​ Inserción de datos con ClickHouse Connect: uso avanzado

ClickHouse Connect ejecuta todas las inserciones dentro de un InsertContext . El InsertContext incluye todos los valores enviados como argumentos al método insert del cliente. Además, cuando se crea un InsertContext , ClickHouse Connect recupera los tipos de datos de las columnas de inserción necesarios para realizar inserciones eficientes en Native format. Al reutilizar el InsertContext para varias inserciones, se evita esta “consulta previa” y las inserciones se ejecutan de forma más rápida y eficiente.

Se puede obtener un InsertContext mediante el método create_insert_context del cliente. El método acepta los mismos argumentos que la función insert . Tenga en cuenta que, para reutilizarlo, solo debe modificarse la propiedad data de los InsertContext . Esto concuerda con su propósito: proporcionar un objeto reutilizable para inserciones repetidas de datos nuevos en la misma tabla.

test_data = [[ 1 , 'v1' , 'v2' ], [ 2 , 'v3' , 'v4' ]] ic = test_client.create_insert_context( table = 'test_table' , data = 'test_data' ) client.insert( context = ic) assert client.command( 'SELECT count() FROM test_table' ) == 2 new_data = [[ 3 , 'v5' , 'v6' ], [ 4 , 'v7' , 'v8' ]] ic.data = new_data client.insert( context = ic) qr = test_client.query( 'SELECT * FROM test_table ORDER BY key DESC' ) assert qr.row_count == 4 assert qr[ 0 ][ 0 ] == 4

InsertContext s incluyen un estado mutable que se actualiza durante el proceso de inserción, así que no es seguro usarlos desde varios hilos.

​ Formatos de escritura

Actualmente, los formatos de escritura solo están implementados para un número limitado de tipos. En la mayoría de los casos, ClickHouse Connect intentará determinar automáticamente el formato de escritura correcto para una columna verificando el tipo del primer valor de datos no nulo. Por ejemplo, si se inserta en una columna DateTime y el primer valor insertado en la columna es un entero de Python, ClickHouse Connect insertará directamente el valor entero, asumiendo que en realidad representa un segundo desde el epoch.

En la mayoría de los casos, no es necesario modificar el formato de escritura de un tipo de dato, pero los métodos asociados del paquete clickhouse_connect.datatypes.format pueden usarse para hacerlo a nivel global.

​ Opciones de formato de escritura

ClickHouse Type Tipo nativo de Python Formatos de escritura Comentarios Int[8-64], UInt[8-32] int - UInt64 int [U]Int[128,256] int BFloat16 float Float32 float Float64 float Decimal decimal.Decimal String string FixedString bytes string Si se inserta como cadena, los bytes adicionales se establecerán en cero Enum[8,16] string Date datetime.date int ClickHouse almacena las fechas como días desde el 01/01/1970. Se asumirá que los valores de tipo int corresponden a este valor de “fecha epoch” Date32 datetime.date int Igual que Date, pero para un rango más amplio de fechas DateTime datetime.datetime int ClickHouse almacena DateTime en segundos epoch. Se asumirá que los valores de tipo int corresponden a este valor de “segundo epoch” DateTime64 datetime.datetime int Python datetime.datetime está limitado a precisión de microsegundos. El valor int bruto de 64 bits está disponible Time datetime.timedelta int, string, time ClickHouse almacena DateTime en segundos epoch. Se asumirá que los valores de tipo int corresponden a este valor de “segundo epoch” Time64 datetime.timedelta int, string, time Python datetime.timedelta está limitado a precisión de microsegundos. El valor int bruto de 64 bits está disponible IPv4 ipaddress.IPv4Address string Las cadenas con el formato adecuado pueden insertarse como direcciones IPv4 IPv6 ipaddress.IPv6Address string Las cadenas con el formato adecuado pueden insertarse como direcciones IPv6 Tuple dict or tuple Map dict Nested Sequence[dict] UUID uuid.UUID string Las cadenas con el formato adecuado pueden insertarse como UUIDs de ClickHouse JSON/Object(‘json’) dict string Se pueden insertar tanto diccionarios como cadenas JSON en columnas JSON (ten en cuenta que Object('json') está obsoleto) Variant object En este momento, todas las variantes se insertan como Strings y el servidor de ClickHouse las analiza Dynamic object Advertencia — en este momento, cualquier inserción en una columna Dynamic se almacena como un String de ClickHouse

​ Métodos especializados de inserción

ClickHouse Connect proporciona métodos especializados de inserción para formatos de datos habituales:

insert_df — Inserta un DataFrame de Pandas. En lugar de un argumento data de Python de tipo Sequence of Sequences, el segundo parámetro de este método requiere un argumento df , que debe ser una instancia de DataFrame de Pandas. ClickHouse Connect procesa automáticamente el DataFrame como un origen de datos orientado a columnas, por lo que el parámetro column_oriented no es necesario ni está disponible.

