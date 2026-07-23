ClickHouse Connect ofrece varias opciones adicionales para casos de uso avanzados.

​ Configuración global

Hay unas cuantas opciones de configuración que controlan globalmente el comportamiento de ClickHouse Connect. Se accede a ellas desde el paquete common de nivel superior:

from clickhouse_connect import common common.set_setting( 'autogenerate_session_id' , False ) common.get_setting( 'invalid_setting_action' ) 'drop'

Estos ajustes comunes, autogenerate_session_id , product_name y readonly , siempre deben modificarse antes de crear un cliente con el método clickhouse_connect.get_client . Cambiar estos ajustes después de crear el cliente no afecta al comportamiento de los clientes existentes.

Actualmente están definidos los siguientes ajustes globales:

Nombre del ajuste Predeterminado Opciones Descripción autogenerate_session_id True True, False Genera automáticamente un nuevo ID de sesión UUID(1) (si no se proporciona) para cada sesión de cliente. Si no se proporciona ningún ID de sesión (ya sea a nivel de cliente o de consulta), ClickHouse generará un ID interno aleatorio para cada consulta. dict_parameter_format ’json' 'json’, ‘map’ Controla si las consultas parametrizadas convierten un diccionario de Python a sintaxis JSON o a sintaxis Map de ClickHouse. Debe usarse json para inserción en columnas JSON y map para columnas Map de ClickHouse. invalid_setting_action ’error' 'drop’, ‘send’, ‘error’ Acción que debe realizarse cuando se proporciona un ajuste no válido o readonly (ya sea para la sesión del cliente o para la consulta). Si es drop , el ajuste se ignorará; si es send , el ajuste se enviará a ClickHouse; si es error , se generará un ProgrammingError del lado del cliente. max_connection_age 600 Número máximo de segundos durante los que una conexión HTTP Keep Alive se mantendrá abierta o se reutilizará. Esto evita que las conexiones se concentren en un único nodo de ClickHouse detrás de un balanceador de carga/proxy. El valor predeterminado es 10 minutos. product_name Cadena que se envía junto con la consulta a ClickHouse para rastrear la aplicación que usa ClickHouse Connect. Debe tener la forma <nombre del producto;&gl/<versión del producto>. readonly 0 0, 1 Ajuste de ClickHouse “read_only” implícito para versiones anteriores a la 19.17. Puede configurarse para que coincida con el valor “read_only” de ClickHouse en los ajustes y así permitir el funcionamiento con versiones muy antiguas de ClickHouse. send_os_user True True, False Incluye el usuario detectado del sistema operativo en la información del cliente enviada a ClickHouse (cadena HTTP User-Agent). send_integration_tags True True, False Incluye las bibliotecas/versiones de integración utilizadas (por ejemplo, Pandas/SQLAlchemy/etc.) en la información del cliente enviada a ClickHouse (cadena HTTP User-Agent). use_protocol_version True True, False Usa la versión del protocolo del cliente. Esto es necesario para columnas DateTime con timezone, pero no funciona con la versión actual de chproxy. max_error_size 1024 Número máximo de caracteres que se devolverán en los mensajes de error del cliente. Use 0 en este ajuste para obtener el mensaje de error completo de ClickHouse. El valor predeterminado es 1024 caracteres. http_buffer_size 10MB Tamaño (en bytes) del búfer “en memoria” usado para consultas de HTTP streaming. preserve_pandas_datetime_resolution False True, False Cuando es True y se usa pandas 2.x, conserva la resolución del dtype datetime64/timedelta64 (por ejemplo, ‘s’, ‘ms’, ‘us’, ‘ns’). Si es False (o en pandas <2.x), convierte la resolución a nanosegundos (‘ns’) por compatibilidad.

ClickHouse Connect admite compresión lz4, zstd, brotli y gzip tanto para los resultados de las consultas como para las inserciones. Ten en cuenta que usar compresión suele implicar un equilibrio entre el ancho de banda/la velocidad de transferencia de red y el uso de CPU (tanto en el cliente como en el servidor).

