حجم ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات، بعدد الإدخالات. تعني القيمة صفر أنه معطّل.
vector_similarity_index_cache_max_entries
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات.
vector_similarity_index_cache_policy
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لفهارس تشابه المتجهات. تعني القيمة 0 تعطيلها.
vector_similarity_index_cache_size
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، وسيُطبَّق فورًا.
حجم الطابور المحمي (في حالة استخدام سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس تشابه المتجهات، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.