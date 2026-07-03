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لا تسري هذه الصفحة على ClickHouse Cloud. ويُنفَّذ الإجراء الموضَّح هنا تلقائيًا في خدمات ClickHouse Cloud.
يجب تحديد ssl.keyStore.location وssl.keyStore.password وssl.trustStore.location وssl.trustStore.password للاتصال مع ClickHouse client عبر SSL. هذه الخيارات متاحة ابتداءً من الإصدار 3.5.2 من ZooKeeper. يمكنك إضافة zookeeper.crt إلى الشهادات الموثوق بها.
سيكون قسم Client في config.xml على النحو التالي:
أضِف Zookeeper إلى تهيئة ClickHouse مع بعض إعدادات العنقود ووحدات الماكرو:
شغّل clickhouse-server. في السجلات، من المفترض أن ترى:
تدل البادئة secure:// على أن الاتصال مؤمَّن باستخدام SSL. للتأكد من أن حركة المرور مشفّرة، شغّل tcpdump على المنفذ المؤمَّن:
وأجرِ استعلامًا في clickhouse-client:
في حالة اتصال غير مُشفَّر، سترى في مخرجات tcpdump شيئًا مثل هذا:
عند استخدام اتصال مشفّر، يجب ألّا ترى هذا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