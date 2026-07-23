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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

abort_on_logical_error

يؤدي إلى تعطل الخادم عند حدوث استثناءات LOGICAL_ERROR. للمختصين فقط.

allowed_disks_for_table_engines

قائمة الأقراص المسموح بها للاستخدام مع Iceberg

auth_use_forwarded_address

استخدم العنوان الأصلي للمصادقة للعملاء المتصلين عبر وكيل.
يجب استخدام هذا الإعداد بحذر شديد، إذ يمكن انتحال العناوين المُعاد توجيهها بسهولة، لذلك لا ينبغي الوصول مباشرةً إلى الخوادم التي تقبل هذا النوع من المصادقة، بل يجب أن يقتصر الوصول إليها على المرور عبر وكيل موثوق.

bcrypt_workfactor

معامل العمل لنوع المصادقة bcrypt_password الذي يستخدم خوارزمية Bcrypt. ويحدّد معامل العمل مقدار القدرة الحاسوبية والوقت اللازمين لحساب قيمة التجزئة والتحقق من كلمة المرور.
بالنسبة للتطبيقات التي تشهد عمليات مصادقة متكررة، فكّر في استخدام أساليب مصادقة بديلة بسبب العبء الحسابي لـ bcrypt عند قيم عامل العمل الأعلى.

blob_storage_log

إعدادات جدول النظام blob_storage_log. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
مثال:

builtin_dictionaries_reload_interval

الفاصل الزمني بالثواني قبل إعادة تحميل القواميس المضمّنة. يعيد ClickHouse تحميل القواميس المضمّنة كل x ثانية. يتيح ذلك تعديل القواميس “أثناء التشغيل” دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الخادم. مثال

cache_size_to_ram_max_ratio

تعيين الحد الأقصى لنسبة حجم ذاكرة التخزين المؤقت إلى RAM. يتيح ذلك تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت على الأنظمة منخفضة الذاكرة.

cannot_allocate_thread_fault_injection_probability

لأغراض الاختبار.

cgroups_memory_usage_observer_wait_time

الفاصل الزمني بالثواني الذي يُضبط خلاله الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك الذاكرة على الخادم وفقًا للعتبة المقابلة في cgroups. لتعطيل مراقب cgroup، اضبط هذه القيمة على 0.

الضغط

إعدادات ضغط البيانات للجداول التي تستخدم المحرك MergeTree.
نوصي بعدم تغيير هذا إذا كنت قد بدأت للتو باستخدام ClickHouse.
قالب التهيئة:
حقول <case>:
  • min_part_size – الحد الأدنى لحجم جزء البيانات.
  • min_part_size_ratio – نسبة حجم جزء البيانات إلى حجم الجدول.
  • method – طريقة الضغط. القيم المقبولة: lz4, lz4hc, zstd,deflate_qpl.
  • level – مستوى الضغط. راجع Codecs.
يمكنك تهيئة عدة أقسام <case>.
الإجراءات عند استيفاء الشروط:
  • إذا طابق جزء بيانات مجموعةَ شروط، يستخدم ClickHouse طريقة الضغط المحددة.
  • إذا طابق جزء بيانات عدةَ مجموعات شروط، يستخدم ClickHouse أول مجموعة شروط مطابقة.
إذا لم يستوفِ جزءُ البيانات أيًّا من الشروط، يستخدم ClickHouse ضغط lz4.
مثال

config_reload_interval_ms

مدى تكرار إعادة تحميل ClickHouse للإعدادات والتحقق من وجود تغييرات جديدة

ملف الإعدادات

يشير إلى ملف إعدادات الخادم.

core_dump

يضبط الحدّ المرن لحجم ملف core dump.
يُضبط الحدّ الصلب عبر أدوات النظام
مثال

crash_log

إعدادات تشغيل جدول النظام crash_log. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: يحتوي ملف تهيئة الخادم الافتراضي config.xml على قسم الإعدادات التالي:

database_atomic_delay_before_drop_table_sec

مدة التأخير التي يمكن خلالها استعادة جدول تم إسقاطه باستخدام تعليمة UNDROP. إذا نُفِّذت DROP TABLE مع المُعدِّل SYNC، فسيتم تجاهل هذا الإعداد. القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي 480 (8 دقائق).

dead_letter_queue

إعدادات جدول النظام ‘dead_letter_queue’. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
الإعدادات الافتراضية هي:

dictionary_background_reconnect_interval

الفاصل الزمني، بالمللي ثانية، بين محاولات إعادة الاتصال بقواميس MySQL وPostgres التي فشل اتصالها وكان background_reconnect مُمكّنًا فيها.

disk_transaction_wait_for_blob_removal

القيمة الافتراضية لإعداد wait_for_blob_removal لكل قرص. عند تفعيله، ينتظر الخادم اكتمال إزالة الـ blob في الخلفية قبل الإقرار بالعملية.

display_secrets_in_show_and_select

يمكّن أو يعطّل عرض الأسرار في استعلامات SHOW وSELECT للجداول وقواعد البيانات ودوال الجداول والقواميس. ويجب أيضًا أن يكون لدى المستخدم الذي يرغب في رؤية الأسرار إعداد التنسيق format_display_secrets_in_show_and_select format setting مفعّلًا، وأن يمتلك صلاحية displaySecretsInShowAndSelect. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.

dns_max_consecutive_failures

أوقِف أي محاولات إضافية لتحديث ذاكرة DNS المؤقتة لاسم المضيف بعد بلوغ هذا العدد من الإخفاقات المتتالية. ومع ذلك، تظل المعلومات موجودة في ذاكرة DNS المؤقتة. الصفر يعني عدم وجود حد. انظر أيضًا

dynamic_user_defined_executable_functions_path

الدليل المستخدم للاحتفاظ بملفات التهيئة الخاصة بـ UDFs القابلة للتنفيذ التي تنشئها برامج التشغيل ديناميكيًا (راجع CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...)). عند إعادة تشغيل الخادم، يُفحَص الدليل بحثًا عن ملفات التهيئة، وتُحمَّل UDFs المقابلة من دون استدعاء برنامج التشغيل مرة أخرى. مثال

التشفير

يُهيِّئ أمرًا للحصول على مفتاح لاستخدامه مع ترميزات التشفير. يجب كتابة المفتاح (أو المفاتيح) في متغيرات البيئة أو تعيينه في ملف الإعدادات. يمكن أن تكون المفاتيح بصيغة hex أو string بطول 16 بايت. مثال التحميل من config:
لا يُنصح بتخزين المفاتيح في ملف التهيئة، لأن ذلك غير آمن. يمكنك نقل المفاتيح إلى ملف تهيئة منفصل على قرص آمن، ثم وضع رابط رمزي لهذا الملف في المجلد config.d/.
التحميل من ملف التهيئة عندما يكون المفتاح بالنظام الست عشري:
تحميل المفتاح من متغيّر البيئة:
هنا يحدّد current_key_id المفتاح الحالي المستخدم للتشفير، ويمكن استخدام جميع المفاتيح المحددة لفك التشفير. يمكن تطبيق كلٍّ من هذه الطرق على عدة مفاتيح:
هنا يشير current_key_id إلى المفتاح الحالي المستخدم للتشفير. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة قيمة nonce، ويجب أن يكون طولها 12 بايتًا (تستخدم عمليتا التشفير وفك التشفير افتراضيًا قيمة nonce تتكون من بايتات صفرية):
أو يمكن تعيينه بالصيغة السداسية العشرية:
ينطبق كل ما ذُكر أعلاه على aes_256_gcm_siv أيضًا (لكن يجب أن يكون طول المفتاح 32 بايتًا).

enforce_keeper_component_tracking

إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فيجب تعيين اسم مكوّن لكل طلب ZooKeeper عبر Coordination::setCurrentComponent. ويُطلق استثناء LOGICAL_ERROR إذا كان اسم المكوّن مفقودًا.

