تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة ClickHouse server، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

cluster . إعدادات العناقيد التي يستخدمها محرك الجدول Distributed ودالة الجدول

مثال

< remote_servers incl = "clickhouse_remote_servers" />

incl ، راجع قسم “ بالنسبة إلى قيمة السمة، راجع قسم “ ملفات التهيئة ”.

راجع أيضًا

قائمة بالمضيفات المسموح باستخدامها في محرّكات التخزين ودوال الجداول المرتبطة بـ URL.

عند إضافة مضيف باستخدام وسم XML ‏ \<host\> :

يجب تحديده تمامًا كما يظهر في URL، لأن الاسم يُتحقق منه قبل DNS resolution. على سبيل المثال: <host>clickhouse.com</host>

إذا كان المنفذ محددًا صراحةً في URL، فسيُتحقق من host:port كوحدة واحدة. على سبيل المثال: <host>clickhouse.com:80</host>

إذا كان المضيف محددًا من دون منفذ، فسيُسمح بأي منفذ لذلك المضيف. على سبيل المثال: إذا كان <host>clickhouse.com</host> محددًا، فسيُسمح بـ clickhouse.com:20 ‏(FTP) و clickhouse.com:80 ‏(HTTP) و clickhouse.com:443 ‏(HTTPS) وما إلى ذلك.

محددًا، فسيُسمح بـ ‏(FTP) و ‏(HTTP) و ‏(HTTPS) وما إلى ذلك. إذا كان المضيف محددًا على هيئة عنوان IP، فسيُتحقق منه كما هو محدد في URL. على سبيل المثال: [2a02:6b8:a::a] .

. إذا كانت هناك عمليات إعادة توجيه وكان دعم إعادة التوجيه مفعّلًا، فسيُتحقق من كل عملية إعادة توجيه (حقل location).

على سبيل المثال: