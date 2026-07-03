Se recomienda usar argumentos con nombre en la mayoría de los métodos de la API, dado el número de argumentos posibles, la mayoría de ellos opcionales. Los métodos que no se documentan aquí no se consideran parte de la API y pueden eliminarse o modificarse.

​ Inicialización del cliente

La clase clickhouse_connect.driver.client proporciona la interfaz principal entre una aplicación de Python y el servidor de bases de datos ClickHouse. Utilice la función clickhouse_connect.get_client para obtener una instancia de Client, que acepta los siguientes argumentos:

​ Argumentos de conexión

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción interface str http Debe ser http o https. host str localhost El nombre de host o la dirección IP del servidor de ClickHouse. Si no se establece, se usará localhost . port int 8123 o 8443 El puerto HTTP o HTTPS de ClickHouse. Si no se establece, el valor predeterminado será 8123, o 8443 si secure=True o interface=https. username str default El nombre de usuario de ClickHouse. Si no se establece, se usará el usuario default de ClickHouse. password str <cadena vacía> La contraseña de username. database str None La base de datos predeterminada para la conexión. Si no se establece, ClickHouse Connect usará la base de datos predeterminada de username. secure bool False Usa HTTPS/TLS. Esto anula los valores inferidos a partir de los argumentos de interfaz o puerto. dsn str None Una cadena en formato DSN (Data Source Name) estándar. Otros valores de conexión (como el host o el usuario) se extraerán de esta cadena si no se establecen de otro modo. compress bool o str True Habilita la compresión para las inserciones HTTP de ClickHouse y los resultados de consultas. Consulta Additional Options (Compression) query_limit int 0 (ilimitado) Número máximo de filas que se devolverán para cualquier respuesta de query . Establece este valor en cero para devolver filas ilimitadas. Ten en cuenta que límites de consulta altos pueden provocar excepciones por falta de memoria si los resultados no se transmiten en streaming, ya que todos los resultados se cargan en memoria de una sola vez. query_retries int 2 Número máximo de reintentos para una solicitud query . Solo se reintentará en respuestas HTTP “reintentables”. Las solicitudes command o insert no se reintentan automáticamente por el driver para evitar solicitudes duplicadas no deseadas. connect_timeout int 10 Tiempo de espera de la conexión HTTP, en segundos. send_receive_timeout int 300 Tiempo de espera de envío/recepción para la conexión HTTP, en segundos. client_name str None client_name antepuesto a la cabecera HTTP User Agent. Establece este valor para rastrear las consultas del cliente en system.query_log de ClickHouse. pool_mgr obj <default PoolManager> El PoolManager de la biblioteca urllib3 que se usará. Para casos de uso avanzados que requieren múltiples pools de conexiones a distintos hosts. http_proxy str None Dirección del proxy HTTP (equivalente a establecer la variable de entorno HTTP_PROXY). https_proxy str None Dirección del proxy HTTPS (equivalente a establecer la variable de entorno HTTPS_PROXY). apply_server_timezone bool True Usa la zona horaria del servidor para los resultados de consultas con zona horaria. Consulta Timezone Precedence show_clickhouse_errors bool True Incluye mensajes detallados de error del servidor de ClickHouse y códigos de excepción en las excepciones del cliente. autogenerate_session_id bool None Anula la configuración global autogenerate_session_id . Si es True, genera automáticamente un ID de sesión UUID4 cuando no se proporciona ninguno. proxy_path str <cadena vacía> Prefijo de ruta opcional para añadir a la URL del servidor de ClickHouse en configuraciones de proxy. form_encode_query_params bool False Envía los parámetros de consulta como datos codificados de formulario en el cuerpo de la solicitud en lugar de parámetros de URL. Es útil para consultas con conjuntos grandes de parámetros que podrían superar los límites de longitud de la URL. rename_response_column str None Función de callback opcional o correspondencia de nombres de columnas para renombrar las columnas de respuesta en los resultados de consultas.