— Inserta un DataFrame de Pandas. En lugar de un argumento de Python de tipo Sequence of Sequences, el segundo parámetro de este método requiere un argumento , que debe ser una instancia de DataFrame de Pandas. ClickHouse Connect procesa automáticamente el DataFrame como un origen de datos orientado a columnas, por lo que el parámetro no es necesario ni está disponible. insert_arrow — Inserta una tabla de PyArrow. ClickHouse Connect pasa la tabla Arrow sin modificar al servidor ClickHouse para su procesamiento, por lo que, además de table y arrow_table , solo están disponibles los argumentos database y settings .

— Inserta una tabla de PyArrow. ClickHouse Connect pasa la tabla Arrow sin modificar al servidor ClickHouse para su procesamiento, por lo que, además de y , solo están disponibles los argumentos y . insert_df_arrow — Inserta un DataFrame de Pandas respaldado por Arrow o un DataFrame de Polars. ClickHouse Connect determinará automáticamente si el DataFrame es de tipo Pandas o Polars. Si es Pandas, se realizará una validación para garantizar que el backend dtype de cada columna esté basado en Arrow, y se generará un error si alguna no lo está.

Una matriz de NumPy es una Sequence of Sequences válida y puede usarse como argumento data con el método principal insert , por lo que no se requiere un método especializado.

​ Inserción con DataFrame de Pandas

import clickhouse_connect import pandas as pd client = clickhouse_connect.get_client() df = pd.DataFrame({ "id" : [ 1 , 2 , 3 ], "name" : [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], "age" : [ 25 , 30 , 28 ], }) client.insert_df( "users" , df)

​ Inserción de tablas de PyArrow

import clickhouse_connect import pyarrow as pa client = clickhouse_connect.get_client() arrow_table = pa.table({ "id" : [ 1 , 2 , 3 ], "name" : [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], "age" : [ 25 , 30 , 28 ], }) client.insert_arrow( "users" , arrow_table)

​ Inserción de DataFrame respaldado por Arrow (pandas 2.x)

import clickhouse_connect import pandas as pd client = clickhouse_connect.get_client() # Convertir a dtypes respaldados por Arrow para mejor rendimiento df = pd.DataFrame({ "id" : [ 1 , 2 , 3 ], "name" : [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], "age" : [ 25 , 30 , 28 ], }).convert_dtypes( dtype_backend = "pyarrow" ) client.insert_df_arrow( "users" , df)

​ Zonas horarias

Al insertar objetos datetime.datetime de Python en columnas DateTime o DateTime64 de ClickHouse, ClickHouse Connect gestiona automáticamente la información de la zona horaria. Dado que ClickHouse almacena internamente todos los valores DateTime como marcas de tiempo Unix sin zona horaria (segundos o fracciones de segundo desde la época Unix), la conversión de zona horaria se realiza automáticamente en el cliente durante la inserción.

Si insertas un objeto datetime.datetime de Python con zona horaria, ClickHouse Connect llamará automáticamente a .timestamp() para convertirlo en una marca temporal Unix, lo que tiene en cuenta correctamente el desfase de la zona horaria. Esto significa que puedes insertar objetos datetime de cualquier zona horaria y se almacenarán correctamente como su marca temporal equivalente en UTC.

import clickhouse_connect from datetime import datetime import pytz client = clickhouse_connect.get_client() client.command( "CREATE TABLE events (event_time DateTime) ENGINE Memory" ) # Insertar objetos datetime con zona horaria denver_tz = pytz.timezone( 'America/Denver' ) tokyo_tz = pytz.timezone( 'Asia/Tokyo' ) data = [ [datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 , tzinfo = pytz. UTC )], [denver_tz.localize(datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 ))], [tokyo_tz.localize(datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 ))] ] client.insert( 'events' , data, column_names = [ 'event_time' ]) results = client.query( "SELECT * from events" ) print ( * results.result_rows, sep = "

" ) # Salida: # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 10, 30),) # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 16, 30),) # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 1, 30),)

En este ejemplo, los tres objetos datetime representan momentos distintos porque tienen zonas horarias diferentes. Cada uno se convertirá correctamente en su correspondiente Unix timestamp y se almacenará en ClickHouse.

localize() para añadir la información de zona horaria a un datetime sin zona horaria. Si pasas tzinfo= directamente al constructor de datetime, se usarán desplazamientos históricos incorrectos. En el caso de UTC, tzinfo=pytz.UTC funciona correctamente. Consulta la Al usar pytz, debes utilizar el métodopara añadir la información de zona horaria a un datetime sin zona horaria. Si pasasdirectamente al constructor de datetime, se usarán desplazamientos históricos incorrectos. En el caso de UTC,funciona correctamente. Consulta la documentación de pytz para obtener más información.

