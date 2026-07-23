إعدادات العناقيد التي يستخدمها محرك الجدول Distributed ودالة الجدول
remote_servers
cluster.
مثال
بالنسبة إلى قيمة السمة
<remote_servers incl="clickhouse_remote_servers" />
incl، راجع قسم “ملفات التهيئة”.
راجع أيضًا
قائمة بالمضيفات المسموح باستخدامها في محرّكات التخزين ودوال الجداول المرتبطة بـ URL. عند إضافة مضيف باستخدام وسم XML
remote_url_allow_hosts
\<host\>:
- يجب تحديده تمامًا كما يظهر في URL، لأن الاسم يُتحقق منه قبل DNS resolution. على سبيل المثال:
<host>clickhouse.com</host>
- إذا كان المنفذ محددًا صراحةً في URL، فسيُتحقق من host:port كوحدة واحدة. على سبيل المثال:
<host>clickhouse.com:80</host>
- إذا كان المضيف محددًا من دون منفذ، فسيُسمح بأي منفذ لذلك المضيف. على سبيل المثال: إذا كان
<host>clickhouse.com</host>محددًا، فسيُسمح بـ
clickhouse.com:20(FTP) و
clickhouse.com:80(HTTP) و
clickhouse.com:443(HTTPS) وما إلى ذلك.
- إذا كان المضيف محددًا على هيئة عنوان IP، فسيُتحقق منه كما هو محدد في URL. على سبيل المثال:
[2a02:6b8:a::a].
- إذا كانت هناك عمليات إعادة توجيه وكان دعم إعادة التوجيه مفعّلًا، فسيُتحقق من كل عملية إعادة توجيه (حقل location).
<remote_url_allow_hosts>
<host>clickhouse.com</host>
</remote_url_allow_hosts>