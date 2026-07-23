تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يؤدي إلى تعطل الخادم عند حدوث استثناءات LOGICAL_ERROR. للمختصين فقط.

قائمة الأقراص المسموح بها للاستخدام مع Iceberg

استخدم العنوان الأصلي للمصادقة للعملاء المتصلين عبر وكيل.

يجب استخدام هذا الإعداد بحذر شديد، إذ يمكن انتحال العناوين المُعاد توجيهها بسهولة، لذلك لا ينبغي الوصول مباشرةً إلى الخوادم التي تقبل هذا النوع من المصادقة، بل يجب أن يقتصر الوصول إليها على المرور عبر وكيل موثوق.

bcrypt_password الذي يستخدم معامل العمل لنوع المصادقةالذي يستخدم خوارزمية Bcrypt . ويحدّد معامل العمل مقدار القدرة الحاسوبية والوقت اللازمين لحساب قيمة التجزئة والتحقق من كلمة المرور.

< bcrypt_workfactor > 12 </ bcrypt_workfactor >

بالنسبة للتطبيقات التي تشهد عمليات مصادقة متكررة، فكّر في استخدام أساليب مصادقة بديلة بسبب العبء الحسابي لـ bcrypt عند قيم عامل العمل الأعلى.

إعدادات جدول النظام blob_storage_log

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

مثال:

< blob_storage_log > < database > system </ database <table > blob_storage_log </ table <partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds <ttl > event_date + INTERVAL 30 DAY </ ttl > </ blob_storage_log >

الفاصل الزمني بالثواني قبل إعادة تحميل القواميس المضمّنة.

يعيد ClickHouse تحميل القواميس المضمّنة كل x ثانية. يتيح ذلك تعديل القواميس “أثناء التشغيل” دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الخادم.

مثال

< builtin_dictionaries_reload_interval > 3600 </ builtin_dictionaries_reload_interval >

تعيين الحد الأقصى لنسبة حجم ذاكرة التخزين المؤقت إلى RAM. يتيح ذلك تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت على الأنظمة منخفضة الذاكرة.

لأغراض الاختبار.

الفاصل الزمني بالثواني الذي يُضبط خلاله الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك الذاكرة على الخادم وفقًا للعتبة المقابلة في cgroups.

لتعطيل مراقب cgroup، اضبط هذه القيمة على 0 .

إعدادات ضغط البيانات للجداول التي تستخدم المحرك MergeTree

نوصي بعدم تغيير هذا إذا كنت قد بدأت للتو باستخدام ClickHouse.

قالب التهيئة:

< compression > < case > < min_part_size > ... </ min_part_size > < min_part_size_ratio > ... </ min_part_size_ratio > < method > ... </ method > < level > ... </ level > </ case > ... </ compression >

حقول <case> :

min_part_size – الحد الأدنى لحجم جزء البيانات.

– الحد الأدنى لحجم جزء البيانات. min_part_size_ratio – نسبة حجم جزء البيانات إلى حجم الجدول.

– نسبة حجم جزء البيانات إلى حجم الجدول. method – طريقة الضغط. القيم المقبولة: lz4 , lz4hc , zstd , deflate_qpl .

– طريقة الضغط. القيم المقبولة: , , , . level – مستوى الضغط. راجع Codecs.

يمكنك تهيئة عدة أقسام <case> .

الإجراءات عند استيفاء الشروط:

إذا طابق جزء بيانات مجموعةَ شروط، يستخدم ClickHouse طريقة الضغط المحددة.

إذا طابق جزء بيانات عدةَ مجموعات شروط، يستخدم ClickHouse أول مجموعة شروط مطابقة.

إذا لم يستوفِ جزءُ البيانات أيًّا من الشروط، يستخدم ClickHouse ضغط lz4 .

مثال

< compression incl = "clickhouse_compression" > < case > < min_part_size > 10000000000 </ min_part_size > < min_part_size_ratio > 0.01 </ min_part_size_ratio > < method > zstd </ method > < level > 1 </ level > </ case > </ compression >

مدى تكرار إعادة تحميل ClickHouse للإعدادات والتحقق من وجود تغييرات جديدة

​ ملف الإعدادات

يشير إلى ملف إعدادات الخادم.

يضبط الحدّ المرن لحجم ملف core dump .

يُضبط الحدّ الصلب عبر أدوات النظام

مثال

< core_dump > < size_limit > 1073741824 </ size_limit > </ core_dump >

إعدادات تشغيل جدول النظام crash_log

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

الإعداد الوصف الافتراضي ملاحظة buffer_size_rows_flush_threshold قيمة العتبة لعدد الأسطر. إذا تم بلوغ هذه العتبة، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 database اسم قاعدة البيانات. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يتم تحديده، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي تفريغ السجلات إلى القرص في حال حدوث تعطل. false max_size_rows الحجم الأقصى للسجلات، محسوبًا بالأسطر. عندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size ، تُفرَّغ السجلات إلى القرص. 1024 order_by مفتاح فرز مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوزة مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 1024 settings معلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ table اسم جدول النظام. ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’

يحتوي ملف تهيئة الخادم الافتراضي config.xml على قسم الإعدادات التالي:

< crash_log > < database > system </ database > < table > crash_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1024 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 1024 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 512 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ crash_log >

DROP TABLE مع المُعدِّل SYNC ، فسيتم تجاهل هذا الإعداد. القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي 480 (8 دقائق). مدة التأخير التي يمكن خلالها استعادة جدول تم إسقاطه باستخدام تعليمة UNDROP . إذا نُفِّذتمع المُعدِّل، فسيتم تجاهل هذا الإعداد. القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي(8 دقائق).

إعدادات جدول النظام ‘dead_letter_queue’.

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

الإعدادات الافتراضية هي:

< dead_letter_queue > < database > system </ database > < table > dead_letter </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > </ dead_letter_queue >

الفاصل الزمني، بالمللي ثانية، بين محاولات إعادة الاتصال بقواميس MySQL وPostgres التي فشل اتصالها وكان background_reconnect مُمكّنًا فيها.

القيمة الافتراضية لإعداد wait_for_blob_removal لكل قرص. عند تفعيله، ينتظر الخادم اكتمال إزالة الـ blob في الخلفية قبل الإقرار بالعملية.

يمكّن أو يعطّل عرض الأسرار في استعلامات SHOW و SELECT للجداول وقواعد البيانات ودوال الجداول والقواميس.

ويجب أيضًا أن يكون لدى المستخدم الذي يرغب في رؤية الأسرار إعداد التنسيق format_display_secrets_in_show_and_select format setting مفعّلًا، وأن يمتلك صلاحية displaySecretsInShowAndSelect

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

— معطّل. 1 — مفعّل.

أوقِف أي محاولات إضافية لتحديث ذاكرة DNS المؤقتة لاسم المضيف بعد بلوغ هذا العدد من الإخفاقات المتتالية. ومع ذلك، تظل المعلومات موجودة في ذاكرة DNS المؤقتة. الصفر يعني عدم وجود حد.

