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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

zookeeper

يحتوي هذا القسم على إعدادات تتيح لـ ClickHouse التفاعل مع عنقود ZooKeeper. يستخدم ClickHouse خدمة ZooKeeper لتخزين البيانات الوصفية الخاصة بالنسخ المتماثلة عند استخدام الجداول المكررة. وإذا لم تكن الجداول المكررة مستخدمة، فيمكن حذف هذا القسم من المعلمات. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: يوجد أيضًا الإعداد zookeeper_load_balancing (optional) الذي يتيح لك اختيار خوارزمية تحديد عقدة ZooKeeper: مثال على الإعداد
راجع أيضًا

zookeeper_log

إعدادات جدول النظام zookeeper_log. يمكن ضبط الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