Hay varias formas de ejecutar sentencias con ajustes específicos. Los ajustes se configuran por capas, y cada capa posterior redefine los valores anteriores de un ajuste.
Descripción general
El orden de prioridad para definir un SETTING es:
Orden de prioridad
-
Aplicar un SETTING directamente a un usuario o dentro de un perfil de ajustes
- SQL (recomendado)
- añadir uno o varios archivos XML o YAML a
/etc/clickhouse-server/users.d
-
Ajustes de sesión
- Envíe
SET setting=valuedesde la SQL Console de ClickHouse Cloud o
clickhouse clienten modo interactivo. Del mismo modo, puede usar sesiones de ClickHouse en el protocolo HTTP. Para ello, debe especificar el parámetro HTTP
session_id.
- Envíe
-
Ajustes de consulta
- Al iniciar
clickhouse clienten modo no interactivo, establezca el parámetro de inicio
--setting=value.
- Al usar la API HTTP, pase parámetros CGI (
URL?setting_1=value&setting_2=value...).
- Defina ajustes en la cláusula SETTINGS de la consulta SELECT. El valor del SETTING se aplica solo a esa consulta y se restablece al valor predeterminado o al valor anterior una vez ejecutada la consulta.
- Al iniciar
Si cambia un ajuste y desea restablecerlo a su valor predeterminado, establezca el valor en
Restablecer un ajuste a su valor predeterminado
DEFAULT. La sintaxis es la siguiente:
Por ejemplo, el valor predeterminado de
SET setting_name = DEFAULT
async_insert es
0. Supongamos que cambia ese valor a
1:
La respuesta es:
SET async_insert = 1;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
El siguiente comando restablece su valor a 0:
┌─value──┐
│ 1 │
└────────┘
La configuración ha vuelto a su valor predeterminado:
SET async_insert = DEFAULT;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
┌─value───┐
│ 0 │
└─────────┘
Además de los ajustes comunes, los usuarios pueden definir ajustes personalizados. Los ajustes personalizados permiten pasar parámetros específicos de la sesión que pueden usarse en consultas, políticas o funciones. Esto resulta útil cuando necesita:
Ajustes personalizados
- Filtrar datos según la identidad del usuario o la organización
- Aplicar una lógica de negocio distinta según el contexto
- Mantener información con estado entre consultas dentro de una sesión
custom_settings_prefixes, definido en el archivo de configuración del servidor.
En el ejemplo siguiente, se elige
SQL_ como prefijo personalizado:
<custom_settings_prefixes>SQL_</custom_settings_prefixes>
Para definir un ajuste personalizado, use el comando
En ClickHouse Cloud no es posible especificar un prefijo personalizado. Todos los ajustes de usuario personalizados comienzan con el prefijo
SQL_.
SET:
Para obtener el valor actual de una configuración personalizada, utilice la función
SET SQL_a = 123;
getSetting():
SELECT getSetting('SQL_a');
Todos estos ejemplos establecen el valor del ajuste
Ejemplos
async_insert en
1 y
muestran cómo examinar los ajustes en un sistema en funcionamiento.
Esto crea el usuario
Usar SQL para aplicar directamente un ajuste a un usuario
ingester con el ajuste
async_inset = 1:
CREATE USER ingester
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3'
SETTINGS async_insert = 1
Examine el perfil de configuración y su asignación
SHOW ACCESS
┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ... │
│ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS async_insert = true │
│ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Esto crea el perfil
Uso de SQL para crear un perfil de configuración y asignarlo a un usuario
log_ingest con la configuración
async_inset = 1:
Esto crea el usuario
CREATE
SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = 1
ingester y le asigna el perfil de configuración
log_ingest:
CREATE USER ingester
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3'
SETTINGS PROFILE log_ingest
Uso de XML para crear un perfil de configuración y un usuario
/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
<clickhouse>
<profiles>
<log_ingest>
<async_insert>1</async_insert>
</log_ingest>
</profiles>
<users>
<ingester>
<password_sha256_hex>7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3</password_sha256_hex>
<profile>log_ingest</profile>
</ingester>
<default replace="true">
<password_sha256_hex>7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3</password_sha256_hex>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
</default>
</users>
</clickhouse>
Examinar el perfil de configuración y su asignación
SHOW ACCESS
┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE USER default IDENTIFIED WITH sha256_password │
│ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS PROFILE log_ingest │
│ CREATE SETTINGS PROFILE default │
│ CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = true │
│ CREATE SETTINGS PROFILE readonly SETTINGS readonly = 1 │
│ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Asignar una configuración a una sesión
SET async_insert =1;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
┌─value──┐
│ 1 │
└────────┘
Asignar una configuración en una consulta
INSERT INTO YourTable
SETTINGS async_insert=1
VALUES (...)
Véase también
- Consulte la página de Configuración para obtener una descripción de la configuración de ClickHouse.
- Configuración global del servidor