تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الخاملة في مجمّع خيوط عام أكبر من إذا كان عدد الخيوطفي مجمّع خيوط عام أكبر من max_thread_pool_free_size ، فإن ClickHouse يحرر الموارد التي تشغلها بعض الخيوط، مما يؤدي إلى تقليل حجم المجمع. ويمكن إنشاء الخيوط مرة أخرى عند الحاجة.

مثال

< max_thread_pool_free_size > 1200 </ max_thread_pool_free_size >

يستخدم ClickHouse خيوطًا من مجمّع خيوط عام لمعالجة الاستعلامات. وإذا لم يكن هناك خيط غير نشط لمعالجة استعلام، فسيُنشأ خيط جديد في التجمّع. يحدِّد max_thread_pool_size الحد الأقصى لعدد الخيوط في التجمّع.

مثال