Para recibir datos comprimidos, en el servidor ClickHouse enable_http_compression debe estar configurado en 1, o el usuario debe tener permiso para cambiar esta configuración para cada consulta.

La compresión se controla mediante el parámetro compress al llamar al método factoría clickhouse_connect.get_client . De forma predeterminada, compress está establecido en True , lo que activará la configuración de compresión predeterminada. Para las consultas ejecutadas con los métodos de cliente query , query_np y query_df , ClickHouse Connect añadirá el encabezado Accept-Encoding con las codificaciones lz4 , zstd , br (brotli, si la biblioteca brotli está instalada), gzip y deflate a las consultas ejecutadas con el método de cliente query (e indirectamente, query_np y query_df ). (En la mayoría de las solicitudes, el servidor ClickHouse devolverá una carga útil comprimida con zstd .) Para las inserciones, de forma predeterminada ClickHouse Connect comprimirá los bloques de inserción con compresión lz4 y enviará el encabezado HTTP Content-Encoding: lz4 .

El parámetro compress de get_client también puede establecerse en un método de compresión específico, uno de lz4 , zstd , br o gzip . Ese método se usará tanto para las inserciones como para los resultados de las consultas (si el servidor ClickHouse lo admite). Las bibliotecas de compresión zstd y lz4 necesarias ahora se instalan de forma predeterminada con ClickHouse Connect. Si se especifica br /brotli, la biblioteca brotli debe instalarse por separado.

Ten en cuenta que los métodos de cliente raw* no usan la compresión especificada en la configuración del cliente.

Tampoco recomendamos usar compresión gzip , ya que es significativamente más lenta que las alternativas tanto al comprimir como al descomprimir datos.

​ Compatibilidad con proxy HTTP

urllib3 . Reconoce las variables de entorno estándar HTTP_PROXY y HTTPS_PROXY . Tenga en cuenta que el uso de estas variables de entorno se aplicará a cualquier cliente creado con el método clickhouse_connect.get_client . Como alternativa, para configurar cada cliente por separado, puede usar los argumentos http_proxy o https_proxy del método get_client . Para obtener más información sobre la implementación de la compatibilidad con proxy HTTP, consulte la documentación de ClickHouse Connect añade compatibilidad básica con proxy HTTP mediante la biblioteca. Reconoce las variables de entorno estándar. Tenga en cuenta que el uso de estas variables de entorno se aplicará a cualquier cliente creado con el método. Como alternativa, para configurar cada cliente por separado, puede usar los argumentosdel método. Para obtener más información sobre la implementación de la compatibilidad con proxy HTTP, consulte la documentación de urllib3

Para usar un proxy SOCKS, puede pasar un urllib3 SOCKSProxyManager como argumento pool_mgr a get_client . Tenga en cuenta que para ello deberá instalar la biblioteca PySocks, ya sea directamente o mediante la opción [socks] de la dependencia urllib3 .

​ Tipo de datos JSON “antiguo”

El tipo de datos experimental Object (o Object('json') ) está obsoleto y debe evitarse en un entorno de producción. ClickHouse Connect sigue ofreciendo compatibilidad limitada con este tipo de datos por motivos de retrocompatibilidad. Tenga en cuenta que esta compatibilidad no incluye consultas que se espera que devuelvan valores JSON de “nivel superior” o “padre” como diccionarios o su equivalente, y esas consultas darán lugar a una excepción.

​ Nuevos tipos de datos Variant/Dynamic/JSON (funcionalidad experimental)

A partir de la versión 0.8.0, clickhouse-connect ofrece soporte experimental para los nuevos tipos de ClickHouse (también experimentales) Variant, Dynamic y JSON.

​ Notas de uso

Los datos JSON pueden insertarse como un diccionario de Python o como una cadena JSON que contenga un objeto JSON {} . No se admiten otras formas de datos JSON.

. No se admiten otras formas de datos JSON. Las consultas que utilicen subcolumnas/rutas para estos tipos devolverán el tipo de la subcolumna.

Consulte la documentación principal de ClickHouse para conocer otras notas de uso.

​ Limitaciones conocidas