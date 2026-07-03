clickhousedb) basado en el driver principal. Está orientado a las API de SQLAlchemy Core y es compatible con SQLAlchemy 1.4.40+ y 2.0.x.
Cree un motor con las URL
Conectarse con SQLAlchemy
clickhousedb:// o
clickhousedb+connect://. Los parámetros de consulta se asignan a ajustes de ClickHouse, opciones del cliente y opciones de transporte HTTP/TLS.
Notas sobre los parámetros de URL y de consulta:
from sqlalchemy import create_engine, text
engine = create_engine(
"clickhousedb://user:password@host:8123/mydb?compression=zstd"
)
with engine.begin() as conn:
rows = conn.execute(text("SELECT version()"))
print(rows.scalar())
- Ajustes de ClickHouse: páselos como parámetros de consulta (por ejemplo,
use_skip_indexes=0).
- Opciones del cliente:
compression(alias de
compress),
query_limit, tiempos de espera y más.
- Opciones de HTTP/TLS: opciones para el pool de conexiones HTTP y TLS (por ejemplo,
ch_http_max_field_name_size=99999,
ca_cert=certifi).
El dialecto admite consultas
Consultas de SQLAlchemy Core
SELECT de SQLAlchemy Core con
JOIN, filtros, ordenación, límites y
OFFSET, y
DISTINCT.
Se admite la eliminación ligera
from sqlalchemy import MetaData, Table, select
metadata = MetaData(schema="mydb")
users = Table("users", metadata, autoload_with=engine)
orders = Table("orders", metadata, autoload_with=engine)
# SELECT básico
with engine.begin() as conn:
rows = conn.execute(select(users.c.id, users.c.name).order_by(users.c.id).limit(10)).fetchall()
# JOINs (INNER/LEFT OUTER/FULL OUTER/CROSS)
with engine.begin() as conn:
stmt = (
select(users.c.name, orders.c.product)
.select_from(users.join(orders, users.c.id == orders.c.user_id))
)
rows = conn.execute(stmt).fetchall()
DELETE con una cláusula
WHERE obligatoria:
from sqlalchemy import delete
with engine.begin() as conn:
conn.execute(delete(users).where(users.c.name.like("%temp%")))
Puede crear bases de datos y tablas con las utilidades auxiliares de DDL y los constructos de tipo y motor proporcionados. Se admite la reflexión de tablas (incluidos los tipos de columna y el motor).
DDL y reflexión
Las columnas reflejadas incluyen atributos específicos del dialecto, como
import sqlalchemy as db
from sqlalchemy import MetaData
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.custom import CreateDatabase, DropDatabase
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.tableengine import MergeTree
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.datatypes.sqltypes import UInt32, String, DateTime64
with engine.begin() as conn:
# Bases de datos
conn.execute(CreateDatabase("example_db", exists_ok=True))
# Tablas
metadata = MetaData(schema="example_db")
table = db.Table(
"events",
metadata,
db.Column("id", UInt32, primary_key=True),
db.Column("user", String),
db.Column("created_at", DateTime64(3)),
MergeTree(order_by="id"),
)
table.create(conn)
# Reflexión
reflected = db.Table("events", metadata, autoload_with=engine)
assert reflected.engine is not None
clickhousedb_default_type,
clickhousedb_codec_expression y
clickhousedb_ttl_expression, cuando estos están presentes en el servidor.
Las inserciones funcionan tanto con SQLAlchemy Core como con modelos ORM sencillos, para mayor comodidad.
Inserciones (Core y ORM básico)
# Inserción con Core
with engine.begin() as conn:
conn.execute(table.insert().values(id=1, user="joe"))
# Inserción básica con ORM
from sqlalchemy.orm import declarative_base, Session
Base = declarative_base(metadata=MetaData(schema="example_db"))
class User(Base):
__tablename__ = "users"
__table_args__ = (MergeTree(order_by=["id"]),)
id = db.Column(UInt32, primary_key=True)
name = db.Column(String)
Base.metadata.create_all(engine)
with Session(engine) as session:
session.add(User(id=1, name="Alice"))
session.bulk_save_objects([User(id=2, name="Bob")])
session.commit()
Alcance y limitaciones
- Enfoque principal: Habilitar capacidades de SQLAlchemy Core como
SELECTcon
JOINs (
INNER,
LEFT OUTER,
FULL OUTER,
CROSS),
WHERE,
ORDER BY,
LIMIT/
OFFSETy
DISTINCT.
DELETEsolo con
WHERE: El dialecto admite la eliminación ligera
DELETE, pero requiere una cláusula
WHEREexplícita para evitar eliminaciones accidentales de toda la tabla. Para vaciar una tabla, use
TRUNCATE TABLE.
- Sin
UPDATE: ClickHouse está optimizado para inserciones. El dialecto no implementa
UPDATE. Si necesita cambiar datos, aplique las transformaciones antes de la inserción y vuelva a insertarlos, o use SQL textual explícito (por ejemplo,
ALTER TABLE ... UPDATE) bajo su propia responsabilidad.
- DDL y reflexión: Se admite la creación de bases de datos y tablas, y la reflexión devuelve tipos de columna y metadatos del motor de tabla. Los metadatos tradicionales de PK/FK/índices no están presentes porque ClickHouse no aplica esas restricciones.
- Alcance del ORM: Los modelos declarativos y las inserciones mediante
Session.add(...)/
bulk_save_objects(...)funcionan como opción práctica. Las capacidades avanzadas del ORM (gestión de relaciones, actualizaciones de unidad de trabajo, cascadas y semánticas de carga eager/lazy) no son compatibles.
- Semántica de la clave primaria: SQLAlchemy usa
Column(..., primary_key=True)solo para la identidad de los objetos. No crea una restricción en el servidor en ClickHouse. Defina
ORDER BY(y
PRIMARY KEY, si corresponde) mediante motores de tabla (por ejemplo,
MergeTree(order_by=...)).
- Transacciones y funciones del servidor: No se admiten transacciones en dos fases, secuencias,
RETURNINGni niveles avanzados de aislamiento.
engine.begin()proporciona un administrador de contexto de Python para agrupar sentencias, pero no realiza ningún control real de transacciones (
commit/rollback no tienen efecto).