انظر أيضًا

الدليل المستخدم للاحتفاظ بملفات التهيئة الخاصة بـ UDFs القابلة للتنفيذ التي تنشئها برامج التشغيل ديناميكيًا (راجع CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...) ). عند إعادة تشغيل الخادم، يُفحَص الدليل بحثًا عن ملفات التهيئة، وتُحمَّل UDFs المقابلة من دون استدعاء برنامج التشغيل مرة أخرى.

مثال

< dynamic_user_defined_executable_functions_path > /var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/ </ dynamic_user_defined_executable_functions_path >

يُهيِّئ أمرًا للحصول على مفتاح لاستخدامه مع ترميزات التشفير . يجب كتابة المفتاح (أو المفاتيح) في متغيرات البيئة أو تعيينه في ملف الإعدادات.

يمكن أن تكون المفاتيح بصيغة hex أو string بطول 16 بايت.

مثال

التحميل من config:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key > 1234567812345678 </ key > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

لا يُنصح بتخزين المفاتيح في ملف التهيئة، لأن ذلك غير آمن. يمكنك نقل المفاتيح إلى ملف تهيئة منفصل على قرص آمن، ثم وضع رابط رمزي لهذا الملف في المجلد config.d/ .

التحميل من ملف التهيئة عندما يكون المفتاح بالنظام الست عشري:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key_hex > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

تحميل المفتاح من متغيّر البيئة:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key_hex from_env = "ENVVAR" ></ key_hex > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

هنا يحدّد current_key_id المفتاح الحالي المستخدم للتشفير، ويمكن استخدام جميع المفاتيح المحددة لفك التشفير.

يمكن تطبيق كلٍّ من هذه الطرق على عدة مفاتيح:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < key_hex id = "0" > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex > < key_hex id = "1" from_env = "ENVVAR" ></ key_hex > < current_key_id > 1 </ current_key_id > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

هنا يشير current_key_id إلى المفتاح الحالي المستخدم للتشفير.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة قيمة nonce، ويجب أن يكون طولها 12 بايتًا (تستخدم عمليتا التشفير وفك التشفير افتراضيًا قيمة nonce تتكون من بايتات صفرية):

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < nonce > 012345678910 </ nonce > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

أو يمكن تعيينه بالصيغة السداسية العشرية:

< encryption_codecs > < aes_128_gcm_siv > < nonce_hex > abcdefabcdef </ nonce_hex > </ aes_128_gcm_siv > </ encryption_codecs >

ينطبق كل ما ذُكر أعلاه على aes_256_gcm_siv أيضًا (لكن يجب أن يكون طول المفتاح 32 بايتًا).

إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فيجب تعيين اسم مكوّن لكل طلب ZooKeeper عبر Coordination::setCurrentComponent . ويُطلق استثناء LOGICAL_ERROR إذا كان اسم المكوّن مفقودًا.

يكون مُعطّلًا بشكل افتراضي.

التفعيل

/etc/clickhouse-server/config.d/error_log.xml بالمحتوى التالي: لتفعيل جمع سجلّات الأخطاء system.error_log يدويًا، أنشئ الملفبالمحتوى التالي:

< clickhouse > < error_log > < database > system </ database > < table > error_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ error_log > </ clickhouse >

تعطيل

لتعطيل الإعداد error_log ، أنشئ الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_error_log.xml بالمحتوى التالي:

< clickhouse > < error_log remove = "1" /> </ clickhouse >

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

يحدّد هذا الإعداد مسار التخزين المؤقت.

مثال

< filesystem_caches_path > /var/lib/clickhouse/filesystem_caches/ </ filesystem_caches_path >

يحدّد دليلاً يضم ملفات proto لأنواع Protobuf.

مثال

< google_protos_path > /usr/share/clickhouse/protos/ </ google_protos_path >

مهلة الوقت الفعلي، بالمللي ثانية، لمرحلة مصافحة TCP بالكامل (Hello + Addendum). يحدّ هذا الإعداد من المدة التي يمكن لاتصال غير مُصادَق عليه أن يحتجز خلالها خيط تنفيذ. اضبطه على 0 للتعطيل.

يوجّه libhdfs3 إلى المسار الصحيح لملف config الخاص به.

مدة انتهاء HSTS بالثواني.

تعني القيمة 0 أن ClickHouse يعطّل HSTS. وإذا عيّنت رقمًا موجبًا، فسيتم تفعيل HSTS وستكون قيمة max-age هي الرقم الذي عيّنته.

مثال

< hsts_max_age > 600000 </ hsts_max_age >

حجم مجمّع مؤشرات الترابط المستخدم لجلب أحدث البيانات الوصفية من كتالوج Iceberg بعيد بشكل غير متزامن؛ ويكون هذا المجمّع مشتركًا بين جميع الجداول النشطة.

إذا كانت القيمة true، فلن يكتب ClickHouse القيم الافتراضية لعبارة SQL security إذا كانت فارغة في استعلامات CREATE VIEW .

لا يلزم هذا الإعداد إلا خلال فترة الترحيل، وسيصبح متقادماً في الإصدار 24.4

مسار الملف الذي يحتوي على عمليات الاستبدال. يدعم كلا التنسيقين XML وYAML.

لمزيد من المعلومات، راجع قسم ملفات التهيئة

مثال

< include_from > /etc/metrica.xml </ include_from >

آلية حماية للترحيل، وهي مهملة. لا يدعم هذا الإصدار سوى قيمة hash الموحّدة لآلية insert deduplication ( new_unified_hash )؛ ويرفض الخادم بدء التشغيل إذا وُجد هذا الإعداد بأي قيمة أخرى (مثل old_separate_hashes أو compatible_double_hashes ). أكمِل ترحيل إزالة التكرار على الإصدار السابق قبل الترقية، وذلك بتشغيل compatible_double_hashes (الذي يكتب كلًا من قيم hash القديمة والموحّدة). بالنسبة إلى الجداول المكررة، شغّله لمدة لا تقل عن replicated_deduplication_window_seconds (ساعة واحدة افتراضيًا)؛ إذ تحتفظ النوافذ الافتراضية بقيم hash الموحّدة لجميع عمليات insert خلال تلك النافذة، ويُعد ذلك كافيًا لتغطية حلقة retry لعملية insert. أما بالنسبة إلى الجداول غير المكررة التي تكون فيها non_replicated_deduplication_window > 0، فالنافذة تعتمد على العدد لا على الوقت، لذا شغّل compatible_double_hashes لما لا يقل عن هذا العدد من عمليات insert قبل الترقية.

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها في تجمّع مؤشرات ترابط الإدخال/الإخراج (IO).

تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

المدة بالثواني التي ينتظر خلالها ClickHouse الطلبات الواردة عبر بروتوكول HTTP قبل إغلاق الاتصال.

مثال

< keep_alive_timeout > 30 </ keep_alive_timeout >

أدرِج هنا خوادم LDAP مع معلمات الاتصال الخاصة بها من أجل:

استخدامها كمُصدِّقات لمستخدمين محليين مخصّصين، بحيث تُحدَّد لهم آلية المصادقة ldap بدلًا من password

بدلًا من استخدامها كأدلة مستخدمين خارجية.

