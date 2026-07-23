clickhouse-jdbc implementa la interfaz estándar de JDBC con el cliente de Java más reciente. Recomendamos usar directamente el cliente de Java más reciente si el rendimiento o el acceso directo son críticos.

​ Requisitos del entorno

OpenJDK versión >= 8

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle {/* https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc */} < dependency > < groupId > com.clickhouse </ groupId > < artifactId > clickhouse-jdbc </ artifactId > < version > 0.9.8 </ version > < classifier > all </ classifier > </ dependency > // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc implementation ( "com.clickhouse:clickhouse-jdbc:0.9.8:all" ) // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc implementation 'com.clickhouse:clickhouse-jdbc:0.9.8:all'

Si utiliza el JDBC driver en una aplicación que requiere añadir el jar al classpath, debe descargar el jar desde:

Maven Central y agrégalo al classpath a partir de la versión 0.9.4 , está disponible el artefacto https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc-all use el calificador all para obtener el JAR con todas las dependencias empaquetadas incluidas.

o desde el repositorio oficial aquí

Clase del driver: com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver

com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver es una clase de fachada para las implementaciones JDBC nueva y antigua. Usa la implementación JDBC nueva de forma predeterminada. Puede usar la implementación JDBC antigua estableciendo en true la propiedad del sistema clickhouse.jdbc.v1 . Esta propiedad debe establecerse antes de invocar la clase Driver. Una forma alternativa de cambiar entre versiones es usar directamente las clases Driver de cada versión: com.clickhouse.jdbc.Driver es la implementación JDBC nueva (V2).

es la implementación JDBC nueva (V2). com.clickhouse.jdbc.DriverV1 es la implementación JDBC antigua (V1).

Sintaxis de URL: jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint[:port][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...] , por ejemplo:

jdbc:clickhouse:http://localhost:8123

jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true

Hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta sobre la sintaxis de la URL:

solo se permite un único endpoint en la URL

se permite un único endpoint en la URL se debe especificar el protocolo cuando no sea el predeterminado - ‘HTTP’

se debe especificar el puerto cuando no sea el predeterminado ‘8123’

el driver no infiere el protocolo a partir del puerto, debe especificarlo explícitamente

El parámetro ssl no se requiere cuando se especifica el protocolo.

​ Propiedades de conexión

Los principales parámetros de configuración se definen en el cliente de Java . Deben pasarse tal cual al driver. El driver tiene algunas propiedades propias que no forman parte de la configuración del cliente; estas se enumeran a continuación.

Propiedades del driver:

Propiedad Predeterminado Descripción disable_frameworks_detection true Desactiva la detección de frameworks del User-Agent jdbc_ignore_unsupported_values false Suprime SQLFeatureNotSupportedException cuando no afecta al funcionamiento del driver clickhouse.jdbc.v1 false Usa la implementación anterior de JDBC en lugar de la nueva default_query_settings null Permite pasar ajustes de consulta predeterminados en las operaciones de consulta jdbc_resultset_auto_close true Cierra automáticamente ResultSet cuando se cierra el Statement beta.row_binary_for_simple_insert false Utiliza la implementación de PreparedStatement basada en el generador RowBinary . Solo funciona con consultas INSERT INTO ... VALUES . jdbc_resultset_auto_close true Cierra automáticamente ResultSet cuando se cierra el Statement jdbc_use_max_result_rows false Permite usar la propiedad del servidor max_result_rows para limitar la cantidad de filas que devuelve la consulta. Cuando está habilitado, anula el modo de desbordamiento configurado por el usuario. Consulte JavaDoc para obtener más información. jdbc_sql_parser JAVACC Configura qué parser de SQL usar. Opciones: ANTLR4 , ANTLR4_PARAMS_PARSER , JAVACC . remember_last_set_roles true Recuerda los últimos roles establecidos para la conexión.

Configuración del servidor clickhouse_setting_ (igual que en la Toda la configuración del servidor debe llevar el prefijo(igual que en la configuración del cliente). Properties config = new Properties (); config . setProperty ( "user" , "default" ); config . setProperty ( "password" , getPassword ()); // set server setting config . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "allow_experimental_time_time64_type" ), "1" ); Connection conn = Driver . connect ( "jdbc:ch:http://localhost:8123/" , config);

Ejemplo de configuración:

Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( "user" , "default" ); properties . setProperty ( "password" , getPassword ()); properties . setProperty ( "client_name" , "my-app-01" ); // when http protocol is used it will be `http_user_agent` in the query log but not `client_name`. Connection conn = Driver . connect ( "jdbc:ch:http://localhost:8123/" , properties);

lo que será equivalente a la siguiente URL JDBC:

jdbc:ch: http : // localhost: 8123 / ?user = default & password = password &client_name = my - app - 01 // credentials shoud be passed in `Properties` . Here it is just for example.

Nota: no es necesario codificar en URL la URL JDBC ni las propiedades; se codificarán automáticamente.

