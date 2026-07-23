clickhouse-jdbc implementa la interfaz estándar de JDBC con el cliente de Java más reciente.
Recomendamos usar directamente el cliente de Java más reciente si el rendimiento o el acceso directo son críticos.
Requisitos del entorno
- OpenJDK versión >= 8
Setup
Si utiliza el JDBC driver en una aplicación que requiere añadir el jar al classpath, debe descargar el jar desde:
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
{/* https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc */}
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId>
<version>0.9.8</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
- Maven Central y agrégalo al classpath
- a partir de la versión
0.9.4, está disponible el artefacto https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc-all
- use el calificador
allpara obtener el JAR con todas las dependencias empaquetadas incluidas.
- a partir de la versión
- o desde el repositorio oficial aquí
ConfiguraciónClase del driver:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
Sintaxis de URL:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver es una clase de fachada para las implementaciones JDBC nueva y antigua. Usa la implementación JDBC nueva de forma predeterminada.
Puede usar la implementación JDBC antigua estableciendo en
true la propiedad del sistema
clickhouse.jdbc.v1. Esta propiedad debe establecerse antes de invocar la
clase Driver.Una forma alternativa de cambiar entre versiones es usar directamente las clases Driver de cada versión:
com.clickhouse.jdbc.Driveres la implementación JDBC nueva (V2).
com.clickhouse.jdbc.DriverV1es la implementación JDBC antigua (V1).
jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint[:port][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...], por ejemplo:
jdbc:clickhouse:http://localhost:8123
jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true
- solo se permite un único endpoint en la URL
- se debe especificar el protocolo cuando no sea el predeterminado - ‘HTTP’
- se debe especificar el puerto cuando no sea el predeterminado ‘8123’
- el driver no infiere el protocolo a partir del puerto, debe especificarlo explícitamente
- El parámetro
sslno se requiere cuando se especifica el protocolo.
Propiedades de conexiónLos principales parámetros de configuración se definen en el cliente de Java. Deben pasarse tal cual al driver. El driver tiene algunas propiedades propias que no forman parte de la configuración del cliente; estas se enumeran a continuación.Propiedades del driver:
|Propiedad
|Predeterminado
|Descripción
disable_frameworks_detection
true
|Desactiva la detección de frameworks del User-Agent
jdbc_ignore_unsupported_values
false
|Suprime
SQLFeatureNotSupportedException cuando no afecta al funcionamiento del driver
clickhouse.jdbc.v1
false
|Usa la implementación anterior de JDBC en lugar de la nueva
default_query_settings
null
|Permite pasar ajustes de consulta predeterminados en las operaciones de consulta
jdbc_resultset_auto_close
true
|Cierra automáticamente
ResultSet cuando se cierra el
Statement
beta.row_binary_for_simple_insert
false
|Utiliza la implementación de
PreparedStatement basada en el generador
RowBinary. Solo funciona con consultas
INSERT INTO ... VALUES.
jdbc_resultset_auto_close
true
|Cierra automáticamente
ResultSet cuando se cierra el
Statement
jdbc_use_max_result_rows
false
|Permite usar la propiedad del servidor
max_result_rows para limitar la cantidad de filas que devuelve la consulta. Cuando está habilitado, anula el modo de desbordamiento configurado por el usuario. Consulte JavaDoc para obtener más información.
jdbc_sql_parser
JAVACC
|Configura qué parser de SQL usar. Opciones:
ANTLR4,
ANTLR4_PARAMS_PARSER,
JAVACC.
remember_last_set_roles
true
|Recuerda los últimos roles establecidos para la conexión.
Ejemplo de configuración:
Configuración del servidorToda la configuración del servidor debe llevar el prefijo
clickhouse_setting_ (igual que en la configuración del cliente).
Properties config = new Properties();
config.setProperty("user", "default");
config.setProperty("password", getPassword());
// set server setting
config.put(ClientConfigProperties.serverSetting("allow_experimental_time_time64_type"), "1");
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", config);
lo que será equivalente a la siguiente URL JDBC:
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("user", "default");
properties.setProperty("password", getPassword());
properties.setProperty("client_name", "my-app-01"); // when http protocol is used it will be `http_user_agent` in the query log but not `client_name`.
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", properties);
Nota: no es necesario codificar en URL la URL JDBC ni las propiedades; se codificarán automáticamente.Perfiles de solo lecturaEvitamos deliberadamente añadir configuraciones predeterminadas a las propiedades de conexión para evitar problemas con los perfiles de solo lectura. Sin embargo, algunos usuarios necesitan pasar configuraciones de formato (por ejemplo, para leer JSON como String) y recomendamos usar el perfil
jdbc:ch:http://localhost:8123/?user=default&password=password&client_name=my-app-01
// credentials shoud be passed in `Properties`. Here it is just for example.
readonly=2.
Lea más sobre los perfiles de solo lectura aquí.
Identificación del clienteExisten dos formas de identificar la aplicación que originó una solicitud: establecer
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#CLIENT_NAME mediante
las propiedades de conexión o utilizar el método
java.sql.Connection#setClientInfo(String name, String value).
showLineNumbers
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(ClientConfigProperties.CLIENT_NAME.getKey(), "my-app-01");
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", properties);
Ambas formas producirán el siguiente valor de
showLineNumbers
conn.setClientInfo(com.clickhouse.jdbc.ClientInfoProperties.APPLICATION_NAME.getKey(), "my-app-01");
http_user_agent en el registro de consultas:
Nota: Recomendamos usar el formato
my-app-01/1.0 jdbc-v2/0.9.7 clickhouse-java-v2/0.9.6 (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4
app_name/version para la propiedad
client_name, ya que facilita la identificación de la aplicación en el registro de consultas.
Identificación de operacionesEl controlador JDBC genera un
query_id para cada operación (actualmente se incluye en las excepciones del servidor).Para establecer
log_comment en una operación, utilice el método
com.clickhouse.jdbc.StatementImpl#getLocalSettings. Para ello, es necesario hacer un cast de
Statement o
PreparedStatement a
com.clickhouse.jdbc.StatementImpl primero.
Nota: este enfoque funciona para usos de sentencias en un solo hilo porque
showLineNumbers
StatementImpl stmt = (StatementImpl) conn.createStatement();
stmt.getLocalSettings().logComment("some-comment");
localSettings se comparte entre hilos.
Tipos de datos compatiblesEl JDBC driver admite los mismos formatos de datos que el java client subyacente.
Correspondencia de tipos JDBCLa siguiente correspondencia se aplica a:
ResultSet#getObject(columnIndex)- el método devuelve un objeto de la clase Java correspondiente. (
Int8->
java.lang.Byte,
Int16->
java.lang.Short, etc.)
ResultSetMetaData#getColumnType(columnIndex)- el método devuelve el tipo JDBC correspondiente. (
Int8->
java.lang.Byte,
Int16->
java.lang.Short, etc.)
ResultSet#getObject(columnIndex, class)- el método intentará convertir el valor al tipo
class. Hay algunas limitaciones de conversión. Consulta cada sección para ver más detalles.
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|Int8
|TINYINT
|java.lang.Byte
|Int16
|SMALLINT
|java.lang.Short
|Int32
|INTEGER
|java.lang.Integer
|Int64
|BIGINT
|java.lang.Long
|Int128
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Int256
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt8
|SMALLINT
|java.lang.Short
|UInt16
|INTEGER
|java.lang.Integer
|UInt32
|BIGINT
|java.lang.Long
|UInt64
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt128
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt256
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Float32
|FLOAT
|java.lang.Float
|Float64
|DOUBLE
|java.lang.Double
|Decimal32
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal64
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal128
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal256
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Bool
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
- los tipos numéricos son convertibles entre sí. Así,
Int8se puede obtener como
Float64y viceversa.:
rs.getObject(1, Float64.class)devolverá un valor
Float64de la columna
Int8.
rs.getLong(1)devolverá un valor
Longde la columna
Int8.
rs.getByte(1)puede devolver un valor
Bytede la columna
Int16si cabe en
Byte.
-
- no se recomienda la conversión de un tipo de mayor capacidad a uno de menor capacidad debido al riesgo de corrupción de datos.
- El tipo
Booltambién funciona como número.
- Todos los tipos numéricos pueden leerse como
java.lang.String.
- Almacenar
Float.MAX_VALUEde Java como
Floatpresenta un problema (https://github.com/ClickHouse/clickhouse-java/issues/809). Guardar ese mismo valor como
Doublelo resuelve.
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|String
|VARCHAR
|java.lang.String
|FixedString
|VARCHAR
|java.lang.String
Stringsolo se puede leer como
java.lang.Stringo
byte[].
FixedStringse lee tal cual y se rellena con ceros hasta alcanzar la longitud de la columna. (Por ejemplo,
FixedString(10)para
'John'se leerá como
'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0'.)
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|Enum8
|VARCHAR
|java.lang.String
|Enum16
|VARCHAR
|java.lang.String
Enum8y
Enum16se asignan a
java.lang.Stringde manera predeterminada.
- Los valores
enumpueden leerse como valores numéricos mediante el método getter correspondiente o el método
getObject(columnIndex, Integer.class).
Enum16se mapea internamente a short y
Enum8se mapea a byte. Debe evitarse leer
Enum16como byte debido al riesgo de corrupción de datos.
- Los valores de
enumpueden establecerse como una cadena o un valor numérico en
PreparedStatement.
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|Date
|DATE
|java.sql.Date
|Date32
|DATE
|java.sql.Date
|DateTime
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|DateTime64
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|Time
|TIME
|java.sql.Time
|Time64
|TIME
|java.sql.Time
- Los tipos Date / Time se asignan a tipos
java.sqlpara lograr una mejor compatibilidad con JDBC. Sin embargo, es posible obtener
java.time.LocalDate,
java.time.LocalDateTimey
java.time.LocalTimemediante
ResultSet#getObject(columnIndex, Class<T>), usando la clase correspondiente como segundo argumento.
rs.getObject(1, java.time.LocalDate.class)devolverá un valor
java.time.LocalDatede la columna
Date.
rs.getObject(1, java.time.LocalDateTime.class)devolverá un valor
java.time.LocalDateTimede la columna
DateTime.
rs.getObject(1, java.time.LocalTime.class)devolverá un valor
java.time.LocalTimede la columna
Time.
-
Date,
Date32,
Time,
Time64no se ven afectados por la zona horaria del servidor.
DateTimey
DateTime64se ven afectados por la zona horaria del servidor o de la sesión.
DateTimey
DateTime64se pueden recuperar como
ZonedDateTimemediante
getObject(colIndex, ZonedDateTime.class).
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|Array
|ARRAY
|java.sql.Array
|Tuple
|OTHER
|com.clickhouse.data.Tuple
|Map
|OTHER
|java.util.Map
|Nested
|ARRAY
|java.sql.Array
Arrayse asigna a
java.sql.Arrayde forma predeterminada para mantener la compatibilidad con JDBC. Esto también se hace para proporcionar más información sobre el valor de array devuelto. Resulta útil para la inferencia de tipos.
Arrayimplementa el método
getResultSet()para devolver un
java.sql.ResultSetcon el mismo contenido que el array original.
- Los tipos de colección no deberían interpretarse como
java.lang.String, ya que no es una forma válida de representar los datos (p. ej., en un array no se usan comillas para los valores de cadena).
Mapse asigna a
OTHERporque el valor solo puede leerse mediante el método
getObject(columnIndex, Class<T>).
Mapno es un
java.sql.Structporque no tiene columnas con nombres.
-
Tuplese mapea a
Object[]porque puede contener distintos tipos y no es válido usar
List.
Tuplepuede leerse como
Arraymediante el método
getObject(columnIndex, Array.class). En este caso,
Array#baseTypeNamedevolverá la definición de la columna
Tuple.
Array.getBaseTypeName() devuelve el nombre del tipo de elemento de ClickHouse;
Array.getBaseType() devuelve el código de tipo JDBC.
JDBC V2 conserva las firmas de tipo completas (tipos envoltorio, parámetros de tipo) que V1 elimina.Las reglas generales de correspondencia para los arrays son:
Notas sobre las reglas anteriores:
|Tipo de ClickHouse
getBaseTypeName()
getBaseType()
Array(<Tipo primitivo>)
<Tipo primitivo>
<Tipo primitivo de JDBC>
Array(<Parameterized Type>(<N>))
<Tipo parametrizado>(<N>)
<tipo JDBC del tipo base>
Array(Nullable(<Type>))
Nullable(<Type>)
<Tipo JDBC del Type interno>
Array(LowCardinality(<Type>))
LowCardinality(<Type>)
<Tipo JDBC del Type interno>
Array(Array(...(<Type>)))
<Type> (elemento más interno)
<Tipo JDBC del elemento más interno>
Array(Tuple(...))
Tuple(...) (definición completa)
OTHER
Array(Enum8(...)) /
Array(Enum16(...))
Enum8(...) /
Enum16(...) (definición completa)
VARCHAR
- Los tipos de envoltorio (
Nullable,
LowCardinality) se conservan en
getBaseTypeName(), pero
getBaseType()se resuelve como el código JDBC del tipo interno.
- Los arrays anidados se aplanan en los metadatos:
getBaseTypeName()devuelve el tipo del elemento más interno que no sea un array, no el hijo inmediato.
- Los tipos parametrizados (
FixedString(N), definiciones completas de
Enum/
Tuple) conservan sus parámetros en
getBaseTypeName().