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

الإعداد الوصف bind_dn قالب يُستخدم لإنشاء DN الذي سيتم تنفيذ bind به. سيُنشأ DN الناتج عبر استبدال جميع المقاطع الفرعية \{user_name\} في القالب باسم المستخدم الفعلي أثناء كل محاولة مصادقة. enable_tls علامة لتفعيل استخدام اتصال آمن مع خادم LDAP. حدِّد no لبروتوكول النص العادي ( ldap:// ) (غير موصى به). وحدِّد yes لبروتوكول LDAP عبر SSL/TLS ( ldaps:// ) (موصى به، وهو الإعداد الافتراضي). وحدِّد starttls لبروتوكول StartTLS القديم (بروتوكول نص عادي ( ldap:// ) تتم ترقيته إلى TLS). host اسم المضيف أو عنوان IP لخادم LDAP. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة. port منفذ خادم LDAP، والقيمة الافتراضية هي 636 إذا كان enable_tls مضبوطًا على true، وإلا 389 . tls_ca_cert_dir المسار إلى الدليل الذي يحتوي على شهادات CA. tls_ca_cert_file المسار إلى ملف شهادة CA. tls_cert_file المسار إلى ملف الشهادة. tls_cipher_suite مجموعة الشيفرات المسموح بها (بصياغة OpenSSL). tls_key_file المسار إلى ملف مفتاح الشهادة. tls_minimum_protocol_version الحد الأدنى لإصدار بروتوكول SSL/TLS. القيم المقبولة هي: ssl2 و ssl3 و tls1.0 و tls1.1 و tls1.2 (الافتراضي). tls_require_cert سلوك التحقق من شهادة النظير في SSL/TLS. القيم المقبولة هي: never و allow و try و demand (الافتراضي). user_dn_detection قسم يحتوي على معلمات LDAP search لاكتشاف user DN الفعلي للمستخدم الذي تم تنفيذ bind له. يُستخدم هذا أساسًا في عوامل تصفية البحث لمزيد من role mapping عندما يكون الخادم Active Directory. سيُستخدم user DN الناتج عند استبدال المقاطع الفرعية \{user_dn\} حيثما كان ذلك مسموحًا. افتراضيًا، يُضبط user DN ليكون مساويًا لـ bind DN، ولكن بمجرد تنفيذ البحث، سيُحدَّث إلى قيمة user DN الفعلية المكتشفة. verification_cooldown فترة زمنية، بالثواني، بعد محاولة bind ناجحة، يُفترض خلالها أن المستخدم قد تمت مصادقته بنجاح في جميع الطلبات المتتالية من دون الاتصال بخادم LDAP. حدِّد 0 (الافتراضي) لتعطيل التخزين المؤقت وفرض الاتصال بخادم LDAP لكل طلب مصادقة.

يمكن تهيئة الإعداد user_dn_detection باستخدام الوسوم الفرعية:

الإعداد الوصف base_dn قالب يُستخدم لإنشاء base DN لعملية LDAP search. سيُنشأ DN الناتج عبر استبدال جميع المقاطع الفرعية \{user_name\} و \{bind_dn\} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN أثناء LDAP search. scope نطاق LDAP search. القيم المقبولة هي: base و one_level و children و subtree (الافتراضي). search_filter قالب يُستخدم لإنشاء search filter لعملية LDAP search. سيُنشأ عامل التصفية الناتج عبر استبدال جميع المقاطع الفرعية \{user_name\} و \{bind_dn\} و \{base_dn\} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN وbase DN أثناء LDAP search. لاحظ أنه يجب إجراء إفلات للأحرف الخاصة بشكل صحيح في XML.

مثال:

< my_ldap_server > < host > localhost </ host > < port > 636 </ port > < bind_dn > uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com </ bind_dn > < verification_cooldown > 300 </ verification_cooldown > < enable_tls > yes </ enable_tls > < tls_minimum_protocol_version > tls1.2 </ tls_minimum_protocol_version > < tls_require_cert > demand </ tls_require_cert > < tls_cert_file > /path/to/tls_cert_file </ tls_cert_file > < tls_key_file > /path/to/tls_key_file </ tls_key_file > < tls_ca_cert_file > /path/to/tls_ca_cert_file </ tls_ca_cert_file > < tls_ca_cert_dir > /path/to/tls_ca_cert_dir </ tls_ca_cert_dir > < tls_cipher_suite > ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384 </ tls_cipher_suite > </ my_ldap_server >

مثال (بيئة Active Directory نموذجية مع تهيئة اكتشاف user DN لإجراء تعيين الأدوار لاحقًا):

< my_ad_server > < host > localhost </ host > < port > 389 </ port > < bind_dn > EXAMPLE\{user_name} </ bind_dn > < user_dn_detection > < base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=user)(sAMAccountName={user_name})) </ search_filter > </ user_dn_detection > < enable_tls > no </ enable_tls > </ my_ad_server >

موقع رسائل السجل وتنسيقها.

المفاتيح:

Key Description async عندما تكون القيمة true (الافتراضية)، سيجري التسجيل بشكل غير متزامن (خيط خلفي واحد لكل قناة إخراج). بخلاف ذلك، سيجري التسجيل داخل الخيط الذي يستدعي LOG async_queue_max_size عند استخدام التسجيل غير المتزامن، فهذا هو الحد الأقصى لعدد الرسائل التي سيُحتفَظ بها في قائمة الانتظار بانتظار التفريغ. ستُهمَل الرسائل الإضافية console تمكين التسجيل إلى وحدة التحكم. اضبطها على 1 أو true للتمكين. تكون القيمة الافتراضية 1 إذا لم يكن ClickHouse يعمل في وضع daemon، وإلا فهي 0 . console_log_level مستوى السجل لمخرجات وحدة التحكم. القيمة الافتراضية هي level . console_shutdown_log_level يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى سجل وحدة التحكم عند إيقاف الخادوم. console_startup_log_level يُستخدم مستوى بدء التشغيل لتعيين مستوى سجل وحدة التحكم عند بدء تشغيل الخادوم. بعد بدء التشغيل، يعود مستوى السجل إلى الإعداد console_log_level count سياسة التدوير: الحد الأقصى لعدد ملفات السجل القديمة التي يحتفظ بها ClickHouse. errorlog المسار إلى ملف سجل الأخطاء. formatting.type تنسيق السجل لمخرجات وحدة التحكم. حاليًا، لا يُدعَم سوى json level مستوى السجل. القيم المقبولة: none (إيقاف التسجيل)، fatal ، critical ، error ، warning ، notice ، information ، debug ، trace ، test log المسار إلى ملف السجل. rotation سياسة التدوير: تتحكم في وقت تدوير ملفات السجل. يمكن أن يعتمد التدوير على الحجم أو الوقت أو مزيج منهما. أمثلة: 100M، daily، 100M,daily. بمجرد أن يتجاوز ملف السجل الحجم المحدد أو عند بلوغ الفاصل الزمني المحدد، يُعاد تسميته وأرشفته، ويُنشأ ملف سجل جديد. shutdown_level يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند إيقاف الخادوم. size سياسة التدوير: الحد الأقصى لحجم ملفات السجل بالبايت. بمجرد أن يتجاوز حجم ملف السجل هذه العتبة، يُعاد تسميته وأرشفته، ويُنشأ ملف سجل جديد. startup_level يُستخدم مستوى بدء التشغيل لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند بدء تشغيل الخادوم. بعد بدء التشغيل، يعود مستوى السجل إلى الإعداد level stream_compress اضغط رسائل السجل باستخدام LZ4. اضبطها على 1 أو true للتمكين. syslog_level مستوى السجل للتسجيل في syslog. use_syslog أعد توجيه مخرجات السجل أيضًا إلى syslog.

