SETTING se aplica solo a esa consulta y se restablece al valor predeterminado o al valor anterior una vez ejecutada la consulta.

​ Restablecer un ajuste a su valor predeterminado

Si cambia un ajuste y desea restablecerlo a su valor predeterminado, establezca el valor en DEFAULT . La sintaxis es la siguiente:

SET setting_name = DEFAULT

Por ejemplo, el valor predeterminado de async_insert es 0 . Supongamos que cambia ese valor a 1 :

SET async_insert = 1 ; SELECT value FROM system . settings where name = 'async_insert' ;

La respuesta es:

┌─value──┐ │ 1 │ └────────┘

El siguiente comando restablece su valor a 0:

SET async_insert = DEFAULT ; SELECT value FROM system . settings where name = 'async_insert' ;

La configuración ha vuelto a su valor predeterminado:

┌─value───┐ │ 0 │ └─────────┘

​ Ajustes personalizados

parámetros específicos de la sesión que pueden usarse en consultas, políticas o funciones. Esto resulta útil cuando necesita: Además de los ajustes comunes, los usuarios pueden definir ajustes personalizados. Los ajustes personalizados permiten pasarque pueden usarse en consultas, políticas o funciones. Esto resulta útil cuando necesita:

Filtrar datos según la identidad del usuario o la organización

Aplicar una lógica de negocio distinta según el contexto

Mantener información con estado entre consultas dentro de una sesión

El nombre de un ajuste personalizado debe comenzar con uno de varios prefijos predefinidos de una lista que usted define. La lista de prefijos puede especificarse mediante el ajuste del servidor custom_settings_prefixes , definido en el archivo de configuración del servidor.

En el ejemplo siguiente, se elige SQL_ como prefijo personalizado:

< custom_settings_prefixes > SQL_ </ custom_settings_prefixes >

En ClickHouse Cloud no es posible especificar un prefijo personalizado. Todos los ajustes de usuario personalizados comienzan con el prefijo SQL_ .

Para definir un ajuste personalizado, use el comando SET :

SET SQL_a = 123 ;

Para obtener el valor actual de una configuración personalizada, utilice la función getSetting() :

SELECT getSetting( 'SQL_a' );

Todos estos ejemplos establecen el valor del ajuste async_insert en 1 y muestran cómo examinar los ajustes en un sistema en funcionamiento.

​ Usar SQL para aplicar directamente un ajuste a un usuario

Esto crea el usuario ingester con el ajuste async_inset = 1 :

CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3' SETTINGS async_insert = 1

​ Examine el perfil de configuración y su asignación

SHOW ACCESS

┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ... │ │ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS async_insert = true │ │ ... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Uso de SQL para crear un perfil de configuración y asignarlo a un usuario

Esto crea el perfil log_ingest con la configuración async_inset = 1 :

CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = 1

Esto crea el usuario ingester y le asigna el perfil de configuración log_ingest :

CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3' SETTINGS PROFILE log_ingest

​ Uso de XML para crear un perfil de configuración y un usuario

/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml < clickhouse > < profiles > < log_ingest > < async_insert > 1 </ async_insert > </ log_ingest > </ profiles > < users > < ingester > < password_sha256_hex > 7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3 </ password_sha256_hex > < profile > log_ingest </ profile > </ ingester > < default replace = "true" > < password_sha256_hex > 7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3 </ password_sha256_hex > < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > </ default > </ users > </ clickhouse >

​ Examinar el perfil de configuración y su asignación

SHOW ACCESS

┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE USER default IDENTIFIED WITH sha256_password │ │ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS PROFILE log_ingest │ │ CREATE SETTINGS PROFILE default │ │ CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = true │ │ CREATE SETTINGS PROFILE readonly SETTINGS readonly = 1 │ │ ... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Asignar una configuración a una sesión

SET async_insert = 1 ; SELECT value FROM system . settings where name = 'async_insert' ;

┌─value──┐ │ 1 │ └────────┘

​ Asignar una configuración en una consulta

INSERT INTO YourTable SETTINGS async_insert = 1 VALUES (...)

​ Véase también