إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة vector_similarity_*.

تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات، بعدد الإدخالات. تعني القيمة صفر أنه معطّل.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لفهارس تشابه المتجهات. تعني القيمة 0 تعطيلها.

يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، وسيُطبَّق فورًا.

حجم الطابور المحمي (في حالة استخدام سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.