محددات تنسيق السجل

تدعم أسماء الملفات في المسارين log و errorLog محددات التنسيق أدناه لاسم الملف الناتج (جزء الدليل لا يدعمها).

يعرض العمود “Example” المخرجات عند 2023-07-06 18:32:07 .

المُحدِّد الوصف مثال %% قيمة حرفية للرمز % % %n محرف سطر جديد %t محرف جدولة أفقية %Y السنة كعدد عشري، مثل 2017 2023 %y آخر رقمين من السنة كعدد عشري (النطاق [00,99]) 23 %C أول رقمين من السنة كعدد عشري (النطاق [00,99]) 20 %G رقم السنة وفق ISO 8601 والمكوَّن من أربعة أرقام، أي السنة التي تحتوي على الأسبوع المحدد. ويكون مفيدًا عادةً فقط مع %V 2023 %g آخر رقمين من رقم السنة وفق ISO 8601، أي السنة التي تحتوي على الأسبوع المحدد. 23 %b الاسم المختصر للشهر، مثل Oct (يعتمد على الإعدادات المحلية) Jul %h مرادف لـ %b Jul %B الاسم الكامل للشهر، مثل October (يعتمد على الإعدادات المحلية) July %m الشهر كعدد عشري (النطاق [01,12]) 07 %U رقم الأسبوع في السنة كعدد عشري (الأحد هو أول يوم في الأسبوع) (النطاق [00,53]) 27 %W رقم الأسبوع في السنة كعدد عشري (الاثنين هو أول يوم في الأسبوع) (النطاق [00,53]) 27 %V رقم الأسبوع وفق ISO 8601 (النطاق [01,53]) 27 %j يوم السنة كعدد عشري (النطاق [001,366]) 187 %d يوم الشهر كعدد عشري مع حشو بالأصفار (النطاق [01,31]). ويُسبق الرقم الأحادي بصفر. 06 %e يوم الشهر كعدد عشري مع حشو بمسافة (النطاق [1,31]). ويُسبق الرقم الأحادي بمسافة. 6 %a الاسم المختصر ليوم الأسبوع، مثل Fri (يعتمد على الإعدادات المحلية) Thu %A الاسم الكامل ليوم الأسبوع، مثل Friday (يعتمد على الإعدادات المحلية) Thursday %w يوم الأسبوع كعدد صحيح، حيث يكون الأحد هو 0 (النطاق [0-6]) 4 %u يوم الأسبوع كعدد عشري، حيث يكون الاثنين هو 1 (بتنسيق ISO 8601) (النطاق [1-7]) 4 %H الساعة كعدد عشري، بنظام 24 ساعة (النطاق [00-23]) 18 %I الساعة كعدد عشري، بنظام 12 ساعة (النطاق [01,12]) 06 %M الدقيقة كعدد عشري (النطاق [00,59]) 32 %S الثانية كعدد عشري (النطاق [00,60]) 07 %c سلسلة التاريخ والوقت القياسية، مثل Sun Oct 17 04:41:13 2010 (يعتمد على الإعدادات المحلية) Thu Jul 6 18:32:07 2023 %x تمثيل التاريخ حسب الإعدادات المحلية 07/06/23 %X تمثيل الوقت حسب الإعدادات المحلية، مثل 18:40:20 أو 6:40:20 PM (يعتمد على الإعدادات المحلية) 18:32:07 %D تاريخ قصير بصيغة MM/DD/YY، ويعادل %m/%d/%y 07/06/23 %F تاريخ قصير بصيغة YYYY-MM-DD، وهو مكافئ لـ %Y-%m-%d 2023-07-06 %r الوقت المحلي بنظام 12 ساعة (بحسب الإعدادات المحلية) 06:32:07 PM %R مكافئ لـ “%H:%M” 18:32 %T مكافئ لـ “%H:%M:%S” (تنسيق الوقت ISO 8601) 18:32:07 %p مؤشر a.m. أو p.m. المترجم وفقًا للإعدادات المحلية (بحسب الإعدادات المحلية) PM %z الإزاحة عن UTC بتنسيق ISO 8601 (مثل -0430)، أو لا تُعرَض أي محارف إذا لم تتوفر معلومات المنطقة الزمنية +0800 %Z اسم المنطقة الزمنية أو اختصارها وفقًا للإعدادات المحلية، أو لا تُعرَض أي محارف إذا لم تتوفر معلومات المنطقة الزمنية Z AWST

مثال

< logger > < level > trace </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 10 </ count > < stream_compress > true </ stream_compress > </ logger >

لطباعة رسائل السجل في وحدة التحكم فقط:

< logger > < level > information </ level > < console > true </ console > </ logger >

تجاوزات حسب المستوى

يمكن تجاوز مستوى السجل لكل مُسجِّل على حدة. على سبيل المثال، لكتم جميع رسائل المُسجِّلَين “Backup” و”RBAC”.

< logger > < levels > < logger > < name > Backup </ name > < level > none </ level > </ logger > < logger > < name > RBAC </ name > < level > none </ level > </ logger > </ levels > </ logger >

syslog

لكتابة رسائل السجل إلى syslog أيضًا:

< logger > < use_syslog > 1 </ use_syslog > < syslog > < address > syslog.remote:10514 </ address > < hostname > myhost.local </ hostname > < facility > LOG_LOCAL6 </ facility > < format > syslog </ format > </ syslog > </ logger >

مفاتيح <syslog> :

Key Description address عنوان syslog بالتنسيق host\[:port\] . وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم العملية الخدمية المحلية. hostname اسم المضيف الذي تُرسل منه السجلات (اختياري). facility الكلمة المفتاحية لـ facility في syslog. يجب كتابتها بأحرف كبيرة مع البادئة “LOG_”، مثل LOG_USER و LOG_DAEMON و LOG_LOCAL3 وما إلى ذلك. القيمة الافتراضية هي: LOG_USER إذا تم تحديد address ، وإلا LOG_DAEMON . format تنسيق رسالة السجل. القيم الممكنة: bsd و syslog.

تنسيقات السجل

يمكنك تحديد تنسيق السجل الذي سيظهر في سجل وحدة التحكم. حاليًا، التنسيق المدعوم الوحيد هو JSON.

