Características principales de Moose OLAP
- Esquemas como código: Define tus tablas de ClickHouse en TypeScript o Python con tipado seguro y autocompletado en el IDE
- Consultas con tipado seguro: Escribe consultas SQL con comprobación de tipos y autocompletado
- Desarrollo local: Desarrolla y prueba con instancias locales de ClickHouse sin afectar a producción
- Gestión de migraciones: Controla las versiones de tus cambios de esquema y gestiona las migraciones mediante código
- Streaming en tiempo real: Compatibilidad integrada para combinar ClickHouse con Kafka o Redpanda para la ingesta en streaming
- API REST: Genera fácilmente API REST totalmente documentadas sobre tus tablas y vistas de ClickHouse
Para consultar las guías de instalación y de primeros pasos más recientes y completas, consulta la documentación de Moose Stack. O sigue esta guía para empezar a usar Moose OLAP en un despliegue existente de ClickHouse o ClickHouse Cloud en menos de 5 minutos.
Primeros pasos en menos de 5 minutos
Requisitos previos
- Node.js 20+ O Python 3.12+ - Necesario para el desarrollo en TypeScript o Python
- Docker Desktop - Para el entorno de desarrollo local
- macOS/Linux - Windows funciona mediante WSL2
1
Instala Moose
Instala la CLI de Moose de forma global en tu sistema:
bash -i <(curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose
2
Configura tu proyecto
Opción A: Usa tu propio despliegue existente de ClickHouseImportante: Tu ClickHouse de producción permanecerá intacto. Esto solo inicializará un nuevo proyecto OLAP de Moose con modelos de datos derivados de tus tablas de ClickHouse.
Tu cadena de conexión de ClickHouse debe tener este formato:
# TypeScript
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language typescript
# Python
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language python
https://username:password@host:port/?database=database_name
Opción B: usa ClickHouse Playground¿Aún no tienes ClickHouse en funcionamiento? ¡Usa ClickHouse Playground para probar Moose OLAP!
# TypeScript
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript
# Python
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python
3
Instala las dependencias
Deberías ver:
# TypeScript
cd my-project
npm install
# Python
cd my-project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
Successfully generated X models from ClickHouse tables
4
Explora tus modelos generados
La CLI de Moose genera automáticamente interfaces de TypeScript o modelos Pydantic de Python a partir de tus tablas de ClickHouse existentes.Revisa tus nuevos modelos de datos en el archivo
app/index.ts.
5
Inicia el desarrollo
Inicia tu servidor de desarrollo para levantar una instancia local de ClickHouse con todas tus tablas de producción reproducidas automáticamente a partir de las definiciones de tu código:
Importante: Tu ClickHouse de producción permanecerá intacto. Esto crea un entorno de desarrollo local.
moose dev
6
Carga datos en tu base de datos local
7
Desarrolla con Moose OLAP
Ahora que tienes tus tablas definidas en código, obtienes las mismas ventajas que los modelos de datos ORM en las aplicaciones web: tipado seguro y autocompletado al crear API y vistas materializadas sobre tus datos analíticos. Como siguiente paso, podrías probar:
- Crear una API REST con Moose API
- Ingestar o transformar datos con Moose Workflows o Moose Streaming
- Explorar cómo pasar a producción con Moose Build y Moose Migrate
Obtén ayuda y mantente conectado
- Aplicación de referencia: Echa un vistazo a la aplicación de referencia open source, Area Code: un repositorio base con todos los componentes necesarios para crear una aplicación empresarial, rica en funcionalidades y preparada para una infraestructura especializada. Hay dos aplicaciones de ejemplo: User Facing Analytics y Operational Data Warehouse.
- Comunidad de Slack: Conéctate con los maintainers de Moose Stack en Slack para obtener ayuda y compartir comentarios
- Ver tutoriales: Tutoriales en video, demos y análisis en profundidad de las funcionalidades de Moose Stack en YouTube
- Contribuir: Consulta el código, contribuye a Moose Stack y reporta problemas en GitHub