Perfiles de solo lectura

readonly=2 . Lea más sobre los perfiles de solo lectura Evitamos deliberadamente añadir configuraciones predeterminadas a las propiedades de conexión para evitar problemas con los perfiles de solo lectura. Sin embargo, algunos usuarios necesitan pasar configuraciones de formato (por ejemplo, para leer JSON como String) y recomendamos usar el perfil. Lea más sobre los perfiles de solo lectura aquí

​ Identificación del cliente

Existen dos formas de identificar la aplicación que originó una solicitud: establecer com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#CLIENT_NAME mediante las propiedades de conexión o utilizar el método java.sql.Connection#setClientInfo(String name, String value) .

showLineNumbers Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( ClientConfigProperties . CLIENT_NAME . getKey (), "my-app-01" ); Connection conn = Driver . connect ( "jdbc:ch:http://localhost:8123/" , properties);

showLineNumbers conn . setClientInfo ( com . clickhouse . jdbc . ClientInfoProperties . APPLICATION_NAME . getKey (), "my-app-01" );

Ambas formas producirán el siguiente valor de http_user_agent en el registro de consultas:

my-app-01/1.0 jdbc-v2/0.9.7 clickhouse-java-v2/0.9.6 (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4

Nota: Recomendamos usar el formato app_name/version para la propiedad client_name , ya que facilita la identificación de la aplicación en el registro de consultas.

​ Identificación de operaciones

El controlador JDBC genera un query_id para cada operación (actualmente se incluye en las excepciones del servidor).

Para establecer log_comment en una operación, utilice el método com.clickhouse.jdbc.StatementImpl#getLocalSettings . Para ello, es necesario hacer un cast de Statement o PreparedStatement a com.clickhouse.jdbc.StatementImpl primero.

showLineNumbers StatementImpl stmt = (StatementImpl) conn . createStatement (); stmt . getLocalSettings (). logComment ( "some-comment" );

Nota: este enfoque funciona para usos de sentencias en un solo hilo porque localSettings se comparte entre hilos.

​ Tipos de datos compatibles

El JDBC driver admite los mismos formatos de datos que el java client subyacente.

​ Correspondencia de tipos JDBC

La siguiente correspondencia se aplica a:

ResultSet#getObject(columnIndex) - el método devuelve un objeto de la clase Java correspondiente. ( Int8 -> java.lang.Byte , Int16 -> java.lang.Short , etc.)

- el método devuelve un objeto de la clase Java correspondiente. ( -> , -> , etc.) ResultSetMetaData#getColumnType(columnIndex) - el método devuelve el tipo JDBC correspondiente. ( Int8 -> java.lang.Byte , Int16 -> java.lang.Short , etc.)

Hay varias formas de cambiar la correspondencia:

ResultSet#getObject(columnIndex, class) - el método intentará convertir el valor al tipo class . Hay algunas limitaciones de conversión. Consulta cada sección para ver más detalles.

Tipos numéricos

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java Int8 TINYINT java.lang.Byte Int16 SMALLINT java.lang.Short Int32 INTEGER java.lang.Integer Int64 BIGINT java.lang.Long Int128 NUMERIC java.math.BigInteger Int256 NUMERIC java.math.BigInteger UInt8 SMALLINT java.lang.Short UInt16 INTEGER java.lang.Integer UInt32 BIGINT java.lang.Long UInt64 NUMERIC java.math.BigInteger UInt128 NUMERIC java.math.BigInteger UInt256 NUMERIC java.math.BigInteger Float32 FLOAT java.lang.Float Float64 DOUBLE java.lang.Double Decimal32 DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal64 DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal128 DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal256 DECIMAL java.math.BigDecimal Bool BOOLEAN java.lang.Boolean

los tipos numéricos son convertibles entre sí. Así, Int8 se puede obtener como Float64 y viceversa.: rs.getObject(1, Float64.class) devolverá un valor Float64 de la columna Int8 . rs.getLong(1) devolverá un valor Long de la columna Int8 . rs.getByte(1) puede devolver un valor Byte de la columna Int16 si cabe en Byte .

se puede obtener como y viceversa.: no se recomienda la conversión de un tipo de mayor capacidad a uno de menor capacidad debido al riesgo de corrupción de datos.

El tipo Bool también funciona como número.

también funciona como número. Todos los tipos numéricos pueden leerse como java.lang.String .

. Almacenar Float.MAX_VALUE de Java como Float presenta un problema (https://github.com/ClickHouse/clickhouse-java/issues/809). Guardar ese mismo valor como Double lo resuelve.

Tipos de cadena

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java String VARCHAR java.lang.String FixedString VARCHAR java.lang.String

String solo se puede leer como java.lang.String o byte[] .

solo se puede leer como o . FixedString se lee tal cual y se rellena con ceros hasta alcanzar la longitud de la columna. (Por ejemplo, FixedString(10) para 'John' se leerá como 'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0' .)

Tipos enum

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java Enum8 VARCHAR java.lang.String Enum16 VARCHAR java.lang.String

Enum8 y Enum16 se asignan a java.lang.String de manera predeterminada.

y se asignan a de manera predeterminada. Los valores enum pueden leerse como valores numéricos mediante el método getter correspondiente o el método getObject(columnIndex, Integer.class) .

pueden leerse como valores numéricos mediante el método getter correspondiente o el método . Enum16 se mapea internamente a short y Enum8 se mapea a byte. Debe evitarse leer Enum16 como byte debido al riesgo de corrupción de datos.

se mapea internamente a short y se mapea a byte. Debe evitarse leer como byte debido al riesgo de corrupción de datos. Los valores de enum pueden establecerse como una cadena o un valor numérico en PreparedStatement .

