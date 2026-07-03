Inserción de datos con ClickHouse Connect: uso avanzado
ClickHouse Connect ejecuta todas las inserciones dentro de un
InsertContexts
InsertContext. El
InsertContext incluye todos los valores enviados como argumentos al método
insert del cliente. Además, cuando se crea un
InsertContext, ClickHouse Connect recupera los tipos de datos de las columnas de inserción necesarios para realizar inserciones eficientes en Native format. Al reutilizar el
InsertContext para varias inserciones, se evita esta “consulta previa” y las inserciones se ejecutan de forma más rápida y eficiente.
Se puede obtener un
InsertContext mediante el método
create_insert_context del cliente. El método acepta los mismos argumentos que la función
insert. Tenga en cuenta que, para reutilizarlo, solo debe modificarse la propiedad
data de los
InsertContext. Esto concuerda con su propósito: proporcionar un objeto reutilizable para inserciones repetidas de datos nuevos en la misma tabla.
test_data = [[1, 'v1', 'v2'], [2, 'v3', 'v4']]
ic = test_client.create_insert_context(table='test_table', data='test_data')
client.insert(context=ic)
assert client.command('SELECT count() FROM test_table') == 2
new_data = [[3, 'v5', 'v6'], [4, 'v7', 'v8']]
ic.data = new_data
client.insert(context=ic)
qr = test_client.query('SELECT * FROM test_table ORDER BY key DESC')
assert qr.row_count == 4
assert qr[0][0] == 4
InsertContexts incluyen un estado mutable que se actualiza durante el proceso de inserción, así que no es seguro usarlos desde varios hilos.
Actualmente, los formatos de escritura solo están implementados para un número limitado de tipos. En la mayoría de los casos, ClickHouse Connect intentará determinar automáticamente el formato de escritura correcto para una columna verificando el tipo del primer valor de datos no nulo. Por ejemplo, si se inserta en una columna
Formatos de escritura
DateTime y el primer valor insertado en la columna es un entero de Python, ClickHouse Connect insertará directamente el valor entero, asumiendo que en realidad representa un segundo desde el epoch.
En la mayoría de los casos, no es necesario modificar el formato de escritura de un tipo de dato, pero los métodos asociados del paquete
clickhouse_connect.datatypes.format pueden usarse para hacerlo a nivel global.
Opciones de formato de escritura
|ClickHouse Type
|Tipo nativo de Python
|Formatos de escritura
|Comentarios
|Int[8-64], UInt[8-32]
|int
|-
|UInt64
|int
|[U]Int[128,256]
|int
|BFloat16
|float
|Float32
|float
|Float64
|float
|Decimal
|decimal.Decimal
|String
|string
|FixedString
|bytes
|string
|Si se inserta como cadena, los bytes adicionales se establecerán en cero
|Enum[8,16]
|string
|Date
|datetime.date
|int
|ClickHouse almacena las fechas como días desde el 01/01/1970. Se asumirá que los valores de tipo int corresponden a este valor de “fecha epoch”
|Date32
|datetime.date
|int
|Igual que Date, pero para un rango más amplio de fechas
|DateTime
|datetime.datetime
|int
|ClickHouse almacena DateTime en segundos epoch. Se asumirá que los valores de tipo int corresponden a este valor de “segundo epoch”
|DateTime64
|datetime.datetime
|int
|Python datetime.datetime está limitado a precisión de microsegundos. El valor int bruto de 64 bits está disponible
|Time
|datetime.timedelta
|int, string, time
|ClickHouse almacena DateTime en segundos epoch. Se asumirá que los valores de tipo int corresponden a este valor de “segundo epoch”
|Time64
|datetime.timedelta
|int, string, time
|Python datetime.timedelta está limitado a precisión de microsegundos. El valor int bruto de 64 bits está disponible
|IPv4
ipaddress.IPv4Address
|string
|Las cadenas con el formato adecuado pueden insertarse como direcciones IPv4
|IPv6
ipaddress.IPv6Address
|string
|Las cadenas con el formato adecuado pueden insertarse como direcciones IPv6
|Tuple
|dict or tuple
|Map
|dict
|Nested
|Sequence[dict]
|UUID
|uuid.UUID
|string
|Las cadenas con el formato adecuado pueden insertarse como UUIDs de ClickHouse
|JSON/Object(‘json’)
|dict
|string
|Se pueden insertar tanto diccionarios como cadenas JSON en columnas JSON (ten en cuenta que
Object('json') está obsoleto)
|Variant
|object
|En este momento, todas las variantes se insertan como Strings y el servidor de ClickHouse las analiza
|Dynamic
|object
|Advertencia — en este momento, cualquier inserción en una columna Dynamic se almacena como un String de ClickHouse
ClickHouse Connect proporciona métodos especializados de inserción para formatos de datos habituales:
Métodos especializados de inserción
insert_df— Inserta un DataFrame de Pandas. En lugar de un argumento
datade Python de tipo Sequence of Sequences, el segundo parámetro de este método requiere un argumento
df, que debe ser una instancia de DataFrame de Pandas. ClickHouse Connect procesa automáticamente el DataFrame como un origen de datos orientado a columnas, por lo que el parámetro
column_orientedno es necesario ni está disponible.
insert_arrow— Inserta una tabla de PyArrow. ClickHouse Connect pasa la tabla Arrow sin modificar al servidor ClickHouse para su procesamiento, por lo que, además de
tabley
arrow_table, solo están disponibles los argumentos
databasey
settings.
insert_df_arrow— Inserta un DataFrame de Pandas respaldado por Arrow o un DataFrame de Polars. ClickHouse Connect determinará automáticamente si el DataFrame es de tipo Pandas o Polars. Si es Pandas, se realizará una validación para garantizar que el backend
dtypede cada columna esté basado en Arrow, y se generará un error si alguna no lo está.
Una matriz de NumPy es una Sequence of Sequences válida y puede usarse como argumento
data con el método principal
insert, por lo que no se requiere un método especializado.
Inserción con DataFrame de Pandas
import clickhouse_connect
import pandas as pd
client = clickhouse_connect.get_client()
df = pd.DataFrame({
"id": [1, 2, 3],
"name": ["Alice", "Bob", "Joe"],
"age": [25, 30, 28],
})
client.insert_df("users", df)
Inserción de tablas de PyArrow
import clickhouse_connect
import pyarrow as pa
client = clickhouse_connect.get_client()
arrow_table = pa.table({
"id": [1, 2, 3],
"name": ["Alice", "Bob", "Joe"],
"age": [25, 30, 28],
})
client.insert_arrow("users", arrow_table)
Inserción de DataFrame respaldado por Arrow (pandas 2.x)
import clickhouse_connect
import pandas as pd
client = clickhouse_connect.get_client()
# Convertir a dtypes respaldados por Arrow para mejor rendimiento
df = pd.DataFrame({
"id": [1, 2, 3],
"name": ["Alice", "Bob", "Joe"],
"age": [25, 30, 28],
}).convert_dtypes(dtype_backend="pyarrow")
client.insert_df_arrow("users", df)
Al insertar objetos
Zonas horarias
datetime.datetime de Python en columnas
DateTime o
DateTime64 de ClickHouse, ClickHouse Connect gestiona automáticamente la información de la zona horaria. Dado que ClickHouse almacena internamente todos los valores
DateTime como marcas de tiempo Unix sin zona horaria (segundos o fracciones de segundo desde la época Unix), la conversión de zona horaria se realiza automáticamente en el cliente durante la inserción.
Si insertas un objeto
Objetos
Objetos
datetime con zona horaria
datetime.datetime de Python con zona horaria, ClickHouse Connect llamará automáticamente a
.timestamp() para convertirlo en una marca temporal Unix, lo que tiene en cuenta correctamente el desfase de la zona horaria. Esto significa que puedes insertar objetos
datetime de cualquier zona horaria y se almacenarán correctamente como su marca temporal equivalente en UTC.
En este ejemplo, los tres objetos datetime representan momentos distintos porque tienen zonas horarias diferentes. Cada uno se convertirá correctamente en su correspondiente Unix timestamp y se almacenará en ClickHouse.
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
import pytz
client = clickhouse_connect.get_client()
client.command("CREATE TABLE events (event_time DateTime) ENGINE Memory")
# Insertar objetos datetime con zona horaria
denver_tz = pytz.timezone('America/Denver')
tokyo_tz = pytz.timezone('Asia/Tokyo')
data = [
[datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0, tzinfo=pytz.UTC)],
[denver_tz.localize(datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0))],
[tokyo_tz.localize(datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0))]
]
client.insert('events', data, column_names=['event_time'])
results = client.query("SELECT * from events")
print(*results.result_rows, sep="\n")
# Salida:
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 10, 30),)
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 16, 30),)
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 1, 30),)
Al usar pytz, debes utilizar el método
localize() para añadir la información de zona horaria a un datetime sin zona horaria. Si pasas
tzinfo= directamente al constructor de datetime, se usarán desplazamientos históricos incorrectos. En el caso de UTC,
tzinfo=pytz.UTC funciona correctamente. Consulta la documentación de pytz para obtener más información.
Si insertas un objeto
Objetos datetime sin zona horaria
datetime.datetime de Python sin zona horaria (es decir, sin
tzinfo), el método
.timestamp() lo interpretará como si estuviera en la zona horaria local del sistema. Para evitar ambigüedades, se recomienda:
- Usar siempre objetos datetime con zona horaria al insertar, o
- Asegurarte de que la zona horaria del sistema esté configurada en UTC, o
- Convertirlos manualmente a timestamps de epoch antes de insertarlos
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
import pytz
client = clickhouse_connect.get_client()
# Recomendado: usar siempre datetimes con zona horaria
utc_time = datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0, tzinfo=pytz.UTC)
client.insert('events', [[utc_time]], column_names=['event_time'])
# Alternativa: convertir manualmente a timestamp de epoch
naive_time = datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0)
epoch_timestamp = int(naive_time.replace(tzinfo=pytz.UTC).timestamp())
client.insert('events', [[epoch_timestamp]], column_names=['event_time'])
Las columnas de ClickHouse se pueden definir con metadatos de zona horaria (p. ej.,
Columnas DateTime con metadatos de zona horaria
DateTime('America/Denver') o
DateTime64(3, 'Asia/Tokyo')). Estos metadatos no afectan a cómo se almacenan los datos (siguen siendo timestamps UTC), pero determinan la zona horaria que se usa al consultar los datos de nuevo desde ClickHouse.
Al insertar en estas columnas, ClickHouse Connect convierte tu objeto datetime de Python en una marca temporal Unix (teniendo en cuenta su zona horaria, si la tiene). Cuando vuelvas a consultar los datos, ClickHouse Connect devolverá el datetime convertido a la zona horaria de la columna, independientemente de la zona horaria que hayas usado al insertar.
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
import pytz
client = clickhouse_connect.get_client()
# Crear tabla con metadatos de zona horaria de Los Ángeles
client.command("CREATE TABLE events (event_time DateTime('America/Los_Angeles')) ENGINE Memory")
# Insertar una hora de Nueva York (10:30 AM EDT, que equivale a 14:30 UTC)
ny_tz = pytz.timezone("America/New_York")
data = ny_tz.localize(datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0))
client.insert("events", [[data]], column_names=["event_time"])
# Al consultar los datos, la hora se convierte automáticamente a la zona horaria de Los Ángeles
# 10:30 AM Nueva York (UTC-4) = 14:30 UTC = 7:30 AM Los Ángeles (UTC-7)
results = client.query("select * from events")
print(*results.result_rows, sep="\n")
# Salida:
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 7, 30, tzinfo=<DstTzInfo 'America/Los_Angeles' PDT-1 day, 17:00:00 DST>),)
El paquete
Inserciones desde archivos
clickhouse_connect.driver.tools incluye el método
insert_file, que permite insertar datos directamente desde el sistema de archivos en una tabla de ClickHouse existente. El análisis se delega en el servidor de ClickHouse.
insert_file acepta los siguientes parámetros:
Para archivos con datos incoherentes o valores de fecha/hora en un formato inusual, este método reconoce los settings aplicables a las importaciones de datos (como
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
|client
|Client
|Obligatorio
|El
driver.Client que se usa para realizar la inserción
|table
|str
|Obligatorio
|La tabla de ClickHouse en la que se insertarán los datos. Se permite el nombre completo de la tabla (incluida la base de datos).
|file_path
|str
|Obligatorio
|La ruta nativa en el sistema de archivos del archivo de datos
|fmt
|str
|CSV, CSVWithNames
|El formato de entrada de ClickHouse del archivo. Se asume CSVWithNames si no se proporciona
column_names
|column_names
|Sequence of str
|None
|Una lista de nombres de columna del archivo de datos. No es necesaria para los formatos que incluyen nombres de columna
|database
|str
|None
|La base de datos de la tabla. Se ignora si la tabla tiene un nombre completo. Si no se especifica, la inserción usará la base de datos del cliente
|settings
|dict
|None
|Consulte la descripción de settings.
|compression
|str
|None
|Un tipo de compresión de ClickHouse reconocido (zstd, lz4, gzip) que se usa para la cabecera HTTP
Content-Encoding
input_format_allow_errors_num y
input_format_allow_errors_num).
import clickhouse_connect
from clickhouse_connect.driver.tools import insert_file
client = clickhouse_connect.get_client()
insert_file(client, 'example_table', 'my_data.csv',
settings={'input_format_allow_errors_ratio': .2,
'input_format_allow_errors_num': 5})