تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

قسم في ملف الإعداد يتضمن الإعدادات التالية:

المسار إلى ملف الإعداد الذي يحتوي على مستخدمين معرّفين مسبقًا.

المسار إلى المجلد الذي يُخزَّن فيه المستخدمون الذين أُنشِئوا بواسطة أوامر SQL.

مسار عقدة ZooKeeper الذي يُخزَّن فيه المستخدمون الذين أُنشِئوا بواسطة أوامر SQL وتُكرَّر بياناتهم.

access_control_path. إذا تم تحديد هذا القسم، فلن يتم استخدام المسارين المحددين في users_config

يمكن أن يحتوي قسم user_directories على أي عدد من العناصر، ويحدد ترتيب العناصر أسبقيتها (كلما ارتفع العنصر، زادت أسبقيته).

أمثلة

< user_directories > < users_xml > < path > /etc/clickhouse-server/users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > </ user_directories >

يمكن أيضًا تخزين المستخدمين، والأدوار، وسياسات الصفوف، والحصص، وملفات التعريف في ZooKeeper:

< user_directories > < users_xml > < path > /etc/clickhouse-server/users.xml </ path > </ users_xml > < replicated > < zookeeper_path > /clickhouse/access/ </ zookeeper_path > </ replicated > </ user_directories >

يمكنك أيضًا تعريف القسمين memory — أي تخزين المعلومات في الذاكرة فقط، من دون كتابتها على القرص — و ldap — أي تخزين المعلومات على خادم LDAP.

لإضافة خادم LDAP كدليل مستخدمين بعيد للمستخدمين غير المعرّفين محليًا، عرّف قسم ldap واحدًا بالإعدادات التالية:

الإعداد الوصف roles قسم يحتوي على قائمة بالأدوار المعرّفة محليًا التي ستُسنَد إلى كل مستخدم يُسترجَع من خادم LDAP. إذا لم تُحدَّد أي أدوار، فلن يتمكن المستخدم من تنفيذ أي إجراءات بعد المصادقة. وإذا كان أي دور من الأدوار المدرجة غير معرّف محليًا وقت المصادقة، فستفشل محاولة المصادقة كما لو كانت كلمة المرور المقدَّمة غير صحيحة. server أحد أسماء خوادم LDAP المعرّفة في قسم ldap_servers من ملف config. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة.

مثال

< ldap > < server > my_ldap_server </ server > < roles > < my_local_role1 /> < my_local_role2 /> </ roles > </ ldap >

fileCluster(). الدليل الخاص بملفات المستخدم. يُستخدم في دالة الجدول file()

مثال

< user_files_path > /var/lib/clickhouse/user_files/ </ user_files_path >

قسّم عدّادات ProfileEvents الخاصة بكل مستخدم على كل CPU لتجنّب تنازع cache-line بين وحدات CPU عند ارتفاع عدد خيوط التنفيذ. يستهلك كل مستخدم من الذاكرة مقدار getNumCPUs() * num_events * sizeof(atomic) (مئات KiB على الأجهزة ذات الأنوية الكثيرة). عطّل هذا للرجوع إلى atomic مشتركة واحدة لكل حدث ولكل مستخدم، مع مقايضة الإنتاجية مقابل الذاكرة.

الدليل الذي يحتوي على ملفات البرامج النصية الخاصة بالمستخدم. يُستخدم مع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ

مثال