Para los casos de uso que no requieren transformar los datos de ClickHouse entre tipos y estructuras de datos nativos o de terceros, el cliente ClickHouse Connect proporciona métodos para usar directamente la conexión de ClickHouse.
API directa
El método
Método
Método
raw_query de Client
Client.raw_query permite usar directamente la interfaz HTTP de consultas de ClickHouse a través de la conexión del cliente. El valor devuelto es un objeto
bytes sin procesar. Proporciona un práctico envoltorio con enlace de parámetros, manejo de errores, reintentos y gestión de configuración mediante una interfaz mínima:
Es responsabilidad de quien realiza la llamada procesar el objeto
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
|query
|str
|Required
|Cualquier consulta válida de ClickHouse
|parameters
|dict or iterable
|None
|Consulte la descripción de los parámetros.
|settings
|dict
|None
|Consulte la descripción de la configuración.
|fmt
|str
|None
|Formato de salida de ClickHouse para los
bytes resultantes. (ClickHouse usa TSV si no se especifica)
|use_database
|bool
|True
|Usa la base de datos asignada al cliente ClickHouse Connect para el contexto de la consulta
|external_data
|ExternalData
|None
|Un objeto ExternalData que contiene datos de archivo o binarios para usar con la consulta. Consulte Consultas avanzadas (datos externos)
bytes resultante. Tenga en cuenta que
Client.query_arrow es simplemente un envoltorio ligero sobre este método que usa el formato de salida
Arrow de ClickHouse.
El método
Método
Método
raw_stream de Client
Client.raw_stream tiene la misma API que el método
raw_query, pero devuelve un objeto
io.IOBase que puede usarse como generador o como fuente de un flujo de objetos
bytes. Actualmente lo utiliza el método
query_arrow_stream.
El método
Método
Método
raw_insert de Client
Client.raw_insert permite realizar inserciones directas de objetos
bytes o generadores de objetos
bytes mediante la conexión del cliente. Como no procesa la carga útil de la inserción, ofrece un rendimiento muy alto. El método proporciona opciones para especificar la configuración y el formato de inserción:
Es responsabilidad de quien realiza la llamada garantizar que
|Parameter
|Type
|Default
|Description
|table
|str
|Required
|El nombre simple de la tabla o el nombre de tabla calificado con la base de datos
|column_names
|Sequence[str]
|None
|Nombres de columna para el bloque de inserción. Obligatorio si el parámetro
fmt no incluye nombres
|insert_block
|str, bytes, Generator[bytes], BinaryIO
|Required
|Datos que se van a insertar. Las cadenas se codificarán con la codificación del cliente.
|settings
|dict
|None
|Consulte la descripción de settings.
|fmt
|str
|None
|Formato de entrada de ClickHouse de los bytes de
insert_block. (ClickHouse usa TSV si no se especifica)
insert_block esté en el formato especificado y use el método de compresión indicado. ClickHouse Connect usa estas inserciones sin procesar para cargas de archivos y tablas de PyArrow, delegando el análisis en el servidor de ClickHouse.
Puedes transferir archivos directamente desde ClickHouse al sistema de archivos local mediante el método
Guardar los resultados de consultas como archivos
raw_stream. Por ejemplo, si quieres guardar los resultados de una consulta en un archivo CSV, puedes usar el siguiente fragmento de código:
El código anterior genera un archivo
import clickhouse_connect
if __name__ == '__main__':
client = clickhouse_connect.get_client()
query = 'SELECT number, toString(number) AS number_as_str FROM system.numbers LIMIT 5'
fmt = 'CSVWithNames' # o CSV, o CSVWithNamesAndTypes, o TabSeparated, etc.
stream = client.raw_stream(query=query, fmt=fmt)
with open("output.csv", "wb") as f:
for chunk in stream:
f.write(chunk)
output.csv con el siguiente contenido:
Del mismo modo, puede guardar datos en TabSeparated y en otros formatos. Consulte Formatos de entrada y salida de datos para ver un resumen de todas las opciones de formato disponibles.
"number","number_as_str"
0,"0"
1,"1"
2,"2"
3,"3"
4,"4"
ClickHouse Connect funciona bien en aplicaciones multihilo, multiproceso y asíncronas/controladas por bucles de eventos. Todo el procesamiento de consultas e inserciones se realiza dentro de un único hilo, por lo que, en general, las operaciones son seguras en entornos multihilo. (El procesamiento en paralelo de algunas operaciones a bajo nivel es una posible mejora futura para superar la penalización de rendimiento de usar un único hilo, pero incluso en ese caso se mantendrá la seguridad en entornos multihilo). Como cada consulta o inserción ejecutada mantiene su estado en su propio objeto
Casos de uso multihilo, multiproceso y asíncronos/controlados por eventos
QueryContext o
InsertContext, respectivamente, estos objetos auxiliares no son seguros en entornos multihilo y no deben compartirse entre varios flujos de procesamiento. Consulte información adicional sobre los objetos de contexto en las secciones QueryContexts e InsertContexts.
