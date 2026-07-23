إذا كان عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط عام أكبر من
max_thread_pool_free_size
max_thread_pool_free_size، فإن ClickHouse يحرر الموارد التي تشغلها بعض الخيوط، مما يؤدي إلى تقليل حجم المجمع. ويمكن إنشاء الخيوط مرة أخرى عند الحاجة.
مثال
<max_thread_pool_free_size>1200</max_thread_pool_free_size>
يستخدم ClickHouse خيوطًا من مجمّع خيوط عام لمعالجة الاستعلامات. وإذا لم يكن هناك خيط غير نشط لمعالجة استعلام، فسيُنشأ خيط جديد في التجمّع. يحدِّد
max_thread_pool_size
max_thread_pool_size الحد الأقصى لعدد الخيوط في التجمّع.
مثال
<max_thread_pool_size>12000</max_thread_pool_size>