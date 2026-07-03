El cliente de Java es una biblioteca que implementa una API propia y abstrae los detalles de la comunicación de red con el servidor ClickHouse. Actualmente, solo admite la interfaz HTTP. La biblioteca proporciona utilidades para trabajar con distintos formatos de ClickHouse y otras funciones relacionadas. El cliente de Java se desarrolló allá por 2015. Su base de código se volvió muy difícil de mantener, la API es confusa y resulta difícil seguir optimizándola. Por eso, en 2024 lo refactorizamos como un nuevo componente,
Cliente de ClickHouse
client-v2. Tiene una API clara, una base de código más ligera, mejor rendimiento y una mejor compatibilidad con los formatos de ClickHouse (principalmente RowBinary y Native). JDBC usará este cliente en un futuro próximo.
Tipos de datos compatibles
Tipos de datos de ClickHouse
|Tipo de dato
|Compatibilidad con el cliente V2
|Compatibilidad con el cliente V1
|Int8
|✔
|✔
|Int16
|✔
|✔
|Int32
|✔
|✔
|Int64
|✔
|✔
|Int128
|✔
|✔
|Int256
|✔
|✔
|UInt8
|✔
|✔
|UInt16
|✔
|✔
|UInt32
|✔
|✔
|UInt64
|✔
|✔
|UInt128
|✔
|✔
|UInt256
|✔
|✔
|Float32
|✔
|✔
|Float64
|✔
|✔
|Decimal
|✔
|✔
|Decimal32
|✔
|✔
|Decimal64
|✔
|✔
|Decimal128
|✔
|✔
|Decimal256
|✔
|✔
|Bool
|✔
|✔
|String
|✔
|✔
|FixedString
|✔
|✔
|Nullable
|✔
|✔
|Date
|✔
|✔
|Date32
|✔
|✔
|DateTime
|✔
|✔
|DateTime32
|✔
|✔
|DateTime64
|✔
|✔
|Interval
|✗
|✗
|Enum
|✔
|✔
|Enum8
|✔
|✔
|Enum16
|✔
|✔
|Array
|✔
|✔
|Map
|✔
|✔
|Nested
|✔
|✔
|Tuple
|✔
|✔
|UUID
|✔
|✔
|IPv4
|✔
|✔
|IPv6
|✔
|✔
|Object
|✗
|✔
|Point
|✔
|✔
|Nothing
|✔
|✔
|MultiPolygon
|✔
|✔
|Ring
|✔
|✔
|Polygon
|✔
|✔
|SimpleAggregateFunction
|✔
|✔
|AggregateFunction*
|✔
|✔
|Variant
|✔
|✗
|Dynamic
|✔
|✗
|JSON
|✔
|✗
Compatibilidad parcial
- AggregateFunction — Solo
groupBitmapes compatible con lecturas binarias directas. Para otras funciones de agregación (
min,
max,
avg, etc.), use combinadores
-Mergeen su consulta (por ejemplo,
minMerge(),
avgMerge()) para resolver el estado del lado del servidor.
SELECT * FROM table ...no es compatible con columnas de tipo
AggregateFunction.
Notas sobre los tipos de datos
- Decimal —
SET output_format_decimal_trailing_zeros=1en 21.9+ para mantener la coherencia.
- Enum — puede tratarse tanto como cadena como entero.
- UInt64 — se asigna a
longen client-v1.
Tabla de características de los clientes:
Características
El controlador JDBC hereda las mismas características que la implementación de cliente subyacente. Las demás características de JDBC se enumeran en su página.
|Nombre
|Cliente V2
|Cliente V1
|Comentarios
|Conexión HTTP
|✔
|✔
|Compresión HTTP (LZ4)
|✔
|✔
|Compresión controlada por la aplicación
|✔
|✗
|Compresión de la respuesta del servidor - LZ4
|✔
|✔
|Compresión de la solicitud del cliente - LZ4
|✔
|✔
|HTTPS
|✔
|✔
|Certificado SSL del cliente (mTLS)
|✔
|✔
|Proxy HTTP
|✔
|✔
|POJO SerDe
|✔
|✗
|Pool de conexiones
|✔
|✔
|Cuando se usa Apache HTTP Cliente
|Parámetros con nombre
|✔
|✔
|Reintento en caso de fallo
|✔
|✔
|Conmutación por error
|✗
|✔
|Balanceo de carga
|✗
|✔
|Detección automática del servidor
|✗
|✔
|Comentario de log
|✔
|✔
|Roles de sesión
|✔
|✔
|Autenticación del cliente mediante SSL
|✔
|✔
|Configuración de SNI
|✔
|✗
|Zona horaria de la sesión
|✔
|✔
Compatibilidad
- Todos los proyectos de este repositorio se prueban con todas las versiones LTS activas de ClickHouse.
- Política de soporte
- Recomendamos actualizar el cliente de forma continua para no perder correcciones de seguridad ni nuevas mejoras.
- Si tienes algún problema con la migración a la API v2, abre una incidencia y te responderemos.
Nuestro cliente de Java usa SLF4J para el logging. Puedes usar cualquier framework de logging compatible con SLF4J, como
Logging
Logback o
Log4j.
Por ejemplo, si usas Maven, puedes añadir la siguiente dependencia a tu archivo
pom.xml:
pom.xml
<dependencies>
<!-- API de SLF4J -->
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
<version>2.0.16</version> <!-- Usa la versión más reciente -->
</dependency>
<!-- Logback Core -->
<dependency>
<groupId>ch.qos.logback</groupId>
<artifactId>logback-core</artifactId>
<version>1.5.16</version> <!-- Usa la versión más reciente -->
</dependency>
<!-- Logback Classic (conecta SLF4J con Logback) -->
<dependency>
<groupId>ch.qos.logback</groupId>
<artifactId>logback-classic</artifactId>
<version>1.5.16</version> <!-- Usa la versión más reciente -->
</dependency>
</dependencies>
Esto dependerá del framework de logging que esté usando. Por ejemplo, si está usando
Configuración del logging
Logback, podría configurar el logging en un archivo llamado
logback.xml:
Registro de cambios
logback.xml
<configuration>
<!-- Appender de consola -->
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder>
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] [%level] [%thread] %logger{36} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<!-- Appender de archivo -->
<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
<file>logs/app.log</file>
<append>true</append>
<encoder>
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] [%level] [%thread] %logger{36} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<!-- Logger raíz -->
<root level="info">
<appender-ref ref="STDOUT" />
<appender-ref ref="FILE" />
</root>
<!-- Niveles de log personalizados para paquetes específicos -->
<logger name="com.clickhouse" level="info" />
</configuration>