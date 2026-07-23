إرسال البيانات إلى Graphite. الإعدادات:
graphite
host– خادم Graphite.
port– المنفذ على خادم Graphite.
interval– الفاصل الزمني للإرسال، بالثواني.
timeout– مهلة الإرسال، بالثواني.
root_path– بادئة للمفاتيح.
metrics– إرسال البيانات من جدول system.metrics.
events– إرسال بيانات دلتا المتراكمة خلال الفترة الزمنية من جدول system.events.
events_cumulative– إرسال البيانات التراكمية من جدول system.events.
asynchronous_metrics– إرسال البيانات من جدول system.asynchronous_metrics.
<graphite>. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ذلك لإرسال أنواع مختلفة من البيانات على فواصل زمنية مختلفة.
مثال
<graphite>
<host>localhost</host>
<port>42000</port>
<timeout>0.1</timeout>
<interval>60</interval>
<root_path>one_min</root_path>
<metrics>true</metrics>
<events>true</events>
<events_cumulative>false</events_cumulative>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
</graphite>
إعدادات تقليل حجم بيانات Graphite. لمزيد من التفاصيل، راجع GraphiteMergeTree. مثال
graphite_rollup
<graphite_rollup_example>
<default>
<function>max</function>
<retention>
<age>0</age>
<precision>60</precision>
</retention>
<retention>
<age>3600</age>
<precision>300</precision>
</retention>
<retention>
<age>86400</age>
<precision>3600</precision>
</retention>
</default>
</graphite_rollup_example>