Tipos de fecha/hora

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java Date DATE java.sql.Date Date32 DATE java.sql.Date DateTime TIMESTAMP java.sql.Timestamp DateTime64 TIMESTAMP java.sql.Timestamp Time TIME java.sql.Time Time64 TIME java.sql.Time

Los tipos Date / Time se asignan a tipos java.sql para lograr una mejor compatibilidad con JDBC. Sin embargo, es posible obtener java.time.LocalDate , java.time.LocalDateTime y java.time.LocalTime mediante ResultSet#getObject(columnIndex, Class<T>) , usando la clase correspondiente como segundo argumento. rs.getObject(1, java.time.LocalDate.class) devolverá un valor java.time.LocalDate de la columna Date . rs.getObject(1, java.time.LocalDateTime.class) devolverá un valor java.time.LocalDateTime de la columna DateTime . rs.getObject(1, java.time.LocalTime.class) devolverá un valor java.time.LocalTime de la columna Time .

para lograr una mejor compatibilidad con JDBC. Sin embargo, es posible obtener , y mediante , usando la clase correspondiente como segundo argumento. Date , Date32 , Time , Time64 no se ven afectados por la zona horaria del servidor.

, , , no se ven afectados por la zona horaria del servidor. DateTime y DateTime64 se ven afectados por la zona horaria del servidor o de la sesión.

y se ven afectados por la zona horaria del servidor o de la sesión. DateTime y DateTime64 se pueden recuperar como ZonedDateTime mediante getObject(colIndex, ZonedDateTime.class) .

Tipos anidados

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java Array ARRAY java.sql.Array Tuple OTHER com.clickhouse.data.Tuple Map OTHER java.util.Map Nested ARRAY java.sql.Array

Array se asigna a java.sql.Array de forma predeterminada para mantener la compatibilidad con JDBC. Esto también se hace para proporcionar más información sobre el valor de array devuelto. Resulta útil para la inferencia de tipos.

se asigna a de forma predeterminada para mantener la compatibilidad con JDBC. Esto también se hace para proporcionar más información sobre el valor de array devuelto. Resulta útil para la inferencia de tipos. Array implementa el método getResultSet() para devolver un java.sql.ResultSet con el mismo contenido que el array original.

implementa el método para devolver un con el mismo contenido que el array original. Los tipos de colección no deberían interpretarse como java.lang.String , ya que no es una forma válida de representar los datos (p. ej., en un array no se usan comillas para los valores de cadena).

, ya que no es una forma válida de representar los datos (p. ej., en un array no se usan comillas para los valores de cadena). Map se asigna a OTHER porque el valor solo puede leerse mediante el método getObject(columnIndex, Class<T>) . Map no es un java.sql.Struct porque no tiene columnas con nombres.

se asigna a porque el valor solo puede leerse mediante el método . Tuple se mapea a Object[] porque puede contener distintos tipos y no es válido usar List .

se mapea a porque puede contener distintos tipos y no es válido usar . Tuple puede leerse como Array mediante el método getObject(columnIndex, Array.class) . En este caso, Array#baseTypeName devolverá la definición de la columna Tuple .

Metadatos del tipo de elemento de Array

Array.getBaseTypeName() devuelve el nombre del tipo de elemento de ClickHouse; Array.getBaseType() devuelve el código de tipo JDBC. JDBC V2 conserva las firmas de tipo completas (tipos envoltorio, parámetros de tipo) que V1 elimina.

Las reglas generales de correspondencia para los arrays son:

Tipo de ClickHouse getBaseTypeName() getBaseType() Array(<Tipo primitivo>) <Tipo primitivo> <Tipo primitivo de JDBC> Array(<Parameterized Type>(<N>)) <Tipo parametrizado>(<N>) <tipo JDBC del tipo base> Array(Nullable(<Type>)) Nullable(<Type>) <Tipo JDBC del Type interno> Array(LowCardinality(<Type>)) LowCardinality(<Type>) <Tipo JDBC del Type interno> Array(Array(...(<Type>))) <Type> (elemento más interno) <Tipo JDBC del elemento más interno> Array(Tuple(...)) Tuple(...) (definición completa) OTHER Array(Enum8(...)) / Array(Enum16(...)) Enum8(...) / Enum16(...) (definición completa) VARCHAR

Notas sobre las reglas anteriores:

Los tipos de envoltorio ( Nullable , LowCardinality ) se conservan en getBaseTypeName() , pero getBaseType() se resuelve como el código JDBC del tipo interno.

, ) se conservan en , pero se resuelve como el código JDBC del tipo interno. Los arrays anidados se aplanan en los metadatos: getBaseTypeName() devuelve el tipo del elemento más interno que no sea un array, no el hijo inmediato.

devuelve el tipo del elemento más interno que no sea un array, no el hijo inmediato. Los tipos parametrizados ( FixedString(N) , definiciones completas de Enum / Tuple ) conservan sus parámetros en getBaseTypeName() .

