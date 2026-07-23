تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يفعّل الدعم التجريبي لمشغّلات الدوال القابلة للتنفيذ المعرّفة من المستخدم، والمُعلنة عبر user_defined_executable_function_drivers_config . ويحوّل المشغّل مقتطف شيفرة يوفّره المستخدم في CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' إلى UDF قابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها.

تفعيل الدعم التجريبي لـ WebAssembly UDF