​ Argumentos de HTTPS/TLS

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción verify bool True Valida el certificado TLS/SSL del servidor de ClickHouse (nombre de host, caducidad, etc.) si se usa HTTPS/TLS. ca_cert str None Si verify=True, la ruta del archivo a la raíz de la autoridad de certificación usada para validar el certificado del servidor de ClickHouse, en formato .pem. Se ignora si verify es False. No es necesario si el certificado del servidor de ClickHouse está firmado por una raíz de confianza global reconocida por el sistema operativo. client_cert str None Ruta del archivo a un certificado de cliente TLS en formato .pem (para autenticación mutua TLS). El archivo debe contener la cadena completa de certificados, incluidos los certificados intermedios. client_cert_key str None Ruta del archivo a la clave privada del certificado de cliente. Es obligatoria si la clave privada no está incluida en el archivo del certificado de cliente. server_host_name str None El nombre de host del servidor de ClickHouse, tal como lo identifica el CN o el SNI de su certificado TLS. Establécelo para evitar errores de SSL al conectarte a través de un proxy o túnel con un nombre de host distinto tls_mode str None Controla el comportamiento avanzado de TLS. proxy y strict no usan una conexión TLS mutua de ClickHouse, pero sí envían el certificado y la clave del cliente. mutual asume autenticación TLS mutua de ClickHouse con un certificado de cliente. El comportamiento None/predeterminado es mutual

​ Argumento settings

Por último, el argumento settings de get_client se utiliza para pasar al servidor ajustes de ClickHouse adicionales en cada solicitud del cliente. Ten en cuenta que, en la mayoría de los casos, los usuarios con acceso readonly=1 no pueden modificar los ajustes enviados con una consulta, por lo que ClickHouse Connect omitirá esos ajustes en la solicitud final y registrará una advertencia. Los siguientes ajustes solo se aplican a las consultas/sesiones HTTP que usa ClickHouse Connect y no están documentados como ajustes generales de ClickHouse.

Setting Descripción buffer_size Tamaño del búfer (en bytes) que utiliza el servidor de ClickHouse antes de escribir en el canal HTTP. session_id Un ID de sesión único para asociar consultas relacionadas en el servidor. Es obligatorio para las tablas temporales. compress Indica si el servidor de ClickHouse debe comprimir los datos de la respuesta POST. Este ajuste solo debe usarse para consultas “raw”. decompress Indica si deben descomprimirse los datos enviados al servidor de ClickHouse. Este ajuste solo debe usarse para inserciones “raw”. quota_key La clave de cuota asociada a esta solicitud. Consulta la documentación del servidor de ClickHouse sobre quotas. session_check Se utiliza para comprobar el estado de la sesión. session_timeout Número de segundos de inactividad antes de que la sesión identificada por el ID de sesión agote el tiempo de espera y deje de considerarse válida. El valor predeterminado es 60 segundos. wait_end_of_query Almacena en búfer la respuesta completa en el servidor de ClickHouse. Este ajuste es necesario para devolver información de resumen y se establece automáticamente en consultas no streaming. role Rol de ClickHouse que se usará para la sesión. Es un ajuste de transporte válido que puede incluirse en el contexto de la consulta.

Para ver otros ajustes de ClickHouse que pueden enviarse con cada consulta, consulta la documentación de ClickHouse

​ Ejemplos de creación de clientes

Sin parámetros, un cliente de ClickHouse Connect se conectará al puerto HTTP predeterminado en localhost , con el usuario default y sin contraseña:

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() print (client.server_version) # Salida: '22.10.1.98'

Conectarse a un servidor externo de ClickHouse con HTTPS

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client( host = 'play.clickhouse.com' , secure = True , port = 443 , user = 'play' , password = 'clickhouse' ) print (client.command( 'SELECT timezone()' )) # Salida: 'Etc/UTC'

Conectarse con un ID de sesión y otros parámetros de conexión personalizados, así como ajustes de ClickHouse.

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client( host = 'play.clickhouse.com' , user = 'play' , password = 'clickhouse' , port = 443 , session_id = 'example_session_1' , connect_timeout = 15 , database = 'github' , settings = { 'distributed_ddl_task_timeout' : 300 }, ) print (client.database) # Salida: 'github'

​ Ciclo de vida del cliente y buenas prácticas

Crear un cliente de ClickHouse Connect es una operación costosa, ya que implica establecer una conexión, recuperar metadatos del servidor e inicializar el ajuste. Siga estas buenas prácticas para lograr un rendimiento óptimo:

​ Principios básicos

Reutiliza los clientes : Crea los clientes una sola vez al iniciar la aplicación y reutilízalos durante toda su vida útil

: Crea los clientes una sola vez al iniciar la aplicación y reutilízalos durante toda su vida útil Evita crearlos con frecuencia : No crees un cliente nuevo para cada consulta o solicitud (esto desperdicia cientos de milisegundos por operación)

