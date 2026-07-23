يحدّد هذا الإعداد مسار ذاكرة التخزين المؤقت للأقراص المخصّصة المخزّنة مؤقتًا (التي أُنشئت عبر SQL). تكون لـ
custom_cached_disks_base_directory
custom_cached_disks_base_directory أولوية أعلى للأقراص المخصّصة مقارنةً بـ
filesystem_caches_path (الموجود في
filesystem_caches_path.xml)،
والذي يُستخدم إذا لم يكن الأول موجودًا.
يجب أن يقع مسار إعداد ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات داخل ذلك الدليل،
وإلا فسيُرفَع استثناء يمنع إنشاء القرص.
مثال:
لن يؤثر ذلك في الأقراص التي أُنشئت على إصدار أقدم ثم جرت ترقية الخادم بعدها. في هذه الحالة، لن يُرفَع استثناء، للسماح للخادم ببدء التشغيل بنجاح.
<custom_cached_disks_base_directory>/var/lib/clickhouse/caches/</custom_cached_disks_base_directory>
قائمة البادئات المستخدمة في الإعدادات المخصصة. يجب فصل البادئات المتعددة بفواصل. مثال
custom_settings_prefixes
انظر أيضًا
<custom_settings_prefixes>SQL_</custom_settings_prefixes>