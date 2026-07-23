تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

سيتم تفريغ ملف تعريف jemalloc بعد زيادة ذروة استخدام الذاكرة الإجمالية بمقدار jemalloc_flush_profile_interval_bytes

سيتم تفريغ ملف تعريف jemalloc عند حدوث أخطاء تجاوز إجمالي الذاكرة