: No crees un cliente nuevo para cada consulta o solicitud (esto desperdicia cientos de milisegundos por operación) Limpia correctamente : Cierra siempre los clientes al apagar la aplicación para liberar los recursos del pool de conexiones

: Cierra siempre los clientes al apagar la aplicación para liberar los recursos del pool de conexiones Compártelos cuando sea posible: Un solo cliente puede gestionar muchas consultas concurrentes a través de su pool de conexiones (consulta las notas sobre hilos más abajo)

​ Patrones básicos

✅ Correcto: reutiliza un único cliente

import clickhouse_connect # Crear una vez al inicio client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) # Reutilizar para todas las consultas for i in range ( 1000 ): result = client.query( 'SELECT count() FROM users' ) # Cerrar al apagar client.close()

❌ Incorrecto: crear clientes repetidamente

# MAL: Crea 1000 clientes con una costosa sobrecarga de inicialización for i in range ( 1000 ): client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) result = client.query( 'SELECT count() FROM users' ) client.close()

​ Aplicaciones multihilo

Las instancias de cliente NO son seguras para subprocesos cuando se usan ID de sesión. De forma predeterminada, los clientes tienen un ID de sesión generado automáticamente, y las consultas concurrentes dentro de la misma sesión provocarán un ProgrammingError .

Para compartir un cliente entre hilos de forma segura:

import clickhouse_connect import threading # Opción 1: Deshabilitar sesiones (recomendado para clientes compartidos) client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' , autogenerate_session_id = False # Necesario para la seguridad entre hilos ) def worker ( thread_id ): # Todos los hilos pueden usar el mismo cliente de forma segura result = client.query( f "SELECT { thread_id } " ) print ( f "Thread { thread_id } : { result.result_rows[ 0 ][ 0 ] } " ) threads = [threading.Thread( target = worker, args = (i,)) for i in range ( 10 )] for t in threads: t.start() for t in threads: t.join() client.close() # Salida: # Thread 0: 0 # Thread 7: 7 # Thread 1: 1 # Thread 9: 9 # Thread 4: 4 # Thread 2: 2 # Thread 8: 8 # Thread 5: 5 # Thread 6: 6 # Thread 3: 3

Alternativa para las sesiones: Si necesita sesiones (p. ej., para tablas temporales), cree un cliente independiente por hilo:

def worker ( thread_id ): # Cada hilo tiene su propio cliente con sesión aislada client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) client.command( 'CREATE TEMPORARY TABLE temp (id UInt32) ENGINE = Memory' ) # ... usar tabla temporal ... client.close()

​ Limpieza adecuada

Cierra siempre los clientes al apagar el sistema. Ten en cuenta que client.close() elimina el cliente y cierra las conexiones HTTP agrupadas solo cuando el cliente tiene su propio administrador de pools (por ejemplo, cuando se crea con opciones personalizadas de TLS/proxy). Para el pool compartido predeterminado, usa client.close_connections() para limpiar proactivamente los sockets; de lo contrario, las conexiones se recuperan automáticamente por expiración por inactividad y al salir del proceso.

client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) try : result = client.query( 'SELECT 1' ) finally : client.close()

O bien, usa un administrador de contexto:

with clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) as client: result = client.query( 'SELECT 1' )

​ Cuándo usar varios clientes

Varios clientes son adecuados para:

Servidores diferentes : un cliente por servidor o clúster de ClickHouse

: un cliente por servidor o clúster de ClickHouse Credenciales diferentes : clientes separados para distintos usuarios o niveles de acceso

: clientes separados para distintos usuarios o niveles de acceso Bases de datos diferentes : cuando necesite trabajar con varias bases de datos

: cuando necesite trabajar con varias bases de datos Sesiones aisladas : cuando necesite sesiones separadas para tablas temporales o ajustes específicos de la sesión

: cuando necesite sesiones separadas para tablas temporales o ajustes específicos de la sesión Aislamiento por hilo: cuando los hilos necesiten sesiones independientes (como se muestra arriba)

​ Argumentos comunes de los métodos

Varios métodos del cliente usan uno o ambos argumentos comunes, parameters y settings . A continuación se describen estos argumentos de palabra clave.

​ Argumento parameters

Los métodos query* y command del cliente ClickHouse Connect aceptan un argumento opcional de palabra clave parameters , que se utiliza para vincular expresiones de Python a una expresión de valor de ClickHouse. Hay dos tipos de vinculación disponibles.

