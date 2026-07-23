يفعّل الدعم التجريبي لمشغّلات الدوال القابلة للتنفيذ المعرّفة من المستخدم، والمُعلنة عبر
allow_experimental_executable_udf_drivers
user_defined_executable_function_drivers_config. ويحوّل المشغّل مقتطف شيفرة يوفّره المستخدم في
CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) AS '...' إلى UDF قابلة للتنفيذ يمكن تشغيلها.
تفعيل الدعم التجريبي لـ WebAssembly UDF
allow_experimental_webassembly_udf
الاسم السابق (التجريبي) لـ
allow_experimental_webterminal
enable_webterminal. ولا يزال معمولًا به حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة عندما لا يكون
enable_webterminal معيّنًا. هذا الإعداد لم يعد موصىً باستخدامه.