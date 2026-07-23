​ API directa

Para los casos de uso que no requieren transformar los datos de ClickHouse entre tipos y estructuras de datos nativos o de terceros, el cliente ClickHouse Connect proporciona métodos para usar directamente la conexión de ClickHouse.

​ Método raw_query de Client

El método Client.raw_query permite usar directamente la interfaz HTTP de consultas de ClickHouse a través de la conexión del cliente. El valor devuelto es un objeto bytes sin procesar. Proporciona un práctico envoltorio con enlace de parámetros, manejo de errores, reintentos y gestión de configuración mediante una interfaz mínima:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción query str Required Cualquier consulta válida de ClickHouse parameters dict or iterable None Consulte la descripción de los parámetros. settings dict None Consulte la descripción de la configuración. fmt str None Formato de salida de ClickHouse para los bytes resultantes. (ClickHouse usa TSV si no se especifica) use_database bool True Usa la base de datos asignada al cliente ClickHouse Connect para el contexto de la consulta external_data ExternalData None Un objeto ExternalData que contiene datos de archivo o binarios para usar con la consulta. Consulte Consultas avanzadas (datos externos)

Es responsabilidad de quien realiza la llamada procesar el objeto bytes resultante. Tenga en cuenta que Client.query_arrow es simplemente un envoltorio ligero sobre este método que usa el formato de salida Arrow de ClickHouse.

​ Método raw_stream de Client

El método Client.raw_stream tiene la misma API que el método raw_query , pero devuelve un objeto io.IOBase que puede usarse como generador o como fuente de un flujo de objetos bytes . Actualmente lo utiliza el método query_arrow_stream .

​ Método raw_insert de Client

El método Client.raw_insert permite realizar inserciones directas de objetos bytes o generadores de objetos bytes mediante la conexión del cliente. Como no procesa la carga útil de la inserción, ofrece un rendimiento muy alto. El método proporciona opciones para especificar la configuración y el formato de inserción:

Parameter Type Default Description table str Required El nombre simple de la tabla o el nombre de tabla calificado con la base de datos column_names Sequence[str] None Nombres de columna para el bloque de inserción. Obligatorio si el parámetro fmt no incluye nombres insert_block str, bytes, Generator[bytes], BinaryIO Required Datos que se van a insertar. Las cadenas se codificarán con la codificación del cliente. settings dict None Consulte la descripción de settings. fmt str None Formato de entrada de ClickHouse de los bytes de insert_block . (ClickHouse usa TSV si no se especifica)

Es responsabilidad de quien realiza la llamada garantizar que insert_block esté en el formato especificado y use el método de compresión indicado. ClickHouse Connect usa estas inserciones sin procesar para cargas de archivos y tablas de PyArrow, delegando el análisis en el servidor de ClickHouse.

​ Guardar los resultados de consultas como archivos

Puedes transferir archivos directamente desde ClickHouse al sistema de archivos local mediante el método raw_stream . Por ejemplo, si quieres guardar los resultados de una consulta en un archivo CSV, puedes usar el siguiente fragmento de código:

import clickhouse_connect if __name__ == '__main__' : client = clickhouse_connect.get_client() query = 'SELECT number, toString(number) AS number_as_str FROM system.numbers LIMIT 5' fmt = 'CSVWithNames' # o CSV, o CSVWithNamesAndTypes, o TabSeparated, etc. stream = client.raw_stream( query = query, fmt = fmt) with open ( "output.csv" , "wb" ) as f: for chunk in stream: f.write(chunk)

El código anterior genera un archivo output.csv con el siguiente contenido:

"number", "number_as_str" 0, "0" 1, "1" 2, "2" 3, "3" 4, "4"

​ Casos de uso multihilo, multiproceso y asíncronos/controlados por eventos

ClickHouse Connect funciona bien en aplicaciones multihilo, multiproceso y asíncronas/controladas por bucles de eventos. Todo el procesamiento de consultas e inserciones se realiza dentro de un único hilo, por lo que, en general, las operaciones son seguras en entornos multihilo. (El procesamiento en paralelo de algunas operaciones a bajo nivel es una posible mejora futura para superar la penalización de rendimiento de usar un único hilo, pero incluso en ese caso se mantendrá la seguridad en entornos multihilo).

QueryContext o InsertContext , respectivamente, estos objetos auxiliares no son seguros en entornos multihilo y no deben compartirse entre varios flujos de procesamiento. Consulte información adicional sobre los objetos de contexto en las secciones InsertContexts. Como cada consulta o inserción ejecutada mantiene su estado en su propio objeto, respectivamente, estos objetos auxiliares no son seguros en entornos multihilo y no deben compartirse entre varios flujos de procesamiento. Consulte información adicional sobre los objetos de contexto en las secciones QueryContexts

Además, en una aplicación que tiene dos o más consultas y/o inserciones “en curso” al mismo tiempo, hay otras dos consideraciones que deben tenerse en cuenta. La primera es la “sesión” de ClickHouse asociada con la consulta o inserción, y la segunda es el pool de conexiones HTTP utilizado por las instancias de Client de ClickHouse Connect.

