يجب تحديد
لا تسري هذه الصفحة على ClickHouse Cloud. ويُنفَّذ الإجراء الموضَّح هنا تلقائيًا في خدمات ClickHouse Cloud.
ssl.keyStore.location و
ssl.keyStore.password و
ssl.trustStore.location و
ssl.trustStore.password للاتصال مع ClickHouse client عبر SSL. هذه الخيارات متاحة ابتداءً من الإصدار 3.5.2 من ZooKeeper.
يمكنك إضافة
zookeeper.crt إلى الشهادات الموثوق بها.
سيكون قسم Client في
sudo cp zookeeper.crt /usr/local/share/ca-certificates/zookeeper.crt
sudo update-ca-certificates
config.xml على النحو التالي:
أضِف Zookeeper إلى تهيئة ClickHouse مع بعض إعدادات العنقود ووحدات الماكرو:
<client>
<certificateFile>/etc/clickhouse-server/client.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/client.key</privateKeyFile>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
شغّل
<clickhouse>
<zookeeper>
<node>
<host>localhost</host>
<port>2281</port>
<secure>1</secure>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
clickhouse-server. في السجلات، من المفترض أن ترى:
تدل البادئة
<Trace> ZooKeeper: initialized, hosts: secure://localhost:2281
secure:// على أن الاتصال مؤمَّن باستخدام SSL.
للتأكد من أن حركة المرور مشفّرة، شغّل
tcpdump على المنفذ المؤمَّن:
وأجرِ استعلامًا في
tcpdump -i any dst port 2281 -nnXS
clickhouse-client:
في حالة اتصال غير مُشفَّر، سترى في مخرجات
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/';
tcpdump شيئًا مثل هذا:
عند استخدام اتصال مشفّر، يجب ألّا ترى هذا.
..../zookeeper/quota.