​ Vinculación en el servidor

{<name>:<datatype>} . Para la vinculación en el servidor, el argumento parameters debe ser un diccionario de Python. ClickHouse admite la vinculación en el servidor para la mayoría de los valores de una consulta, donde el valor vinculado se envía por separado de la consulta como un parámetro de consulta HTTP. ClickHouse Connect añadirá los parámetros de consulta correspondientes si detecta una expresión de vinculación con el formato. Para la vinculación en el servidor, el argumentodebe ser un diccionario de Python.

Vinculación en el servidor con un diccionario de Python, un valor DateTime y un valor de cadena

import datetime my_date = datetime.datetime( 2022 , 10 , 1 , 15 , 20 , 5 ) parameters = { 'table' : 'my_table' , 'v1' : my_date, 'v2' : "a string with a single quote'" } client.query( 'SELECT * FROM {table:Identifier} WHERE date >= {v1:DateTime} AND string ILIKE {v2:String} ' , parameters = parameters)

Esto genera la siguiente consulta en el servidor:

SELECT * FROM my_table WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05' AND string ILIKE 'a string with a single quote\''

SELECT . No funciona con ALTER , DELETE , INSERT ni con otros tipos de consultas. Esto puede cambiar en el futuro; consulta La vinculación en el servidor solo es compatible (por el servidor de ClickHouse) con consultas. No funciona conni con otros tipos de consultas. Esto puede cambiar en el futuro; consulta https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/42092

​ Vinculación en el cliente

parameters debe ser un diccionario o una secuencia. La vinculación en el cliente utiliza el formato de cadenas ClickHouse Connect también admite la vinculación de parámetros en el cliente, lo que permite una mayor flexibilidad al generar consultas SQL con plantillas. Para la vinculación en el cliente, el argumentodebe ser un diccionario o una secuencia. La vinculación en el cliente utiliza el formato de cadenas estilo “printf” de Python para la sustitución de parámetros.

Ten en cuenta que, a diferencia de la vinculación en el servidor, la vinculación en el cliente no funciona con identificadores de bases de datos, como nombres de bases de datos, tablas o columnas, ya que el formato de estilo Python no puede distinguir entre los distintos tipos de cadenas y estos deben formatearse de forma diferente (backticks o comillas dobles para identificadores de bases de datos, comillas simples para valores de datos).

Ejemplo con un diccionario de Python, un valor DateTime y escape de cadenas

import datetime my_date = datetime.datetime( 2022 , 10 , 1 , 15 , 20 , 5 ) parameters = { 'v1' : my_date, 'v2' : "a string with a single quote'" } client.query( 'SELECT * FROM my_table WHERE date >= %(v1)s AND string ILIKE %(v2)s ' , parameters = parameters)

Esto genera la siguiente consulta en el servidor:

SELECT * FROM my_table WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05' AND string ILIKE 'a string with a single quote\''

Ejemplo con una secuencia de Python (Tuple), Float64 e IPv4Address

import ipaddress parameters = ( 35200.44 , ipaddress.IPv4Address( 0x 443d04fe )) client.query( 'SELECT * FROM some_table WHERE metric >= %s AND ip_address = %s ' , parameters = parameters)

Esto genera la siguiente consulta en el servidor:

SELECT * FROM some_table WHERE metric >= 35200 . 44 AND ip_address = '68.61.4.254''

Para vincular argumentos DateTime64 (tipos de ClickHouse con precisión de fracciones de segundo) se requiere uno de estos dos enfoques personalizados: Envuelva el valor datetime.datetime de Python en la nueva clase DT64Param, por ejemplo: query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)} ' # Vinculación en el servidor con diccionario parameters = { 'p1' : DT64Param(dt_value)} query = 'SELECT %s as string, toDateTime64( %s ,6) as dateTime' # Vinculación en el cliente con lista parameters = [ 'a string' , DT64Param(datetime.now())] Si usa un diccionario de valores de parámetros, añada la cadena _64 al nombre del parámetro query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)} , {a1:Array(DateTime(3))} ' # Vinculación en el servidor con diccionario parameters = { 'p1_64' : dt_value, 'a1_64' : [dt_value1, dt_value2]}

de Python en la nueva clase DT64Param, por ejemplo:

​ Argumento settings

settings , para pasar settings debe ser un diccionario. Cada elemento debe contener el nombre de un ajuste de ClickHouse y su valor asociado. Ten en cuenta que los valores se convertirán en cadenas al enviarse al servidor como parámetros de consulta. Todos los métodos principales “insert” y “select” del cliente ClickHouse Connect aceptan un argumento de palabra clave opcional,, para pasar ajustes de usuario del servidor ClickHouse a la sentencia SQL incluida. El argumentodebe ser un diccionario. Cada elemento debe contener el nombre de un ajuste de ClickHouse y su valor asociado. Ten en cuenta que los valores se convertirán en cadenas al enviarse al servidor como parámetros de consulta.

get_client . Al igual que con los ajustes a nivel de cliente, ClickHouse Connect descartará cualquier ajuste que el servidor marque como readonly=1, con el correspondiente mensaje de log. Los ajustes que se aplican solo a consultas a través de la interfaz HTTP de ClickHouse siempre son válidos. Esos ajustes se describen en la API

Ejemplo de uso de ajustes de ClickHouse:

settings = { 'merge_tree_min_rows_for_concurrent_read' : 65535 , 'session_id' : 'session_1234' , 'use_skip_indexes' : False } client.query( "SELECT event_type, sum(timeout) FROM event_errors WHERE event_time > '2022-08-01'" , settings = settings)

​ Método command del cliente

Use el método Client.command para enviar consultas SQL al servidor de ClickHouse que normalmente no devuelven datos o que devuelven un único valor primitivo o de tipo Array, en lugar de un conjunto de datos completo. Este método acepta los siguientes parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción cmd str Obligatorio Una sentencia de ClickHouse SQL que devuelve un único valor o una única fila de valores. parameters dict or iterable None Consulte la descripción de los parámetros. data str or bytes None Datos opcionales para incluir con el comando como cuerpo de la solicitud POST. settings dict None Consulte la descripción del ajuste. use_database bool True Usa la base de datos del cliente (especificada al crear el cliente). False significa que el comando usará la base de datos predeterminada del servidor de ClickHouse para el usuario conectado. external_data ExternalData None Un objeto ExternalData que contiene datos de archivo o binarios para usar con la consulta. Consulte Advanced Queries (External Data) transport_settings dict None Diccionario opcional de encabezados HTTP para incluir con esta solicitud. Cada par clave-valor se añade como un encabezado HTTP (p. ej., {'X-Custom-Header': 'value'} ). Resulta útil para la autenticación del proxy, el tracing de solicitudes o para pasar encabezados requeridos por la infraestructura intermedia.

​ Ejemplos del comando

​ Sentencias DDL

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Crear una tabla result = client.command( "CREATE TABLE test_command (col_1 String, col_2 DateTime) ENGINE MergeTree ORDER BY tuple()" ) print (result) # Devuelve QuerySummary con query_id # Mostrar la definición de la tabla result = client.command( "SHOW CREATE TABLE test_command" ) print (result) # Salida: # CREATE TABLE default.test_command # ( # `col_1` String, # `col_2` DateTime # ) # ENGINE = MergeTree # ORDER BY tuple() # Eliminar tabla client.command( "DROP TABLE test_command" )

​ Consultas sencillas que devuelven valores individuales

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Resultado de valor único count = client.command( "SELECT count() FROM system.tables" ) print (count) # Salida: 151 # Versión del servidor version = client.command( "SELECT version()" ) print (version) # Salida: "25.8.2.29"

​ Comandos con parámetros

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Usando parámetros del lado del cliente table_name = "system" result = client.command( "SELECT count() FROM system.tables WHERE database = %(db)s " , parameters = { "db" : table_name} ) # Usando parámetros del lado del servidor result = client.command( "SELECT count() FROM system.tables WHERE database = {db:String} " , parameters = { "db" : "system" } )

​ Comandos con ajustes

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Ejecutar comando con configuraciones específicas result = client.command( "OPTIMIZE TABLE large_table FINAL" , settings = { "optimize_throw_if_noop" : 1 } )

​ Método query del cliente

El método Client.query es la forma principal de recuperar un único conjunto de datos “por lote” del servidor de ClickHouse. Utiliza el formato nativo de ClickHouse sobre HTTP para transmitir grandes conjuntos de datos (hasta aproximadamente un millón de filas) de forma eficiente. Este método acepta los siguientes parámetros:

Parameter Type Default Description query str Required La consulta SELECT o DESCRIBE de ClickHouse SQL. parameters dict or iterable None Consulte la descripción de los parámetros. settings dict None Consulte la descripción del ajuste. query_formats dict None Especificación de formato de tipos de datos para los valores del resultado. Consulte Uso avanzado (Formatos de lectura) column_formats dict None Formato de tipos de datos por columna. Consulte Uso avanzado (Formatos de lectura) encoding str None Codificación utilizada para convertir las columnas String de ClickHouse en cadenas de Python. Python usa UTF-8 de forma predeterminada si no se especifica. use_none bool True Use el tipo None de Python para los valores nulos de ClickHouse. Si es False, use un valor predeterminado del tipo de dato (como 0) para los valores nulos de ClickHouse. Nota: el valor predeterminado es False para NumPy/Pandas por motivos de rendimiento. column_oriented bool False Devuelve los resultados como una secuencia de columnas en lugar de una secuencia de filas. Es útil para transformar datos de Python a otros formatos de datos orientados a columnas. query_tz str None Un nombre de zona horaria de la base de datos zoneinfo . Esta zona horaria se aplicará a todos los objetos datetime o Pandas Timestamp devueltos por la consulta. column_tzs dict None Un diccionario que asigna nombres de columna a nombres de zona horaria. Al igual que query_tz , pero permite especificar distintas zonas horarias para diferentes columnas. use_extended_dtypes bool True Use tipos de datos extendidos de Pandas (como StringArray), además de pandas.NA y pandas.NaT para los valores NULL de ClickHouse. Se aplica solo a los métodos query_df y query_df_stream . external_data ExternalData None Un objeto ExternalData que contiene datos de archivo o binarios para usar con la consulta. Consulte Consultas avanzadas (Datos externos) context QueryContext None Se puede usar un objeto QueryContext reutilizable para encapsular los argumentos anteriores del método. Consulte Consultas avanzadas (QueryContexts) transport_settings dict None Diccionario opcional de encabezados HTTP para incluir en esta solicitud. Cada par clave-valor se añade como un encabezado HTTP (p. ej., {'X-Custom-Header': 'value'} ). Es útil para la autenticación de proxy, el tracing de solicitudes o el envío de encabezados requeridos por la infraestructura intermedia.

​ Ejemplos de consultas

​ Consulta básica

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Consulta SELECT sencilla result = client.query( "SELECT name, database FROM system.tables LIMIT 3" ) # Accede a los resultados como filas for row in result.result_rows: print (row) # Salida: # ('CHARACTER_SETS', 'INFORMATION_SCHEMA') # ('COLLATIONS', 'INFORMATION_SCHEMA') # ('COLUMNS', 'INFORMATION_SCHEMA') # Accede a los nombres y tipos de las columnas print (result.column_names) # Salida: ("name", "database") print ([col_type.name for col_type in result.column_types]) # Salida: ['String', 'String']

​ Acceder a los resultados de la consulta

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() result = client.query( "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3" ) # Acceso por filas (predeterminado) print (result.result_rows) # Salida: [[0, "0"], [1, "1"], [2, "2"]] # Acceso por columnas print (result.result_columns) # Salida: [[0, 1, 2], ["0", "1", "2"]] # Resultados con nombres (lista de diccionarios) for row_dict in result.named_results(): print (row_dict) # Salida: # {"number": 0, "str": "0"} # {"number": 1, "str": "1"} # {"number": 2, "str": "2"} # Primera fila como diccionario print (result.first_item) # Salida: {"number": 0, "str": "0"} # Primera fila como tupla print (result.first_row) # Salida: (0, "0")

​ Consulta con parámetros en el cliente

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Uso de parámetros de diccionario (estilo printf) query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %(db)s AND name LIKE %(pattern)s " parameters = { "db" : "system" , "pattern" : "%query%" } result = client.query(query, parameters = parameters) # Uso de parámetros de tupla query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %s LIMIT %s " parameters = ( "system" , 5 ) result = client.query(query, parameters = parameters)

​ Consulta con parámetros del servidor

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Vinculación del lado del servidor (más segura, mejor rendimiento para consultas SELECT) query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = {db:String} AND name = {tbl:String} " parameters = { "db" : "system" , "tbl" : "query_log" } result = client.query(query, parameters = parameters)

​ Consulta con ajustes

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Pasa los ajustes de ClickHouse con la consulta result = client.query( "SELECT sum(number) FROM numbers(1000000)" , settings = { "max_block_size" : 100000 , "max_execution_time" : 30 } )

​ El objeto QueryResult

El método base query devuelve un objeto QueryResult con las siguientes propiedades públicas:

result_rows — Una matriz de los datos devueltos en forma de una secuencia de filas, donde cada elemento de fila es una secuencia de valores de columna.