|Tipo de ClickHouse (Ejemplo)
getBaseTypeName()
getBaseType()
|Array(Int8)
|Int8
|TINYINT
|Array(Int16)
|Int16
|SMALLINT
|Array(Int32)
|Int32
|INTEGER
|Array(Int64)
|Int64
|BIGINT
|Array(UInt8)
|UInt8
|SMALLINT
|Array(UInt16)
|UInt16
|INTEGER
|Array(UInt32)
|UInt32
|BIGINT
|Array(UInt64)
|UInt64
|NUMERIC
|Array(Float32)
|Float32
|FLOAT
|Array(Float64)
|Float64
|DOUBLE
|Array(String)
|String
|VARCHAR
|Array(FixedString(8))
|FixedString(8)
|VARCHAR
|Array(Bool)
|Bool
|BOOLEAN
|Array(Date)
|Date
|DATE
|Array(DateTime)
|DateTime
|TIMESTAMP
|Array(UUID)
|UUID
|OTHER
|Array(Nullable(Int32))
|Nullable(Int32)
|INTEGER
|Array(Nullable(String))
|Nullable(String)
|VARCHAR
|Array(LowCardinality(String))
|LowCardinality(String)
|VARCHAR
|Array(LowCardinality(Nullable(String)))
|LowCardinality(Nullable(String))
|VARCHAR
|Array(Array(Int32))
|Int32
|INTEGER
|Array(Array(Array(String)))
|String
|VARCHAR
|Array(Tuple(name String, val Int32))
|Tuple(name String, val Int32)
|OTHER
|Array(Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3))
|Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3)
|VARCHAR
- En V2,
getBaseTypeName()conserva la firma de tipo completa, incluidos los tipos envoltorio (
Nullable,
LowCardinality) y los parámetros de tipo (
FixedString(8), las definiciones completas de
Enumy
Tuple). V1 los elimina y devuelve solo el nombre del tipo base.
- Los arrays de
Tupleusan
OTHER (1111)en V2 en lugar de
STRUCT (2002)porque las tuplas de ClickHouse tienen campos con nombre, algo que
java.sql.Structno admite.
- Los arrays de
UUIDusan
OTHER (1111)en V2, en consonancia con la asignación escalar de
UUID.
- Los valores
Enumse asignan a
VARCHAR: los miembros de
enumse identifican por su nombre de cadena, independientemente de su codificación numérica subyacente.
java.sql.Connection#createArrayOf para instanciar el objeto
java.sql.Array. Este objeto está diseñado para unificar el manejo de arrays en distintas bases de datos.
Se necesita una conexión para pasar la configuración al método de fábrica de Array.El método acepta dos argumentos:
typeName- nombre del tipo de los elementos del array. Por ejemplo,
Array(Int32)->
"Int32".
elements- los elementos reales del array. Por ejemplo
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]->
new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}.
Object[] o como
java.sql.Struct (consulte cómo escribir tuples más adelante).Ejemplo
Lectura de ArraysUse
try (Connection conn = ...) {
Array array = conn.createArrayOf("Int32", new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (arr) VALUES (?)")) {
ps.setArray(1, array);
ps.executeUpdate();
}
}
ResultSet#getArray(columnIndex) para leer un objeto
Array. El objeto puede utilizarse para acceder a arrays de cualquier profundidad de anidamiento.
El método
Array#getResultSet() puede emplearse para leer los elementos del array de forma más uniforme como
java.sql.ResultSet. Resulta útil
cuando se desconoce el tipo exacto de los elementos del array.Ejemplo
Escritura de TuplesLos Tuples se mapean al objeto
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Array(Int32)")) {
ps.setArray(1, array);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Array array = rs.getArray(1);
Object[] arr = (Object[]) array;
Arrays.stream(arr).forEach(this::handleArrayElement);
// or by using `ResultSet`
ResultSet resultSet = array.getResultSet();
while (resultSet.next()) {
// ...
}
}
}
}
}
com.clickhouse.data.Tuple y deben escribirse como dicho objeto mediante una llamada al método
setObject(columnIndex, tuple).
Es posible usar el objeto
java.sql.Struct para escribir tuples con mayor portabilidad.Ejemplo
Lectura de TuplesEl método
try (Connection conn = ...) {
Tuple tuple = new Tuple(1, "test", LocalDate.parse("2026-03-02"));
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)")) {
ps.setObject(1, tuple);
ps.executeUpdate();
}
}
try (Connection conn = ...) {
Struct struct = conn.createStruct("Tuple(Int32, String, Date)", new Object[] {1, "test", LocalDate.parse("2026-03-02")});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)")) {
ps.setStruct(1, struct);
ps.executeUpdate();
}
}
getObject(columnIndex) devolverá
Object[]. Los Tuples pueden leerse como
java.sql.Array mediante el método
getObject(columnIndex, Array.class).Ejemplo
Escritura de MapsMap solo puede escribirse como un objeto
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("SELECT ?::Tuple(String, Int32, Date)")) {
Array tuple = conn.createArrayOf("Tuple(String, Int32, Date)", new Object[]{"test", 123, LocalDate.parse("2026-03-02")});
stmt.setObject(1, tuple);
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
rs.next();
Array dbTuple = rs.getArray(1);
Assert.assertEquals(dbTuple, tuple);
Object arr = rs.getObject(1);
Assert.assertEquals(arr, tuple.getArray());
}
}
}
java.collections.Map porque este tipo requiere pares clave-valor (
java.sql.Struct no admite pares clave-valor).Ejemplo
Lectura de mapasMap puede leerse como un objeto
try (Connection conn = ...) {
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("key1", 1);
map.put("key2", 2);
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (map) VALUES (?)")) {
ps.setObject(1, map);
ps.executeUpdate();
}
}
java.collections.Map utilizando el método
getObject(columnIndex, Map.class).Ejemplo
Escritura de NestedUtilice
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Map(String, Int32)")) {
ps.setStruct(1, struct);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Map<String, Integer> map = rs.getObject(1, Map.class);
// ...
