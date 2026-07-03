Se recomienda usar argumentos con nombre en la mayoría de los métodos de la API, dado el número de argumentos posibles, la mayoría de ellos opcionales.Los métodos que no se documentan aquí no se consideran parte de la API y pueden eliminarse o modificarse.
La clase
Inicialización del cliente
clickhouse_connect.driver.client proporciona la interfaz principal entre una aplicación de Python y el servidor de bases de datos ClickHouse. Utilice la función
clickhouse_connect.get_client para obtener una instancia de Client, que acepta los siguientes argumentos:
Argumentos de conexión
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
|interface
|str
|http
|Debe ser http o https.
|host
|str
|localhost
|El nombre de host o la dirección IP del servidor de ClickHouse. Si no se establece, se usará
localhost.
|port
|int
|8123 o 8443
|El puerto HTTP o HTTPS de ClickHouse. Si no se establece, el valor predeterminado será 8123, o 8443 si secure=True o interface=https.
|username
|str
|default
|El nombre de usuario de ClickHouse. Si no se establece, se usará el usuario
default de ClickHouse.
|password
|str
|<cadena vacía>
|La contraseña de username.
|database
|str
|None
|La base de datos predeterminada para la conexión. Si no se establece, ClickHouse Connect usará la base de datos predeterminada de username.
|secure
|bool
|False
|Usa HTTPS/TLS. Esto anula los valores inferidos a partir de los argumentos de interfaz o puerto.
|dsn
|str
|None
|Una cadena en formato DSN (Data Source Name) estándar. Otros valores de conexión (como el host o el usuario) se extraerán de esta cadena si no se establecen de otro modo.
|compress
|bool o str
|True
|Habilita la compresión para las inserciones HTTP de ClickHouse y los resultados de consultas. Consulta Additional Options (Compression)
|query_limit
|int
|0 (ilimitado)
|Número máximo de filas que se devolverán para cualquier respuesta de
query. Establece este valor en cero para devolver filas ilimitadas. Ten en cuenta que límites de consulta altos pueden provocar excepciones por falta de memoria si los resultados no se transmiten en streaming, ya que todos los resultados se cargan en memoria de una sola vez.
|query_retries
|int
|2
|Número máximo de reintentos para una solicitud
query. Solo se reintentará en respuestas HTTP “reintentables”. Las solicitudes
command o
insert no se reintentan automáticamente por el driver para evitar solicitudes duplicadas no deseadas.
|connect_timeout
|int
|10
|Tiempo de espera de la conexión HTTP, en segundos.
|send_receive_timeout
|int
|300
|Tiempo de espera de envío/recepción para la conexión HTTP, en segundos.
|client_name
|str
|None
client_name antepuesto a la cabecera HTTP User Agent. Establece este valor para rastrear las consultas del cliente en
system.query_log de ClickHouse.
|pool_mgr
|obj
|<default PoolManager>
|El PoolManager de la biblioteca
urllib3 que se usará. Para casos de uso avanzados que requieren múltiples pools de conexiones a distintos hosts.
|http_proxy
|str
|None
|Dirección del proxy HTTP (equivalente a establecer la variable de entorno HTTP_PROXY).
|https_proxy
|str
|None
|Dirección del proxy HTTPS (equivalente a establecer la variable de entorno HTTPS_PROXY).
|apply_server_timezone
|bool
|True
|Usa la zona horaria del servidor para los resultados de consultas con zona horaria. Consulta Timezone Precedence
|show_clickhouse_errors
|bool
|True
|Incluye mensajes detallados de error del servidor de ClickHouse y códigos de excepción en las excepciones del cliente.
|autogenerate_session_id
|bool
|None
|Anula la configuración global
autogenerate_session_id. Si es True, genera automáticamente un ID de sesión UUID4 cuando no se proporciona ninguno.
|proxy_path
|str
|<cadena vacía>
|Prefijo de ruta opcional para añadir a la URL del servidor de ClickHouse en configuraciones de proxy.
|form_encode_query_params
|bool
|False
|Envía los parámetros de consulta como datos codificados de formulario en el cuerpo de la solicitud en lugar de parámetros de URL. Es útil para consultas con conjuntos grandes de parámetros que podrían superar los límites de longitud de la URL.
|rename_response_column
|str
|None
|Función de callback opcional o correspondencia de nombres de columnas para renombrar las columnas de respuesta en los resultados de consultas.