Si insertas un objeto datetime.datetime de Python sin zona horaria (es decir, sin tzinfo ), el método .timestamp() lo interpretará como si estuviera en la zona horaria local del sistema. Para evitar ambigüedades, se recomienda:

Usar siempre objetos datetime con zona horaria al insertar, o Asegurarte de que la zona horaria del sistema esté configurada en UTC, o Convertirlos manualmente a timestamps de epoch antes de insertarlos

import clickhouse_connect from datetime import datetime import pytz client = clickhouse_connect.get_client() # Recomendado: usar siempre datetimes con zona horaria utc_time = datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 , tzinfo = pytz. UTC ) client.insert( 'events' , [[utc_time]], column_names = [ 'event_time' ]) # Alternativa: convertir manualmente a timestamp de epoch naive_time = datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 ) epoch_timestamp = int (naive_time.replace( tzinfo = pytz. UTC ).timestamp()) client.insert( 'events' , [[epoch_timestamp]], column_names = [ 'event_time' ])

Las columnas de ClickHouse se pueden definir con metadatos de zona horaria (p. ej., DateTime('America/Denver') o DateTime64(3, 'Asia/Tokyo') ). Estos metadatos no afectan a cómo se almacenan los datos (siguen siendo timestamps UTC), pero determinan la zona horaria que se usa al consultar los datos de nuevo desde ClickHouse.

Al insertar en estas columnas, ClickHouse Connect convierte tu objeto datetime de Python en una marca temporal Unix (teniendo en cuenta su zona horaria, si la tiene). Cuando vuelvas a consultar los datos, ClickHouse Connect devolverá el datetime convertido a la zona horaria de la columna, independientemente de la zona horaria que hayas usado al insertar.

import clickhouse_connect from datetime import datetime import pytz client = clickhouse_connect.get_client() # Crear tabla con metadatos de zona horaria de Los Ángeles client.command( "CREATE TABLE events (event_time DateTime('America/Los_Angeles')) ENGINE Memory" ) # Insertar una hora de Nueva York (10:30 AM EDT, que equivale a 14:30 UTC) ny_tz = pytz.timezone( "America/New_York" ) data = ny_tz.localize(datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 )) client.insert( "events" , [[data]], column_names = [ "event_time" ]) # Al consultar los datos, la hora se convierte automáticamente a la zona horaria de Los Ángeles # 10:30 AM Nueva York (UTC-4) = 14:30 UTC = 7:30 AM Los Ángeles (UTC-7) results = client.query( "select * from events" ) print ( * results.result_rows, sep = "

" ) # Salida: # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 7, 30, tzinfo=<DstTzInfo 'America/Los_Angeles' PDT-1 day, 17:00:00 DST>),)

​ Inserciones desde archivos

El paquete clickhouse_connect.driver.tools incluye el método insert_file , que permite insertar datos directamente desde el sistema de archivos en una tabla de ClickHouse existente. El análisis se delega en el servidor de ClickHouse. insert_file acepta los siguientes parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción client Client Obligatorio El driver.Client que se usa para realizar la inserción table str Obligatorio La tabla de ClickHouse en la que se insertarán los datos. Se permite el nombre completo de la tabla (incluida la base de datos). file_path str Obligatorio La ruta nativa en el sistema de archivos del archivo de datos fmt str CSV, CSVWithNames El formato de entrada de ClickHouse del archivo. Se asume CSVWithNames si no se proporciona column_names column_names Sequence of str None Una lista de nombres de columna del archivo de datos. No es necesaria para los formatos que incluyen nombres de columna database str None La base de datos de la tabla. Se ignora si la tabla tiene un nombre completo. Si no se especifica, la inserción usará la base de datos del cliente settings dict None Consulte la descripción de settings. compression str None Un tipo de compresión de ClickHouse reconocido (zstd, lz4, gzip) que se usa para la cabecera HTTP Content-Encoding

Para archivos con datos incoherentes o valores de fecha/hora en un formato inusual, este método reconoce los settings aplicables a las importaciones de datos (como input_format_allow_errors_num y input_format_allow_errors_num ).