​ Envoltorio de AsyncClient

ClickHouse Connect proporciona un envoltorio asíncrono para el Client estándar, de modo que sea posible usar el cliente en un entorno asyncio .

Para obtener una instancia de AsyncClient , puedes usar la función de fábrica get_async_client , que acepta los mismos parámetros que get_client estándar:

import asyncio import clickhouse_connect async def main (): client = await clickhouse_connect.get_async_client() result = await client.query( "SELECT name FROM system.databases LIMIT 1" ) print (result.result_rows) # Salida: # [('INFORMATION_SCHEMA',)] asyncio.run(main())

AsyncClient tiene los mismos métodos y los mismos parámetros que el Client estándar, pero, cuando corresponde, son corrutinas. Internamente, estos métodos de Client que realizan operaciones de E/S se envuelven en una llamada a tiene los mismos métodos y los mismos parámetros que elestándar, pero, cuando corresponde, son corrutinas. Internamente, estos métodos deque realizan operaciones de E/S se envuelven en una llamada a run_in_executor

El rendimiento multihilo aumentará al usar el envoltorio AsyncClient , ya que los hilos de ejecución y el GIL se liberarán mientras se espera a que finalicen las operaciones de E/S.

Nota: A diferencia del Client estándar, AsyncClient fuerza que autogenerate_session_id sea False de forma predeterminada.

​ Administración de los ID de sesión de ClickHouse

Cada consulta de ClickHouse se realiza en el contexto de una “sesión” de ClickHouse. Actualmente, las sesiones se usan para dos fines:

Asociar ajustes de ClickHouse específicos con múltiples consultas (consulta los ajustes de usuario). El comando SET de ClickHouse se usa para cambiar los ajustes en el ámbito de una sesión de usuario.

de ClickHouse se usa para cambiar los ajustes en el ámbito de una sesión de usuario. Hacer seguimiento de las tablas temporales.

De forma predeterminada, cada consulta ejecutada con una instancia Client de ClickHouse Connect usa el ID de sesión de ese cliente. Las sentencias SET y las tablas temporales funcionan como se espera cuando se usa un solo cliente. Sin embargo, el servidor de ClickHouse no permite consultas concurrentes dentro de la misma sesión (el cliente generará un ProgrammingError si se intenta). En las aplicaciones que ejecutan consultas concurrentes, usa uno de los siguientes patrones:

Crea una instancia Client independiente para cada hilo/proceso/controlador de eventos que necesite aislamiento de sesión. Esto conserva el estado de sesión por cliente (tablas temporales y valores de SET ). Usa un session_id único para cada consulta mediante el argumento settings al llamar a query , command o insert , si no necesitas un estado de sesión compartido. Desactiva las sesiones en un cliente compartido estableciendo autogenerate_session_id=False antes de crear el cliente (o pásalo directamente a get_client ).

from clickhouse_connect import common import clickhouse_connect common.set_setting( 'autogenerate_session_id' , False ) # Esto siempre debe establecerse antes de crear un cliente client = clickhouse_connect.get_client( host = 'somehost.com' , user = 'dbuser' , password = 1234 )

Como alternativa, pasa autogenerate_session_id=False directamente a get_client(...) .

En este caso, ClickHouse Connect no envía un session_id ; el servidor no trata las solicitudes independientes como si pertenecieran a la misma sesión. Las tablas temporales y la configuración a nivel de sesión no persistirán entre solicitudes.

​ Personalización del grupo de conexiones HTTP

ClickHouse Connect usa grupos de conexiones de urllib3 para gestionar la conexión HTTP subyacente con el servidor. De forma predeterminada, todas las instancias de cliente comparten el mismo grupo de conexiones, lo que resulta suficiente para la mayoría de los casos de uso. Este grupo predeterminado mantiene hasta 8 conexiones HTTP Keep Alive con cada servidor ClickHouse que utiliza la aplicación.

En aplicaciones multihilo de gran tamaño, puede ser conveniente usar grupos de conexiones independientes. Se pueden proporcionar grupos de conexiones personalizados mediante el argumento de palabra clave pool_mgr de la función principal clickhouse_connect.get_client :

import clickhouse_connect from clickhouse_connect.driver import httputil big_pool_mgr = httputil.get_pool_manager( maxsize = 16 , num_pools = 12 ) client1 = clickhouse_connect.get_client( pool_mgr = big_pool_mgr) client2 = clickhouse_connect.get_client( pool_mgr = big_pool_mgr)