Ejemplos:

Tipo de ClickHouse (Ejemplo) getBaseTypeName() getBaseType() Array(Int8) Int8 TINYINT Array(Int16) Int16 SMALLINT Array(Int32) Int32 INTEGER Array(Int64) Int64 BIGINT Array(UInt8) UInt8 SMALLINT Array(UInt16) UInt16 INTEGER Array(UInt32) UInt32 BIGINT Array(UInt64) UInt64 NUMERIC Array(Float32) Float32 FLOAT Array(Float64) Float64 DOUBLE Array(String) String VARCHAR Array(FixedString(8)) FixedString(8) VARCHAR Array(Bool) Bool BOOLEAN Array(Date) Date DATE Array(DateTime) DateTime TIMESTAMP Array(UUID) UUID OTHER Array(Nullable(Int32)) Nullable(Int32) INTEGER Array(Nullable(String)) Nullable(String) VARCHAR Array(LowCardinality(String)) LowCardinality(String) VARCHAR Array(LowCardinality(Nullable(String))) LowCardinality(Nullable(String)) VARCHAR Array(Array(Int32)) Int32 INTEGER Array(Array(Array(String))) String VARCHAR Array(Tuple(name String, val Int32)) Tuple(name String, val Int32) OTHER Array(Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3)) Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3) VARCHAR

En V2, getBaseTypeName() conserva la firma de tipo completa, incluidos los tipos envoltorio ( Nullable , LowCardinality ) y los parámetros de tipo ( FixedString(8) , las definiciones completas de Enum y Tuple ). V1 los elimina y devuelve solo el nombre del tipo base.

conserva la firma de tipo completa, incluidos los tipos envoltorio ( , ) y los parámetros de tipo ( , las definiciones completas de y ). V1 los elimina y devuelve solo el nombre del tipo base. Los arrays de Tuple usan OTHER (1111) en V2 en lugar de STRUCT (2002) porque las tuplas de ClickHouse tienen campos con nombre, algo que java.sql.Struct no admite.

usan en V2 en lugar de porque las tuplas de ClickHouse tienen campos con nombre, algo que no admite. Los arrays de UUID usan OTHER (1111) en V2, en consonancia con la asignación escalar de UUID .

usan en V2, en consonancia con la asignación escalar de . Los valores Enum se asignan a VARCHAR : los miembros de enum se identifican por su nombre de cadena, independientemente de su codificación numérica subyacente.

Escritura de Arrays

Use java.sql.Connection#createArrayOf para instanciar el objeto java.sql.Array . Este objeto está diseñado para unificar el manejo de arrays en distintas bases de datos. Se necesita una conexión para pasar la configuración al método de fábrica de Array.

El método acepta dos argumentos:

typeName - nombre del tipo de los elementos del array. Por ejemplo, Array(Int32) -> "Int32" .

- nombre del tipo de los elementos del array. Por ejemplo, -> . elements - los elementos reales del array. Por ejemplo [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] -> new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}} .

Tuple puede representarse como Object[] o como java.sql.Struct (consulte cómo escribir tuples más adelante).

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { Array array = conn . createArrayOf ( "Int32" , new Integer [][] {{ 1 , 2 , 3 }, { 4 , 5 , 6 }}); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (arr) VALUES (?)" )) { ps . setArray ( 1 , array); ps . executeUpdate (); } }

Lectura de Arrays

Use ResultSet#getArray(columnIndex) para leer un objeto Array . El objeto puede utilizarse para acceder a arrays de cualquier profundidad de anidamiento. El método Array#getResultSet() puede emplearse para leer los elementos del array de forma más uniforme como java.sql.ResultSet . Resulta útil cuando se desconoce el tipo exacto de los elementos del array.

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Array(Int32)" )) { ps . setArray ( 1 , array); try ( ResultSet rs = ps . executeQuery ()) { while ( rs . next ()) { Array array = rs . getArray ( 1 ); Object [] arr = ( Object []) array; Arrays . stream (arr). forEach ( this :: handleArrayElement); // or by using `ResultSet` ResultSet resultSet = array . getResultSet (); while ( resultSet . next ()) { // ... } } } } }

Escritura de Tuples

Los Tuples se mapean al objeto com.clickhouse.data.Tuple y deben escribirse como dicho objeto mediante una llamada al método setObject(columnIndex, tuple) . Es posible usar el objeto java.sql.Struct para escribir tuples con mayor portabilidad.

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { Tuple tuple = new Tuple ( 1 , "test" , LocalDate . parse ( "2026-03-02" )); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)" )) { ps . setObject ( 1 , tuple); ps . executeUpdate (); } } try ( Connection conn = ...) { Struct struct = conn . createStruct ( "Tuple(Int32, String, Date)" , new Object [] { 1 , "test" , LocalDate . parse ( "2026-03-02" )}); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); ps . executeUpdate (); } }

Lectura de Tuples

El método getObject(columnIndex) devolverá Object[] . Los Tuples pueden leerse como java.sql.Array mediante el método getObject(columnIndex, Array.class) .

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement stmt = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Tuple(String, Int32, Date)" )) { Array tuple = conn . createArrayOf ( "Tuple(String, Int32, Date)" , new Object []{ "test" , 123 , LocalDate . parse ( "2026-03-02" )}); stmt . setObject ( 1 , tuple); try ( ResultSet rs = stmt . executeQuery ()) { rs . next (); Array dbTuple = rs . getArray ( 1 ); Assert . assertEquals (dbTuple, tuple); Object arr = rs . getObject ( 1 ); Assert . assertEquals (arr, tuple . getArray ()); } } }

Escritura de Maps

Map solo puede escribirse como un objeto java.collections.Map porque este tipo requiere pares clave-valor ( java.sql.Struct no admite pares clave-valor).

