إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة التي تم إنشاؤها interserver_http_*.

تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

interserver_http_credentials نفسها في جميع النسخ المتماثلة ضمن العنقود. اسم مستخدم وكلمة مرور يُستخدمان للاتصال بخوادم أخرى أثناء النسخ المتماثل . بالإضافة إلى ذلك، يصادق الخادم النسخ المتماثلة الأخرى باستخدام بيانات الاعتماد هذه. لذلك يجب أن تكوننفسها في جميع النسخ المتماثلة ضمن العنقود.

بشكل افتراضي، إذا تم حذف قسم interserver_http_credentials ، فلن تُستخدم المصادقة أثناء النسخ المتماثل.

، فلن تُستخدم المصادقة أثناء النسخ المتماثل. لا تتعلق إعدادات interserver_http_credentials بملفات تهيئة بيانات اعتماد عميل ClickHouse.

بملفات تهيئة بيانات اعتماد عميل ClickHouse. بيانات الاعتماد هذه مشتركة للنسخ المتماثل عبر HTTP و HTTPS .

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

user — اسم المستخدم.

— اسم المستخدم. password — كلمة المرور.

— كلمة المرور. allow_empty — إذا كانت true ، فيُسمح للنسخ المتماثلة الأخرى بالاتصال دون مصادقة حتى إذا كانت بيانات الاعتماد مُعيّنة. وإذا كانت false ، فستُرفض الاتصالات غير الموثَّقة. القيمة الافتراضية: false .

— إذا كانت ، فيُسمح للنسخ المتماثلة الأخرى بالاتصال دون مصادقة حتى إذا كانت بيانات الاعتماد مُعيّنة. وإذا كانت ، فستُرفض الاتصالات غير الموثَّقة. القيمة الافتراضية: . old — يحتوي على user و password القديمين المستخدَمين أثناء تدوير بيانات الاعتماد. يمكن تحديد عدة أقسام old .

تدوير بيانات الاعتماد

يدعم ClickHouse التدوير الديناميكي لبيانات اعتماد interserver من دون إيقاف جميع النسخ المتماثلة في الوقت نفسه لتحديث تهيئتها. ويمكن تغيير بيانات الاعتماد على عدة مراحل.

لتمكين المصادقة، عيّن interserver_http_credentials.allow_empty إلى true وأضف بيانات الاعتماد. يتيح ذلك الاتصالات مع المصادقة ومن دونها.

< interserver_http_credentials > < user > admin </ user > < password > 111 </ password > < allow_empty > true </ allow_empty > </ interserver_http_credentials >

بعد تهيئة جميع النسخ المتماثلة، اضبط allow_empty على false أو أزل هذا الإعداد. فهذا يجعل المصادقة باستخدام بيانات الاعتماد الجديدة إلزامية.

لتغيير بيانات الاعتماد الحالية، انقل اسم المستخدم وكلمة المرور إلى قسم interserver_http_credentials.old وحدّث user و password بالقيم الجديدة. عند هذه النقطة، يستخدم الخادم بيانات الاعتماد الجديدة للاتصال بالنسخ المتماثلة الأخرى ويقبل الاتصالات باستخدام بيانات الاعتماد الجديدة أو القديمة.

< interserver_http_credentials > < user > admin </ user > < password > 222 </ password > < old > < user > admin </ user > < password > 111 </ password > </ old > < old > < user > temp </ user > < password > 000 </ password > </ old > </ interserver_http_credentials >

بعد تطبيق بيانات اعتماد جديدة على جميع النسخ المتماثلة، يمكن إزالة بيانات الاعتماد القديمة.

اسم المضيف الذي يمكن للخوادم الأخرى استخدامه للوصول إلى هذا الخادم.

إذا لم يتم تحديده، فسيُعرَّف بالطريقة نفسها التي يعرّفها الأمر <hostname -f> .

مفيد لتجنّب الارتباط بواجهة شبكة معيّنة.

مثال

< interserver_http_host > example.clickhouse.com </ interserver_http_host >

المنفذ المخصّص لتبادل البيانات بين خوادم ClickHouse.

مثال