Además, en una aplicación que tiene dos o más consultas y/o inserciones “en curso” al mismo tiempo, hay otras dos consideraciones que deben tenerse en cuenta. La primera es la “sesión” de ClickHouse asociada con la consulta o inserción, y la segunda es el pool de conexiones HTTP utilizado por las instancias de Client de ClickHouse Connect.
ClickHouse Connect proporciona un envoltorio asíncrono para el
Envoltorio de AsyncClient
Client estándar, de modo que sea posible usar el cliente en un entorno
asyncio.
Para obtener una instancia de
AsyncClient, puedes usar la función de fábrica
get_async_client, que acepta los mismos parámetros que
get_client estándar:
import asyncio
import clickhouse_connect
async def main():
client = await clickhouse_connect.get_async_client()
result = await client.query("SELECT name FROM system.databases LIMIT 1")
print(result.result_rows)
# Salida:
# [('INFORMATION_SCHEMA',)]
asyncio.run(main())
AsyncClient tiene los mismos métodos y los mismos parámetros que el
Client estándar, pero, cuando corresponde, son corrutinas. Internamente, estos métodos de
Client que realizan operaciones de E/S se envuelven en una llamada a run_in_executor.
El rendimiento multihilo aumentará al usar el envoltorio
AsyncClient, ya que los hilos de ejecución y el GIL se liberarán mientras se espera a que finalicen las operaciones de E/S.
Nota: A diferencia del
Client estándar,
AsyncClient fuerza que
autogenerate_session_id sea
False de forma predeterminada.
Véase también: ejemplo de run_async.
Cada consulta de ClickHouse se realiza en el contexto de una “sesión” de ClickHouse. Actualmente, las sesiones se usan para dos fines:
Administración de los ID de sesión de ClickHouse
- Asociar ajustes de ClickHouse específicos con múltiples consultas (consulta los ajustes de usuario). El comando
SETde ClickHouse se usa para cambiar los ajustes en el ámbito de una sesión de usuario.
- Hacer seguimiento de las tablas temporales.
Client de ClickHouse Connect usa el ID de sesión de ese cliente. Las sentencias
SET y las tablas temporales funcionan como se espera cuando se usa un solo cliente. Sin embargo, el servidor de ClickHouse no permite consultas concurrentes dentro de la misma sesión (el cliente generará un
ProgrammingError si se intenta). En las aplicaciones que ejecutan consultas concurrentes, usa uno de los siguientes patrones:
- Crea una instancia
Clientindependiente para cada hilo/proceso/controlador de eventos que necesite aislamiento de sesión. Esto conserva el estado de sesión por cliente (tablas temporales y valores de
SET).
- Usa un
session_idúnico para cada consulta mediante el argumento
settingsal llamar a
query,
commando
insert, si no necesitas un estado de sesión compartido.
- Desactiva las sesiones en un cliente compartido estableciendo
autogenerate_session_id=Falseantes de crear el cliente (o pásalo directamente a
get_client).
Como alternativa, pasa
from clickhouse_connect import common
import clickhouse_connect
common.set_setting('autogenerate_session_id', False) # Esto siempre debe establecerse antes de crear un cliente
client = clickhouse_connect.get_client(host='somehost.com', user='dbuser', password=1234)
autogenerate_session_id=False directamente a
get_client(...).
En este caso, ClickHouse Connect no envía un
session_id; el servidor no trata las solicitudes independientes como si pertenecieran a la misma sesión. Las tablas temporales y la configuración a nivel de sesión no persistirán entre solicitudes.
ClickHouse Connect usa grupos de conexiones de
Personalización del grupo de conexiones HTTP
urllib3 para gestionar la conexión HTTP subyacente con el servidor. De forma predeterminada, todas las instancias de cliente comparten el mismo grupo de conexiones, lo que resulta suficiente para la mayoría de los casos de uso. Este grupo predeterminado mantiene hasta 8 conexiones HTTP Keep Alive con cada servidor ClickHouse que utiliza la aplicación.
En aplicaciones multihilo de gran tamaño, puede ser conveniente usar grupos de conexiones independientes. Se pueden proporcionar grupos de conexiones personalizados mediante el argumento de palabra clave
pool_mgr de la función principal
clickhouse_connect.get_client:
Como se muestra en el ejemplo anterior, los clientes pueden compartir un gestor de grupos, o se puede crear un gestor de grupos independiente para cada cliente. Para obtener más información sobre las opciones disponibles al crear un PoolManager, consulte la documentación de
import clickhouse_connect
from clickhouse_connect.driver import httputil
big_pool_mgr = httputil.get_pool_manager(maxsize=16, num_pools=12)
client1 = clickhouse_connect.get_client(pool_mgr=big_pool_mgr)
client2 = clickhouse_connect.get_client(pool_mgr=big_pool_mgr)
urllib3.