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { Map < String , Integer > map = new HashMap <>(); map . put ( "key1" , 1 ); map . put ( "key2" , 2 ); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (map) VALUES (?)" )) { ps . setObject ( 1 , map); ps . executeUpdate (); } }

Lectura de mapas

Map puede leerse como un objeto java.collections.Map utilizando el método getObject(columnIndex, Map.class) .

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Map(String, Int32)" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); try ( ResultSet rs = ps . executeQuery ()) { while ( rs . next ()) { Map < String , Integer > map = rs . getObject ( 1 , Map . class ); // ... } } } }

Escritura de Nested

Utilice java.sql.Connection#createStruct para instanciar el objeto java.sql.Struct . Este objeto está diseñado para unificar el manejo de estructuras anidadas en distintas bases de datos. Se necesita una conexión para pasar la configuración al método de fábrica de Struct.

El método acepta dos argumentos:

typeName - nombre del tipo de los elementos anidados. Por ejemplo, Nested(Tuple(Int32, String)) -> "Nested(Tuple(Int32, String))" .

- nombre del tipo de los elementos anidados. Por ejemplo, -> . elements - los elementos anidados propiamente dichos. Por ejemplo [1, 'test'] -> new Object[] {1, 'test'} .

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { Struct struct = conn . createStruct ( "Nested(Tuple(Int32, String))" , new Object [] { 1 , 'test' }); try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable (nested) VALUES (?)" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); ps . executeUpdate (); } }

Lectura de Nested

Use ResultSet#getStruct(columnIndex, StructDescriptor) para leer el objeto Nested . El objeto puede utilizarse para acceder a elementos anidados de cualquier nivel de profundidad. El método Struct#getResultSet() puede emplearse para leer elementos anidados de forma más uniforme, como java.sql.ResultSet . Resulta útil cuando el tipo exacto de los elementos anidados es desconocido.

Ejemplo

try ( Connection conn = ...) { try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "SELECT ?::Nested(Tuple(Int32, String))" )) { ps . setStruct ( 1 , struct); try ( ResultSet rs = ps . executeQuery ()) { while ( rs . next ()) { Struct struct = rs . getStruct ( 1 ); Object [] tuple = ( Object []) struct; Arrays . stream (tuple). forEach ( this :: handleTupleElement); // or by using `ResultSet` ResultSet resultSet = struct . getResultSet (); while ( resultSet . next ()) { // ... } } } } }

Geo Types

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java Point OTHER double[] Ring OTHER double[][] Polygon OTHER double[][][] MultiPolygon OTHER double[][][][]

Tipos Nullable y LowCardinality

Nullable y LowCardinality son tipos especiales que envuelven otros tipos.

y son tipos especiales que envuelven otros tipos. Nullable afecta a la forma en que se devuelven los nombres de tipo en ResultSetMetaData

Tipos especiales

Tipo de ClickHouse Tipo JDBC Clase Java UUID OTHER java.util.UUID IPv4 OTHER java.net.Inet4Address IPv6 OTHER java.net.Inet6Address JSON OTHER java.lang.String AggregateFunction OTHER (representación binaria) SimpleAggregateFunction (tipo envuelto) (clase envuelta)

UUID no es un tipo estándar de JDBC. Sin embargo, forma parte del JDK. De forma predeterminada, el método getObject() devuelve java.util.UUID .

no es un tipo estándar de JDBC. Sin embargo, forma parte del JDK. De forma predeterminada, el método devuelve . UUID puede leerse y escribirse como String mediante el método getObject(columnIndex, String.class) .

puede leerse y escribirse como mediante el método . IPv4 e IPv6 no son tipos estándar de JDBC. Sin embargo, forman parte del JDK. De forma predeterminada, el método getObject() devuelve java.net.Inet4Address y java.net.Inet6Address .

e no son tipos estándar de JDBC. Sin embargo, forman parte del JDK. De forma predeterminada, el método devuelve y . IPv4 y IPv6 se pueden leer y escribir como String mediante el método getObject(columnIndex, String.class) .

Tipo JSON

El tipo JSON se asigna a Map<String, Object> de forma predeterminada, donde las claves son las claves del objeto JSON y los valores son los valores del objeto JSON. Por ejemplo:

{ "key1" : "value1" , "key2" : [ "value2" , "value3" ] "key3" : { "key4" : "value4" , "key5" : "value5" } }

se asignará a:

Map < String , Object > map = new HashMap <>(); map . put ( "key1" , "value1" ); map . put ( "key2" , Arrays . asList ( "value2" , "value3" )); map . put ( "key3" , new HashMap < String , Object >() {{ put ( "key4" , "value4" ); put ( "key5" , "value5" ); }});

Existe una opción más conveniente para leer JSON como String pasando la configuración del servidor jdbc_read_json_as_string=true a las propiedades de conexión. Esto hace que el driver devuelva los valores JSON como String y permite procesarlos con cualquier biblioteca JSON.

Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( ClientConfigProperties . serverSetting ( ServerSettings . OUTPUT_FORMAT_BINARY_WRITE_JSON_AS_STRING ), "1" ); try ( Connection conn = DriverManager . getConnection (url, properties)) { try ( ResultSet rs = stmt . executeQuery ( "SELECT * FROM test_json ORDER BY order" )) { while ( rs . next ()) { String json = rs . getString ( "json" ); // ... } } }

A partir de la versión 25.8 de ClickHouse, los números ya no se entrecomillan de forma predeterminada. Para versiones anteriores, puede deshabilitar el entrecomillado pasando la configuración del servidor a las propiedades de conexión:

Properties properties = new Properties (); properties . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "output_format_json_quote_64bit_integers" ), "0" ); properties . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "output_format_json_quote_64bit_floats" ), "0" ); properties . put ( ClientConfigProperties . serverSetting ( "output_format_json_quote_decimals" ), "0" );

​ Manejo de fechas, horas y zonas horarias

Lea la Guía de Date/Time , que explica los errores más comunes y la lógica del driver al gestionar valores de Date/Time y timestamps.

​ Creación de conexión

String url = "jdbc:ch://my-server:8123/system" ; Properties properties = new Properties (); DataSource dataSource = new DataSource (url, properties); //DataSource or DriverManager are the main entry points try ( Connection conn = dataSource . getConnection ()) { ... // do something with the connection

​ Suministro de credenciales y configuración

showLineNumbers String url = "jdbc:ch://localhost:8123?jdbc_ignore_unsupported_values=true&socket_timeout=10" ; Properties info = new Properties (); info . put ( "user" , "default" ); info . put ( "password" , "password" ); info . put ( "database" , "some_db" ); //Creating a connection with DataSource DataSource dataSource = new DataSource (url, info); try ( Connection conn = dataSource . getConnection ()) { ... // do something with the connection } //Alternate approach using the DriverManager try ( Connection conn = DriverManager . getConnection (url, info)) { ... // do something with the connection }

​ Instrucción simple

showLineNumbers try ( Connection conn = dataSource . getConnection (...); Statement stmt = conn . createStatement ()) { ResultSet rs = stmt . executeQuery ( "select * from numbers(50000)" ); while ( rs . next ()) { // ... } }

showLineNumbers try ( PreparedStatement ps = conn . prepareStatement ( "INSERT INTO mytable VALUES (?, ?)" )) { ps . setString ( 1 , "test" ); // id ps . setObject ( 2 , LocalDateTime . now ()); // timestamp ps . addBatch (); ... ps . executeBatch (); // stream everything on-hand into ClickHouse }

showLineNumbers // connection pooling won't help much in terms of performance, // because the underlying implementation has its own pool. // for example: HttpURLConnection has a pool for sockets HikariConfig poolConfig = new HikariConfig (); poolConfig . setConnectionTimeout ( 5000L ); poolConfig . setMaximumPoolSize ( 20 ); poolConfig . setMaxLifetime ( 300_000L ); poolConfig . setDataSource ( new ClickHouseDataSource (url, properties)); try ( HikariDataSource ds = new HikariDataSource (poolConfig); Connection conn = ds . getConnection (); Statement s = conn . createStatement (); ResultSet rs = s . executeQuery ( "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 3" )) { while ( rs . next ()) { // handle row log . info ( "Integer: {}, String: {}" , rs . getInt ( 1 ), rs . getString ( 1 )); //Same column but different types } }

​ Más información

​ Solución de problemas

classpath . El driver utiliza slf4j para el logging y usará la primera implementación disponible en el

​ Resolución de timeout de JDBC en inserts de gran volumen

Al realizar inserciones grandes en ClickHouse con tiempos de ejecución prolongados, es posible que encuentre errores de timeout de JDBC como los siguientes:

Caused by: java.sql.SQLException: Read timed out, server myHostname [uri=https://hostname.aws.clickhouse.cloud:8443]

Estos errores pueden interrumpir el proceso de inserción de datos y afectar la estabilidad del sistema. Para resolver este problema, es posible que necesite ajustar algunas configuraciones de timeout en el sistema operativo del cliente.

​ Mac OS

En Mac OS, se pueden ajustar los siguientes parámetros para resolver el problema:

net.inet.tcp.keepidle : 60000

: 60000 net.inet.tcp.keepintvl : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepinit : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepcnt : 8

: 8 net.inet.tcp.always_keepalive : 1

En Linux, la configuración equivalente por sí sola puede no resolver el problema. Se requieren pasos adicionales debido a las diferencias en la forma en que Linux gestiona la configuración de keep-alive de los sockets. Siga estos pasos:

Ajuste los siguientes parámetros del kernel de Linux en /etc/sysctl.conf o en un archivo de configuración relacionado:

net.inet.tcp.keepidle : 60000

: 60000 net.inet.tcp.keepintvl : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepinit : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepcnt : 8

: 8 net.inet.tcp.always_keepalive : 1

: 1 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl : 75

: 75 net.ipv4.tcp_keepalive_probes : 9

: 9 net.ipv4.tcp_keepalive_time : 60 (Puede considerar reducir este valor frente al valor predeterminado de 300 segundos)

