تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يحدّد هذا الإعداد مسار ذاكرة التخزين المؤقت للأقراص المخصّصة المخزّنة مؤقتًا (التي أُنشئت عبر SQL). تكون لـ custom_cached_disks_base_directory أولوية أعلى للأقراص المخصّصة مقارنةً بـ filesystem_caches_path (الموجود في filesystem_caches_path.xml )، والذي يُستخدم إذا لم يكن الأول موجودًا. يجب أن يقع مسار إعداد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات داخل ذلك الدليل، وإلا فسيُرفَع استثناء يمنع إنشاء القرص.

لن يؤثر ذلك في الأقراص التي أُنشئت على إصدار أقدم ثم جرت ترقية الخادم بعدها. في هذه الحالة، لن يُرفَع استثناء، للسماح للخادم ببدء التشغيل بنجاح.

مثال:

< custom_cached_disks_base_directory > /var/lib/clickhouse/caches/ </ custom_cached_disks_base_directory >

قائمة البادئات المستخدمة في الإعدادات المخصصة . يجب فصل البادئات المتعددة بفواصل.

مثال

< custom_settings_prefixes > SQL_ </ custom_settings_prefixes >

انظر أيضًا