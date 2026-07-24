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Moose OLAP es un módulo principal de Moose Stack, un conjunto de herramientas de desarrollo de código abierto para crear backends analíticos en tiempo real con Typescript y Python. Moose OLAP ofrece abstracciones pensadas para desarrolladores y funcionalidades similares a las de un ORM, desarrolladas de forma nativa para ClickHouse.

Características principales de Moose OLAP

  • Esquemas como código: Define tus tablas de ClickHouse en TypeScript o Python con tipado seguro y autocompletado en el IDE
  • Consultas con tipado seguro: Escribe consultas SQL con comprobación de tipos y autocompletado
  • Desarrollo local: Desarrolla y prueba con instancias locales de ClickHouse sin afectar a producción
  • Gestión de migraciones: Controla las versiones de tus cambios de esquema y gestiona las migraciones mediante código
  • Streaming en tiempo real: Compatibilidad integrada para combinar ClickHouse con Kafka o Redpanda para la ingesta en streaming
  • API REST: Genera fácilmente API REST totalmente documentadas sobre tus tablas y vistas de ClickHouse

Primeros pasos en menos de 5 minutos

Para consultar las guías de instalación y de primeros pasos más recientes y completas, consulta la documentación de Moose Stack. O sigue esta guía para empezar a usar Moose OLAP en un despliegue existente de ClickHouse o ClickHouse Cloud en menos de 5 minutos.

Requisitos previos

  • Node.js 20+ O Python 3.12+ - Necesario para el desarrollo en TypeScript o Python
  • Docker Desktop - Para el entorno de desarrollo local
  • macOS/Linux - Windows funciona mediante WSL2
1

Instala Moose

Instala la CLI de Moose de forma global en tu sistema:
2

Configura tu proyecto

Opción A: Usa tu propio despliegue existente de ClickHouse

Importante: Tu ClickHouse de producción permanecerá intacto. Esto solo inicializará un nuevo proyecto OLAP de Moose con modelos de datos derivados de tus tablas de ClickHouse.
Tu cadena de conexión de ClickHouse debe tener este formato:

Opción B: usa ClickHouse Playground

¿Aún no tienes ClickHouse en funcionamiento? ¡Usa ClickHouse Playground para probar Moose OLAP!
3

Instala las dependencias

Deberías ver: Successfully generated X models from ClickHouse tables
4

Explora tus modelos generados

La CLI de Moose genera automáticamente interfaces de TypeScript o modelos Pydantic de Python a partir de tus tablas de ClickHouse existentes.Revisa tus nuevos modelos de datos en el archivo app/index.ts.
5

Inicia el desarrollo

Inicia tu servidor de desarrollo para levantar una instancia local de ClickHouse con todas tus tablas de producción reproducidas automáticamente a partir de las definiciones de tu código:
Importante: Tu ClickHouse de producción permanecerá intacto. Esto crea un entorno de desarrollo local.
6

Carga datos en tu base de datos local

Carga tus datos en tu instancia local de ClickHouse:

Desde tu propio ClickHouse

Desde ClickHouse Playground

7

Desarrolla con Moose OLAP

Ahora que tienes tus tablas definidas en código, obtienes las mismas ventajas que los modelos de datos ORM en las aplicaciones web: tipado seguro y autocompletado al crear API y vistas materializadas sobre tus datos analíticos. Como siguiente paso, podrías probar:

Obtén ayuda y mantente conectado

  • Aplicación de referencia: Echa un vistazo a la aplicación de referencia open source, Area Code: un repositorio base con todos los componentes necesarios para crear una aplicación empresarial, rica en funcionalidades y preparada para una infraestructura especializada. Hay dos aplicaciones de ejemplo: User Facing Analytics y Operational Data Warehouse.
  • Comunidad de Slack: Conéctate con los maintainers de Moose Stack en Slack para obtener ayuda y compartir comentarios
  • Ver tutoriales: Tutoriales en video, demos y análisis en profundidad de las funcionalidades de Moose Stack en YouTube
  • Contribuir: Consulta el código, contribuye a Moose Stack y reporta problemas en GitHub
Última modificación el 24 de julio de 2026