Argumentos de HTTPS/TLS
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
|verify
|bool
|True
|Valida el certificado TLS/SSL del servidor de ClickHouse (nombre de host, caducidad, etc.) si se usa HTTPS/TLS.
|ca_cert
|str
|None
|Si verify=True, la ruta del archivo a la raíz de la autoridad de certificación usada para validar el certificado del servidor de ClickHouse, en formato .pem. Se ignora si verify es False. No es necesario si el certificado del servidor de ClickHouse está firmado por una raíz de confianza global reconocida por el sistema operativo.
|client_cert
|str
|None
|Ruta del archivo a un certificado de cliente TLS en formato .pem (para autenticación mutua TLS). El archivo debe contener la cadena completa de certificados, incluidos los certificados intermedios.
|client_cert_key
|str
|None
|Ruta del archivo a la clave privada del certificado de cliente. Es obligatoria si la clave privada no está incluida en el archivo del certificado de cliente.
|server_host_name
|str
|None
|El nombre de host del servidor de ClickHouse, tal como lo identifica el CN o el SNI de su certificado TLS. Establécelo para evitar errores de SSL al conectarte a través de un proxy o túnel con un nombre de host distinto
|tls_mode
|str
|None
|Controla el comportamiento avanzado de TLS.
proxy y
strict no usan una conexión TLS mutua de ClickHouse, pero sí envían el certificado y la clave del cliente.
mutual asume autenticación TLS mutua de ClickHouse con un certificado de cliente. El comportamiento None/predeterminado es
mutual
Por último, el argumento
Argumento
Argumento
settings
settings de
get_client se utiliza para pasar al servidor ajustes de ClickHouse adicionales en cada solicitud del cliente. Ten en cuenta que, en la mayoría de los casos, los usuarios con acceso readonly=1 no pueden modificar los ajustes enviados con una consulta, por lo que ClickHouse Connect omitirá esos ajustes en la solicitud final y registrará una advertencia. Los siguientes ajustes solo se aplican a las consultas/sesiones HTTP que usa ClickHouse Connect y no están documentados como ajustes generales de ClickHouse.
Para ver otros ajustes de ClickHouse que pueden enviarse con cada consulta, consulta la documentación de ClickHouse.
|Setting
|Descripción
|buffer_size
|Tamaño del búfer (en bytes) que utiliza el servidor de ClickHouse antes de escribir en el canal HTTP.
|session_id
|Un ID de sesión único para asociar consultas relacionadas en el servidor. Es obligatorio para las tablas temporales.
|compress
|Indica si el servidor de ClickHouse debe comprimir los datos de la respuesta POST. Este ajuste solo debe usarse para consultas “raw”.
|decompress
|Indica si deben descomprimirse los datos enviados al servidor de ClickHouse. Este ajuste solo debe usarse para inserciones “raw”.
|quota_key
|La clave de cuota asociada a esta solicitud. Consulta la documentación del servidor de ClickHouse sobre quotas.
|session_check
|Se utiliza para comprobar el estado de la sesión.
|session_timeout
|Número de segundos de inactividad antes de que la sesión identificada por el ID de sesión agote el tiempo de espera y deje de considerarse válida. El valor predeterminado es 60 segundos.
|wait_end_of_query
|Almacena en búfer la respuesta completa en el servidor de ClickHouse. Este ajuste es necesario para devolver información de resumen y se establece automáticamente en consultas no streaming.
|role
|Rol de ClickHouse que se usará para la sesión. Es un ajuste de transporte válido que puede incluirse en el contexto de la consulta.
Ejemplos de creación de clientes
- Sin parámetros, un cliente de ClickHouse Connect se conectará al puerto HTTP predeterminado en
localhost, con el usuario
defaulty sin contraseña:
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
print(client.server_version)
# Salida: '22.10.1.98'
- Conectarse a un servidor externo de ClickHouse con HTTPS
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client(host='play.clickhouse.com', secure=True, port=443, user='play', password='clickhouse')
print(client.command('SELECT timezone()'))
# Salida: 'Etc/UTC'
- Conectarse con un ID de sesión y otros parámetros de conexión personalizados, así como ajustes de ClickHouse.
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client(
host='play.clickhouse.com',
user='play',
password='clickhouse',
port=443,
session_id='example_session_1',
connect_timeout=15,
database='github',
settings={'distributed_ddl_task_timeout':300},
)
print(client.database)
# Salida: 'github'
Crear un cliente de ClickHouse Connect es una operación costosa, ya que implica establecer una conexión, recuperar metadatos del servidor e inicializar el ajuste. Siga estas buenas prácticas para lograr un rendimiento óptimo:
Ciclo de vida del cliente y buenas prácticas
Principios básicos
- Reutiliza los clientes: Crea los clientes una sola vez al iniciar la aplicación y reutilízalos durante toda su vida útil
- Evita crearlos con frecuencia: No crees un cliente nuevo para cada consulta o solicitud (esto desperdicia cientos de milisegundos por operación)
- Limpia correctamente: Cierra siempre los clientes al apagar la aplicación para liberar los recursos del pool de conexiones
- Compártelos cuando sea posible: Un solo cliente puede gestionar muchas consultas concurrentes a través de su pool de conexiones (consulta las notas sobre hilos más abajo)
✅ Correcto: reutiliza un único cliente
Patrones básicos
❌ Incorrecto: crear clientes repetidamente
import clickhouse_connect
# Crear una vez al inicio
client = clickhouse_connect.get_client(host='my-host', username='default', password='password')
# Reutilizar para todas las consultas
for i in range(1000):
result = client.query('SELECT count() FROM users')
# Cerrar al apagar
client.close()
# MAL: Crea 1000 clientes con una costosa sobrecarga de inicialización
for i in range(1000):
client = clickhouse_connect.get_client(host='my-host', username='default', password='password')
result = client.query('SELECT count() FROM users')
client.close()
Para compartir un cliente entre hilos de forma segura:
Aplicaciones multihilo
Alternativa para las sesiones: Si necesita sesiones (p. ej., para tablas temporales), cree un cliente independiente por hilo:
import clickhouse_connect
import threading
# Opción 1: Deshabilitar sesiones (recomendado para clientes compartidos)
client = clickhouse_connect.get_client(
host='my-host',
username='default',
password='password',
autogenerate_session_id=False # Necesario para la seguridad entre hilos
)
def worker(thread_id):
# Todos los hilos pueden usar el mismo cliente de forma segura
result = client.query(f"SELECT {thread_id}")
print(f"Thread {thread_id}: {result.result_rows[0][0]}")
threads = [threading.Thread(target=worker, args=(i,)) for i in range(10)]
for t in threads:
t.start()
for t in threads:
t.join()
client.close()
# Salida:
# Thread 0: 0
# Thread 7: 7
# Thread 1: 1
# Thread 9: 9
# Thread 4: 4
# Thread 2: 2
# Thread 8: 8
# Thread 5: 5
# Thread 6: 6
# Thread 3: 3
def worker(thread_id):
# Cada hilo tiene su propio cliente con sesión aislada
client = clickhouse_connect.get_client(host='my-host', username='default', password='password')
client.command('CREATE TEMPORARY TABLE temp (id UInt32) ENGINE = Memory')
# ... usar tabla temporal ...
client.close()
Cierra siempre los clientes al apagar el sistema. Ten en cuenta que
Limpieza adecuada
client.close() elimina el cliente y cierra las conexiones HTTP agrupadas solo cuando el cliente tiene su propio administrador de pools (por ejemplo, cuando se crea con opciones personalizadas de TLS/proxy). Para el pool compartido predeterminado, usa
client.close_connections() para limpiar proactivamente los sockets; de lo contrario, las conexiones se recuperan automáticamente por expiración por inactividad y al salir del proceso.
O bien, usa un administrador de contexto:
client = clickhouse_connect.get_client(host='my-host', username='default', password='password')
try:
result = client.query('SELECT 1')
finally:
client.close()
with clickhouse_connect.get_client(host='my-host', username='default', password='password') as client:
result = client.query('SELECT 1')
Varios clientes son adecuados para:
Cuándo usar varios clientes
- Servidores diferentes: un cliente por servidor o clúster de ClickHouse
- Credenciales diferentes: clientes separados para distintos usuarios o niveles de acceso
- Bases de datos diferentes: cuando necesite trabajar con varias bases de datos
- Sesiones aisladas: cuando necesite sesiones separadas para tablas temporales o ajustes específicos de la sesión
- Aislamiento por hilo: cuando los hilos necesiten sesiones independientes (como se muestra arriba)
Varios métodos del cliente usan uno o ambos argumentos comunes,
Argumentos comunes de los métodos
parameters y
settings. A continuación se describen estos argumentos de palabra clave.
