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تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

vector_similarity_index_cache_max_entries

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات، بعدد الإدخالات. تعني القيمة صفر أنه معطّل.

vector_similarity_index_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات.

vector_similarity_index_cache_size

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لفهارس تشابه المتجهات. تعني القيمة 0 تعطيلها.
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، وسيُطبَّق فورًا.

vector_similarity_index_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة استخدام سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