مثال

فيما يلي مثال على سجل JSON ناتج:

{ "date_time_utc" : "2024-11-06T09:06:09Z" , "date_time" : "1650918987.180175" , "thread_name" : "#1" , "thread_id" : "254545" , "level" : "Trace" , "query_id" : "" , "logger_name" : "BaseDaemon" , "message" : "Received signal 2" , "source_file" : "../base/daemon/BaseDaemon.cpp; virtual void SignalListener::run()" , "source_line" : "192" }

لتمكين دعم التسجيل بتنسيق JSON، استخدم المقتطف التالي:

< logger > < formatting > < type > json </ type > <!-- Can be configured on a per-channel basis (log, errorlog, console, syslog), or globally for all channels (then just omit it). --> <!-- <channel></channel> --> < names > < date_time > date_time </ date_time > < thread_name > thread_name </ thread_name > < thread_id > thread_id </ thread_id > < level > level </ level > < query_id > query_id </ query_id > < logger_name > logger_name </ logger_name > < message > message </ message > < source_file > source_file </ source_file > < source_line > source_line </ source_line > </ names > </ formatting > </ logger >

إعادة تسمية المفاتيح في سجلات JSON

يمكن تعديل أسماء المفاتيح من خلال تغيير قيم الوسوم داخل الوسم <names> . على سبيل المثال، لتغيير DATE_TIME إلى MY_DATE_TIME ، يمكنك استخدام <date_time>MY_DATE_TIME</date_time> .

حذف المفاتيح من سجلات JSON

يمكن حذف خصائص السجل عبر وضع تعليق على الخاصية. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أن يطبع السجل query_id ، فيمكنك وضع تعليق على الوسم <query_id> .

سياسة التدوير: الحد الأقصى لعدد ملفات السجل القديمة التي يحتفظ بها ClickHouse.

مسار ملف سجل الأخطاء.

تنسيق السجل لمخرجات وحدة التحكم. حاليًا، لا يُدعَم إلا <json> .

مستوى السجل. القيم المقبولة: <none> (تعطيل التسجيل)، <fatal> , <critical> , <error> , <warning> , <notice> , <information> , <debug> , <trace> , <test> .

مسار ملف السجل.

سياسة التدوير: تحدد متى يتم تدوير ملفات السجل. يمكن أن يستند التدوير إلى الحجم أو الوقت أو مزيج منهما. أمثلة: 100M، يوميًا، 100M,يوميًا. بمجرد أن يتجاوز ملف السجل الحجم المحدد أو عند انقضاء الفترة الزمنية المحددة، يُعاد تسميته ويُؤرشف، ثم يُنشأ ملف سجل جديد.

يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند إيقاف تشغيل الخادم.

سياسة التدوير: الحد الأقصى لحجم ملفات السجل بالبايت. وبمجرد أن يتجاوز حجم ملف السجل هذه العتبة، تُعاد تسميته ويُؤرشف، ثم يُنشأ ملف سجل جديد.

يُستخدم مستوى بدء التشغيل لضبط مستوى المُسجِّل الجذر عند بدء تشغيل الخادم. وبعد اكتمال بدء التشغيل، يُعاد مستوى التسجيل إلى الإعداد <level> .

يضغط رسائل السجل باستخدام LZ4. اضبطه على <1> أو <true> لتمكينه.

مستوى السجل لتسجيل الرسائل في syslog.

تُوجَّه أيضًا مخرجات السجل إلى syslog.

استبدالات المَعلمات للجداول المُكرَّرة.

يمكن الاستغناء عنها إذا لم تكن الجداول المُكرَّرة مستخدمة.

مثال

< macros incl = "macros" optional = "true" />

تعطيل الإدراج من محركات قوائم انتظار الرسائل (Kafka وRabbitMQ وNATS) في العروض المادية المرفقة

يكون معطّلًا بشكل افتراضي.

التمكين

/etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml بالمحتوى التالي: لتفعيل جمع سجلّ المقاييس يدويًا system.metric_log ، أنشئ الملفبالمحتوى التالي:

< clickhouse > < metric_log > < database > system </ database > < table > metric_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ metric_log > </ clickhouse >

تعطيل

لتعطيل الإعداد metric_log ، أنشئ الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml بالمحتوى التالي:

< clickhouse > < metric_log remove = "1" /> </ clickhouse >

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

يتيح هذا الإعداد تجنّب استدعاءات open/close المتكررة (وهي مرتفعة الكلفة جدًا بسبب أخطاء الصفحات المترتبة عليها)، كما يتيح إعادة استخدام التعيينات عبر عدة سلاسل تنفيذ واستعلامات. وتمثل قيمة الإعداد عدد المناطق المعينة في الذاكرة (وهو يساوي عادةً عدد الملفات المعينة).

يمكن مراقبة كمية البيانات في الملفات المعينة في جداول النظام التالية باستخدام المقاييس التالية:

MMappedFiles / MMappedFileBytes / MMapCacheCells في system.metrics ، system.metric_log

/ / في ، CreatedReadBufferMMap / CreatedReadBufferMMapFailed / MMappedFileCacheHits / MMappedFileCacheMisses في system.events ، system.processes ، system.query_log ، system.query_thread_log ، system.query_views_log

كمية البيانات في الملفات المعينة لا تستهلك الذاكرة مباشرةً، ولا تُحتسب ضمن استهلاك الذاكرة الخاص بالاستعلام أو الخادم، لأن هذه الذاكرة يمكن الاستغناء عنها بطريقة مماثلة لذاكرة OS page cache. ويُزال هذا cache (أي تُغلَق الملفات) تلقائيًا عند إزالة الأجزاء القديمة في الجداول من عائلة MergeTree، كما يمكن إسقاطه يدويًا عبر الاستعلام SYSTEM DROP MMAP CACHE . يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، وسيُطبَّق مفعوله فورًا.

يُستخدم لتنظيم كيفية استخدام الموارد وتقاسمها بين عمليات التعديل وأعباء العمل الأخرى. وتُستخدم القيمة المحددة بوصفها قيمة إعداد workload لجميع عمليات التعديل التي تعمل في الخلفية. ويمكن تجاوزها بإعداد MergeTree.

انظر أيضًا

في أنظمة Linux، يمكن لهذا الإعداد التحكّم في سلوك قاتل نفاد الذاكرة (OOM) في Linux.

تهيئة SSL للعميل/الخادم.

libpoco . وتُشرح خيارات التهيئة المتاحة في يوفَّر دعم SSL بواسطة مكتبة. وتُشرح خيارات التهيئة المتاحة في SSLManager.h . ويمكن العثور على القيم الافتراضية في SSLManager.cpp

مفاتيح إعدادات العميل/الخادم:

الخيار الوصف القيمة الافتراضية cacheSessions يُفعّل أو يعطّل التخزين المؤقت للجلسات. يجب استخدامه مع sessionIdContext . القيم المقبولة: true ، false . false caConfig مسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوق بها. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف ‎.pem‎ واحد لكل شهادة CA. تُحدَّد أسماء الملفات باستخدام قيمة hash لاسم subject الخاص بـ CA. ويمكن العثور على التفاصيل في صفحة الدليل الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations. certificateFile مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك تركه فارغًا إذا كان privateKeyFile يحتوي على الشهادة. cipherList خوارزميات التشفير التي يدعمها OpenSSL. ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:!3DES:@STRENGTH disableProtocols البروتوكولات غير المسموح باستخدامها. extendedVerification إذا كان مُمكّنًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يطابق اسم مضيف النظير. false fips يُفعّل وضع FIPS في OpenSSL. ويكون ذلك مدعومًا إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS. false invalidCertificateHandler فئة (فئة فرعية من CertificateHandler) تُستخدم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال: <invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> . RejectCertificateHandler loadDefaultCAFile ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف /etc/ssl/cert.pem (أو في الدليل /etc/ssl/certs ، على التوالي)، أو في الملف (أو الدليل، على التوالي) المحدد بواسطة متغير البيئة SSL_CERT_FILE (أو SSL_CERT_DIR ، على التوالي). true preferServerCiphers حزم التعمية التي يفضّلها العميل على الخادم. false privateKeyFile المسار إلى الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه. privateKeyPassphraseHandler فئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) تطلب عبارة المرور اللازمة للوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال: <privateKeyPassphraseHandler> , <name>KeyFileHandler</name> , <options><password>test</password></options> , </privateKeyPassphraseHandler> . KeyConsoleHandler requireTLSv1 يتطلب اتصالًا عبر TLSv1. القيم المقبولة: true ، false . false requireTLSv1_1 يتطلب اتصالًا عبر TLSv1.1. القيم المقبولة: true ، false . false requireTLSv1_2 يتطلب اتصالًا عبر TLSv1.2. القيم المقبولة: true ، false . false sessionCacheSize الحد الأقصى لعدد الجلسات التي يحتفظ بها الخادوم في ذاكرة التخزين المؤقت. تشير القيمة 0 إلى عدد غير محدود من الجلسات. 1024*20 sessionIdContext مجموعة فريدة من الأحرف العشوائية يضيفها الخادوم إلى كل معرّف يتم إنشاؤه. يجب ألا يتجاوز طول السلسلة SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH . يُنصح دائمًا باستخدام هذه المعلمة لأنها تساعد على تجنّب المشكلات، سواء خزّن الخادوم الجلسة مؤقتًا أو طلب العميل التخزين المؤقت. $\{application.name\} sessionTimeout مدة تخزين الجلسة مؤقتًا على الخادم، بالساعات. 2 verificationDepth الحد الأقصى لطول سلسلة التحقق. سيفشل التحقق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة. 9 verificationMode أسلوب التحقق من شهادات العقدة. ترد التفاصيل في وصف الفئة Context. القيم الممكنة: none , relaxed , strict , once . relaxed

مثال للإعدادات:

< openSSL > < server > <!-- openssl req -subj "/CN=localhost" -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -x509 -keyout /etc/clickhouse-server/server.key -out /etc/clickhouse-server/server.crt --> < certificateFile > /etc/clickhouse-server/server.crt </ certificateFile > < privateKeyFile > /etc/clickhouse-server/server.key </ privateKeyFile > <!-- openssl dhparam -out /etc/clickhouse-server/dhparam.pem 4096 --> < dhParamsFile > /etc/clickhouse-server/dhparam.pem </ dhParamsFile > < verificationMode > none </ verificationMode > < loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > </ server > < client > < loadDefaultCAFile > true </ loadDefaultCAFile > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > <!-- Use for self-signed: <verificationMode>none</verificationMode> --> < invalidCertificateHandler > <!-- Use for self-signed: <name>AcceptCertificateHandler</name> --> < name > RejectCertificateHandler </ name > </ invalidCertificateHandler > </ client > </ openSSL >

المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوق بها. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف ‎.pem واحد لكل شهادة CA. ويُبحث عن أسماء الملفات باستخدام قيمة تجزئة اسم الـ subject الخاص بـ CA. يمكن العثور على التفاصيل في صفحة man الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations

يتيح تفعيل تخزين الجلسات مؤقتًا أو تعطيله. يجب استخدامه بالاقتران مع <sessionIdContext> . القيم المقبولة: <true> ، <false> .

مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك تركه إذا كان <privateKeyFile> يتضمن الشهادة.

خوارزميات التشفير المدعومة في OpenSSL.

البروتوكولات التي لا يُسمح باستخدامها.

إذا كان مفعّلًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يتطابق مع اسم مضيف النظير.

يُفعِّل وضع FIPS في OpenSSL. وهو مدعوم إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.

فئة (فئة فرعية من CertificateHandler) تُستخدم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>> .

يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف </etc/ssl/cert.pem> (أو في الدليل </etc/ssl/certs> ) أو في الملف (أو الدليل) المحدد بواسطة متغير البيئة <SSL_CERT_FILE> (أو <SSL_CERT_DIR> ).

خوارزميات التشفير في الخادم التي يفضّلها العميل.

مسار الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.

الفئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) التي تطلب عبارة المرور عند الوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال: <<privateKeyPassphraseHandler>> , <<name>KeyFileHandler</name>> , <<options><password>test</password></options>> , <</privateKeyPassphraseHandler>>

الحد الأقصى لطول سلسلة التحقّق. سيفشل التحقّق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.

<none> , <relaxed> , <strict> , <once> . الطريقة المتبعة للتحقق من شهادات العقدة. يمكن العثور على التفاصيل في وصف الفئة Context . القيم الممكنة:

المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوقة. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف ‎.pem واحد لكل شهادة CA. يُبحث عن أسماء الملفات باستخدام قيمة تجزئة اسم موضوع CA. ويمكن العثور على التفاصيل في صفحة man الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل التخزين المؤقت للجلسات. يجب استخدامه مع <sessionIdContext> . القيم المقبولة: <true> ، <false> .

مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك عدم تحديده إذا كان <privateKeyFile> يحتوي على الشهادة.

خوارزميات التشفير المدعومة في OpenSSL.

البروتوكولات التي لا يُسمح باستخدامها.

إذا كان مفعّلًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يتطابق مع اسم مضيف النظير.

يُفعِّل وضع FIPS في OpenSSL. ويكون هذا مدعومًا إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.

الفئة (صنف فرعي من CertificateHandler) المستخدَم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>> .

يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف </etc/ssl/cert.pem> (أو في الدليل </etc/ssl/certs> ، على التوالي)، أو في الملف (أو الدليل، على التوالي) المحدد بواسطة متغير البيئة <SSL_CERT_FILE> (أو <SSL_CERT_DIR> ).

مجموعات التعمية الخاصة بالخادم التي يفضّلها العميل.

مسار الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.

الفئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) التي تطلب عبارة المرور للوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال: <<privateKeyPassphraseHandler>> , <<name>KeyFileHandler</name>> , <<options><password>test</password></options>> , <</privateKeyPassphraseHandler>>

الحد الأقصى لعدد الجلسات التي يحتفظ بها الخادم في ذاكرة التخزين المؤقت. وتشير القيمة 0 إلى أن عدد الجلسات غير محدود.

مجموعة فريدة من الأحرف العشوائية يُلحقها الخادم بكل معرّف يُنشئه. يجب ألا يتجاوز طول السلسلة <SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH> . يُوصى دائمًا بهذه المعلمة لأنها تساعد على تجنب المشكلات، سواء خزّن الخادم الجلسة مؤقتًا أو طلب العميل التخزين المؤقت.