}
}
}
}
java.sql.Connection#createStruct para instanciar el objeto
java.sql.Struct. Este objeto está diseñado para unificar el manejo de estructuras anidadas en distintas bases de datos.
Se necesita una conexión para pasar la configuración al método de fábrica de Struct.El método acepta dos argumentos:
typeName- nombre del tipo de los elementos anidados. Por ejemplo,
Nested(Tuple(Int32, String))->
"Nested(Tuple(Int32, String))".
elements- los elementos anidados propiamente dichos. Por ejemplo
[1, 'test']->
new Object[] {1, 'test'}.
Lectura de NestedUse
try (Connection conn = ...) {
Struct struct = conn.createStruct("Nested(Tuple(Int32, String))", new Object[] {1, 'test'});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (nested) VALUES (?)")) {
ps.setStruct(1, struct);
ps.executeUpdate();
}
}
ResultSet#getStruct(columnIndex, StructDescriptor) para leer el objeto
Nested. El objeto puede utilizarse para acceder a elementos anidados de cualquier nivel de profundidad.
El método
Struct#getResultSet() puede emplearse para leer elementos anidados de forma más uniforme, como
java.sql.ResultSet. Resulta útil
cuando el tipo exacto de los elementos anidados es desconocido.Ejemplo
Geo Types
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Nested(Tuple(Int32, String))")) {
ps.setStruct(1, struct);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Struct struct = rs.getStruct(1);
Object[] tuple = (Object[]) struct;
Arrays.stream(tuple).forEach(this::handleTupleElement);
// or by using `ResultSet`
ResultSet resultSet = struct.getResultSet();
while (resultSet.next()) {
// ...
}
}
}
}
}
Tipos Nullable y LowCardinality
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|Point
|OTHER
|double[]
|Ring
|OTHER
|double[][]
|Polygon
|OTHER
|double[][][]
|MultiPolygon
|OTHER
|double[][][][]
Nullabley
LowCardinalityson tipos especiales que envuelven otros tipos.
Nullableafecta a la forma en que se devuelven los nombres de tipo en
ResultSetMetaData
|Tipo de ClickHouse
|Tipo JDBC
|Clase Java
|UUID
|OTHER
|java.util.UUID
|IPv4
|OTHER
|java.net.Inet4Address
|IPv6
|OTHER
|java.net.Inet6Address
|JSON
|OTHER
|java.lang.String
|AggregateFunction
|OTHER
|(representación binaria)
|SimpleAggregateFunction
|(tipo envuelto)
|(clase envuelta)
UUIDno es un tipo estándar de JDBC. Sin embargo, forma parte del JDK. De forma predeterminada, el método
getObject()devuelve
java.util.UUID.
UUIDpuede leerse y escribirse como
Stringmediante el método
getObject(columnIndex, String.class).
IPv4e
IPv6no son tipos estándar de JDBC. Sin embargo, forman parte del JDK. De forma predeterminada, el método
getObject()devuelve
java.net.Inet4Addressy
java.net.Inet6Address.
IPv4y
IPv6se pueden leer y escribir como
Stringmediante el método
getObject(columnIndex, String.class).
Map<String, Object> de forma predeterminada, donde las claves son las claves del objeto JSON y los valores son los valores del objeto JSON.
Por ejemplo:
se asignará a:
{
"key1": "value1",
"key2": ["value2", "value3"]
"key3": {
"key4": "value4",
"key5": "value5"
}
}
Existe una opción más conveniente para leer JSON como String pasando la configuración del servidor
Map<String, Object> map = new HashMap<>();
map.put("key1", "value1");
map.put("key2", Arrays.asList("value2", "value3"));
map.put("key3", new HashMap<String, Object>() {{
put("key4", "value4");
put("key5", "value5");
}});
jdbc_read_json_as_string=true a las propiedades de conexión.
Esto hace que el driver devuelva los valores JSON como String y permite procesarlos con cualquier biblioteca JSON.
A partir de la versión 25.8 de ClickHouse, los números ya no se entrecomillan de forma predeterminada. Para versiones anteriores, puede deshabilitar el entrecomillado pasando la configuración del servidor a las propiedades de conexión:
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(
ClientConfigProperties.serverSetting(ServerSettings.OUTPUT_FORMAT_BINARY_WRITE_JSON_AS_STRING),
"1");
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties)) {
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM test_json ORDER BY order")) {
while (rs.next()) {
String json = rs.getString("json");
// ...
}
}
}
Properties properties = new Properties();
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_64bit_integers"), "0");
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_64bit_floats"), "0");
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_decimals"), "0");
Manejo de fechas, horas y zonas horariasLea la Guía de Date/Time, que explica los errores más comunes y la lógica del driver al gestionar valores de Date/Time y timestamps.
Creación de conexión
String url = "jdbc:ch://my-server:8123/system";
Properties properties = new Properties();
DataSource dataSource = new DataSource(url, properties);//DataSource or DriverManager are the main entry points
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
... // do something with the connection
Suministro de credenciales y configuración
showLineNumbers
String url = "jdbc:ch://localhost:8123?jdbc_ignore_unsupported_values=true&socket_timeout=10";
Properties info = new Properties();
info.put("user", "default");
info.put("password", "password");
info.put("database", "some_db");
//Creating a connection with DataSource
DataSource dataSource = new DataSource(url, info);
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
... // do something with the connection
}
//Alternate approach using the DriverManager
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, info)) {
... // do something with the connection
}
Instrucción simple
showLineNumbers
try (Connection conn = dataSource.getConnection(...);
Statement stmt = conn.createStatement()) {
ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from numbers(50000)");
while(rs.next()) {
// ...
}
}
Insert
showLineNumbers
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable VALUES (?, ?)")) {
ps.setString(1, "test"); // id
ps.setObject(2, LocalDateTime.now()); // timestamp
ps.addBatch();
...
ps.executeBatch(); // stream everything on-hand into ClickHouse
}
HikariCP
showLineNumbers
// connection pooling won't help much in terms of performance,
// because the underlying implementation has its own pool.
// for example: HttpURLConnection has a pool for sockets
HikariConfig poolConfig = new HikariConfig();
poolConfig.setConnectionTimeout(5000L);
poolConfig.setMaximumPoolSize(20);
poolConfig.setMaxLifetime(300_000L);
poolConfig.setDataSource(new ClickHouseDataSource(url, properties));
try (HikariDataSource ds = new HikariDataSource(poolConfig);
Connection conn = ds.getConnection();
Statement s = conn.createStatement();
ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM system.numbers LIMIT 3")) {
while (rs.next()) {
// handle row
log.info("Integer: {}, String: {}", rs.getInt(1), rs.getString(1));//Same column but different types
}
}
Más informaciónPara más información, consulte nuestro repositorio de GitHub y la documentación del cliente de Java.
Solución de problemas
RegistroEl driver utiliza slf4j para el logging y usará la primera implementación disponible en el
classpath.
Resolución de timeout de JDBC en inserts de gran volumenAl realizar inserciones grandes en ClickHouse con tiempos de ejecución prolongados, es posible que encuentre errores de timeout de JDBC como los siguientes:
Estos errores pueden interrumpir el proceso de inserción de datos y afectar la estabilidad del sistema. Para resolver este problema, es posible que necesite ajustar algunas configuraciones de timeout en el sistema operativo del cliente.
Caused by: java.sql.SQLException: Read timed out, server myHostname [uri=https://hostname.aws.clickhouse.cloud:8443]
Mac OSEn Mac OS, se pueden ajustar los siguientes parámetros para resolver el problema:
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
LinuxEn Linux, la configuración equivalente por sí sola puede no resolver el problema. Se requieren pasos adicionales debido a las diferencias en la forma en que Linux gestiona la configuración de keep-alive de los sockets. Siga estos pasos:
- Ajuste los siguientes parámetros del kernel de Linux en
/etc/sysctl.confo en un archivo de configuración relacionado:
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl: 75
net.ipv4.tcp_keepalive_probes: 9
net.ipv4.tcp_keepalive_time: 60 (Puede considerar reducir este valor frente al valor predeterminado de 300 segundos)
- Después de modificar los parámetros del kernel, aplique los cambios ejecutando el siguiente comando:
Tras configurar estos parámetros, debe asegurarse de que su cliente tenga habilitada la opción Keep Alive en el socket:
sudo sysctl -p
properties.setProperty("socket_keepalive", "true");
Guía de migración
Cambios principales
|Funcionalidad
|V1 (Anterior)
|V2 (Nueva)
|Compatibilidad con transacciones
|Compatibilidad parcial
|No compatible
|Cambio de nombre de columnas en la respuesta
|Compatibilidad parcial
|No compatible
|SQL con múltiples sentencias
|No compatible
|No permitido
|Parámetros con nombre
|Compatible
|No compatible (no forma parte de la especificación JDBC)
|Transmisión de datos con
PreparedStatement
|Compatible
|No compatible
- JDBC V2 se implementó para ser más ligero y se eliminaron algunas funcionalidades.
- El streaming de datos no es compatible con JDBC V2 porque no forma parte de la especificación de JDBC ni de Java.
- JDBC V2 requiere una configuración explícita. No hay valores predeterminados para failover.
- El protocolo debe especificarse en la URL. No se detecta implícitamente a partir de los números de puerto.
Cambios de configuraciónSolo hay dos enums:
com.clickhouse.jdbc.DriverProperties- las propiedades de configuración del propio driver.
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties- las propiedades de configuración del cliente. Los cambios en la configuración del cliente se describen en la documentación del cliente Java.
- La URL se procesa primero para extraer las propiedades. Estas prevalecen sobre todas las demás propiedades.
- Las propiedades del driver no se pasan al cliente.
- Los endpoints (host, port, protocol) se extraen de la URL.
String url = "jdbc:ch://my-server:8443/default?" +
"jdbc_ignore_unsupported_values=true&" +
"socket_rcvbuf=800000";
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("socket_rcvbuf", "900000");
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties)) {
// Connection will use socket_rcvbuf=800000 and jdbc_ignore_unsupported_values=true
// Endpoints: my-server:8443 protocol: http (not secure)
// Database: default
}
Cambios en los tipos de datosTipos numéricos
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase Java (V1)
|Int8
|✅
|TINYINT
|java.lang.Byte
|TINYINT
|java.lang.Byte
|Int16
|✅
|SMALLINT
|java.lang.Short
|SMALLINT
|java.lang.Short
|Int32
|✅
|INTEGER
|java.lang.Integer
|INTEGER
|java.lang.Integer
|Int64
|✅
|BIGINT
|java.lang.Long
|BIGINT
|java.lang.Long
|Int128
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Int256
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt8
|❌
|SMALLINT
|java.lang.Short
|SMALLINT
|com.clickhouse.data.value.UnsignedByte
|UInt16
|❌
|INTEGER
|java.lang.Integer
|INTEGER
|com.clickhouse.data.value.UnsignedShort
|UInt32
|❌
|BIGINT
|java.lang.Long
|BIGINT
|com.clickhouse.data.value.UnsignedInteger
|UInt64
|❌
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|com.clickhouse.data.value.UnsignedLong
|UInt128
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt256
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Float32
|✅
|FLOAT
|java.lang.Float
|FLOAT
|java.lang.Float
|Float64
|✅
|DOUBLE
|java.lang.Double
|DOUBLE
|java.lang.Double
|Decimal32
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal64
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal128
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal256
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Bool
|✅
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
- La principal diferencia es que los tipos sin signo se corresponden con tipos de Java para mejorar la portabilidad.
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase de Java (V1)
|String
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|VARCHAR
|java.lang.String
|FixedString
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|VARCHAR
|java.lang.String
FixedStringse lee tal cual en ambas versiones. Por ejemplo,
FixedString(10)para
'John'se leerá como
'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0'.
- Cuando se utiliza
PreparedStatement#setBytes, se convierte en
unhex('<hex_string>')y luego se interpreta como
String.
- Las cadenas se almacenan con codificación UTF-8.
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase Java (V1)
|Fecha
|❌
|DATE
|java.sql.Date
|DATE
|java.time.LocalDate
|Date32
|❌
|DATE
|java.sql.Date
|DATE
|java.time.LocalDate
|DateTime
|❌
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE
|java.time.OffsetDateTime
|DateTime64
|❌
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE
|java.time.OffsetDateTime
|Time
|✅
|TIME
|java.sql.Time
|nuevo tipo/no compatible
|nuevo tipo/no compatible
|Time64
|✅
|TIME
|java.sql.Time
|tipo nuevo/no compatible
|tipo nuevo/no compatible
Timey
Time64solo son compatibles en V2 como tipos nuevos.
DateTimey
DateTime64se asignan a
java.sql.Timestamppara mejorar la compatibilidad con JDBC.
Tipos anidados
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase Java (V1)
|Enum
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Enum8
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Enum16
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase Java (V1)
|Array
|❌
|ARRAY
|java.sql.Array
|ARRAY
|Object[] o un array de tipos primitivos
|Tuple
|❌
|OTHER
|Object[]
|STRUCT
|java.sql.Struct
|Map
|❌
|JAVA_OBJECT
|java.util.Map
|STRUCT
|java.util.Map
|Nested
|❌
|ARRAY
|java.sql.Array
|STRUCT
|java.sql.Struct
- En V2,
Arrayse asigna a
java.sql.Arrayde forma predeterminada para ser compatible con JDBC. Esto también se hace para proporcionar más información sobre el valor de array devuelto. Útil para la inferencia de tipos.
