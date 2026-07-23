تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

قيمة Backlog (حجم queue الخاصة بالاتصالات المعلّقة) لمقبس الاستماع. القيمة الافتراضية <4096> هي نفسها كما في Linux 5.4+).

عادةً لا تحتاج هذه القيمة إلى التغيير، لأن:

القيمة الافتراضية كبيرة بما يكفي،

لدى خادم ClickHouse مؤشر ترابط منفصل لقبول اتصالات client.

لذلك، حتى إذا كانت قيمة <TcpExtListenOverflows> (من <nstat> ) غير صفرية وكان هذا العداد يزداد في خادم ClickHouse، فهذا لا يعني أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة، لأن:

إذا لم تكن قيمة <4096> كافية عادةً، فهذا يشير إلى مشكلة داخلية في قابلية التوسع في ClickHouse، لذا من الأفضل الإبلاغ عن issue.

كافية عادةً، فهذا يشير إلى مشكلة داخلية في قابلية التوسع في ClickHouse، لذا من الأفضل الإبلاغ عن issue. كما أن ذلك لا يعني أن server سيتمكن لاحقًا من التعامل مع المزيد من connections (وحتى إن تمكن من ذلك، فقد تكون الجهات العميلة قد غادرت أو انقطع اتصالها بحلول ذلك الوقت).

مثال

< listen_backlog > 4096 </ listen_backlog >

تقييد للمضيفات التي يمكن أن تأتي منها الطلبات. إذا كنت تريد أن يستجيب الخادم لجميعها، فحدّد :: .

أمثلة:

< listen_host > ::1 </ listen_host > < listen_host > 127.0.0.1 </ listen_host >

السماح لعدة خوادم بالاستماع على العنوان والمنفذ نفسيهما. ستُوجَّه الطلبات إلى خادم عشوائي بواسطة نظام التشغيل. لا يُنصح بتمكين هذا الإعداد.

مثال

< listen_reuse_port > 0 </ listen_reuse_port >

لن يتوقف الخادم إذا لم تكن شبكات IPv6 أو IPv4 متاحة عند محاولة بدء الاستماع.

مثال