مدة الاحتفاظ بالجلسة مؤقتًا على الخادم، بالساعات.

الطول الأقصى لسلسلة التحقق. سيفشل التحقق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.

<none> , <relaxed> , <strict> , <once> . الطريقة المتبعة للتحقق من شهادات العُقدة. تجد التفاصيل في وصف الفئة Context . القيم المحتملة:

إعدادات جدول النظام opentelemetry_span_log

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

مثال:

< opentelemetry_span_log > < engine > engine MergeTree partition by toYYYYMM(finish_date) order by (finish_date, finish_time_us, trace_id) </ engine > < database > system </ database > < table > opentelemetry_span_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ opentelemetry_span_log >

يسجّل الأحداث المرتبطة بـ MergeTree ، مثل إضافة البيانات أو دمجها. يمكنك استخدام هذا السجل لمحاكاة خوارزميات الدمج ومقارنة خصائصها. كما يمكنك تصوّر عملية الدمج.

table (انظر أدناه). تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.part_log ، وليس في ملف منفصل. يمكنك تهيئة اسم هذا الجدول في المعلمة(انظر أدناه).

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

مثال

< part_log > < database > system </ database > < table > part_log </ table > < partition_by > toMonday(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ part_log >

المسار إلى الدليل الذي يضم البيانات.

الشرطة المائلة النهائية إلزامية.

مثال

< path > /var/lib/clickhouse/ </ path >

مقدار الذاكرة غير المتتبَّعة، بالبايت، الذي يمكن لكل خيط تنفيذ الاحتفاظ به دون المساس بالميزانية المشتركة لكل CPU. يخفّض ذلك كلفة الاحتساب لكل CPU عند التخصيصات الصغيرة، وهو الهامش المُضاف فوق max_per_cpu_untracked_memory * number_of_cpus في أسوأ الحالات. تؤدي القيمة 0 إلى إزالة هذا الهامش: إذ يُحدِّث كل تخصيص العداد المشترك لكل CPU (وهو الأدق، لكنه يسبّب تنازعًا أكبر). Linux فقط.

pointInPolygon مع وسيطة polygon ثابتة. تُزال الإدخالات التي تتجاوز الحد وفق ترتيب الأقل استخدامًا مؤخرًا. يؤدي ضبطها على 0 إلى تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت: فتُزال جميع polygons المخزنة مؤقتًا، وتُعاد المعالجة المسبقة للـ polygon الثابتة في كل query لاحقة من جديد. يمكن أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا، من دون تغيير هذا الحد، باستخدام query الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت للـ polygons التي جرت معالجتها مسبقًا والمستخدمة في الدالةمع وسيطة polygon ثابتة. تُزال الإدخالات التي تتجاوز الحد وفق ترتيب الأقل استخدامًا مؤخرًا. يؤدي ضبطها علىإلى تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت: فتُزال جميع polygons المخزنة مؤقتًا، وتُعاد المعالجة المسبقة للـ polygon الثابتة في كل query لاحقة من جديد. يمكن أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا، من دون تغيير هذا الحد، باستخدام query SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE

يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء runtime، وسيُطبَّق فورًا.

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها في مجمع خيوط إلغاء تسلسل البوادئ.

تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

إذا كانت القيمة true ، يُنشئ ClickHouse جميع جداول system.*_log المُعدّة قبل بدء التشغيل. وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كانت بعض البرامج النصية الخاصة ببدء التشغيل تعتمد على هذه الجداول.

يتيح هذا الإعداد قراءة حزمة QueryPlan. تُرسَل هذه الحزمة مع الاستعلامات الموزعة عند تمكين serialize_query_plan. وهو معطَّل افتراضيًا لتجنّب المشكلات الأمنية المحتملة التي قد تنتج عن أخطاء في إلغاء التسلسل الثنائي لخطة الاستعلام.

مثال

< process_query_plan_packet > true </ process_query_plan_packet >

إعدادات جدول النظام processors_profile_log

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

الإعدادات الافتراضية هي:

< processors_profile_log > < database > system </ database > < table > processors_profile_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ processors_profile_log >

إتاحة بيانات المقاييس ليتمكّن Prometheus من كشطها.

الإعدادات:

endpoint – نقطة نهاية HTTP لكشط المقاييس بواسطة خادم Prometheus. يجب أن تبدأ بـ ’/’.

– نقطة نهاية HTTP لكشط المقاييس بواسطة خادم Prometheus. يجب أن تبدأ بـ ’/’. port – المنفذ الخاص بـ endpoint .

– المنفذ الخاص بـ . metrics – إتاحة المقاييس من جدول system.metrics.

– إتاحة المقاييس من جدول system.metrics. events – إتاحة المقاييس من جدول system.events.

– إتاحة المقاييس من جدول system.events. asynchronous_metrics – إتاحة قيم المقاييس الحالية من جدول system.asynchronous_metrics.

– إتاحة قيم المقاييس الحالية من جدول system.asynchronous_metrics. errors - إتاحة عدد الأخطاء حسب رموز الخطأ التي حدثت منذ آخر إعادة تشغيل للخادم. ويمكن أيضًا الحصول على هذه المعلومات من system.errors.

مثال

< clickhouse > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < prometheus > < endpoint > /metrics </ endpoint > < port > 9363 </ port > < metrics > true </ metrics > < events > true </ events > < asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics > < errors > true </ errors > </ prometheus > </ clickhouse >

تحقّق (استبدل 127.0.0.1 بعنوان IP أو باسم مضيف خادم ClickHouse لديك):

curl 127.0.0.1:9363/metrics

يعرض المقاييس المتعلقة بـ Keeper

حدِّد خوادم وكيلة لطلبات HTTP وHTTPS، وهي مدعومة حاليًا في تخزين S3 ودوال جداول S3 ودوال URL.

هناك ثلاث طرق لتعريف الخوادم الوكيلة:

متغيرات البيئة

قوائم الوكيل

مُحلِّلات الوكيل البعيدة.

كما يُدعَم أيضًا تجاوز الخوادم الوكيلة لمضيفين محددين باستخدام no_proxy .

متغيرات البيئة

تتيح لك متغيرات البيئة http_proxy و https_proxy تحديد خادم وكيل لبروتوكول معيّن. إذا كان معيّنًا على نظامك، فمن المفترض أن يعمل بسلاسة.

هذا هو النهج الأبسط إذا كان لبروتوكول معيّن خادم وكيل واحد فقط، ولم يكن هذا الخادم يتغير.

قوائم الوكيل

يتيح لك هذا النهج تحديد خادم وكيل واحد أو أكثر لبروتوكول معيّن. وإذا جرى تعريف أكثر من خادم وكيل واحد، يستخدم ClickHouse الخوادم الوكيلة المختلفة بأسلوب round-robin، مع توزيع الحمل على الخوادم. وهذا هو النهج الأبسط إذا كان هناك أكثر من خادم وكيل واحد لبروتوكول معيّن، وكانت قائمة الخوادم الوكيلة لا تتغير.