Los métodos
Argumento
Argumento
parameters
query* y
command del cliente ClickHouse Connect aceptan un argumento opcional de palabra clave
parameters, que se utiliza para vincular expresiones de Python a una expresión de valor de ClickHouse. Hay dos tipos de vinculación disponibles.
ClickHouse admite la vinculación en el servidor para la mayoría de los valores de una consulta, donde el valor vinculado se envía por separado de la consulta como un parámetro de consulta HTTP. ClickHouse Connect añadirá los parámetros de consulta correspondientes si detecta una expresión de vinculación con el formato
Vinculación en el servidor
{<name>:<datatype>}. Para la vinculación en el servidor, el argumento
parameters debe ser un diccionario de Python.
- Vinculación en el servidor con un diccionario de Python, un valor DateTime y un valor de cadena
Esto genera la siguiente consulta en el servidor:
import datetime
my_date = datetime.datetime(2022, 10, 1, 15, 20, 5)
parameters = {'table': 'my_table', 'v1': my_date, 'v2': "a string with a single quote'"}
client.query('SELECT * FROM {table:Identifier} WHERE date >= {v1:DateTime} AND string ILIKE {v2:String}', parameters=parameters)
SELECT *
FROM my_table
WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05'
AND string ILIKE 'a string with a single quote\''
ClickHouse Connect también admite la vinculación de parámetros en el cliente, lo que permite una mayor flexibilidad al generar consultas SQL con plantillas. Para la vinculación en el cliente, el argumento
Vinculación en el cliente
parameters debe ser un diccionario o una secuencia. La vinculación en el cliente utiliza el formato de cadenas estilo “printf” de Python para la sustitución de parámetros.
Ten en cuenta que, a diferencia de la vinculación en el servidor, la vinculación en el cliente no funciona con identificadores de bases de datos, como nombres de bases de datos, tablas o columnas, ya que el formato de estilo Python no puede distinguir entre los distintos tipos de cadenas y estos deben formatearse de forma diferente (backticks o comillas dobles para identificadores de bases de datos, comillas simples para valores de datos).
- Ejemplo con un diccionario de Python, un valor DateTime y escape de cadenas
Esto genera la siguiente consulta en el servidor:
import datetime
my_date = datetime.datetime(2022, 10, 1, 15, 20, 5)
parameters = {'v1': my_date, 'v2': "a string with a single quote'"}
client.query('SELECT * FROM my_table WHERE date >= %(v1)s AND string ILIKE %(v2)s', parameters=parameters)
SELECT *
FROM my_table
WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05'
AND string ILIKE 'a string with a single quote\''
- Ejemplo con una secuencia de Python (Tuple), Float64 e IPv4Address
Esto genera la siguiente consulta en el servidor:
import ipaddress
parameters = (35200.44, ipaddress.IPv4Address(0x443d04fe))
client.query('SELECT * FROM some_table WHERE metric >= %s AND ip_address = %s', parameters=parameters)
SELECT *
FROM some_table
WHERE metric >= 35200.44
AND ip_address = '68.61.4.254''
Para vincular argumentos DateTime64 (tipos de ClickHouse con precisión de fracciones de segundo) se requiere uno de estos dos enfoques personalizados:
- Envuelva el valor
datetime.datetimede Python en la nueva clase DT64Param, por ejemplo:
query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)}' # Vinculación en el servidor con diccionario parameters={'p1': DT64Param(dt_value)} query = 'SELECT %s as string, toDateTime64(%s,6) as dateTime' # Vinculación en el cliente con lista parameters=['a string', DT64Param(datetime.now())]
- Si usa un diccionario de valores de parámetros, añada la cadena
_64al nombre del parámetro
query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)}, {a1:Array(DateTime(3))}' # Vinculación en el servidor con diccionario parameters={'p1_64': dt_value, 'a1_64': [dt_value1, dt_value2]}
- Si usa un diccionario de valores de parámetros, añada la cadena
Todos los métodos principales “insert” y “select” del cliente ClickHouse Connect aceptan un argumento de palabra clave opcional,
Argumento
Argumento
settings
settings, para pasar ajustes de usuario del servidor ClickHouse a la sentencia SQL incluida. El argumento
settings debe ser un diccionario. Cada elemento debe contener el nombre de un ajuste de ClickHouse y su valor asociado. Ten en cuenta que los valores se convertirán en cadenas al enviarse al servidor como parámetros de consulta.