Después de modificar los parámetros del kernel, aplique los cambios ejecutando el siguiente comando:

sudo sysctl -p

Tras configurar estos parámetros, debe asegurarse de que su cliente tenga habilitada la opción Keep Alive en el socket:

properties . setProperty ( "socket_keepalive" , "true" );

​ Guía de migración

​ Cambios principales

Funcionalidad V1 (Anterior) V2 (Nueva) Compatibilidad con transacciones Compatibilidad parcial No compatible Cambio de nombre de columnas en la respuesta Compatibilidad parcial No compatible SQL con múltiples sentencias No compatible No permitido Parámetros con nombre Compatible No compatible (no forma parte de la especificación JDBC) Transmisión de datos con PreparedStatement Compatible No compatible

JDBC V2 se implementó para ser más ligero y se eliminaron algunas funcionalidades. El streaming de datos no es compatible con JDBC V2 porque no forma parte de la especificación de JDBC ni de Java.

JDBC V2 requiere una configuración explícita. No hay valores predeterminados para failover. El protocolo debe especificarse en la URL. No se detecta implícitamente a partir de los números de puerto.



​ Cambios de configuración

Solo hay dos enums:

com.clickhouse.jdbc.DriverProperties - las propiedades de configuración del propio driver.

- las propiedades de configuración del propio driver. com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties - las propiedades de configuración del cliente. Los cambios en la configuración del cliente se describen en la documentación del cliente Java.

Las propiedades de conexión se procesan de la siguiente manera:

La URL se procesa primero para extraer las propiedades. Estas prevalecen sobre todas las demás propiedades.

Las propiedades del driver no se pasan al cliente.

Los endpoints (host, port, protocol) se extraen de la URL.

Ejemplo:

String url = "jdbc:ch://my-server:8443/default?" + "jdbc_ignore_unsupported_values=true&" + "socket_rcvbuf=800000" ; Properties properties = new Properties (); properties . setProperty ( "socket_rcvbuf" , "900000" ); try ( Connection conn = DriverManager . getConnection (url, properties)) { // Connection will use socket_rcvbuf=800000 and jdbc_ignore_unsupported_values=true // Endpoints: my-server:8443 protocol: http (not secure) // Database: default }

​ Cambios en los tipos de datos

Tipos numéricos

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase Java (V1) Int8 ✅ TINYINT java.lang.Byte TINYINT java.lang.Byte Int16 ✅ SMALLINT java.lang.Short SMALLINT java.lang.Short Int32 ✅ INTEGER java.lang.Integer INTEGER java.lang.Integer Int64 ✅ BIGINT java.lang.Long BIGINT java.lang.Long Int128 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger Int256 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger UInt8 ❌ SMALLINT java.lang.Short SMALLINT com.clickhouse.data.value.UnsignedByte UInt16 ❌ INTEGER java.lang.Integer INTEGER com.clickhouse.data.value.UnsignedShort UInt32 ❌ BIGINT java.lang.Long BIGINT com.clickhouse.data.value.UnsignedInteger UInt64 ❌ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC com.clickhouse.data.value.UnsignedLong UInt128 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger UInt256 ✅ NUMERIC java.math.BigInteger NUMERIC java.math.BigInteger Float32 ✅ FLOAT java.lang.Float FLOAT java.lang.Float Float64 ✅ DOUBLE java.lang.Double DOUBLE java.lang.Double Decimal32 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal64 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal128 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Decimal256 ✅ DECIMAL java.math.BigDecimal DECIMAL java.math.BigDecimal Bool ✅ BOOLEAN java.lang.Boolean BOOLEAN java.lang.Boolean

La principal diferencia es que los tipos sin signo se corresponden con tipos de Java para mejorar la portabilidad.

Tipos de cadena

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase de Java (V1) String ✅ VARCHAR java.lang.String VARCHAR java.lang.String FixedString ✅ VARCHAR java.lang.String VARCHAR java.lang.String

FixedString se lee tal cual en ambas versiones. Por ejemplo, FixedString(10) para 'John' se leerá como 'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0' .

se lee tal cual en ambas versiones. Por ejemplo, para se leerá como . Cuando se utiliza PreparedStatement#setBytes , se convierte en unhex('<hex_string>') y luego se interpreta como String .

, se convierte en y luego se interpreta como . Las cadenas se almacenan con codificación UTF-8.

Tipos de fecha/hora

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase Java (V1) Fecha ❌ DATE java.sql.Date DATE java.time.LocalDate Date32 ❌ DATE java.sql.Date DATE java.time.LocalDate DateTime ❌ TIMESTAMP java.sql.Timestamp TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE java.time.OffsetDateTime DateTime64 ❌ TIMESTAMP java.sql.Timestamp TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE java.time.OffsetDateTime Time ✅ TIME java.sql.Time nuevo tipo/no compatible nuevo tipo/no compatible Time64 ✅ TIME java.sql.Time tipo nuevo/no compatible tipo nuevo/no compatible

Time y Time64 solo son compatibles en V2 como tipos nuevos.

y solo son compatibles en V2 como tipos nuevos. DateTime y DateTime64 se asignan a java.sql.Timestamp para mejorar la compatibilidad con JDBC.

