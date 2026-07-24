Primeros pasos con Moose Stack: un enfoque code-first para desarrollar sobre ClickHouse con esquemas con tipado seguro y desarrollo local

Moose OLAP es un módulo principal de Moose Stack , un conjunto de herramientas de desarrollo de código abierto para crear backends analíticos en tiempo real con Typescript y Python.

Moose OLAP ofrece abstracciones pensadas para desarrolladores y funcionalidades similares a las de un ORM, desarrolladas de forma nativa para ClickHouse.

​ Características principales de Moose OLAP

Esquemas como código : Define tus tablas de ClickHouse en TypeScript o Python con tipado seguro y autocompletado en el IDE

: Define tus tablas de ClickHouse en TypeScript o Python con tipado seguro y autocompletado en el IDE Consultas con tipado seguro : Escribe consultas SQL con comprobación de tipos y autocompletado

: Escribe consultas SQL con comprobación de tipos y autocompletado Desarrollo local : Desarrolla y prueba con instancias locales de ClickHouse sin afectar a producción

: Desarrolla y prueba con instancias locales de ClickHouse sin afectar a producción Gestión de migraciones : Controla las versiones de tus cambios de esquema y gestiona las migraciones mediante código

: Controla las versiones de tus cambios de esquema y gestiona las migraciones mediante código Streaming en tiempo real : Compatibilidad integrada para combinar ClickHouse con Kafka o Redpanda para la ingesta en streaming

: Compatibilidad integrada para combinar ClickHouse con Kafka o Redpanda para la ingesta en streaming API REST: Genera fácilmente API REST totalmente documentadas sobre tus tablas y vistas de ClickHouse

​ Primeros pasos en menos de 5 minutos

Para consultar las guías de instalación y de primeros pasos más recientes y completas, consulta la documentación de Moose Stack

O sigue esta guía para empezar a usar Moose OLAP en un despliegue existente de ClickHouse o ClickHouse Cloud en menos de 5 minutos.

​ Requisitos previos

Node.js 20+ O Python 3.12+ - Necesario para el desarrollo en TypeScript o Python

O - Necesario para el desarrollo en TypeScript o Python Docker Desktop - Para el entorno de desarrollo local

- Para el entorno de desarrollo local macOS/Linux - Windows funciona mediante WSL2

1 Instala Moose Instala la CLI de Moose de forma global en tu sistema: bash -i <( curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose 2 Configura tu proyecto ​ Opción A: Usa tu propio despliegue existente de ClickHouse Importante: Tu ClickHouse de producción permanecerá intacto. Esto solo inicializará un nuevo proyecto OLAP de Moose con modelos de datos derivados de tus tablas de ClickHouse. # TypeScript moose init my-project --from-remote < YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRIN G > --language typescript # Python moose init my-project --from-remote < YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRIN G > --language python Tu cadena de conexión de ClickHouse debe tener este formato: https://username:password@host:port/?database =database_name ​ Opción B: usa ClickHouse Playground ¿Aún no tienes ClickHouse en funcionamiento? ¡Usa ClickHouse Playground para probar Moose OLAP! # TypeScript moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript # Python moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python 3 Instala las dependencias # TypeScript cd my-project npm install # Python cd my-project python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip install -r requirements.txt Deberías ver: Successfully generated X models from ClickHouse tables 4 Explora tus modelos generados La CLI de Moose genera automáticamente interfaces de TypeScript o modelos Pydantic de Python a partir de tus tablas de ClickHouse existentes. Revisa tus nuevos modelos de datos en el archivo app/index.ts . 5 Inicia el desarrollo Inicia tu servidor de desarrollo para levantar una instancia local de ClickHouse con todas tus tablas de producción reproducidas automáticamente a partir de las definiciones de tu código: moose dev Importante: Tu ClickHouse de producción permanecerá intacto. Esto crea un entorno de desarrollo local. 6 Carga datos en tu base de datos local Carga tus datos en tu instancia local de ClickHouse: ​ Desde tu propio ClickHouse moose seed --connection-string < YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRIN G > --limit 100 ​ Desde ClickHouse Playground moose seed --connection-string https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --limit 100 7 Desarrolla con Moose OLAP Ahora que tienes tus tablas definidas en código, obtienes las mismas ventajas que los modelos de datos ORM en las aplicaciones web: tipado seguro y autocompletado al crear API y vistas materializadas sobre tus datos analíticos. Como siguiente paso, podrías probar: Crear una API REST con Moose API

Ingestar o transformar datos con Moose Workflows o Moose Streaming

Explorar cómo pasar a producción con Moose Build y Moose Migrate

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