Al igual que con los ajustes a nivel de cliente, ClickHouse Connect descartará cualquier ajuste que el servidor marque como readonly=1, con el correspondiente mensaje de log. Los ajustes que se aplican solo a consultas a través de la interfaz HTTP de ClickHouse siempre son válidos. Esos ajustes se describen en la API
get_client.
Ejemplo de uso de ajustes de ClickHouse:
settings = {'merge_tree_min_rows_for_concurrent_read': 65535,
'session_id': 'session_1234',
'use_skip_indexes': False}
client.query("SELECT event_type, sum(timeout) FROM event_errors WHERE event_time > '2022-08-01'", settings=settings)
Use el método
Método
Método
command del cliente
Client.command para enviar consultas SQL al servidor de ClickHouse que normalmente no devuelven datos o que devuelven un único valor primitivo o de tipo Array, en lugar de un conjunto de datos completo. Este método acepta los siguientes parámetros:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
|cmd
|str
|Obligatorio
|Una sentencia de ClickHouse SQL que devuelve un único valor o una única fila de valores.
|parameters
|dict or iterable
|None
|Consulte la descripción de los parámetros.
|data
|str or bytes
|None
|Datos opcionales para incluir con el comando como cuerpo de la solicitud POST.
|settings
|dict
|None
|Consulte la descripción del ajuste.
|use_database
|bool
|True
|Usa la base de datos del cliente (especificada al crear el cliente). False significa que el comando usará la base de datos predeterminada del servidor de ClickHouse para el usuario conectado.
|external_data
|ExternalData
|None
|Un objeto
ExternalData que contiene datos de archivo o binarios para usar con la consulta. Consulte Advanced Queries (External Data)
|transport_settings
|dict
|None
|Diccionario opcional de encabezados HTTP para incluir con esta solicitud. Cada par clave-valor se añade como un encabezado HTTP (p. ej.,
{'X-Custom-Header': 'value'}). Resulta útil para la autenticación del proxy, el tracing de solicitudes o para pasar encabezados requeridos por la infraestructura intermedia.
Ejemplos del comando
Sentencias DDL
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Crear una tabla
result = client.command("CREATE TABLE test_command (col_1 String, col_2 DateTime) ENGINE MergeTree ORDER BY tuple()")
print(result) # Devuelve QuerySummary con query_id
# Mostrar la definición de la tabla
result = client.command("SHOW CREATE TABLE test_command")
print(result)
# Salida:
# CREATE TABLE default.test_command
# (
# `col_1` String,
# `col_2` DateTime
# )
# ENGINE = MergeTree
# ORDER BY tuple()
# Eliminar tabla
client.command("DROP TABLE test_command")
Consultas sencillas que devuelven valores individuales
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Resultado de valor único
count = client.command("SELECT count() FROM system.tables")
print(count)
# Salida: 151
# Versión del servidor
version = client.command("SELECT version()")
print(version)
# Salida: "25.8.2.29"
Comandos con parámetros
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Usando parámetros del lado del cliente
table_name = "system"
result = client.command(
"SELECT count() FROM system.tables WHERE database = %(db)s",
parameters={"db": table_name}
)
# Usando parámetros del lado del servidor
result = client.command(
"SELECT count() FROM system.tables WHERE database = {db:String}",
parameters={"db": "system"}
)
Comandos con ajustes
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Ejecutar comando con configuraciones específicas
result = client.command(
"OPTIMIZE TABLE large_table FINAL",
settings={"optimize_throw_if_noop": 1}
)
El método
Método
Método
query del cliente
Client.query es la forma principal de recuperar un único conjunto de datos “por lote” del servidor de ClickHouse. Utiliza el formato nativo de ClickHouse sobre HTTP para transmitir grandes conjuntos de datos (hasta aproximadamente un millón de filas) de forma eficiente. Este método acepta los siguientes parámetros:
|Parameter
|Type
|Default
|Description
|query
|str
|Required
|La consulta
SELECT o
DESCRIBE de ClickHouse SQL.
|parameters
|dict or iterable
|None
|Consulte la descripción de los parámetros.
|settings
|dict
|None
|Consulte la descripción del ajuste.