Tipos enum

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase Java (V1) Enum ✅ VARCHAR java.lang.String OTHER java.lang.String Enum8 ✅ VARCHAR java.lang.String OTHER java.lang.String Enum16 ✅ VARCHAR java.lang.String OTHER java.lang.String

Tipos anidados

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase Java (V1) Array ❌ ARRAY java.sql.Array ARRAY Object[] o un array de tipos primitivos Tuple ❌ OTHER Object[] STRUCT java.sql.Struct Map ❌ JAVA_OBJECT java.util.Map STRUCT java.util.Map Nested ❌ ARRAY java.sql.Array STRUCT java.sql.Struct

En V2, Array se asigna a java.sql.Array de forma predeterminada para ser compatible con JDBC. Esto también se hace para proporcionar más información sobre el valor de array devuelto. Útil para la inferencia de tipos.

se asigna a de forma predeterminada para ser compatible con JDBC. Esto también se hace para proporcionar más información sobre el valor de array devuelto. Útil para la inferencia de tipos. En V2, Array implementa el método getResultSet() para devolver un java.sql.ResultSet con el mismo contenido que el array original.

implementa el método para devolver un con el mismo contenido que el array original. V1 usa STRUCT para Map , pero siempre devuelve un objeto java.util.Map . V2 corrige esto al mapear Map a JAVA_OBJECT .

para , pero siempre devuelve un objeto . V2 corrige esto al mapear a . V1 usa STRUCT para Tuple , pero siempre devuelve un objeto List<Object> . V2 asigna Tuple a OTHER y devuelve Object[] de forma predeterminada.

para , pero siempre devuelve un objeto . V2 asigna a y devuelve de forma predeterminada. V2 introduce com.clickhouse.data.Tuple#Tuple para escribir tuplas. Simplifica la tarea de determinar si un valor es una tupla o un Array.

para escribir tuplas. Simplifica la tarea de determinar si un valor es una tupla o un Array. PreparedStatement#setBytes y ResultSet#getBytes no pueden usarse con tipos de colección. Estos métodos están diseñados para trabajar con cadenas binarias.

y no pueden usarse con tipos de colección. Estos métodos están diseñados para trabajar con cadenas binarias. Normalmente, java.sql.Array se utiliza para escribir y leer tipos Array. El controlador JDBC ofrece compatibilidad total con ello.

se utiliza para escribir y leer tipos Array. El controlador JDBC ofrece compatibilidad total con ello. V2 asigna Nested a Array y lo presenta como un array de tuplas.

a y lo presenta como un array de tuplas. V2 ofrece compatibilidad parcial con java.sql.Struct porque es muy similar al tipo Array y no admite pares clave-valor. Struct puede utilizarse para escribir valores Tuple .

Geo Types

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase de Java (V1) Point ✅ OTHER double[] OTHER double[] Ring ✅ OTHER double[][] OTHER double[][] Polygon ✅ OTHER double[][][] OTHER double[][][] MultiPolygon ✅ OTHER double[][][][] OTHER double[][][][]

Tipos Nullable y LowCardinality

Nullable y LowCardinality son tipos especiales que encapsulan otros tipos.

y son tipos especiales que encapsulan otros tipos. No se realizan cambios en estos tipos en la V2.

Tipos especiales

Tipo de ClickHouse Compatible con V1 Tipo JDBC (V2) Clase Java (V2) Tipo JDBC (V1) Clase de Java (V1) JSON ❌ OTHER java.lang.String no admitido no admitido AggregateFunction ✅ OTHER (representación binaria) OTHER (representación binaria) SimpleAggregateFunction ✅ (tipo envuelto) (clase envuelta) (tipo envuelto) (clase envuelta) UUID ✅ OTHER java.util.UUID VARCHAR java.util.UUID IPv4 ✅ OTHER java.net.Inet4Address VARCHAR java.net.Inet4Address IPv6 ✅ OTHER java.net.Inet6Address VARCHAR java.net.Inet6Address Dynamic ❌ OTHER java.Object no admitido no admitido Variant ❌ OTHER java.Object compatible compatible

V1 usa VARCHAR para UUID , pero siempre devuelve un objeto java.util.UUID . V2 corrige esto al mapear UUID a OTHER y devuelve un objeto java.util.UUID .

para , pero siempre devuelve un objeto . V2 corrige esto al mapear a y devuelve un objeto . V1 usa VARCHAR para IPv4 e IPv6 , pero siempre devuelve objetos java.net.Inet4Address y java.net.Inet6Address . V2 corrige esto asignando IPv4 e IPv6 a OTHER y devuelve objetos java.net.Inet4Address y java.net.Inet6Address .

para e , pero siempre devuelve objetos y . V2 corrige esto asignando e a y devuelve objetos y . Dynamic y Variant son tipos nuevos en V2. No se admiten en V1.

y son tipos nuevos en V2. No se admiten en V1. JSON se basa en el tipo Dynamic . Por ello, solo se admite en V2.

se basa en el tipo . Por ello, solo se admite en V2. Los valores IPv4 e IPv6 pueden leerse como byte[] mediante el método getBytes(columnIndex) . Sin embargo, se recomienda usar las clases específicas para estos tipos.

mediante el método . Sin embargo, se recomienda usar las clases específicas para estos tipos. V2 no admite la lectura de direcciones IP como valores numéricos porque la conversión está mejor implementada en las clases InetAddress.

​ Cambios en los metadatos de la base de datos