error_log

يكون مُعطّلًا بشكل افتراضي. التفعيل لتفعيل جمع سجلّات الأخطاء system.error_log يدويًا، أنشئ الملف /etc/clickhouse-server/config.d/error_log.xml بالمحتوى التالي:
تعطيل لتعطيل الإعداد error_log، أنشئ الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_error_log.xml بالمحتوى التالي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

filesystem_caches_path

يحدّد هذا الإعداد مسار التخزين المؤقت. مثال

google_protos_path

يحدّد دليلاً يضم ملفات proto لأنواع Protobuf. مثال

handshake_timeout_milliseconds

مهلة الوقت الفعلي، بالمللي ثانية، لمرحلة مصافحة TCP بالكامل (Hello + Addendum). يحدّ هذا الإعداد من المدة التي يمكن لاتصال غير مُصادَق عليه أن يحتجز خلالها خيط تنفيذ. اضبطه على 0 للتعطيل.

hdfs.libhdfs3_conf

يوجّه libhdfs3 إلى المسار الصحيح لملف config الخاص به.

hsts_max_age

مدة انتهاء HSTS بالثواني.
تعني القيمة 0 أن ClickHouse يعطّل HSTS. وإذا عيّنت رقمًا موجبًا، فسيتم تفعيل HSTS وستكون قيمة max-age هي الرقم الذي عيّنته.
مثال

iceberg_background_schedule_pool_size

حجم مجمّع مؤشرات الترابط المستخدم لجلب أحدث البيانات الوصفية من كتالوج Iceberg بعيد بشكل غير متزامن؛ ويكون هذا المجمّع مشتركًا بين جميع الجداول النشطة.

ignore_empty_sql_security_in_create_view_query

إذا كانت القيمة true، فلن يكتب ClickHouse القيم الافتراضية لعبارة SQL security إذا كانت فارغة في استعلامات CREATE VIEW.
لا يلزم هذا الإعداد إلا خلال فترة الترحيل، وسيصبح متقادماً في الإصدار 24.4

include_from

مسار الملف الذي يحتوي على عمليات الاستبدال. يدعم كلا التنسيقين XML وYAML. لمزيد من المعلومات، راجع قسم ملفات التهيئة. مثال

insert_deduplication_version

آلية حماية للترحيل، وهي مهملة. لا يدعم هذا الإصدار سوى قيمة hash الموحّدة لآلية insert deduplication (new_unified_hash)؛ ويرفض الخادم بدء التشغيل إذا وُجد هذا الإعداد بأي قيمة أخرى (مثل old_separate_hashes أو compatible_double_hashes). أكمِل ترحيل إزالة التكرار على الإصدار السابق قبل الترقية، وذلك بتشغيل compatible_double_hashes (الذي يكتب كلًا من قيم hash القديمة والموحّدة). بالنسبة إلى الجداول المكررة، شغّله لمدة لا تقل عن replicated_deduplication_window_seconds (ساعة واحدة افتراضيًا)؛ إذ تحتفظ النوافذ الافتراضية بقيم hash الموحّدة لجميع عمليات insert خلال تلك النافذة، ويُعد ذلك كافيًا لتغطية حلقة retry لعملية insert. أما بالنسبة إلى الجداول غير المكررة التي تكون فيها non_replicated_deduplication_window > 0، فالنافذة تعتمد على العدد لا على الوقت، لذا شغّل compatible_double_hashes لما لا يقل عن هذا العدد من عمليات insert قبل الترقية.

io_thread_pool_queue_size

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها في تجمّع مؤشرات ترابط الإدخال/الإخراج (IO).
تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

keep_alive_timeout

المدة بالثواني التي ينتظر خلالها ClickHouse الطلبات الواردة عبر بروتوكول HTTP قبل إغلاق الاتصال. مثال

ldap_servers

أدرِج هنا خوادم LDAP مع معلمات الاتصال الخاصة بها من أجل:
  • استخدامها كمُصدِّقات لمستخدمين محليين مخصّصين، بحيث تُحدَّد لهم آلية المصادقة ldap بدلًا من password
  • استخدامها كأدلة مستخدمين خارجية.
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: يمكن تهيئة الإعداد user_dn_detection باستخدام الوسوم الفرعية: مثال:
مثال (بيئة Active Directory نموذجية مع تهيئة اكتشاف user DN لإجراء تعيين الأدوار لاحقًا):

المُسجِّل

موقع رسائل السجل وتنسيقها. المفاتيح: محددات تنسيق السجل تدعم أسماء الملفات في المسارين log وerrorLog محددات التنسيق أدناه لاسم الملف الناتج (جزء الدليل لا يدعمها). يعرض العمود “Example” المخرجات عند 2023-07-06 18:32:07. مثال
لطباعة رسائل السجل في وحدة التحكم فقط:
تجاوزات حسب المستوى يمكن تجاوز مستوى السجل لكل مُسجِّل على حدة. على سبيل المثال، لكتم جميع رسائل المُسجِّلَين “Backup” و”RBAC”.
syslog لكتابة رسائل السجل إلى syslog أيضًا:
مفاتيح <syslog>: تنسيقات السجل يمكنك تحديد تنسيق السجل الذي سيظهر في سجل وحدة التحكم. حاليًا، التنسيق المدعوم الوحيد هو JSON. مثال فيما يلي مثال على سجل JSON ناتج:
لتمكين دعم التسجيل بتنسيق JSON، استخدم المقتطف التالي:
إعادة تسمية المفاتيح في سجلات JSON يمكن تعديل أسماء المفاتيح من خلال تغيير قيم الوسوم داخل الوسم <names>. على سبيل المثال، لتغيير DATE_TIME إلى MY_DATE_TIME، يمكنك استخدام <date_time>MY_DATE_TIME</date_time>. حذف المفاتيح من سجلات JSON يمكن حذف خصائص السجل عبر وضع تعليق على الخاصية. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أن يطبع السجل query_id، فيمكنك وضع تعليق على الوسم <query_id>.

logger.count

سياسة التدوير: الحد الأقصى لعدد ملفات السجل القديمة التي يحتفظ بها ClickHouse.

logger.errorlog

مسار ملف سجل الأخطاء.

logger.formatting.type

تنسيق السجل لمخرجات وحدة التحكم. حاليًا، لا يُدعَم إلا <json>.

logger.level

مستوى السجل. القيم المقبولة: <none> (تعطيل التسجيل)، <fatal>, <critical>, <error>, <warning>, <notice>, <information>, <debug>, <trace>, <test>.

logger.log

مسار ملف السجل.

logger.rotation

سياسة التدوير: تحدد متى يتم تدوير ملفات السجل. يمكن أن يستند التدوير إلى الحجم أو الوقت أو مزيج منهما. أمثلة: 100M، يوميًا، 100M,يوميًا. بمجرد أن يتجاوز ملف السجل الحجم المحدد أو عند انقضاء الفترة الزمنية المحددة، يُعاد تسميته ويُؤرشف، ثم يُنشأ ملف سجل جديد.

logger.shutdown_level

يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند إيقاف تشغيل الخادم.

logger.size

سياسة التدوير: الحد الأقصى لحجم ملفات السجل بالبايت. وبمجرد أن يتجاوز حجم ملف السجل هذه العتبة، تُعاد تسميته ويُؤرشف، ثم يُنشأ ملف سجل جديد.

logger.startup_level

يُستخدم مستوى بدء التشغيل لضبط مستوى المُسجِّل الجذر عند بدء تشغيل الخادم. وبعد اكتمال بدء التشغيل، يُعاد مستوى التسجيل إلى الإعداد <level>.

logger.stream_compress

يضغط رسائل السجل باستخدام LZ4. اضبطه على <1> أو <true> لتمكينه.

logger.syslog_level

مستوى السجل لتسجيل الرسائل في syslog.

logger.use_syslog

تُوجَّه أيضًا مخرجات السجل إلى syslog.

ماكرو

استبدالات المَعلمات للجداول المُكرَّرة. يمكن الاستغناء عنها إذا لم تكن الجداول المُكرَّرة مستخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع قسم إنشاء الجداول المُكرَّرة. مثال

message_queue_disable_insertion

تعطيل الإدراج من محركات قوائم انتظار الرسائل (Kafka وRabbitMQ وNATS) في العروض المادية المرفقة

metric_log

يكون معطّلًا بشكل افتراضي. التمكين لتفعيل جمع سجلّ المقاييس يدويًا system.metric_log، أنشئ الملف /etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml بالمحتوى التالي:
تعطيل لتعطيل الإعداد metric_log، أنشئ الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

mmap_cache_size

يتيح هذا الإعداد تجنّب استدعاءات open/close المتكررة (وهي مرتفعة الكلفة جدًا بسبب أخطاء الصفحات المترتبة عليها)، كما يتيح إعادة استخدام التعيينات عبر عدة سلاسل تنفيذ واستعلامات. وتمثل قيمة الإعداد عدد المناطق المعينة في الذاكرة (وهو يساوي عادةً عدد الملفات المعينة). يمكن مراقبة كمية البيانات في الملفات المعينة في جداول النظام التالية باستخدام المقاييس التالية:
كمية البيانات في الملفات المعينة لا تستهلك الذاكرة مباشرةً، ولا تُحتسب ضمن استهلاك الذاكرة الخاص بالاستعلام أو الخادم، لأن هذه الذاكرة يمكن الاستغناء عنها بطريقة مماثلة لذاكرة OS page cache. ويُزال هذا cache (أي تُغلَق الملفات) تلقائيًا عند إزالة الأجزاء القديمة في الجداول من عائلة MergeTree، كما يمكن إسقاطه يدويًا عبر الاستعلام SYSTEM DROP MMAP CACHE.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، وسيُطبَّق مفعوله فورًا.

mutation_workload

يُستخدم لتنظيم كيفية استخدام الموارد وتقاسمها بين عمليات التعديل وأعباء العمل الأخرى. وتُستخدم القيمة المحددة بوصفها قيمة إعداد workload لجميع عمليات التعديل التي تعمل في الخلفية. ويمكن تجاوزها بإعداد MergeTree. انظر أيضًا

oom_score

في أنظمة Linux، يمكن لهذا الإعداد التحكّم في سلوك قاتل نفاد الذاكرة (OOM) في Linux.

openSSL

تهيئة SSL للعميل/الخادم. يوفَّر دعم SSL بواسطة مكتبة libpoco. وتُشرح خيارات التهيئة المتاحة في SSLManager.h. ويمكن العثور على القيم الافتراضية في SSLManager.cpp. مفاتيح إعدادات العميل/الخادم: مثال للإعدادات:

openSSL.client.caConfig

المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوق بها. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف ‎.pem واحد لكل شهادة CA. ويُبحث عن أسماء الملفات باستخدام قيمة تجزئة اسم الـ subject الخاص بـ CA. يمكن العثور على التفاصيل في صفحة man الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations.

openSSL.client.cacheSessions

يتيح تفعيل تخزين الجلسات مؤقتًا أو تعطيله. يجب استخدامه بالاقتران مع <sessionIdContext>. القيم المقبولة: <true>، <false>.

openSSL.client.certificateFile

مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك تركه إذا كان <privateKeyFile> يتضمن الشهادة.

openSSL.client.cipherList

خوارزميات التشفير المدعومة في OpenSSL.

openSSL.client.disableProtocols

البروتوكولات التي لا يُسمح باستخدامها.

openSSL.client.extendedVerification

إذا كان مفعّلًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يتطابق مع اسم مضيف النظير.

openSSL.client.fips

يُفعِّل وضع FIPS في OpenSSL. وهو مدعوم إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.

openSSL.client.invalidCertificateHandler.name

فئة (فئة فرعية من CertificateHandler) تُستخدم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.

openSSL.client.loadDefaultCAFile

يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف </etc/ssl/cert.pem> (أو في الدليل </etc/ssl/certs>) أو في الملف (أو الدليل) المحدد بواسطة متغير البيئة <SSL_CERT_FILE> (أو <SSL_CERT_DIR>).

openSSL.client.preferServerCiphers

خوارزميات التشفير في الخادم التي يفضّلها العميل.

openSSL.client.privateKeyFile

مسار الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.

openSSL.client.privateKeyPassphraseHandler.name

الفئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) التي تطلب عبارة المرور عند الوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال: <<privateKeyPassphraseHandler>>, <<name>KeyFileHandler</name>>, <<options><password>test</password></options>>, <</privateKeyPassphraseHandler>>

openSSL.client.verificationDepth

الحد الأقصى لطول سلسلة التحقّق. سيفشل التحقّق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.

openSSL.client.verificationMode

الطريقة المتبعة للتحقق من شهادات العقدة. يمكن العثور على التفاصيل في وصف الفئة Context. القيم الممكنة: <none>, <relaxed>, <strict>, <once>.

openSSL.server.caConfig

المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوقة. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف ‎.pem واحد لكل شهادة CA. يُبحث عن أسماء الملفات باستخدام قيمة تجزئة اسم موضوع CA. ويمكن العثور على التفاصيل في صفحة man الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations.

openSSL.server.cacheSessions

يؤدي إلى تمكين أو تعطيل التخزين المؤقت للجلسات. يجب استخدامه مع <sessionIdContext>. القيم المقبولة: <true>، <false>.

openSSL.server.certificateFile

مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك عدم تحديده إذا كان <privateKeyFile> يحتوي على الشهادة.

openSSL.server.cipherList

خوارزميات التشفير المدعومة في OpenSSL.

openSSL.server.disableProtocols

البروتوكولات التي لا يُسمح باستخدامها.

openSSL.server.extendedVerification

إذا كان مفعّلًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يتطابق مع اسم مضيف النظير.

openSSL.server.fips

يُفعِّل وضع FIPS في OpenSSL. ويكون هذا مدعومًا إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.

openSSL.server.invalidCertificateHandler.name

الفئة (صنف فرعي من CertificateHandler) المستخدَم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال: <<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.

openSSL.server.loadDefaultCAFile

يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف </etc/ssl/cert.pem> (أو في الدليل </etc/ssl/certs>، على التوالي)، أو في الملف (أو الدليل، على التوالي) المحدد بواسطة متغير البيئة <SSL_CERT_FILE> (أو <SSL_CERT_DIR>).

openSSL.server.preferServerCiphers

مجموعات التعمية الخاصة بالخادم التي يفضّلها العميل.

openSSL.server.privateKeyFile

مسار الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.

openSSL.server.privateKeyPassphraseHandler.name

الفئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) التي تطلب عبارة المرور للوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال: <<privateKeyPassphraseHandler>>, <<name>KeyFileHandler</name>>, <<options><password>test</password></options>>, <</privateKeyPassphraseHandler>>

openSSL.server.sessionCacheSize

الحد الأقصى لعدد الجلسات التي يحتفظ بها الخادم في ذاكرة التخزين المؤقت. وتشير القيمة 0 إلى أن عدد الجلسات غير محدود.

openSSL.server.sessionIdContext

مجموعة فريدة من الأحرف العشوائية يُلحقها الخادم بكل معرّف يُنشئه. يجب ألا يتجاوز طول السلسلة <SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH>. يُوصى دائمًا بهذه المعلمة لأنها تساعد على تجنب المشكلات، سواء خزّن الخادم الجلسة مؤقتًا أو طلب العميل التخزين المؤقت.

openSSL.server.sessionTimeout

مدة الاحتفاظ بالجلسة مؤقتًا على الخادم، بالساعات.

openSSL.server.verificationDepth

الطول الأقصى لسلسلة التحقق. سيفشل التحقق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.

openSSL.server.verificationMode

الطريقة المتبعة للتحقق من شهادات العُقدة. تجد التفاصيل في وصف الفئة Context. القيم المحتملة: <none>, <relaxed>, <strict>, <once>.

opentelemetry_span_log

إعدادات جدول النظام opentelemetry_span_log. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
مثال:

part_log

يسجّل الأحداث المرتبطة بـ MergeTree، مثل إضافة البيانات أو دمجها. يمكنك استخدام هذا السجل لمحاكاة خوارزميات الدمج ومقارنة خصائصها. كما يمكنك تصوّر عملية الدمج. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.part_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تهيئة اسم هذا الجدول في المعلمة table (انظر أدناه). يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
مثال

المسار

المسار إلى الدليل الذي يضم البيانات.
الشرطة المائلة النهائية إلزامية.
مثال

per_cpu_untracked_memory_thread_buffer

مقدار الذاكرة غير المتتبَّعة، بالبايت، الذي يمكن لكل خيط تنفيذ الاحتفاظ به دون المساس بالميزانية المشتركة لكل CPU. يخفّض ذلك كلفة الاحتساب لكل CPU عند التخصيصات الصغيرة، وهو الهامش المُضاف فوق max_per_cpu_untracked_memory * number_of_cpus في أسوأ الحالات. تؤدي القيمة 0 إلى إزالة هذا الهامش: إذ يُحدِّث كل تخصيص العداد المشترك لكل CPU (وهو الأدق، لكنه يسبّب تنازعًا أكبر). Linux فقط.

point_in_polygon_cache_size

الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت للـ polygons التي جرت معالجتها مسبقًا والمستخدمة في الدالة pointInPolygon مع وسيطة polygon ثابتة. تُزال الإدخالات التي تتجاوز الحد وفق ترتيب الأقل استخدامًا مؤخرًا. يؤدي ضبطها على 0 إلى تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت: فتُزال جميع polygons المخزنة مؤقتًا، وتُعاد المعالجة المسبقة للـ polygon الثابتة في كل query لاحقة من جديد. يمكن أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا، من دون تغيير هذا الحد، باستخدام query SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE.
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء runtime، وسيُطبَّق فورًا.

prefixes_deserialization_thread_pool_thread_pool_queue_size

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها في مجمع خيوط إلغاء تسلسل البوادئ.
تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

prepare_system_log_tables_on_startup

إذا كانت القيمة true، يُنشئ ClickHouse جميع جداول system.*_log المُعدّة قبل بدء التشغيل. وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كانت بعض البرامج النصية الخاصة ببدء التشغيل تعتمد على هذه الجداول.

process_query_plan_packet

يتيح هذا الإعداد قراءة حزمة QueryPlan. تُرسَل هذه الحزمة مع الاستعلامات الموزعة عند تمكين serialize_query_plan. وهو معطَّل افتراضيًا لتجنّب المشكلات الأمنية المحتملة التي قد تنتج عن أخطاء في إلغاء التسلسل الثنائي لخطة الاستعلام. مثال

processors_profile_log

إعدادات جدول النظام processors_profile_log. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
الإعدادات الافتراضية هي:

prometheus

إتاحة بيانات المقاييس ليتمكّن Prometheus من كشطها. الإعدادات:
  • endpoint – نقطة نهاية HTTP لكشط المقاييس بواسطة خادم Prometheus. يجب أن تبدأ بـ ’/’.
  • port – المنفذ الخاص بـ endpoint.
  • metrics – إتاحة المقاييس من جدول system.metrics.
  • events – إتاحة المقاييس من جدول system.events.
  • asynchronous_metrics – إتاحة قيم المقاييس الحالية من جدول system.asynchronous_metrics.
  • errors - إتاحة عدد الأخطاء حسب رموز الخطأ التي حدثت منذ آخر إعادة تشغيل للخادم. ويمكن أيضًا الحصول على هذه المعلومات من system.errors.
مثال
تحقّق (استبدل 127.0.0.1 بعنوان IP أو باسم مضيف خادم ClickHouse لديك):