|query_formats
|dict
|None
|Especificación de formato de tipos de datos para los valores del resultado. Consulte Uso avanzado (Formatos de lectura)
|column_formats
|dict
|None
|Formato de tipos de datos por columna. Consulte Uso avanzado (Formatos de lectura)
|encoding
|str
|None
|Codificación utilizada para convertir las columnas
String de ClickHouse en cadenas de Python. Python usa
UTF-8 de forma predeterminada si no se especifica.
|use_none
|bool
|True
|Use el tipo None de Python para los valores nulos de ClickHouse. Si es False, use un valor predeterminado del tipo de dato (como 0) para los valores nulos de ClickHouse. Nota: el valor predeterminado es False para NumPy/Pandas por motivos de rendimiento.
|column_oriented
|bool
|False
|Devuelve los resultados como una secuencia de columnas en lugar de una secuencia de filas. Es útil para transformar datos de Python a otros formatos de datos orientados a columnas.
|query_tz
|str
|None
|Un nombre de zona horaria de la base de datos
zoneinfo. Esta zona horaria se aplicará a todos los objetos datetime o Pandas Timestamp devueltos por la consulta.
|column_tzs
|dict
|None
|Un diccionario que asigna nombres de columna a nombres de zona horaria. Al igual que
query_tz, pero permite especificar distintas zonas horarias para diferentes columnas.
|use_extended_dtypes
|bool
|True
|Use tipos de datos extendidos de Pandas (como StringArray), además de pandas.NA y pandas.NaT para los valores
NULL de ClickHouse. Se aplica solo a los métodos
query_df y
query_df_stream.
|external_data
|ExternalData
|None
|Un objeto ExternalData que contiene datos de archivo o binarios para usar con la consulta. Consulte Consultas avanzadas (Datos externos)
|context
|QueryContext
|None
|Se puede usar un objeto QueryContext reutilizable para encapsular los argumentos anteriores del método. Consulte Consultas avanzadas (QueryContexts)
|transport_settings
|dict
|None
|Diccionario opcional de encabezados HTTP para incluir en esta solicitud. Cada par clave-valor se añade como un encabezado HTTP (p. ej.,
{'X-Custom-Header': 'value'}). Es útil para la autenticación de proxy, el tracing de solicitudes o el envío de encabezados requeridos por la infraestructura intermedia.
Ejemplos de consultas
Consulta básica
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Consulta SELECT sencilla
result = client.query("SELECT name, database FROM system.tables LIMIT 3")
# Accede a los resultados como filas
for row in result.result_rows:
print(row)
# Salida:
# ('CHARACTER_SETS', 'INFORMATION_SCHEMA')
# ('COLLATIONS', 'INFORMATION_SCHEMA')
# ('COLUMNS', 'INFORMATION_SCHEMA')
# Accede a los nombres y tipos de las columnas
print(result.column_names)
# Salida: ("name", "database")
print([col_type.name for col_type in result.column_types])
# Salida: ['String', 'String']
Acceder a los resultados de la consulta
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
result = client.query("SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3")
# Acceso por filas (predeterminado)
print(result.result_rows)
# Salida: [[0, "0"], [1, "1"], [2, "2"]]
# Acceso por columnas
print(result.result_columns)
# Salida: [[0, 1, 2], ["0", "1", "2"]]
# Resultados con nombres (lista de diccionarios)
for row_dict in result.named_results():
print(row_dict)
# Salida:
# {"number": 0, "str": "0"}
# {"number": 1, "str": "1"}
# {"number": 2, "str": "2"}
# Primera fila como diccionario
print(result.first_item)
# Salida: {"number": 0, "str": "0"}
# Primera fila como tupla
print(result.first_row)
# Salida: (0, "0")
Consulta con parámetros en el cliente
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Uso de parámetros de diccionario (estilo printf)
query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %(db)s AND name LIKE %(pattern)s"
parameters = {"db": "system", "pattern": "%query%"}
result = client.query(query, parameters=parameters)
# Uso de parámetros de tupla
query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %s LIMIT %s"
parameters = ("system", 5)
result = client.query(query, parameters=parameters)
Consulta con parámetros del servidor
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Vinculación del lado del servidor (más segura, mejor rendimiento para consultas SELECT)
query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = {db:String} AND name = {tbl:String}"
parameters = {"db": "system", "tbl": "query_log"}
result = client.query(query, parameters=parameters)
Consulta con ajustes
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Pasa los ajustes de ClickHouse con la consulta
result = client.query(
"SELECT sum(number) FROM numbers(1000000)",
settings={
"max_block_size": 100000,
"max_execution_time": 30
}
)
El método base
El objeto
El objeto
QueryResult
query devuelve un objeto
QueryResult con las siguientes propiedades públicas:
result_rows— Una matriz de los datos devueltos en forma de una secuencia de filas, donde cada elemento de fila es una secuencia de valores de columna.
