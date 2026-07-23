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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_thread_pool_free_size

إذا كان عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط عام أكبر من max_thread_pool_free_size، فإن ClickHouse يحرر الموارد التي تشغلها بعض الخيوط، مما يؤدي إلى تقليل حجم المجمع. ويمكن إنشاء الخيوط مرة أخرى عند الحاجة. مثال

max_thread_pool_size

يستخدم ClickHouse خيوطًا من مجمّع خيوط عام لمعالجة الاستعلامات. وإذا لم يكن هناك خيط غير نشط لمعالجة استعلام، فسيُنشأ خيط جديد في التجمّع. يحدِّد max_thread_pool_size الحد الأقصى لعدد الخيوط في التجمّع. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