قالب الإعداد

< proxy > < http > < uri > http://proxy1 </ uri > < uri > http://proxy2:3128 </ uri > </ http > < https > < uri > http://proxy1:3128 </ uri > </ https > </ proxy >

حدِّد حقلاً أصلًا في علامات التبويب أدناه لعرض حقوله الفرعية:

<proxy>

<http> و <https> الحقل الوصف <http> قائمة تضم وكيلاً واحدًا أو أكثر من وكلاء HTTP <https> قائمة تضم وكيلاً واحدًا أو أكثر من وكلاء HTTPS الحقل الوصف <uri> عنوان URI للوكيل

مُحلِّلات الوكيل البعيدة

قد تتغير خوادم الوكيل بشكل ديناميكي. في هذه الحالة، يمكنك تحديد نقطة نهاية لمُحلِّل. يرسل ClickHouse طلب GET فارغًا إلى نقطة النهاية تلك، ويجب أن يعيد المُحلِّل البعيد مضيف الوكيل. وسيستخدمه ClickHouse لتكوين عنوان URI للوكيل باستخدام القالب التالي: \{proxy_scheme\}://\{proxy_host\}:{proxy_port}

قالب الإعداد

< proxy > < http > < resolver > < endpoint > http://resolver:8080/hostname </ endpoint > < proxy_scheme > http </ proxy_scheme > < proxy_port > 80 </ proxy_port > < proxy_cache_time > 10 </ proxy_cache_time > </ resolver > </ http > < https > < resolver > < endpoint > http://resolver:8080/hostname </ endpoint > < proxy_scheme > http </ proxy_scheme > < proxy_port > 3128 </ proxy_port > < proxy_cache_time > 10 </ proxy_cache_time > </ resolver > </ https > </ proxy >

حدّد حقلًا رئيسيًا في علامات التبويب أدناه لعرض حقوله الفرعية التابعة له:

<proxy>

<http> و <https>

<resolver> الحقل الوصف <http> قائمة تضم مُحلِّلًا واحدًا أو أكثر* <https> قائمة تضم مُحلِّلًا واحدًا أو أكثر* الحقل الوصف <resolver> نقطة النهاية وتفاصيل أخرى لمُحلِّل يمكنك استخدام عدة عناصر <resolver> ، ولكن لا يُستخدَم إلا أول <resolver> لبروتوكول معيّن. وتُتجاهل أي عناصر <resolver> أخرى لذلك البروتوكول. وهذا يعني أن موازنة التحميل (عند الحاجة) يجب أن ينفّذها المُحلِّل البعيد. الحقل الوصف <endpoint> عنوان URI لمُحلِّل الوكيل <proxy_scheme> بروتوكول عنوان URI النهائي للوكيل. يمكن أن يكون http أو https . <proxy_port> رقم منفذ مُحلِّل الوكيل <proxy_cache_time> المدة، بالثواني، التي يجب أن يخزّن فيها ClickHouse القيم الواردة من المُحلِّل مؤقتًا. يؤدي ضبط هذه القيمة على 0 إلى جعل ClickHouse يتصل بالمُحلِّل لكل طلب HTTP أو HTTPS.

ترتيب الأسبقية

تُحدَّد إعدادات الوكيل بالترتيب التالي:

الترتيب الإعداد 1. مُحلِّلات الوكيل البعيدة 2. قوائم الوكيل 3. متغيرات البيئة

سيتحقق ClickHouse من نوع المُحلِّل ذي الأولوية الأعلى لبروتوكول الطلب. وإذا لم يكن محددًا، فسيتحقق من نوع المُحلِّل التالي في ترتيب الأولوية، إلى أن يصل إلى مُحلِّل البيئة. ويتيح ذلك أيضًا استخدام مزيج من أنواع المُحلِّلات.

إعداد لإعادة تخصيص الذاكرة الخاصة بتعليميات الآلة (“text”) باستخدام الصفحات الكبيرة.

هذه الميزة تجريبية للغاية.

مثال

< remap_executable > false </ remap_executable >

اسم مجموعة النسخ المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated.

سيتكوّن العنقود الذي تُنشئه قاعدة البيانات Replicated من نسخ متماثلة ضمن المجموعة نفسها. لن تنتظر استعلامات DDL سوى النسخ المتماثلة الموجودة في المجموعة نفسها.

تكون فارغة افتراضيًا.

مثال

< replica_group_name > backups </ replica_group_name >

ضبط دقيق للجداول في ReplicatedMergeTree . لهذا الإعداد أولوية أعلى.

لمزيد من المعلومات، راجع ملف الترويسة MergeTreeSettings.h.

مثال

< replicated_merge_tree > < max_suspicious_broken_parts > 5 </ max_suspicious_broken_parts > </ replicated_merge_tree >

الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ المستخدمة لتنفيذ طلبات RESTORE.

إعدادات إرسال تقارير الأعطال إلى فريق المطورين الأساسيين لـ ClickHouse.

نقدّر كثيرًا تفعيل هذا الخيار، وخاصةً في بيئات ما قبل الإنتاج.

المفاتيح:

Key Description enabled علامة منطقية لتفعيل الميزة، وتكون true افتراضيًا. اضبطها على false لتجنّب إرسال تقارير الأعطال. endpoint يمكنك تجاوز URL لنقطة النهاية المستخدمة لإرسال تقارير الأعطال. send_logical_errors LOGICAL_ERROR يشبه assert ، وهو خلل في ClickHouse. تتيح هذه العلامة المنطقية إرسال هذه الاستثناءات (الافتراضي: true ).

الاستخدام الموصى به

< send_crash_reports > < enabled > true </ enabled > </ send_crash_reports >

المسار في Keeper الذي يحتوي على أرقام متزايدة تلقائيًا، وتُنشئها الدالة generateSerialID . ستكون كل سلسلة عبارة عن عقدة ضمن هذا المسار.

سيُكتب الجزء العام من مفتاح المضيف في ملف known_hosts على جهة عميل SSH عند أول اتصال.

تكون إعدادات مفتاح المضيف غير مفعّلة افتراضيًا. أزل التعليق عن إعدادات مفتاح المضيف، وحدّد المسار إلى مفتاح SSH المقابل لتفعيلها:

مثال:

< ssh_server > < host_rsa_key > path_to_the_ssh_key </ host_rsa_key > < host_ecdsa_key > path_to_the_ssh_key </ host_ecdsa_key > < host_ed25519_key > path_to_the_ssh_key </ host_ed25519_key > </ ssh_server >

إذا ضُبطت القيمة على true ، فسيحتاج المستخدمون إلى امتياز grant لإنشاء جدول باستخدام engine محدد، مثل GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog to user .

افتراضيًا، ولأغراض التوافق مع الإصدارات السابقة، يتجاهل إنشاء جدول باستخدام table engine محدد امتياز grant، ولكن يمكنك تغيير هذا السلوك بضبط هذه القيمة على true .

منفذ خادم SSH الذي يتيح للمستخدم الاتصال وتنفيذ الاستعلامات بشكل تفاعلي باستخدام العميل المضمّن عبر PTY.

مثال:

< tcp_ssh_port > 9022 </ tcp_ssh_port >

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام: