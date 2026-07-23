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تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

allow_experimental_executable_udf_drivers

يفعّل الدعم التجريبي لمشغّلات الدوال القابلة للتنفيذ المعرّفة من المستخدم، والمُعلنة عبر user_defined_executable_function_drivers_config. ويحوّل المشغّل مقتطف شيفرة يوفّره المستخدم في CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' إلى UDF قابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها.

allow_experimental_webassembly_udf

تفعيل الدعم التجريبي لـ WebAssembly UDF

allow_experimental_webterminal

الاسم السابق (التجريبي) لـ enable_webterminal. ولا يزال معمولًا به حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة عندما لا يكون enable_webterminal معيّنًا. هذا الإعداد لم يعد موصىً باستخدامه.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