- En V2,
Arrayimplementa el método
getResultSet()para devolver un
java.sql.ResultSetcon el mismo contenido que el array original.
- V1 usa
STRUCTpara
Map, pero siempre devuelve un objeto
java.util.Map. V2 corrige esto al mapear
Mapa
JAVA_OBJECT.
- V1 usa
STRUCTpara
Tuple, pero siempre devuelve un objeto
List<Object>. V2 asigna
Tuplea
OTHERy devuelve
Object[]de forma predeterminada.
- V2 introduce
com.clickhouse.data.Tuple#Tuplepara escribir tuplas. Simplifica la tarea de determinar si un valor es una tupla o un Array.
PreparedStatement#setBytesy
ResultSet#getBytesno pueden usarse con tipos de colección. Estos métodos están diseñados para trabajar con cadenas binarias.
- Normalmente,
java.sql.Arrayse utiliza para escribir y leer tipos Array. El controlador JDBC ofrece compatibilidad total con ello.
- V2 asigna
Nesteda
Arrayy lo presenta como un array de tuplas.
- V2 ofrece compatibilidad parcial con
java.sql.Structporque es muy similar al tipo
Arrayy no admite pares clave-valor.
Structpuede utilizarse para escribir valores
Tuple.
Tipos Nullable y LowCardinality
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase de Java (V1)
|Point
|✅
|OTHER
|double[]
|OTHER
|double[]
|Ring
|✅
|OTHER
|double[][]
|OTHER
|double[][]
|Polygon
|✅
|OTHER
|double[][][]
|OTHER
|double[][][]
|MultiPolygon
|✅
|OTHER
|double[][][][]
|OTHER
|double[][][][]
Nullabley
LowCardinalityson tipos especiales que encapsulan otros tipos.
- No se realizan cambios en estos tipos en la V2.
|Tipo de ClickHouse
|Compatible con V1
|Tipo JDBC (V2)
|Clase Java (V2)
|Tipo JDBC (V1)
|Clase de Java (V1)
|JSON
|❌
|OTHER
|java.lang.String
|no admitido
|no admitido
|AggregateFunction
|✅
|OTHER
|(representación binaria)
|OTHER
|(representación binaria)
|SimpleAggregateFunction
|✅
|(tipo envuelto)
|(clase envuelta)
|(tipo envuelto)
|(clase envuelta)
|UUID
|✅
|OTHER
|java.util.UUID
|VARCHAR
|java.util.UUID
|IPv4
|✅
|OTHER
|java.net.Inet4Address
|VARCHAR
|java.net.Inet4Address
|IPv6
|✅
|OTHER
|java.net.Inet6Address
|VARCHAR
|java.net.Inet6Address
|Dynamic
|❌
|OTHER
|java.Object
|no admitido
|no admitido
|Variant
|❌
|OTHER
|java.Object
|compatible
|compatible
- V1 usa
VARCHARpara
UUID, pero siempre devuelve un objeto
java.util.UUID. V2 corrige esto al mapear
UUIDa
OTHERy devuelve un objeto
java.util.UUID.
- V1 usa
VARCHARpara
IPv4e
IPv6, pero siempre devuelve objetos
java.net.Inet4Addressy
java.net.Inet6Address. V2 corrige esto asignando
IPv4e
IPv6a
OTHERy devuelve objetos
java.net.Inet4Addressy
java.net.Inet6Address.
Dynamicy
Variantson tipos nuevos en V2. No se admiten en V1.
JSONse basa en el tipo
Dynamic. Por ello, solo se admite en V2.
- Los valores IPv4 e IPv6 pueden leerse como
byte[]mediante el método
getBytes(columnIndex). Sin embargo, se recomienda usar las clases específicas para estos tipos.
- V2 no admite la lectura de direcciones IP como valores numéricos porque la conversión está mejor implementada en las clases InetAddress.
Cambios en los metadatos de la base de datos
- V2 usa únicamente el término
Schemapara referirse a las bases de datos. El término
Catalogqueda reservado para usos futuros.
- V2 devuelve
falsepara
DatabaseMetaData.supportsTransactions()y
DatabaseMetaData.supportsSavepoints(). Esto cambiará en el futuro.
- En
DatabaseMetaData.getTypeInfo(), las columnas
LITERAL_PREFIXy
LITERAL_SUFFIXahora devuelven
nullpara los tipos de datos en los que no se esperan prefijos ni sufijos (por ejemplo, los tipos numéricos). En V1, estas columnas devolvían valores no nulos para esos tipos. Estas columnas deben usarse al generar consultas SQL para entrecomillar correctamente los valores literales según su tipo de dato.