- La interfaz principal es el objeto
Clientdel paquete
clickhouse_connect.driver. Ese paquete principal también incluye varias clases auxiliares y funciones de utilidad para comunicarse con el servidor de ClickHouse, así como implementaciones de “context” para la gestión avanzada de consultas de inserción y selección.
- El paquete
clickhouse_connect.datatypesproporciona una implementación base y subclases para todos los tipos de datos no experimentales de ClickHouse. Su función principal es la serialización y deserialización de datos de ClickHouse al formato binario columnar “Native” de ClickHouse, utilizado para lograr el transporte más eficiente entre ClickHouse y las aplicaciones cliente.
- Las clases Cython/C del paquete
clickhouse_connect.cdriveroptimizan algunas de las serializaciones y deserializaciones más habituales para ofrecer un rendimiento significativamente superior al de Python puro.
- El paquete
clickhouse_connect.cc_sqlalchemyincluye un dialecto de SQLAlchemy construido sobre los paquetes
datatypesy
dbi. Esta implementación admite la funcionalidad Core de SQLAlchemy, incluidas consultas
SELECTcon
JOIN(
INNER,
LEFT OUTER,
FULL OUTER,
CROSS), cláusulas
WHERE,
ORDER BY,
LIMIT/
OFFSET, operaciones
DISTINCT, sentencias de eliminación ligera
DELETEcon condiciones
WHERE, reflexión de tablas y operaciones DDL básicas (
CREATE TABLE,
CREATE/
DROP DATABASE). Aunque no admite características avanzadas de ORM ni funcionalidades DDL avanzadas, ofrece capacidades de consulta sólidas, adecuadas para la mayoría de las cargas de trabajo analíticas sobre la base de datos orientada a OLAP de ClickHouse.
- El controlador principal y la implementación de ClickHouse Connect SQLAlchemy son el método preferido para conectar ClickHouse a Apache Superset. Utilice la conexión de base de datos
ClickHouse Connecto la cadena de conexión del dialecto SQLAlchemy
clickhousedb.
El controlador oficial de Python ClickHouse Connect utiliza el protocolo HTTP para comunicarse con el servidor de ClickHouse. Esto permite la compatibilidad con balanceadores de carga HTTP y funciona bien en entornos empresariales con cortafuegos y proxies, pero ofrece una compresión y un rendimiento ligeramente inferiores en comparación con el protocolo nativo basado en TCP, y no admite algunas funciones avanzadas, como la cancelación de consultas. En algunos casos de uso, puede convenir utilizar uno de los controladores de Python de la comunidad que usan el protocolo nativo basado en TCP.
Requisitos y compatibilidad
¹ClickHouse Connect se ha probado explícitamente en las plataformas indicadas. Además, se compilan ruedas binarias no probadas (con optimización en C) para todas las arquitecturas compatibles con el excelente proyecto
|Python
|Plataforma¹
|ClickHouse
|SQLAlchemy²
|Apache Superset
|Pandas
|Polars
|2.x, <3.9
|❌
|Linux (x86)
|✅
|<25.x³
|🟡
|<1.4.40
|❌
|<1.4
|❌
|≥1.5
|✅
|1.x
|✅
|3.9.x
|✅
|Linux (Aarch64)
|✅
|25.x³
|🟡
|≥1.4.40
|✅
|1.4.x
|✅
|2.x
|✅
|3.10.x
|✅
|macOS (x86)
|✅
|25.3.x (LTS)
|✅
|≥2.x
|✅
|1.5.x
|✅
|3.11.x
|✅
|macOS (ARM)
|✅
|25.6.x (estable)
|✅
|2.0.x
|✅
|3.12.x
|✅
|Windows
|✅
|25.7.x (estable)
|✅
|2.1.x
|✅
|3.13.x
|✅
|25.8.x (LTS)
|✅
|3.0.x
|✅
|25.9.x (estable)
|✅
cibuildwheel. Por último, como ClickHouse Connect también puede ejecutarse como Python puro, la instalación desde el código fuente debería funcionar en cualquier instalación reciente de Python.
²La compatibilidad con SQLAlchemy se limita a la funcionalidad de Core (consultas, DDL básico). Las funcionalidades de ORM no son compatibles. Consulta la documentación de SQLAlchemy Integration Support para obtener más información.
³Por lo general, ClickHouse Connect funciona bien con versiones fuera del rango de compatibilidad oficial.
Instale ClickHouse Connect desde PyPI con pip:
Instalación
pip install clickhouse-connect
ClickHouse Connect también puede instalarse desde el código fuente:
- haga
git clonedel repositorio de GitHub.
- (Opcional) ejecute
pip install cythonpara compilar y habilitar las optimizaciones de C/Cython
- cambie al directorio raíz del proyecto y ejecute
pip install .
Actualice a la versión más reciente de ClickHouse Connect antes de informar de cualquier problema. Los problemas deben notificarse en el proyecto de GitHub. Está previsto que las futuras versiones de ClickHouse Connect sean compatibles con las versiones de ClickHouse con soporte activo en el momento de cada lanzamiento. Las versiones del servidor de ClickHouse con soporte activo pueden consultarse aquí. Si no está seguro de qué versión del servidor de ClickHouse usar, lea esta explicación aquí. Nuestra matriz de pruebas de CI se ejecuta con las dos versiones LTS más recientes y las tres versiones estables más recientes. Sin embargo, debido al protocolo HTTP y a los mínimos cambios incompatibles entre versiones de ClickHouse, ClickHouse Connect por lo general funciona bien con versiones del servidor fuera del rango admitido oficialmente, aunque la compatibilidad con ciertos tipos de datos avanzados puede variar.
Política de soporte
Uso básico
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Obtén los detalles de conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
Se muestran dos ejemplos de conexión a ClickHouse:
Establecer una conexión
- Conexión a un servidor de ClickHouse en localhost.
- Conexión a un servicio de ClickHouse Cloud.
Usa una instancia cliente de ClickHouse Connect para conectarte a un servidor de ClickHouse en localhost:
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client(host='localhost', username='default', password='password')
Usa una instancia del cliente ClickHouse Connect para conectarte a un servicio de ClickHouse Cloud:
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client(host='HOSTNAME.clickhouse.cloud', port=8443, username='default', password='your password')
Para ejecutar un comando de ClickHouse SQL, utiliza el método
Interactúa con tu base de datos
command del cliente:
Para insertar datos en lote, use el método
client.command('CREATE TABLE new_table (key UInt32, value String, metric Float64) ENGINE MergeTree ORDER BY key')
insert del cliente con un array bidimensional de filas y valores:
Para consultar datos con ClickHouse SQL, use el método
row1 = [1000, 'String Value 1000', 5.233]
row2 = [2000, 'String Value 2000', -107.04]
data = [row1, row2]
client.insert('new_table', data, column_names=['key', 'value', 'metric'])
query del cliente:
result = client.query('SELECT max(key), avg(metric) FROM new_table')
print(result.result_rows)
# Salida: [(2000, -50.9035)]