— Una matriz de los datos devueltos en forma de una secuencia de filas, donde cada elemento de fila es una secuencia de valores de columna. result_columns — Una matriz de los datos devueltos en forma de una secuencia de columnas, donde cada elemento de columna es una secuencia de los valores de fila de esa columna

— Una matriz de los datos devueltos en forma de una secuencia de columnas, donde cada elemento de columna es una secuencia de los valores de fila de esa columna column_names — Una tupla de cadenas que representa los nombres de las columnas en el result_set

— Una tupla de cadenas que representa los nombres de las columnas en el column_types — Una tupla de instancias de ClickHouseType que representa el tipo de dato de ClickHouse de cada columna en result_columns

— Una tupla de instancias de ClickHouseType que representa el tipo de dato de ClickHouse de cada columna en query_id — El query_id de ClickHouse (útil para examinar la consulta en la tabla system.query_log )

— El query_id de ClickHouse (útil para examinar la consulta en la tabla ) summary — Cualquier dato devuelto por el encabezado de respuesta HTTP X-ClickHouse-Summary

— Cualquier dato devuelto por el encabezado de respuesta HTTP first_item — Una propiedad práctica para recuperar la primera fila de la respuesta como un diccionario (las claves son nombres de columna)

— Una propiedad práctica para recuperar la primera fila de la respuesta como un diccionario (las claves son nombres de columna) first_row — Una propiedad práctica para devolver la primera fila del resultado

— Una propiedad práctica para devolver la primera fila del resultado column_block_stream — Un generador de resultados de consultas en formato orientado a columnas. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo).

— Un generador de resultados de consultas en formato orientado a columnas. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo). row_block_stream — Un generador de resultados de consultas en formato orientado a filas. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo).

— Un generador de resultados de consultas en formato orientado a filas. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo). rows_stream — Un generador de resultados de consultas que produce una sola fila por invocación. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo).

— Un generador de resultados de consultas que produce una sola fila por invocación. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo). summary — Como se describe en el método command , un diccionario de información resumida devuelta por ClickHouse

Las propiedades *_stream devuelven un Context de Python que puede usarse como iterador para los datos devueltos. Solo se debe acceder a ellas indirectamente mediante los métodos *_stream del cliente.

Los detalles completos del streaming de resultados de consultas (mediante objetos StreamContext) se describen en Consultas avanzadas (consultas en streaming)

​ Consumo de resultados de consultas con NumPy, Pandas o Arrow

ClickHouse Connect proporciona métodos de consulta específicos para trabajar con los formatos de datos NumPy, Pandas y Arrow. Para obtener información detallada sobre cómo usar estos métodos, incluidos ejemplos, streaming y gestión avanzada de tipos, consulte Consultas avanzadas (consultas de NumPy, Pandas y Arrow)

​ Métodos del cliente para consultas en streaming

Para transmitir grandes conjuntos de resultados, ClickHouse Connect ofrece varios métodos de streaming. Consulta Consultas avanzadas (Streaming Queries) para obtener más información y ejemplos.

