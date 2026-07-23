سيتم تفريغ ملف تعريف jemalloc بعد زيادة ذروة استخدام الذاكرة الإجمالية بمقدار jemalloc_flush_profile_interval_bytes
jemalloc_flush_profile_interval_bytes
سيتم تفريغ ملف تعريف jemalloc عند حدوث أخطاء تجاوز إجمالي الذاكرة
jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded
إذا كانت قيمته غير صفرية، فإنه يحدّد الحد الأدنى للفاصل الزمني، بالثواني، بين عمليات تفريغ ملفات تعريف jemalloc عند حدوث أخطاء تجاوز إجمالي الذاكرة. فعلى سبيل المثال، تعني القيمة 5 تنفيذ عملية تفريغ واحدة فقط لملف التعريف كل 5 ثوانٍ كحد أقصى. وله أولوية على
jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded_interval
jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded.