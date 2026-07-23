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ClickHouse Connect ofrece varias opciones adicionales para casos de uso avanzados.

Configuración global

Hay unas cuantas opciones de configuración que controlan globalmente el comportamiento de ClickHouse Connect. Se accede a ellas desde el paquete common de nivel superior:
Estos ajustes comunes, autogenerate_session_id, product_name y readonly, siempre deben modificarse antes de crear un cliente con el método clickhouse_connect.get_client. Cambiar estos ajustes después de crear el cliente no afecta al comportamiento de los clientes existentes.
Actualmente están definidos los siguientes ajustes globales:

Compresión

ClickHouse Connect admite compresión lz4, zstd, brotli y gzip tanto para los resultados de las consultas como para las inserciones. Ten en cuenta que usar compresión suele implicar un equilibrio entre el ancho de banda/la velocidad de transferencia de red y el uso de CPU (tanto en el cliente como en el servidor). Para recibir datos comprimidos, en el servidor ClickHouse enable_http_compression debe estar configurado en 1, o el usuario debe tener permiso para cambiar esta configuración para cada consulta. La compresión se controla mediante el parámetro compress al llamar al método factoría clickhouse_connect.get_client. De forma predeterminada, compress está establecido en True, lo que activará la configuración de compresión predeterminada. Para las consultas ejecutadas con los métodos de cliente query, query_np y query_df, ClickHouse Connect añadirá el encabezado Accept-Encoding con las codificaciones lz4, zstd, br (brotli, si la biblioteca brotli está instalada), gzip y deflate a las consultas ejecutadas con el método de cliente query (e indirectamente, query_np y query_df). (En la mayoría de las solicitudes, el servidor ClickHouse devolverá una carga útil comprimida con zstd.) Para las inserciones, de forma predeterminada ClickHouse Connect comprimirá los bloques de inserción con compresión lz4 y enviará el encabezado HTTP Content-Encoding: lz4. El parámetro compress de get_client también puede establecerse en un método de compresión específico, uno de lz4, zstd, br o gzip. Ese método se usará tanto para las inserciones como para los resultados de las consultas (si el servidor ClickHouse lo admite). Las bibliotecas de compresión zstd y lz4 necesarias ahora se instalan de forma predeterminada con ClickHouse Connect. Si se especifica br/brotli, la biblioteca brotli debe instalarse por separado. Ten en cuenta que los métodos de cliente raw* no usan la compresión especificada en la configuración del cliente. Tampoco recomendamos usar compresión gzip, ya que es significativamente más lenta que las alternativas tanto al comprimir como al descomprimir datos.

Compatibilidad con proxy HTTP

ClickHouse Connect añade compatibilidad básica con proxy HTTP mediante la biblioteca urllib3. Reconoce las variables de entorno estándar HTTP_PROXY y HTTPS_PROXY. Tenga en cuenta que el uso de estas variables de entorno se aplicará a cualquier cliente creado con el método clickhouse_connect.get_client. Como alternativa, para configurar cada cliente por separado, puede usar los argumentos http_proxy o https_proxy del método get_client. Para obtener más información sobre la implementación de la compatibilidad con proxy HTTP, consulte la documentación de urllib3. Para usar un proxy SOCKS, puede pasar un urllib3 SOCKSProxyManager como argumento pool_mgr a get_client. Tenga en cuenta que para ello deberá instalar la biblioteca PySocks, ya sea directamente o mediante la opción [socks] de la dependencia urllib3.

Tipo de datos JSON “antiguo”

El tipo de datos experimental Object (o Object('json')) está obsoleto y debe evitarse en un entorno de producción. ClickHouse Connect sigue ofreciendo compatibilidad limitada con este tipo de datos por motivos de retrocompatibilidad. Tenga en cuenta que esta compatibilidad no incluye consultas que se espera que devuelvan valores JSON de “nivel superior” o “padre” como diccionarios o su equivalente, y esas consultas darán lugar a una excepción.

Nuevos tipos de datos Variant/Dynamic/JSON (funcionalidad experimental)

A partir de la versión 0.8.0, clickhouse-connect ofrece soporte experimental para los nuevos tipos de ClickHouse (también experimentales) Variant, Dynamic y JSON.

Notas de uso

  • Los datos JSON pueden insertarse como un diccionario de Python o como una cadena JSON que contenga un objeto JSON {}. No se admiten otras formas de datos JSON.
  • Las consultas que utilicen subcolumnas/rutas para estos tipos devolverán el tipo de la subcolumna.
  • Consulte la documentación principal de ClickHouse para conocer otras notas de uso.

Limitaciones conocidas

  • Cada uno de estos tipos debe estar habilitado en los ajustes de ClickHouse antes de poder usarse.
  • El “nuevo” tipo JSON está disponible a partir de la versión 24.8 de ClickHouse.
  • Debido a cambios en el formato interno, clickhouse-connect solo es compatible con tipos Variant a partir de la versión 24.7 de ClickHouse.
  • Los objetos JSON devueltos solo incluirán la cantidad de elementos indicada por max_dynamic_paths (cuyo valor predeterminado es 1024). Esto se corregirá en una versión futura.
  • Las inserciones en columnas Dynamic siempre usarán la representación en cadena del valor de Python. Esto se corregirá en una versión futura, una vez se haya corregido https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/70395.
  • La implementación de los nuevos tipos no se ha optimizado en código C, por lo que el rendimiento puede ser algo inferior al de tipos de datos más simples y ya consolidados.
Última modificación el 23 de julio de 2026