prometheus.keeper_metrics_only

يعرض المقاييس المتعلقة بـ Keeper

الوكيل

حدِّد خوادم وكيلة لطلبات HTTP وHTTPS، وهي مدعومة حاليًا في تخزين S3 ودوال جداول S3 ودوال URL. هناك ثلاث طرق لتعريف الخوادم الوكيلة:
  • متغيرات البيئة
  • قوائم الوكيل
  • مُحلِّلات الوكيل البعيدة.
كما يُدعَم أيضًا تجاوز الخوادم الوكيلة لمضيفين محددين باستخدام no_proxy. متغيرات البيئة تتيح لك متغيرات البيئة http_proxy وhttps_proxy تحديد خادم وكيل لبروتوكول معيّن. إذا كان معيّنًا على نظامك، فمن المفترض أن يعمل بسلاسة. هذا هو النهج الأبسط إذا كان لبروتوكول معيّن خادم وكيل واحد فقط، ولم يكن هذا الخادم يتغير. قوائم الوكيل يتيح لك هذا النهج تحديد خادم وكيل واحد أو أكثر لبروتوكول معيّن. وإذا جرى تعريف أكثر من خادم وكيل واحد، يستخدم ClickHouse الخوادم الوكيلة المختلفة بأسلوب round-robin، مع توزيع الحمل على الخوادم. وهذا هو النهج الأبسط إذا كان هناك أكثر من خادم وكيل واحد لبروتوكول معيّن، وكانت قائمة الخوادم الوكيلة لا تتغير. قالب الإعداد
حدِّد حقلاً أصلًا في علامات التبويب أدناه لعرض حقوله الفرعية:
مُحلِّلات الوكيل البعيدة قد تتغير خوادم الوكيل بشكل ديناميكي. في هذه الحالة، يمكنك تحديد نقطة نهاية لمُحلِّل. يرسل ClickHouse طلب GET فارغًا إلى نقطة النهاية تلك، ويجب أن يعيد المُحلِّل البعيد مضيف الوكيل. وسيستخدمه ClickHouse لتكوين عنوان URI للوكيل باستخدام القالب التالي: \{proxy_scheme\}://\{proxy_host\}:{proxy_port} قالب الإعداد
حدّد حقلًا رئيسيًا في علامات التبويب أدناه لعرض حقوله الفرعية التابعة له:
ترتيب الأسبقية تُحدَّد إعدادات الوكيل بالترتيب التالي: سيتحقق ClickHouse من نوع المُحلِّل ذي الأولوية الأعلى لبروتوكول الطلب. وإذا لم يكن محددًا، فسيتحقق من نوع المُحلِّل التالي في ترتيب الأولوية، إلى أن يصل إلى مُحلِّل البيئة. ويتيح ذلك أيضًا استخدام مزيج من أنواع المُحلِّلات.

remap_executable

إعداد لإعادة تخصيص الذاكرة الخاصة بتعليميات الآلة (“text”) باستخدام الصفحات الكبيرة.
هذه الميزة تجريبية للغاية.
مثال

replica_group_name

اسم مجموعة النسخ المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated. سيتكوّن العنقود الذي تُنشئه قاعدة البيانات Replicated من نسخ متماثلة ضمن المجموعة نفسها. لن تنتظر استعلامات DDL سوى النسخ المتماثلة الموجودة في المجموعة نفسها. تكون فارغة افتراضيًا. مثال

replicated_merge_tree

ضبط دقيق للجداول في ReplicatedMergeTree. لهذا الإعداد أولوية أعلى. لمزيد من المعلومات، راجع ملف الترويسة MergeTreeSettings.h. مثال

restore_threads

الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ المستخدمة لتنفيذ طلبات RESTORE.

send_crash_reports

إعدادات إرسال تقارير الأعطال إلى فريق المطورين الأساسيين لـ ClickHouse. نقدّر كثيرًا تفعيل هذا الخيار، وخاصةً في بيئات ما قبل الإنتاج. المفاتيح: الاستخدام الموصى به

series_keeper_path

المسار في Keeper الذي يحتوي على أرقام متزايدة تلقائيًا، وتُنشئها الدالة generateSerialID. ستكون كل سلسلة عبارة عن عقدة ضمن هذا المسار.

ssh_server

سيُكتب الجزء العام من مفتاح المضيف في ملف known_hosts على جهة عميل SSH عند أول اتصال. تكون إعدادات مفتاح المضيف غير مفعّلة افتراضيًا. أزل التعليق عن إعدادات مفتاح المضيف، وحدّد المسار إلى مفتاح SSH المقابل لتفعيلها: مثال:

table_engines_require_grant

إذا ضُبطت القيمة على true، فسيحتاج المستخدمون إلى امتياز grant لإنشاء جدول باستخدام engine محدد، مثل GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog to user.
افتراضيًا، ولأغراض التوافق مع الإصدارات السابقة، يتجاهل إنشاء جدول باستخدام table engine محدد امتياز grant، ولكن يمكنك تغيير هذا السلوك بضبط هذه القيمة على true.

tcp_ssh_port

منفذ خادم SSH الذي يتيح للمستخدم الاتصال وتنفيذ الاستعلامات بشكل تفاعلي باستخدام العميل المضمّن عبر PTY. مثال:

text_log

إعدادات جدول النظام text_log الخاصة بتسجيل الرسائل النصية. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام: