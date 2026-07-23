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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

user_directories

قسم في ملف الإعداد يتضمن الإعدادات التالية:
  • المسار إلى ملف الإعداد الذي يحتوي على مستخدمين معرّفين مسبقًا.
  • المسار إلى المجلد الذي يُخزَّن فيه المستخدمون الذين أُنشِئوا بواسطة أوامر SQL.
  • مسار عقدة ZooKeeper الذي يُخزَّن فيه المستخدمون الذين أُنشِئوا بواسطة أوامر SQL وتُكرَّر بياناتهم.
إذا تم تحديد هذا القسم، فلن يتم استخدام المسارين المحددين في users_config وaccess_control_path. يمكن أن يحتوي قسم user_directories على أي عدد من العناصر، ويحدد ترتيب العناصر أسبقيتها (كلما ارتفع العنصر، زادت أسبقيته). أمثلة
يمكن أيضًا تخزين المستخدمين، والأدوار، وسياسات الصفوف، والحصص، وملفات التعريف في ZooKeeper:
يمكنك أيضًا تعريف القسمين memory — أي تخزين المعلومات في الذاكرة فقط، من دون كتابتها على القرص — وldap — أي تخزين المعلومات على خادم LDAP. لإضافة خادم LDAP كدليل مستخدمين بعيد للمستخدمين غير المعرّفين محليًا، عرّف قسم ldap واحدًا بالإعدادات التالية: مثال

user_files_path

الدليل الخاص بملفات المستخدم. يُستخدم في دالة الجدول file() وfileCluster(). مثال

user_profile_events_per_cpu

قسّم عدّادات ProfileEvents الخاصة بكل مستخدم على كل CPU لتجنّب تنازع cache-line بين وحدات CPU عند ارتفاع عدد خيوط التنفيذ. يستهلك كل مستخدم من الذاكرة مقدار getNumCPUs() * num_events * sizeof(atomic) (مئات KiB على الأجهزة ذات الأنوية الكثيرة). عطّل هذا للرجوع إلى atomic مشتركة واحدة لكل حدث ولكل مستخدم، مع مقايضة الإنتاجية مقابل الذاكرة.

user_scripts_path

الدليل الذي يحتوي على ملفات البرامج النصية الخاصة بالمستخدم. يُستخدم مع الدوال المعرّفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