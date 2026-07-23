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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

custom_cached_disks_base_directory

يحدّد هذا الإعداد مسار ذاكرة التخزين المؤقت للأقراص المخصّصة المخزّنة مؤقتًا (التي أُنشئت عبر SQL). تكون لـ custom_cached_disks_base_directory أولوية أعلى للأقراص المخصّصة مقارنةً بـ filesystem_caches_path (الموجود في filesystem_caches_path.xml)، والذي يُستخدم إذا لم يكن الأول موجودًا. يجب أن يقع مسار إعداد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات داخل ذلك الدليل، وإلا فسيُرفَع استثناء يمنع إنشاء القرص.
لن يؤثر ذلك في الأقراص التي أُنشئت على إصدار أقدم ثم جرت ترقية الخادم بعدها. في هذه الحالة، لن يُرفَع استثناء، للسماح للخادم ببدء التشغيل بنجاح.
مثال:

custom_settings_prefixes

قائمة البادئات المستخدمة في الإعدادات المخصصة. يجب فصل البادئات المتعددة بفواصل. مثال
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