​ Método insert del cliente

Para el caso de uso habitual de insertar varios registros en ClickHouse, está el método Client.insert . Acepta los siguientes parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción table str Required La tabla de ClickHouse en la que se insertarán los datos. Se permite el nombre completo de la tabla (incluida la base de datos). data Sequence of Sequences Required La matriz de datos que se va a insertar: puede ser una Sequence de filas, cada una de ellas una secuencia de valores de columna, o una Sequence de columnas, cada una de ellas una secuencia de valores de fila. column_names Sequence of str, or str ’*‘ Una lista de column_names para la matriz de datos. Si en su lugar se usa ’*’, ClickHouse Connect ejecutará una “consulta previa” para recuperar todos los nombres de columna de la tabla. database str ” La base de datos de destino de la inserción. Si no se especifica, se asumirá la base de datos del cliente. column_types Sequence of ClickHouseType None Una lista de instancias de ClickHouseType. Si no se especifican ni column_types ni column_type_names , ClickHouse Connect ejecutará una “consulta previa” para recuperar todos los tipos de columna de la tabla. column_type_names Sequence of ClickHouse type names None Una lista de nombres de tipos de datos de ClickHouse. Si no se especifican ni column_types ni column_type_names , ClickHouse Connect ejecutará una “consulta previa” para recuperar todos los tipos de columna de la tabla. column_oriented bool False Si es True, se asume que el argumento data es una Sequence de columnas (y no será necesario hacer ningún “pivot” para insertar los datos). En caso contrario, data se interpreta como una Sequence de filas. settings dict None Consulte la descripción del ajuste. context InsertContext None Se puede usar un objeto InsertContext reutilizable para encapsular los argumentos del método anteriores. Consulte Inserciones avanzadas (InsertContexts) transport_settings dict None Diccionario opcional de headers HTTP que se incluirán con esta solicitud. Cada par clave-valor se añade como un header HTTP (por ejemplo, {'X-Custom-Header': 'value'} ). Es útil para la autenticación de proxy, el tracing de solicitudes o el envío de headers requeridos por infraestructura intermedia.

Este método devuelve un diccionario de “resumen de la consulta”, tal como se describe en el método “command”. Se generará una excepción si la inserción falla por cualquier motivo.

Para métodos de inserción especializados que funcionan con Pandas DataFrames, tablas PyArrow y DataFrames respaldados por Arrow, consulte Inserciones avanzadas (Métodos de inserción especializados)

Una matriz de NumPy es una Sequence of Sequences válida y puede usarse como argumento data para el método principal insert , por lo que no se requiere un método especializado.

Los ejemplos a continuación suponen que existe una tabla users con el esquema (id UInt32, name String, age UInt8) .

​ Inserción básica por filas

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Datos orientados a filas: cada lista interna es una fila data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], [ 3 , "Joe" , 28 ], ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ])

​ Inserción orientada a columnas

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Datos orientados a columna: cada lista interna es una columna data = [ [ 1 , 2 , 3 ], # columna id [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], # columna name [ 25 , 30 , 28 ], # columna age ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], column_oriented = True )

​ Inserción con tipos explícitos de columnas

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Útil cuando se quiere evitar una consulta DESCRIBE al servidor data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], [ 3 , "Joe" , 28 ], ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], column_type_names = [ "UInt32" , "String" , "UInt8" ], )

​ Insertar en una base de datos específica

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], ] # Insertar en una tabla en una base de datos específica client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], database = "production" , )

​ Inserciones desde archivos

Para insertar datos directamente desde archivos en tablas de ClickHouse, consulte Inserción avanzada (Inserciones desde archivos)

​ API en bruto

Para casos de uso avanzados que requieran acceso directo a las interfaces HTTP de ClickHouse sin transformaciones de tipos, consulte Uso avanzado (Raw API)

​ Clases y funciones de utilidad

Las siguientes clases y funciones también se consideran parte de la API “pública” de clickhouse-connect y, al igual que las clases y los métodos documentados anteriormente, son estables entre versiones menores. Los cambios incompatibles en estas clases y funciones solo se producirán en una versión menor (no en una de parche) y permanecerán disponibles como obsoletas durante al menos una versión menor.

Todas las excepciones personalizadas (incluidas las definidas en la especificación DB API 2.0) se definen en el módulo clickhouse_connect.driver.exceptions . Las excepciones que detecte el driver utilizarán uno de estos tipos.

​ Utilidades de ClickHouse SQL

Las funciones y la clase DT64Param del módulo clickhouse_connect.driver.binding pueden usarse para construir y escapar correctamente consultas en ClickHouse SQL. Del mismo modo, las funciones del módulo clickhouse_connect.driver.parser pueden usarse para analizar nombres de tipos de datos de ClickHouse.

​ Casos de uso multihilo, multiproceso y asíncronos/orientados a eventos

​ Wrapper de AsyncClient

Para obtener información sobre cómo usar el wrapper de AsyncClient en entornos de asyncio, consulte Uso avanzado (wrapper de AsyncClient)

​ Gestión de los IDs de sesión de ClickHouse

Para obtener información sobre cómo gestionar los IDs de sesión de ClickHouse en aplicaciones multihilo o concurrentes, consulte Uso avanzado (Gestión de los IDs de sesión de ClickHouse)

​ Personalización del pool de conexiones HTTP