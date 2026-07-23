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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

graphite

إرسال البيانات إلى Graphite. الإعدادات:
  • host – خادم Graphite.
  • port – المنفذ على خادم Graphite.
  • interval – الفاصل الزمني للإرسال، بالثواني.
  • timeout – مهلة الإرسال، بالثواني.
  • root_path – بادئة للمفاتيح.
  • metrics – إرسال البيانات من جدول system.metrics.
  • events – إرسال بيانات دلتا المتراكمة خلال الفترة الزمنية من جدول system.events.
  • events_cumulative – إرسال البيانات التراكمية من جدول system.events.
  • asynchronous_metrics – إرسال البيانات من جدول system.asynchronous_metrics.
يمكنك تهيئة عدة أقسام <graphite>. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ذلك لإرسال أنواع مختلفة من البيانات على فواصل زمنية مختلفة. مثال

graphite_rollup

إعدادات تقليل حجم بيانات Graphite. لمزيد من التفاصيل، راجع GraphiteMergeTree. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