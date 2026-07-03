Soporte de SQLAlchemy para ClickHouse

ClickHouse Connect incluye un dialecto de SQLAlchemy ( clickhousedb ) basado en el driver principal. Está orientado a las API de SQLAlchemy Core y es compatible con SQLAlchemy 1.4.40+ y 2.0.x.

​ Conectarse con SQLAlchemy

Cree un motor con las URL clickhousedb:// o clickhousedb+connect:// . Los parámetros de consulta se asignan a ajustes de ClickHouse, opciones del cliente y opciones de transporte HTTP/TLS.

from sqlalchemy import create_engine, text engine = create_engine( "clickhousedb://user:password@host:8123/mydb?compression=zstd" ) with engine.begin() as conn: rows = conn.execute(text( "SELECT version()" )) print (rows.scalar())

Notas sobre los parámetros de URL y de consulta:

Ajustes de ClickHouse: páselos como parámetros de consulta (por ejemplo, use_skip_indexes=0 ).

). Opciones del cliente: compression (alias de compress ), query_limit , tiempos de espera y más.

(alias de ), , tiempos de espera y más. Opciones de HTTP/TLS: opciones para el pool de conexiones HTTP y TLS (por ejemplo, ch_http_max_field_name_size=99999 , ca_cert=certifi ).

Consulte Argumentos de conexión y ajustes en las secciones siguientes para ver la lista completa de opciones compatibles. También pueden proporcionarse mediante el DSN de SQLAlchemy.

​ Consultas de SQLAlchemy Core

El dialecto admite consultas SELECT de SQLAlchemy Core con JOIN , filtros, ordenación, límites y OFFSET , y DISTINCT .

from sqlalchemy import MetaData, Table, select metadata = MetaData( schema = "mydb" ) users = Table( "users" , metadata, autoload_with = engine) orders = Table( "orders" , metadata, autoload_with = engine) # SELECT básico with engine.begin() as conn: rows = conn.execute(select(users.c.id, users.c.name).order_by(users.c.id).limit( 10 )).fetchall() # JOINs (INNER/LEFT OUTER/FULL OUTER/CROSS) with engine.begin() as conn: stmt = ( select(users.c.name, orders.c.product) .select_from(users.join(orders, users.c.id == orders.c.user_id)) ) rows = conn.execute(stmt).fetchall()

Se admite la eliminación ligera DELETE con una cláusula WHERE obligatoria:

from sqlalchemy import delete with engine.begin() as conn: conn.execute(delete(users).where(users.c.name.like( "%temp%" )))

​ DDL y reflexión

Puede crear bases de datos y tablas con las utilidades auxiliares de DDL y los constructos de tipo y motor proporcionados. Se admite la reflexión de tablas (incluidos los tipos de columna y el motor).

import sqlalchemy as db from sqlalchemy import MetaData from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.custom import CreateDatabase, DropDatabase from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.tableengine import MergeTree from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.datatypes.sqltypes import UInt32, String, DateTime64 with engine.begin() as conn: # Bases de datos conn.execute(CreateDatabase( "example_db" , exists_ok = True )) # Tablas metadata = MetaData( schema = "example_db" ) table = db.Table( "events" , metadata, db.Column( "id" , UInt32, primary_key = True ), db.Column( "user" , String), db.Column( "created_at" , DateTime64( 3 )), MergeTree( order_by = "id" ), ) table.create(conn) # Reflexión reflected = db.Table( "events" , metadata, autoload_with = engine) assert reflected.engine is not None

Las columnas reflejadas incluyen atributos específicos del dialecto, como clickhousedb_default_type , clickhousedb_codec_expression y clickhousedb_ttl_expression , cuando estos están presentes en el servidor.

​ Inserciones (Core y ORM básico)

Las inserciones funcionan tanto con SQLAlchemy Core como con modelos ORM sencillos, para mayor comodidad.

# Inserción con Core with engine.begin() as conn: conn.execute(table.insert().values( id = 1 , user = "joe" )) # Inserción básica con ORM from sqlalchemy.orm import declarative_base, Session Base = declarative_base( metadata = MetaData( schema = "example_db" )) class User ( Base ): __tablename__ = "users" __table_args__ = (MergeTree( order_by = [ "id" ]),) id = db.Column(UInt32, primary_key = True ) name = db.Column(String) Base.metadata.create_all(engine) with Session(engine) as session: session.add(User( id = 1 , name = "Alice" )) session.bulk_save_objects([User( id = 2 , name = "Bob" )]) session.commit()

​ Alcance y limitaciones