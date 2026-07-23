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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

jemalloc_flush_profile_interval_bytes

سيتم تفريغ ملف تعريف jemalloc بعد زيادة ذروة استخدام الذاكرة الإجمالية بمقدار jemalloc_flush_profile_interval_bytes

jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded

سيتم تفريغ ملف تعريف jemalloc عند حدوث أخطاء تجاوز إجمالي الذاكرة

jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded_interval

إذا كانت قيمته غير صفرية، فإنه يحدّد الحد الأدنى للفاصل الزمني، بالثواني، بين عمليات تفريغ ملفات تعريف jemalloc عند حدوث أخطاء تجاوز إجمالي الذاكرة. فعلى سبيل المثال، تعني القيمة 5 تنفيذ عملية تفريغ واحدة فقط لملف التعريف كل 5 ثوانٍ كحد أقصى. وله أولوية على jemalloc_flush_profile_on_memory_exceeded.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