result_columns— Una matriz de los datos devueltos en forma de una secuencia de columnas, donde cada elemento de columna es una secuencia de los valores de fila de esa columna
column_names— Una tupla de cadenas que representa los nombres de las columnas en el
result_set
column_types— Una tupla de instancias de ClickHouseType que representa el tipo de dato de ClickHouse de cada columna en
result_columns
query_id— El query_id de ClickHouse (útil para examinar la consulta en la tabla
system.query_log)
summary— Cualquier dato devuelto por el encabezado de respuesta HTTP
X-ClickHouse-Summary
first_item— Una propiedad práctica para recuperar la primera fila de la respuesta como un diccionario (las claves son nombres de columna)
first_row— Una propiedad práctica para devolver la primera fila del resultado
column_block_stream— Un generador de resultados de consultas en formato orientado a columnas. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo).
row_block_stream— Un generador de resultados de consultas en formato orientado a filas. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo).
rows_stream— Un generador de resultados de consultas que produce una sola fila por invocación. No se debe hacer referencia a esta propiedad directamente (véase más abajo).
summary— Como se describe en el método
command, un diccionario de información resumida devuelta por ClickHouse
*_stream devuelven un Context de Python que puede usarse como iterador para los datos devueltos. Solo se debe acceder a ellas indirectamente mediante los métodos
*_stream del cliente.
Los detalles completos del streaming de resultados de consultas (mediante objetos StreamContext) se describen en Consultas avanzadas (consultas en streaming).
ClickHouse Connect proporciona métodos de consulta específicos para trabajar con los formatos de datos NumPy, Pandas y Arrow. Para obtener información detallada sobre cómo usar estos métodos, incluidos ejemplos, streaming y gestión avanzada de tipos, consulte Consultas avanzadas (consultas de NumPy, Pandas y Arrow).
Consumo de resultados de consultas con NumPy, Pandas o Arrow
Para transmitir grandes conjuntos de resultados, ClickHouse Connect ofrece varios métodos de streaming. Consulta Consultas avanzadas (Streaming Queries) para obtener más información y ejemplos.
Métodos del cliente para consultas en streaming
Para el caso de uso habitual de insertar varios registros en ClickHouse, está el método
Método
Método
insert del cliente
Client.insert. Acepta los siguientes parámetros:
Este método devuelve un diccionario de “resumen de la consulta”, tal como se describe en el método “command”. Se generará una excepción si la inserción falla por cualquier motivo. Para métodos de inserción especializados que funcionan con Pandas DataFrames, tablas PyArrow y DataFrames respaldados por Arrow, consulte Inserciones avanzadas (Métodos de inserción especializados).
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
|table
|str
|Required
|La tabla de ClickHouse en la que se insertarán los datos. Se permite el nombre completo de la tabla (incluida la base de datos).
|data
|Sequence of Sequences
|Required
|La matriz de datos que se va a insertar: puede ser una Sequence de filas, cada una de ellas una secuencia de valores de columna, o una Sequence de columnas, cada una de ellas una secuencia de valores de fila.
|column_names
|Sequence of str, or str
|’*‘
|Una lista de
column_names para la matriz de datos. Si en su lugar se usa ’*’, ClickHouse Connect ejecutará una “consulta previa” para recuperar todos los nombres de columna de la tabla.
|database
|str
|”
|La base de datos de destino de la inserción. Si no se especifica, se asumirá la base de datos del cliente.
|column_types
|Sequence of ClickHouseType
|None
|Una lista de instancias de ClickHouseType. Si no se especifican ni
column_types ni
column_type_names, ClickHouse Connect ejecutará una “consulta previa” para recuperar todos los tipos de columna de la tabla.
|column_type_names
|Sequence of ClickHouse type names
|None
|Una lista de nombres de tipos de datos de ClickHouse. Si no se especifican ni
column_types ni
column_type_names, ClickHouse Connect ejecutará una “consulta previa” para recuperar todos los tipos de columna de la tabla.
|column_oriented
|bool
|False
|Si es True, se asume que el argumento
data es una Sequence de columnas (y no será necesario hacer ningún “pivot” para insertar los datos). En caso contrario,
data se interpreta como una Sequence de filas.
|settings
|dict
|None
|Consulte la descripción del ajuste.
|context
|InsertContext
|None
|Se puede usar un objeto InsertContext reutilizable para encapsular los argumentos del método anteriores. Consulte Inserciones avanzadas (InsertContexts)
|transport_settings
|dict
|None
|Diccionario opcional de headers HTTP que se incluirán con esta solicitud. Cada par clave-valor se añade como un header HTTP (por ejemplo,
{'X-Custom-Header': 'value'}). Es útil para la autenticación de proxy, el tracing de solicitudes o el envío de headers requeridos por infraestructura intermedia.
Una matriz de NumPy es una Sequence of Sequences válida y puede usarse como argumento
data para el método principal
insert, por lo que no se requiere un método especializado.
Los ejemplos a continuación suponen que existe una tabla
Ejemplos
users con el esquema
(id UInt32, name String, age UInt8).
Inserción básica por filas
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Datos orientados a filas: cada lista interna es una fila
data = [
[1, "Alice", 25],
[2, "Bob", 30],
[3, "Joe", 28],
]
client.insert("users", data, column_names=["id", "name", "age"])
Inserción orientada a columnas
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Datos orientados a columna: cada lista interna es una columna
data = [
[1, 2, 3], # columna id
["Alice", "Bob", "Joe"], # columna name
[25, 30, 28], # columna age
]
client.insert("users", data, column_names=["id", "name", "age"], column_oriented=True)
Inserción con tipos explícitos de columnas
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Útil cuando se quiere evitar una consulta DESCRIBE al servidor
data = [
[1, "Alice", 25],
[2, "Bob", 30],
[3, "Joe", 28],
]
client.insert(
"users",
data,
column_names=["id", "name", "age"],
column_type_names=["UInt32", "String", "UInt8"],
)
Insertar en una base de datos específica
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
data = [
[1, "Alice", 25],
[2, "Bob", 30],
]
# Insertar en una tabla en una base de datos específica
client.insert(
"users",
data,
column_names=["id", "name", "age"],
database="production",
)
Para insertar datos directamente desde archivos en tablas de ClickHouse, consulte Inserción avanzada (Inserciones desde archivos).
Inserciones desde archivos
Para casos de uso avanzados que requieran acceso directo a las interfaces HTTP de ClickHouse sin transformaciones de tipos, consulte Uso avanzado (Raw API).
API en bruto
Las siguientes clases y funciones también se consideran parte de la API “pública” de
Clases y funciones de utilidad
clickhouse-connect y, al igual que las clases y los métodos documentados anteriormente, son estables entre versiones menores. Los cambios incompatibles en estas clases y funciones solo se producirán en una versión menor (no en una de parche) y permanecerán disponibles como obsoletas durante al menos una versión menor.
Todas las excepciones personalizadas (incluidas las definidas en la especificación DB API 2.0) se definen en el módulo
Excepciones
clickhouse_connect.driver.exceptions. Las excepciones que detecte el driver utilizarán uno de estos tipos.
Las funciones y la clase DT64Param del módulo
Utilidades de ClickHouse SQL
clickhouse_connect.driver.binding pueden usarse para construir y escapar correctamente consultas en ClickHouse SQL. Del mismo modo, las funciones del módulo
clickhouse_connect.driver.parser pueden usarse para analizar nombres de tipos de datos de ClickHouse.
Para obtener información sobre el uso de ClickHouse Connect en aplicaciones multihilo, multiproceso y asíncronas/orientadas a eventos, consulte Uso avanzado (casos de uso multihilo, multiproceso y asíncronos/orientados a eventos).
Casos de uso multihilo, multiproceso y asíncronos/orientados a eventos
Para obtener información sobre cómo usar el wrapper de AsyncClient en entornos de asyncio, consulte Uso avanzado (wrapper de AsyncClient).
Wrapper de AsyncClient
Para obtener información sobre cómo gestionar los IDs de sesión de ClickHouse en aplicaciones multihilo o concurrentes, consulte Uso avanzado (Gestión de los IDs de sesión de ClickHouse).
Gestión de los IDs de sesión de ClickHouse
Para obtener información sobre cómo personalizar el pool de conexiones HTTP para aplicaciones grandes con varios hilos, consulte Uso avanzado (Personalización del pool de conexiones HTTP).