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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة ClickHouse server، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

remote_servers

إعدادات العناقيد التي يستخدمها محرك الجدول Distributed ودالة الجدول cluster. مثال
بالنسبة إلى قيمة السمة incl، راجع قسم “ملفات التهيئة”. راجع أيضًا

remote_url_allow_hosts

قائمة بالمضيفات المسموح باستخدامها في محرّكات التخزين ودوال الجداول المرتبطة بـ URL. عند إضافة مضيف باستخدام وسم XML ‏\<host\>:
  • يجب تحديده تمامًا كما يظهر في URL، لأن الاسم يُتحقق منه قبل DNS resolution. على سبيل المثال: <host>clickhouse.com</host>
  • إذا كان المنفذ محددًا صراحةً في URL، فسيُتحقق من host:port كوحدة واحدة. على سبيل المثال: <host>clickhouse.com:80</host>
  • إذا كان المضيف محددًا من دون منفذ، فسيُسمح بأي منفذ لذلك المضيف. على سبيل المثال: إذا كان <host>clickhouse.com</host> محددًا، فسيُسمح بـ clickhouse.com:20 ‏(FTP) وclickhouse.com:80 ‏(HTTP) وclickhouse.com:443 ‏(HTTPS) وما إلى ذلك.
  • إذا كان المضيف محددًا على هيئة عنوان IP، فسيُتحقق منه كما هو محدد في URL. على سبيل المثال: [2a02:6b8:a::a].
  • إذا كانت هناك عمليات إعادة توجيه وكان دعم إعادة التوجيه مفعّلًا، فسيُتحقق من كل عملية إعادة توجيه (حقل location).
على سبيل المثال:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