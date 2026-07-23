يؤدي إلى تعطل الخادم عند حدوث استثناءات LOGICAL_ERROR. للمختصين فقط.
abort_on_logical_error
قائمة الأقراص المسموح بها للاستخدام مع Iceberg
allowed_disks_for_table_engines
استخدم العنوان الأصلي للمصادقة للعملاء المتصلين عبر وكيل.
auth_use_forwarded_address
يجب استخدام هذا الإعداد بحذر شديد، إذ يمكن انتحال العناوين المُعاد توجيهها بسهولة، لذلك لا ينبغي الوصول مباشرةً إلى الخوادم التي تقبل هذا النوع من المصادقة، بل يجب أن يقتصر الوصول إليها على المرور عبر وكيل موثوق.
معامل العمل لنوع المصادقة
bcrypt_workfactor
bcrypt_password الذي يستخدم خوارزمية Bcrypt.
ويحدّد معامل العمل مقدار القدرة الحاسوبية والوقت اللازمين لحساب قيمة التجزئة والتحقق من كلمة المرور.
<bcrypt_workfactor>12</bcrypt_workfactor>
إعدادات جدول النظام
blob_storage_log
blob_storage_log.
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
مثال:
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<blob_storage_log>
<database>system</database
<table>blob_storage_log</table
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds
<ttl>event_date + INTERVAL 30 DAY</ttl>
</blob_storage_log>
الفاصل الزمني بالثواني قبل إعادة تحميل القواميس المضمّنة. يعيد ClickHouse تحميل القواميس المضمّنة كل x ثانية. يتيح ذلك تعديل القواميس “أثناء التشغيل” دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الخادم. مثال
builtin_dictionaries_reload_interval
<builtin_dictionaries_reload_interval>3600</builtin_dictionaries_reload_interval>
تعيين الحد الأقصى لنسبة حجم ذاكرة التخزين المؤقت إلى RAM. يتيح ذلك تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت على الأنظمة منخفضة الذاكرة.
cache_size_to_ram_max_ratio
لأغراض الاختبار.
cannot_allocate_thread_fault_injection_probability
الفاصل الزمني بالثواني الذي يُضبط خلاله الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك الذاكرة على الخادم وفقًا للعتبة المقابلة في cgroups. لتعطيل مراقب cgroup، اضبط هذه القيمة على
cgroups_memory_usage_observer_wait_time
0.
إعدادات ضغط البيانات للجداول التي تستخدم المحرك MergeTree.
الضغط
قالب التهيئة:
نوصي بعدم تغيير هذا إذا كنت قد بدأت للتو باستخدام ClickHouse.
حقول
<compression>
<case>
<min_part_size>...</min_part_size>
<min_part_size_ratio>...</min_part_size_ratio>
<method>...</method>
<level>...</level>
</case>
...
</compression>
<case>:
min_part_size– الحد الأدنى لحجم جزء البيانات.
min_part_size_ratio– نسبة حجم جزء البيانات إلى حجم الجدول.
method– طريقة الضغط. القيم المقبولة:
lz4,
lz4hc,
zstd,
deflate_qpl.
level– مستوى الضغط. راجع Codecs.
الإجراءات عند استيفاء الشروط:
يمكنك تهيئة عدة أقسام
<case>.
- إذا طابق جزء بيانات مجموعةَ شروط، يستخدم ClickHouse طريقة الضغط المحددة.
- إذا طابق جزء بيانات عدةَ مجموعات شروط، يستخدم ClickHouse أول مجموعة شروط مطابقة.
مثال
إذا لم يستوفِ جزءُ البيانات أيًّا من الشروط، يستخدم ClickHouse ضغط
lz4.
<compression incl="clickhouse_compression">
<case>
<min_part_size>10000000000</min_part_size>
<min_part_size_ratio>0.01</min_part_size_ratio>
<method>zstd</method>
<level>1</level>
</case>
</compression>
مدى تكرار إعادة تحميل ClickHouse للإعدادات والتحقق من وجود تغييرات جديدة
config_reload_interval_ms
يشير إلى ملف إعدادات الخادم.
ملف الإعدادات
يضبط الحدّ المرن لحجم ملف
core_dump
core dump.
مثال
يُضبط الحدّ الصلب عبر أدوات النظام
<core_dump>
<size_limit>1073741824</size_limit>
</core_dump>
إعدادات تشغيل جدول النظام crash_log. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
crash_log
يحتوي ملف تهيئة الخادم الافتراضي
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
|ملاحظة
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة العتبة لعدد الأسطر. إذا تم بلوغ هذه العتبة، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
database
|اسم قاعدة البيانات.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يتم تحديده، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي تفريغ السجلات إلى القرص في حال حدوث تعطل.
false
max_size_rows
|الحجم الأقصى للسجلات، محسوبًا بالأسطر. عندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size، تُفرَّغ السجلات إلى القرص.
1024
order_by
|مفتاح فرز مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوزة مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
1024
settings
|معلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
table
|اسم جدول النظام.
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
config.xml على قسم الإعدادات التالي:
<crash_log>
<database>system</database>
<table>crash_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1024</max_size_rows>
<reserved_size_rows>1024</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>512</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</crash_log>
مدة التأخير التي يمكن خلالها استعادة جدول تم إسقاطه باستخدام تعليمة
database_atomic_delay_before_drop_table_sec
UNDROP. إذا نُفِّذت
DROP TABLE مع المُعدِّل
SYNC، فسيتم تجاهل هذا الإعداد.
القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي
480 (8 دقائق).
إعدادات جدول النظام ‘dead_letter_queue’. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
dead_letter_queue
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
الإعدادات الافتراضية هي:
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<dead_letter_queue>
<database>system</database>
<table>dead_letter</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
</dead_letter_queue>
الفاصل الزمني، بالمللي ثانية، بين محاولات إعادة الاتصال بقواميس MySQL وPostgres التي فشل اتصالها وكان
dictionary_background_reconnect_interval
background_reconnect مُمكّنًا فيها.
القيمة الافتراضية لإعداد
disk_transaction_wait_for_blob_removal
wait_for_blob_removal لكل قرص.
عند تفعيله، ينتظر الخادم اكتمال إزالة الـ blob في الخلفية قبل الإقرار بالعملية.
يمكّن أو يعطّل عرض الأسرار في استعلامات
display_secrets_in_show_and_select
SHOW و
SELECT للجداول وقواعد البيانات ودوال الجداول والقواميس.
ويجب أيضًا أن يكون لدى المستخدم الذي يرغب في رؤية الأسرار
إعداد التنسيق
format_display_secrets_in_show_and_select format setting
مفعّلًا، وأن يمتلك صلاحية
displaySecretsInShowAndSelect.
القيم الممكنة:
0— معطّل.
1— مفعّل.
أوقِف أي محاولات إضافية لتحديث ذاكرة DNS المؤقتة لاسم المضيف بعد بلوغ هذا العدد من الإخفاقات المتتالية. ومع ذلك، تظل المعلومات موجودة في ذاكرة DNS المؤقتة. الصفر يعني عدم وجود حد. انظر أيضًا
dns_max_consecutive_failures
الدليل المستخدم للاحتفاظ بملفات التهيئة الخاصة بـ UDFs القابلة للتنفيذ التي تنشئها برامج التشغيل ديناميكيًا (راجع
dynamic_user_defined_executable_functions_path
CREATE FUNCTION ... ENGINE = DriverName(...)).
عند إعادة تشغيل الخادم، يُفحَص الدليل بحثًا عن ملفات التهيئة، وتُحمَّل UDFs المقابلة من دون استدعاء برنامج التشغيل مرة أخرى.
مثال
<dynamic_user_defined_executable_functions_path>/var/lib/clickhouse/dynamic_user_defined_executable_functions/</dynamic_user_defined_executable_functions_path>
يُهيِّئ أمرًا للحصول على مفتاح لاستخدامه مع ترميزات التشفير. يجب كتابة المفتاح (أو المفاتيح) في متغيرات البيئة أو تعيينه في ملف الإعدادات. يمكن أن تكون المفاتيح بصيغة hex أو string بطول 16 بايت. مثال التحميل من config:
التشفير
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key>1234567812345678</key>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
التحميل من ملف التهيئة عندما يكون المفتاح بالنظام الست عشري:
لا يُنصح بتخزين المفاتيح في ملف التهيئة، لأن ذلك غير آمن. يمكنك نقل المفاتيح إلى ملف تهيئة منفصل على قرص آمن، ثم وضع رابط رمزي لهذا الملف في المجلد
config.d/.
تحميل المفتاح من متغيّر البيئة:
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key_hex>00112233445566778899aabbccddeeff</key_hex>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
هنا يحدّد
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key_hex from_env="ENVVAR"></key_hex>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
current_key_id المفتاح الحالي المستخدم للتشفير، ويمكن استخدام جميع المفاتيح المحددة لفك التشفير.
يمكن تطبيق كلٍّ من هذه الطرق على عدة مفاتيح:
هنا يشير
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<key_hex id="0">00112233445566778899aabbccddeeff</key_hex>
<key_hex id="1" from_env="ENVVAR"></key_hex>
<current_key_id>1</current_key_id>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
current_key_id إلى المفتاح الحالي المستخدم للتشفير.
يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة قيمة nonce، ويجب أن يكون طولها 12 بايتًا (تستخدم عمليتا التشفير وفك التشفير افتراضيًا قيمة nonce تتكون من بايتات صفرية):
أو يمكن تعيينه بالصيغة السداسية العشرية:
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<nonce>012345678910</nonce>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
<encryption_codecs>
<aes_128_gcm_siv>
<nonce_hex>abcdefabcdef</nonce_hex>
</aes_128_gcm_siv>
</encryption_codecs>
ينطبق كل ما ذُكر أعلاه على
aes_256_gcm_siv أيضًا (لكن يجب أن يكون طول المفتاح 32 بايتًا).
إذا كان هذا الخيار مفعّلًا، فيجب تعيين اسم مكوّن لكل طلب ZooKeeper عبر
enforce_keeper_component_tracking
Coordination::setCurrentComponent. ويُطلق استثناء
LOGICAL_ERROR إذا كان اسم المكوّن مفقودًا.
يكون مُعطّلًا بشكل افتراضي. التفعيل لتفعيل جمع سجلّات الأخطاء
error_log
system.error_log يدويًا، أنشئ الملف
/etc/clickhouse-server/config.d/error_log.xml بالمحتوى التالي:
تعطيل لتعطيل الإعداد
<clickhouse>
<error_log>
<database>system</database>
<table>error_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</error_log>
</clickhouse>
error_log، أنشئ الملف التالي
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_error_log.xml بالمحتوى التالي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
<clickhouse>
<error_log remove="1" />
</clickhouse>
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
يحدّد هذا الإعداد مسار التخزين المؤقت. مثال
filesystem_caches_path
<filesystem_caches_path>/var/lib/clickhouse/filesystem_caches/</filesystem_caches_path>
يحدّد دليلاً يضم ملفات proto لأنواع Protobuf. مثال
google_protos_path
<google_protos_path>/usr/share/clickhouse/protos/</google_protos_path>
مهلة الوقت الفعلي، بالمللي ثانية، لمرحلة مصافحة TCP بالكامل (Hello + Addendum). يحدّ هذا الإعداد من المدة التي يمكن لاتصال غير مُصادَق عليه أن يحتجز خلالها خيط تنفيذ. اضبطه على 0 للتعطيل.
handshake_timeout_milliseconds
يوجّه libhdfs3 إلى المسار الصحيح لملف config الخاص به.
hdfs.libhdfs3_conf
مدة انتهاء HSTS بالثواني.
hsts_max_age
مثال
تعني القيمة
0 أن ClickHouse يعطّل HSTS. وإذا عيّنت رقمًا موجبًا، فسيتم تفعيل HSTS وستكون قيمة max-age هي الرقم الذي عيّنته.
<hsts_max_age>600000</hsts_max_age>
حجم مجمّع مؤشرات الترابط المستخدم لجلب أحدث البيانات الوصفية من كتالوج Iceberg بعيد بشكل غير متزامن؛ ويكون هذا المجمّع مشتركًا بين جميع الجداول النشطة.
iceberg_background_schedule_pool_size
إذا كانت القيمة true، فلن يكتب ClickHouse القيم الافتراضية لعبارة SQL security إذا كانت فارغة في استعلامات
ignore_empty_sql_security_in_create_view_query
CREATE VIEW.
لا يلزم هذا الإعداد إلا خلال فترة الترحيل، وسيصبح متقادماً في الإصدار 24.4
مسار الملف الذي يحتوي على عمليات الاستبدال. يدعم كلا التنسيقين XML وYAML. لمزيد من المعلومات، راجع قسم ملفات التهيئة. مثال
include_from
<include_from>/etc/metrica.xml</include_from>
آلية حماية للترحيل، وهي مهملة. لا يدعم هذا الإصدار سوى قيمة hash الموحّدة لآلية insert deduplication (
insert_deduplication_version
new_unified_hash)؛ ويرفض الخادم بدء التشغيل إذا وُجد هذا الإعداد بأي قيمة أخرى (مثل
old_separate_hashes أو
compatible_double_hashes). أكمِل ترحيل إزالة التكرار على الإصدار السابق قبل الترقية، وذلك بتشغيل
compatible_double_hashes (الذي يكتب كلًا من قيم hash القديمة والموحّدة). بالنسبة إلى الجداول المكررة، شغّله لمدة لا تقل عن
replicated_deduplication_window_seconds (ساعة واحدة افتراضيًا)؛ إذ تحتفظ النوافذ الافتراضية بقيم hash الموحّدة لجميع عمليات insert خلال تلك النافذة، ويُعد ذلك كافيًا لتغطية حلقة retry لعملية insert. أما بالنسبة إلى الجداول غير المكررة التي تكون فيها
non_replicated_deduplication_window > 0، فالنافذة تعتمد على العدد لا على الوقت، لذا شغّل
compatible_double_hashes لما لا يقل عن هذا العدد من عمليات insert قبل الترقية.
الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها في تجمّع مؤشرات ترابط الإدخال/الإخراج (IO).
io_thread_pool_queue_size
تعني القيمة
0 عدم وجود حد.
المدة بالثواني التي ينتظر خلالها ClickHouse الطلبات الواردة عبر بروتوكول HTTP قبل إغلاق الاتصال. مثال
keep_alive_timeout
<keep_alive_timeout>30</keep_alive_timeout>
أدرِج هنا خوادم LDAP مع معلمات الاتصال الخاصة بها من أجل:
ldap_servers
- استخدامها كمُصدِّقات لمستخدمين محليين مخصّصين، بحيث تُحدَّد لهم آلية المصادقة
ldapبدلًا من
password
- استخدامها كأدلة مستخدمين خارجية.
يمكن تهيئة الإعداد
|الإعداد
|الوصف
bind_dn
|قالب يُستخدم لإنشاء DN الذي سيتم تنفيذ bind به. سيُنشأ DN الناتج عبر استبدال جميع المقاطع الفرعية
\{user_name\} في القالب باسم المستخدم الفعلي أثناء كل محاولة مصادقة.
enable_tls
|علامة لتفعيل استخدام اتصال آمن مع خادم LDAP. حدِّد
no لبروتوكول النص العادي (
ldap://) (غير موصى به). وحدِّد
yes لبروتوكول LDAP عبر SSL/TLS (
ldaps://) (موصى به، وهو الإعداد الافتراضي). وحدِّد
starttls لبروتوكول StartTLS القديم (بروتوكول نص عادي (
ldap://) تتم ترقيته إلى TLS).
host
|اسم المضيف أو عنوان IP لخادم LDAP. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة.
port
|منفذ خادم LDAP، والقيمة الافتراضية هي 636 إذا كان
enable_tls مضبوطًا على true، وإلا
389.
tls_ca_cert_dir
|المسار إلى الدليل الذي يحتوي على شهادات CA.
tls_ca_cert_file
|المسار إلى ملف شهادة CA.
tls_cert_file
|المسار إلى ملف الشهادة.
tls_cipher_suite
|مجموعة الشيفرات المسموح بها (بصياغة OpenSSL).
tls_key_file
|المسار إلى ملف مفتاح الشهادة.
tls_minimum_protocol_version
|الحد الأدنى لإصدار بروتوكول SSL/TLS. القيم المقبولة هي:
ssl2 و
ssl3 و
tls1.0 و
tls1.1 و
tls1.2 (الافتراضي).
tls_require_cert
|سلوك التحقق من شهادة النظير في SSL/TLS. القيم المقبولة هي:
never و
allow و
try و
demand (الافتراضي).
user_dn_detection
|قسم يحتوي على معلمات LDAP search لاكتشاف user DN الفعلي للمستخدم الذي تم تنفيذ bind له. يُستخدم هذا أساسًا في عوامل تصفية البحث لمزيد من role mapping عندما يكون الخادم Active Directory. سيُستخدم user DN الناتج عند استبدال المقاطع الفرعية
\{user_dn\} حيثما كان ذلك مسموحًا. افتراضيًا، يُضبط user DN ليكون مساويًا لـ bind DN، ولكن بمجرد تنفيذ البحث، سيُحدَّث إلى قيمة user DN الفعلية المكتشفة.
verification_cooldown
|فترة زمنية، بالثواني، بعد محاولة bind ناجحة، يُفترض خلالها أن المستخدم قد تمت مصادقته بنجاح في جميع الطلبات المتتالية من دون الاتصال بخادم LDAP. حدِّد
0 (الافتراضي) لتعطيل التخزين المؤقت وفرض الاتصال بخادم LDAP لكل طلب مصادقة.
user_dn_detection باستخدام الوسوم الفرعية:
مثال:
|الإعداد
|الوصف
base_dn
|قالب يُستخدم لإنشاء base DN لعملية LDAP search. سيُنشأ DN الناتج عبر استبدال جميع المقاطع الفرعية
\{user_name\} و
\{bind_dn\} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN أثناء LDAP search.
scope
|نطاق LDAP search. القيم المقبولة هي:
base و
one_level و
children و
subtree (الافتراضي).
search_filter
|قالب يُستخدم لإنشاء search filter لعملية LDAP search. سيُنشأ عامل التصفية الناتج عبر استبدال جميع المقاطع الفرعية
\{user_name\} و
\{bind_dn\} و
\{base_dn\} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN وbase DN أثناء LDAP search. لاحظ أنه يجب إجراء إفلات للأحرف الخاصة بشكل صحيح في XML.
مثال (بيئة Active Directory نموذجية مع تهيئة اكتشاف user DN لإجراء تعيين الأدوار لاحقًا):
<my_ldap_server>
<host>localhost</host>
<port>636</port>
<bind_dn>uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com</bind_dn>
<verification_cooldown>300</verification_cooldown>
<enable_tls>yes</enable_tls>
<tls_minimum_protocol_version>tls1.2</tls_minimum_protocol_version>
<tls_require_cert>demand</tls_require_cert>
<tls_cert_file>/path/to/tls_cert_file</tls_cert_file>
<tls_key_file>/path/to/tls_key_file</tls_key_file>
<tls_ca_cert_file>/path/to/tls_ca_cert_file</tls_ca_cert_file>
<tls_ca_cert_dir>/path/to/tls_ca_cert_dir</tls_ca_cert_dir>
<tls_cipher_suite>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384</tls_cipher_suite>
</my_ldap_server>
<my_ad_server>
<host>localhost</host>
<port>389</port>
<bind_dn>EXAMPLE\{user_name}</bind_dn>
<user_dn_detection>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<search_filter>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter>
</user_dn_detection>
<enable_tls>no</enable_tls>
</my_ad_server>
موقع رسائل السجل وتنسيقها. المفاتيح:
المُسجِّل
محددات تنسيق السجل تدعم أسماء الملفات في المسارين
|Key
|Description
async
|عندما تكون القيمة
true (الافتراضية)، سيجري التسجيل بشكل غير متزامن (خيط خلفي واحد لكل قناة إخراج). بخلاف ذلك، سيجري التسجيل داخل الخيط الذي يستدعي LOG
async_queue_max_size
|عند استخدام التسجيل غير المتزامن، فهذا هو الحد الأقصى لعدد الرسائل التي سيُحتفَظ بها في قائمة الانتظار بانتظار التفريغ. ستُهمَل الرسائل الإضافية
console
|تمكين التسجيل إلى وحدة التحكم. اضبطها على
1 أو
true للتمكين. تكون القيمة الافتراضية
1 إذا لم يكن ClickHouse يعمل في وضع daemon، وإلا فهي
0.
console_log_level
|مستوى السجل لمخرجات وحدة التحكم. القيمة الافتراضية هي
level.
console_shutdown_log_level
|يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى سجل وحدة التحكم عند إيقاف الخادوم.
console_startup_log_level
|يُستخدم مستوى بدء التشغيل لتعيين مستوى سجل وحدة التحكم عند بدء تشغيل الخادوم. بعد بدء التشغيل، يعود مستوى السجل إلى الإعداد
console_log_level
count
|سياسة التدوير: الحد الأقصى لعدد ملفات السجل القديمة التي يحتفظ بها ClickHouse.
errorlog
|المسار إلى ملف سجل الأخطاء.
formatting.type
|تنسيق السجل لمخرجات وحدة التحكم. حاليًا، لا يُدعَم سوى
json
level
|مستوى السجل. القيم المقبولة:
none (إيقاف التسجيل)،
fatal،
critical،
error،
warning،
notice،
information،
debug،
trace،
test
log
|المسار إلى ملف السجل.
rotation
|سياسة التدوير: تتحكم في وقت تدوير ملفات السجل. يمكن أن يعتمد التدوير على الحجم أو الوقت أو مزيج منهما. أمثلة: 100M، daily، 100M,daily. بمجرد أن يتجاوز ملف السجل الحجم المحدد أو عند بلوغ الفاصل الزمني المحدد، يُعاد تسميته وأرشفته، ويُنشأ ملف سجل جديد.
shutdown_level
|يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند إيقاف الخادوم.
size
|سياسة التدوير: الحد الأقصى لحجم ملفات السجل بالبايت. بمجرد أن يتجاوز حجم ملف السجل هذه العتبة، يُعاد تسميته وأرشفته، ويُنشأ ملف سجل جديد.
startup_level
|يُستخدم مستوى بدء التشغيل لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند بدء تشغيل الخادوم. بعد بدء التشغيل، يعود مستوى السجل إلى الإعداد
level
stream_compress
|اضغط رسائل السجل باستخدام LZ4. اضبطها على
1 أو
true للتمكين.
syslog_level
|مستوى السجل للتسجيل في syslog.
use_syslog
|أعد توجيه مخرجات السجل أيضًا إلى syslog.
log و
errorLog محددات التنسيق أدناه لاسم الملف الناتج (جزء الدليل لا يدعمها).
يعرض العمود “Example” المخرجات عند
2023-07-06 18:32:07.
مثال
|المُحدِّد
|الوصف
|مثال
%%
|قيمة حرفية للرمز %
%
%n
|محرف سطر جديد
%t
|محرف جدولة أفقية
%Y
|السنة كعدد عشري، مثل 2017
2023
%y
|آخر رقمين من السنة كعدد عشري (النطاق [00,99])
23
%C
|أول رقمين من السنة كعدد عشري (النطاق [00,99])
20
%G
|رقم السنة وفق ISO 8601 والمكوَّن من أربعة أرقام، أي السنة التي تحتوي على الأسبوع المحدد. ويكون مفيدًا عادةً فقط مع
%V
2023
%g
|آخر رقمين من رقم السنة وفق ISO 8601، أي السنة التي تحتوي على الأسبوع المحدد.
23
%b
|الاسم المختصر للشهر، مثل Oct (يعتمد على الإعدادات المحلية)
Jul
%h
|مرادف لـ %b
Jul
%B
|الاسم الكامل للشهر، مثل October (يعتمد على الإعدادات المحلية)
July
%m
|الشهر كعدد عشري (النطاق [01,12])
07
%U
|رقم الأسبوع في السنة كعدد عشري (الأحد هو أول يوم في الأسبوع) (النطاق [00,53])
27
%W
|رقم الأسبوع في السنة كعدد عشري (الاثنين هو أول يوم في الأسبوع) (النطاق [00,53])
27
%V
|رقم الأسبوع وفق ISO 8601 (النطاق [01,53])
27
%j
|يوم السنة كعدد عشري (النطاق [001,366])
187
%d
|يوم الشهر كعدد عشري مع حشو بالأصفار (النطاق [01,31]). ويُسبق الرقم الأحادي بصفر.
06
%e
|يوم الشهر كعدد عشري مع حشو بمسافة (النطاق [1,31]). ويُسبق الرقم الأحادي بمسافة.
6
%a
|الاسم المختصر ليوم الأسبوع، مثل Fri (يعتمد على الإعدادات المحلية)
Thu
%A
|الاسم الكامل ليوم الأسبوع، مثل Friday (يعتمد على الإعدادات المحلية)
Thursday
%w
|يوم الأسبوع كعدد صحيح، حيث يكون الأحد هو 0 (النطاق [0-6])
4
%u
|يوم الأسبوع كعدد عشري، حيث يكون الاثنين هو 1 (بتنسيق ISO 8601) (النطاق [1-7])
4
%H
|الساعة كعدد عشري، بنظام 24 ساعة (النطاق [00-23])
18
%I
|الساعة كعدد عشري، بنظام 12 ساعة (النطاق [01,12])
06
%M
|الدقيقة كعدد عشري (النطاق [00,59])
32
%S
|الثانية كعدد عشري (النطاق [00,60])
07
%c
|سلسلة التاريخ والوقت القياسية، مثل Sun Oct 17 04:41:13 2010 (يعتمد على الإعدادات المحلية)
Thu Jul 6 18:32:07 2023
%x
|تمثيل التاريخ حسب الإعدادات المحلية
07/06/23
%X
|تمثيل الوقت حسب الإعدادات المحلية، مثل 18:40:20 أو 6:40:20 PM (يعتمد على الإعدادات المحلية)
18:32:07
%D
|تاريخ قصير بصيغة MM/DD/YY، ويعادل %m/%d/%y
07/06/23
%F
|تاريخ قصير بصيغة YYYY-MM-DD، وهو مكافئ لـ %Y-%m-%d
2023-07-06
%r
|الوقت المحلي بنظام 12 ساعة (بحسب الإعدادات المحلية)
06:32:07 PM
%R
|مكافئ لـ “%H:%M”
18:32
%T
|مكافئ لـ “%H:%M:%S” (تنسيق الوقت ISO 8601)
18:32:07
%p
|مؤشر a.m. أو p.m. المترجم وفقًا للإعدادات المحلية (بحسب الإعدادات المحلية)
PM
%z
|الإزاحة عن UTC بتنسيق ISO 8601 (مثل -0430)، أو لا تُعرَض أي محارف إذا لم تتوفر معلومات المنطقة الزمنية
+0800
%Z
|اسم المنطقة الزمنية أو اختصارها وفقًا للإعدادات المحلية، أو لا تُعرَض أي محارف إذا لم تتوفر معلومات المنطقة الزمنية
Z AWST
لطباعة رسائل السجل في وحدة التحكم فقط:
<logger>
<level>trace</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server-%F-%T.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>10</count>
<stream_compress>true</stream_compress>
</logger>
تجاوزات حسب المستوى يمكن تجاوز مستوى السجل لكل مُسجِّل على حدة. على سبيل المثال، لكتم جميع رسائل المُسجِّلَين “Backup” و”RBAC”.
<logger>
<level>information</level>
<console>true</console>
</logger>
syslog لكتابة رسائل السجل إلى syslog أيضًا:
<logger>
<levels>
<logger>
<name>Backup</name>
<level>none</level>
</logger>
<logger>
<name>RBAC</name>
<level>none</level>
</logger>
</levels>
</logger>
مفاتيح
<logger>
<use_syslog>1</use_syslog>
<syslog>
<address>syslog.remote:10514</address>
<hostname>myhost.local</hostname>
<facility>LOG_LOCAL6</facility>
<format>syslog</format>
</syslog>
</logger>
<syslog>:
تنسيقات السجل يمكنك تحديد تنسيق السجل الذي سيظهر في سجل وحدة التحكم. حاليًا، التنسيق المدعوم الوحيد هو JSON. مثال فيما يلي مثال على سجل JSON ناتج:
|Key
|Description
address
|عنوان syslog بالتنسيق
host\[:port\]. وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم العملية الخدمية المحلية.
hostname
|اسم المضيف الذي تُرسل منه السجلات (اختياري).
facility
|الكلمة المفتاحية لـ facility في syslog. يجب كتابتها بأحرف كبيرة مع البادئة “LOG_”، مثل
LOG_USER و
LOG_DAEMON و
LOG_LOCAL3 وما إلى ذلك. القيمة الافتراضية هي:
LOG_USER إذا تم تحديد
address، وإلا
LOG_DAEMON.
format
|تنسيق رسالة السجل. القيم الممكنة:
bsd و
syslog.
لتمكين دعم التسجيل بتنسيق JSON، استخدم المقتطف التالي:
{
"date_time_utc": "2024-11-06T09:06:09Z",
"date_time": "1650918987.180175",
"thread_name": "#1",
"thread_id": "254545",
"level": "Trace",
"query_id": "",
"logger_name": "BaseDaemon",
"message": "Received signal 2",
"source_file": "../base/daemon/BaseDaemon.cpp; virtual void SignalListener::run()",
"source_line": "192"
}
إعادة تسمية المفاتيح في سجلات JSON يمكن تعديل أسماء المفاتيح من خلال تغيير قيم الوسوم داخل الوسم
<logger>
<formatting>
<type>json</type>
<!-- Can be configured on a per-channel basis (log, errorlog, console, syslog), or globally for all channels (then just omit it). -->
<!-- <channel></channel> -->
<names>
<date_time>date_time</date_time>
<thread_name>thread_name</thread_name>
<thread_id>thread_id</thread_id>
<level>level</level>
<query_id>query_id</query_id>
<logger_name>logger_name</logger_name>
<message>message</message>
<source_file>source_file</source_file>
<source_line>source_line</source_line>
</names>
</formatting>
</logger>
<names>. على سبيل المثال، لتغيير
DATE_TIME إلى
MY_DATE_TIME، يمكنك استخدام
<date_time>MY_DATE_TIME</date_time>.
حذف المفاتيح من سجلات JSON
يمكن حذف خصائص السجل عبر وضع تعليق على الخاصية. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أن يطبع السجل
query_id، فيمكنك وضع تعليق على الوسم
<query_id>.
سياسة التدوير: الحد الأقصى لعدد ملفات السجل القديمة التي يحتفظ بها ClickHouse.
logger.count
مسار ملف سجل الأخطاء.
logger.errorlog
تنسيق السجل لمخرجات وحدة التحكم. حاليًا، لا يُدعَم إلا
logger.formatting.type
<json>.
مستوى السجل. القيم المقبولة:
logger.level
<none> (تعطيل التسجيل)،
<fatal>,
<critical>,
<error>,
<warning>,
<notice>,
<information>,
<debug>,
<trace>,
<test>.
مسار ملف السجل.
logger.log
سياسة التدوير: تحدد متى يتم تدوير ملفات السجل. يمكن أن يستند التدوير إلى الحجم أو الوقت أو مزيج منهما. أمثلة: 100M، يوميًا، 100M,يوميًا. بمجرد أن يتجاوز ملف السجل الحجم المحدد أو عند انقضاء الفترة الزمنية المحددة، يُعاد تسميته ويُؤرشف، ثم يُنشأ ملف سجل جديد.
logger.rotation
يُستخدم مستوى الإيقاف لتعيين مستوى المُسجِّل الجذر عند إيقاف تشغيل الخادم.
logger.shutdown_level
سياسة التدوير: الحد الأقصى لحجم ملفات السجل بالبايت. وبمجرد أن يتجاوز حجم ملف السجل هذه العتبة، تُعاد تسميته ويُؤرشف، ثم يُنشأ ملف سجل جديد.
logger.size
يُستخدم مستوى بدء التشغيل لضبط مستوى المُسجِّل الجذر عند بدء تشغيل الخادم. وبعد اكتمال بدء التشغيل، يُعاد مستوى التسجيل إلى الإعداد
logger.startup_level
<level>.
يضغط رسائل السجل باستخدام LZ4. اضبطه على
logger.stream_compress
<1> أو
<true> لتمكينه.
مستوى السجل لتسجيل الرسائل في syslog.
logger.syslog_level
تُوجَّه أيضًا مخرجات السجل إلى syslog.
logger.use_syslog
استبدالات المَعلمات للجداول المُكرَّرة. يمكن الاستغناء عنها إذا لم تكن الجداول المُكرَّرة مستخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع قسم إنشاء الجداول المُكرَّرة. مثال
ماكرو
<macros incl="macros" optional="true" />
تعطيل الإدراج من محركات قوائم انتظار الرسائل (Kafka وRabbitMQ وNATS) في العروض المادية المرفقة
message_queue_disable_insertion
يكون معطّلًا بشكل افتراضي. التمكين لتفعيل جمع سجلّ المقاييس يدويًا
metric_log
system.metric_log، أنشئ الملف
/etc/clickhouse-server/config.d/metric_log.xml بالمحتوى التالي:
تعطيل لتعطيل الإعداد
<clickhouse>
<metric_log>
<database>system</database>
<table>metric_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</metric_log>
</clickhouse>
metric_log، أنشئ الملف التالي
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
<clickhouse>
<metric_log remove="1" />
</clickhouse>
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
يتيح هذا الإعداد تجنّب استدعاءات open/close المتكررة (وهي مرتفعة الكلفة جدًا بسبب أخطاء الصفحات المترتبة عليها)، كما يتيح إعادة استخدام التعيينات عبر عدة سلاسل تنفيذ واستعلامات. وتمثل قيمة الإعداد عدد المناطق المعينة في الذاكرة (وهو يساوي عادةً عدد الملفات المعينة). يمكن مراقبة كمية البيانات في الملفات المعينة في جداول النظام التالية باستخدام المقاييس التالية:
mmap_cache_size
MMappedFiles/
MMappedFileBytes/
MMapCacheCellsفي
system.metrics،
system.metric_log
CreatedReadBufferMMap/
CreatedReadBufferMMapFailed/
MMappedFileCacheHits/
MMappedFileCacheMissesفي
system.events،
system.processes،
system.query_log،
system.query_thread_log،
system.query_views_log
كمية البيانات في الملفات المعينة لا تستهلك الذاكرة مباشرةً، ولا تُحتسب ضمن استهلاك الذاكرة الخاص بالاستعلام أو الخادم، لأن هذه الذاكرة يمكن الاستغناء عنها بطريقة مماثلة لذاكرة OS page cache. ويُزال هذا cache (أي تُغلَق الملفات) تلقائيًا عند إزالة الأجزاء القديمة في الجداول من عائلة MergeTree، كما يمكن إسقاطه يدويًا عبر الاستعلام
SYSTEM DROP MMAP CACHE.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، وسيُطبَّق مفعوله فورًا.
يُستخدم لتنظيم كيفية استخدام الموارد وتقاسمها بين عمليات التعديل وأعباء العمل الأخرى. وتُستخدم القيمة المحددة بوصفها قيمة إعداد
mutation_workload
workload لجميع عمليات التعديل التي تعمل في الخلفية. ويمكن تجاوزها بإعداد MergeTree.
انظر أيضًا
في أنظمة Linux، يمكن لهذا الإعداد التحكّم في سلوك قاتل نفاد الذاكرة (OOM) في Linux.
oom_score
تهيئة SSL للعميل/الخادم. يوفَّر دعم SSL بواسطة مكتبة
openSSL
libpoco. وتُشرح خيارات التهيئة المتاحة في SSLManager.h. ويمكن العثور على القيم الافتراضية في SSLManager.cpp.
مفاتيح إعدادات العميل/الخادم:
مثال للإعدادات:
|الخيار
|الوصف
|القيمة الافتراضية
cacheSessions
|يُفعّل أو يعطّل التخزين المؤقت للجلسات. يجب استخدامه مع
sessionIdContext. القيم المقبولة:
true،
false.
false
caConfig
|مسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوق بها. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف .pem واحد لكل شهادة CA. تُحدَّد أسماء الملفات باستخدام قيمة hash لاسم subject الخاص بـ CA. ويمكن العثور على التفاصيل في صفحة الدليل الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations.
certificateFile
|مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك تركه فارغًا إذا كان
privateKeyFile يحتوي على الشهادة.
cipherList
|خوارزميات التشفير التي يدعمها OpenSSL.
ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:!3DES:@STRENGTH
disableProtocols
|البروتوكولات غير المسموح باستخدامها.
extendedVerification
|إذا كان مُمكّنًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يطابق اسم مضيف النظير.
false
fips
|يُفعّل وضع FIPS في OpenSSL. ويكون ذلك مدعومًا إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.
false
invalidCertificateHandler
|فئة (فئة فرعية من CertificateHandler) تُستخدم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال:
<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> .
RejectCertificateHandler
loadDefaultCAFile
|ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف
/etc/ssl/cert.pem (أو في الدليل
/etc/ssl/certs، على التوالي)، أو في الملف (أو الدليل، على التوالي) المحدد بواسطة متغير البيئة
SSL_CERT_FILE (أو
SSL_CERT_DIR، على التوالي).
true
preferServerCiphers
|حزم التعمية التي يفضّلها العميل على الخادم.
false
privateKeyFile
|المسار إلى الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.
privateKeyPassphraseHandler
|فئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) تطلب عبارة المرور اللازمة للوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال:
<privateKeyPassphraseHandler>,
<name>KeyFileHandler</name>,
<options><password>test</password></options>,
</privateKeyPassphraseHandler>.
KeyConsoleHandler
requireTLSv1
|يتطلب اتصالًا عبر TLSv1. القيم المقبولة:
true،
false.
false
requireTLSv1_1
|يتطلب اتصالًا عبر TLSv1.1. القيم المقبولة:
true،
false.
false
requireTLSv1_2
|يتطلب اتصالًا عبر TLSv1.2. القيم المقبولة:
true،
false.
false
sessionCacheSize
|الحد الأقصى لعدد الجلسات التي يحتفظ بها الخادوم في ذاكرة التخزين المؤقت. تشير القيمة
0 إلى عدد غير محدود من الجلسات.
|1024*20
sessionIdContext
|مجموعة فريدة من الأحرف العشوائية يضيفها الخادوم إلى كل معرّف يتم إنشاؤه. يجب ألا يتجاوز طول السلسلة
SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH. يُنصح دائمًا باستخدام هذه المعلمة لأنها تساعد على تجنّب المشكلات، سواء خزّن الخادوم الجلسة مؤقتًا أو طلب العميل التخزين المؤقت.
$\{application.name\}
sessionTimeout
|مدة تخزين الجلسة مؤقتًا على الخادم، بالساعات.
2
verificationDepth
|الحد الأقصى لطول سلسلة التحقق. سيفشل التحقق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.
9
verificationMode
|أسلوب التحقق من شهادات العقدة. ترد التفاصيل في وصف الفئة Context. القيم الممكنة:
none,
relaxed,
strict,
once.
relaxed
<openSSL>
<server>
<!-- openssl req -subj "/CN=localhost" -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -x509 -keyout /etc/clickhouse-server/server.key -out /etc/clickhouse-server/server.crt -->
<certificateFile>/etc/clickhouse-server/server.crt</certificateFile>
<privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/server.key</privateKeyFile>
<!-- openssl dhparam -out /etc/clickhouse-server/dhparam.pem 4096 -->
<dhParamsFile>/etc/clickhouse-server/dhparam.pem</dhParamsFile>
<verificationMode>none</verificationMode>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
</server>
<client>
<loadDefaultCAFile>true</loadDefaultCAFile>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<!-- Use for self-signed: <verificationMode>none</verificationMode> -->
<invalidCertificateHandler>
<!-- Use for self-signed: <name>AcceptCertificateHandler</name> -->
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوق بها. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف .pem واحد لكل شهادة CA. ويُبحث عن أسماء الملفات باستخدام قيمة تجزئة اسم الـ subject الخاص بـ CA. يمكن العثور على التفاصيل في صفحة man الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations.
openSSL.client.caConfig
يتيح تفعيل تخزين الجلسات مؤقتًا أو تعطيله. يجب استخدامه بالاقتران مع
openSSL.client.cacheSessions
<sessionIdContext>. القيم المقبولة:
<true>،
<false>.
مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك تركه إذا كان
openSSL.client.certificateFile
<privateKeyFile> يتضمن الشهادة.
خوارزميات التشفير المدعومة في OpenSSL.
openSSL.client.cipherList
البروتوكولات التي لا يُسمح باستخدامها.
openSSL.client.disableProtocols
إذا كان مفعّلًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يتطابق مع اسم مضيف النظير.
openSSL.client.extendedVerification
يُفعِّل وضع FIPS في OpenSSL. وهو مدعوم إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.
openSSL.client.fips
فئة (فئة فرعية من CertificateHandler) تُستخدم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال:
openSSL.client.invalidCertificateHandler.name
<<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.
يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف
openSSL.client.loadDefaultCAFile
</etc/ssl/cert.pem> (أو في الدليل
</etc/ssl/certs>) أو في الملف (أو الدليل) المحدد بواسطة متغير البيئة
<SSL_CERT_FILE> (أو
<SSL_CERT_DIR>).
خوارزميات التشفير في الخادم التي يفضّلها العميل.
openSSL.client.preferServerCiphers
مسار الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.
openSSL.client.privateKeyFile
الفئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) التي تطلب عبارة المرور عند الوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال:
openSSL.client.privateKeyPassphraseHandler.name
<<privateKeyPassphraseHandler>>,
<<name>KeyFileHandler</name>>,
<<options><password>test</password></options>>,
<</privateKeyPassphraseHandler>>
الحد الأقصى لطول سلسلة التحقّق. سيفشل التحقّق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.
openSSL.client.verificationDepth
الطريقة المتبعة للتحقق من شهادات العقدة. يمكن العثور على التفاصيل في وصف الفئة Context. القيم الممكنة:
openSSL.client.verificationMode
<none>,
<relaxed>,
<strict>,
<once>.
المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على شهادات CA الموثوقة. إذا كان يشير إلى ملف، فيجب أن يكون بتنسيق PEM، ويمكن أن يحتوي على عدة شهادات CA. وإذا كان يشير إلى دليل، فيجب أن يحتوي على ملف .pem واحد لكل شهادة CA. يُبحث عن أسماء الملفات باستخدام قيمة تجزئة اسم موضوع CA. ويمكن العثور على التفاصيل في صفحة man الخاصة بـ SSL_CTX_load_verify_locations.
openSSL.server.caConfig
يؤدي إلى تمكين أو تعطيل التخزين المؤقت للجلسات. يجب استخدامه مع
openSSL.server.cacheSessions
<sessionIdContext>. القيم المقبولة:
<true>،
<false>.
مسار ملف شهادة العميل/الخادم بتنسيق PEM. يمكنك عدم تحديده إذا كان
openSSL.server.certificateFile
<privateKeyFile> يحتوي على الشهادة.
خوارزميات التشفير المدعومة في OpenSSL.
openSSL.server.cipherList
البروتوكولات التي لا يُسمح باستخدامها.
openSSL.server.disableProtocols
إذا كان مفعّلًا، فتحقّق من أن CN أو SAN في الشهادة يتطابق مع اسم مضيف النظير.
openSSL.server.extendedVerification
يُفعِّل وضع FIPS في OpenSSL. ويكون هذا مدعومًا إذا كان إصدار OpenSSL الخاص بالمكتبة يدعم FIPS.
openSSL.server.fips
الفئة (صنف فرعي من CertificateHandler) المستخدَم للتحقق من الشهادات غير الصالحة. على سبيل المثال:
openSSL.server.invalidCertificateHandler.name
<<invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler>>.
يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام شهادات CA المضمّنة في OpenSSL. يفترض ClickHouse أن شهادات CA المضمّنة موجودة في الملف
openSSL.server.loadDefaultCAFile
</etc/ssl/cert.pem> (أو في الدليل
</etc/ssl/certs>، على التوالي)، أو في الملف (أو الدليل، على التوالي) المحدد بواسطة متغير البيئة
<SSL_CERT_FILE> (أو
<SSL_CERT_DIR>).
مجموعات التعمية الخاصة بالخادم التي يفضّلها العميل.
openSSL.server.preferServerCiphers
مسار الملف الذي يحتوي على المفتاح الخاص لشهادة PEM. وقد يحتوي الملف على المفتاح والشهادة في الوقت نفسه.
openSSL.server.privateKeyFile
الفئة (فئة فرعية من PrivateKeyPassphraseHandler) التي تطلب عبارة المرور للوصول إلى المفتاح الخاص. على سبيل المثال:
openSSL.server.privateKeyPassphraseHandler.name
<<privateKeyPassphraseHandler>>,
<<name>KeyFileHandler</name>>,
<<options><password>test</password></options>>,
<</privateKeyPassphraseHandler>>
الحد الأقصى لعدد الجلسات التي يحتفظ بها الخادم في ذاكرة التخزين المؤقت. وتشير القيمة 0 إلى أن عدد الجلسات غير محدود.
openSSL.server.sessionCacheSize
مجموعة فريدة من الأحرف العشوائية يُلحقها الخادم بكل معرّف يُنشئه. يجب ألا يتجاوز طول السلسلة
openSSL.server.sessionIdContext
<SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH>. يُوصى دائمًا بهذه المعلمة لأنها تساعد على تجنب المشكلات، سواء خزّن الخادم الجلسة مؤقتًا أو طلب العميل التخزين المؤقت.
مدة الاحتفاظ بالجلسة مؤقتًا على الخادم، بالساعات.
openSSL.server.sessionTimeout
الطول الأقصى لسلسلة التحقق. سيفشل التحقق إذا تجاوز طول سلسلة الشهادات القيمة المحددة.
openSSL.server.verificationDepth
الطريقة المتبعة للتحقق من شهادات العُقدة. تجد التفاصيل في وصف الفئة Context. القيم المحتملة:
openSSL.server.verificationMode
<none>,
<relaxed>,
<strict>,
<once>.
إعدادات جدول النظام
opentelemetry_span_log
opentelemetry_span_log.
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
مثال:
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<opentelemetry_span_log>
<engine>
engine MergeTree
partition by toYYYYMM(finish_date)
order by (finish_date, finish_time_us, trace_id)
</engine>
<database>system</database>
<table>opentelemetry_span_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</opentelemetry_span_log>
يسجّل الأحداث المرتبطة بـ MergeTree، مثل إضافة البيانات أو دمجها. يمكنك استخدام هذا السجل لمحاكاة خوارزميات الدمج ومقارنة خصائصها. كما يمكنك تصوّر عملية الدمج. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.part_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تهيئة اسم هذا الجدول في المعلمة
part_log
table (انظر أدناه).
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
مثال
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<part_log>
<database>system</database>
<table>part_log</table>
<partition_by>toMonday(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</part_log>
المسار إلى الدليل الذي يضم البيانات.
المسار
مثال
الشرطة المائلة النهائية إلزامية.
<path>/var/lib/clickhouse/</path>
مقدار الذاكرة غير المتتبَّعة، بالبايت، الذي يمكن لكل خيط تنفيذ الاحتفاظ به دون المساس بالميزانية المشتركة لكل CPU. يخفّض ذلك كلفة الاحتساب لكل CPU عند التخصيصات الصغيرة، وهو الهامش المُضاف فوق
per_cpu_untracked_memory_thread_buffer
max_per_cpu_untracked_memory * number_of_cpus في أسوأ الحالات. تؤدي القيمة
0 إلى إزالة هذا الهامش: إذ يُحدِّث كل تخصيص العداد المشترك لكل CPU (وهو الأدق، لكنه يسبّب تنازعًا أكبر). Linux فقط.
الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت للـ polygons التي جرت معالجتها مسبقًا والمستخدمة في الدالة
point_in_polygon_cache_size
pointInPolygon مع وسيطة polygon ثابتة.
تُزال الإدخالات التي تتجاوز الحد وفق ترتيب الأقل استخدامًا مؤخرًا.
يؤدي ضبطها على
0 إلى تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت: فتُزال جميع polygons المخزنة مؤقتًا، وتُعاد المعالجة المسبقة للـ polygon الثابتة في كل query لاحقة من جديد.
يمكن أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا، من دون تغيير هذا الحد، باستخدام query
SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE.
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء runtime، وسيُطبَّق فورًا.
الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها في مجمع خيوط إلغاء تسلسل البوادئ.
prefixes_deserialization_thread_pool_thread_pool_queue_size
تعني القيمة
0 عدم وجود حد.
إذا كانت القيمة
prepare_system_log_tables_on_startup
true، يُنشئ ClickHouse جميع جداول
system.*_log المُعدّة قبل بدء التشغيل. وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كانت بعض البرامج النصية الخاصة ببدء التشغيل تعتمد على هذه الجداول.
يتيح هذا الإعداد قراءة حزمة QueryPlan. تُرسَل هذه الحزمة مع الاستعلامات الموزعة عند تمكين serialize_query_plan. وهو معطَّل افتراضيًا لتجنّب المشكلات الأمنية المحتملة التي قد تنتج عن أخطاء في إلغاء التسلسل الثنائي لخطة الاستعلام. مثال
process_query_plan_packet
<process_query_plan_packet>true</process_query_plan_packet>
إعدادات جدول النظام
processors_profile_log
processors_profile_log.
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
الإعدادات الافتراضية هي:
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<processors_profile_log>
<database>system</database>
<table>processors_profile_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</processors_profile_log>
إتاحة بيانات المقاييس ليتمكّن Prometheus من كشطها. الإعدادات:
prometheus
endpoint– نقطة نهاية HTTP لكشط المقاييس بواسطة خادم Prometheus. يجب أن تبدأ بـ ’/’.
port– المنفذ الخاص بـ
endpoint.
metrics– إتاحة المقاييس من جدول system.metrics.
events– إتاحة المقاييس من جدول system.events.
asynchronous_metrics– إتاحة قيم المقاييس الحالية من جدول system.asynchronous_metrics.
errors- إتاحة عدد الأخطاء حسب رموز الخطأ التي حدثت منذ آخر إعادة تشغيل للخادم. ويمكن أيضًا الحصول على هذه المعلومات من system.errors.
تحقّق (استبدل
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<prometheus>
<endpoint>/metrics</endpoint>
<port>9363</port>
<metrics>true</metrics>
<events>true</events>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<errors>true</errors>
</prometheus>
</clickhouse>
127.0.0.1 بعنوان IP أو باسم مضيف خادم ClickHouse لديك):
curl 127.0.0.1:9363/metrics
يعرض المقاييس المتعلقة بـ Keeper
prometheus.keeper_metrics_only
حدِّد خوادم وكيلة لطلبات HTTP وHTTPS، وهي مدعومة حاليًا في تخزين S3 ودوال جداول S3 ودوال URL. هناك ثلاث طرق لتعريف الخوادم الوكيلة:
الوكيل
- متغيرات البيئة
- قوائم الوكيل
- مُحلِّلات الوكيل البعيدة.
no_proxy.
متغيرات البيئة
تتيح لك متغيرات البيئة
http_proxy و
https_proxy تحديد
خادم وكيل لبروتوكول معيّن. إذا كان معيّنًا على نظامك، فمن المفترض أن يعمل بسلاسة.
هذا هو النهج الأبسط إذا كان لبروتوكول معيّن
خادم وكيل واحد فقط، ولم يكن هذا الخادم يتغير.
قوائم الوكيل
يتيح لك هذا النهج تحديد خادم وكيل واحد أو أكثر
لبروتوكول معيّن. وإذا جرى تعريف أكثر من خادم وكيل واحد،
يستخدم ClickHouse الخوادم الوكيلة المختلفة بأسلوب round-robin، مع توزيع
الحمل على الخوادم. وهذا هو النهج الأبسط إذا كان هناك أكثر من
خادم وكيل واحد لبروتوكول معيّن، وكانت قائمة الخوادم الوكيلة لا تتغير.
قالب الإعداد
حدِّد حقلاً أصلًا في علامات التبويب أدناه لعرض حقوله الفرعية:
<proxy>
<http>
<uri>http://proxy1</uri>
<uri>http://proxy2:3128</uri>
</http>
<https>
<uri>http://proxy1:3128</uri>
</https>
</proxy>
مُحلِّلات الوكيل البعيدة قد تتغير خوادم الوكيل بشكل ديناميكي. في هذه الحالة، يمكنك تحديد نقطة نهاية لمُحلِّل. يرسل ClickHouse طلب GET فارغًا إلى نقطة النهاية تلك، ويجب أن يعيد المُحلِّل البعيد مضيف الوكيل. وسيستخدمه ClickHouse لتكوين عنوان URI للوكيل باستخدام القالب التالي:
- <proxy>
- <http> و <https>
|الحقل
|الوصف
<http>
|قائمة تضم وكيلاً واحدًا أو أكثر من وكلاء HTTP
<https>
|قائمة تضم وكيلاً واحدًا أو أكثر من وكلاء HTTPS
\{proxy_scheme\}://\{proxy_host\}:{proxy_port}
قالب الإعداد
حدّد حقلًا رئيسيًا في علامات التبويب أدناه لعرض حقوله الفرعية التابعة له:
<proxy>
<http>
<resolver>
<endpoint>http://resolver:8080/hostname</endpoint>
<proxy_scheme>http</proxy_scheme>
<proxy_port>80</proxy_port>
<proxy_cache_time>10</proxy_cache_time>
</resolver>
</http>
<https>
<resolver>
<endpoint>http://resolver:8080/hostname</endpoint>
<proxy_scheme>http</proxy_scheme>
<proxy_port>3128</proxy_port>
<proxy_cache_time>10</proxy_cache_time>
</resolver>
</https>
</proxy>
ترتيب الأسبقية تُحدَّد إعدادات الوكيل بالترتيب التالي:
- <proxy>
- <http> و <https>
- <resolver>
|الحقل
|الوصف
<http>
|قائمة تضم مُحلِّلًا واحدًا أو أكثر*
<https>
|قائمة تضم مُحلِّلًا واحدًا أو أكثر*
سيتحقق ClickHouse من نوع المُحلِّل ذي الأولوية الأعلى لبروتوكول الطلب. وإذا لم يكن محددًا، فسيتحقق من نوع المُحلِّل التالي في ترتيب الأولوية، إلى أن يصل إلى مُحلِّل البيئة. ويتيح ذلك أيضًا استخدام مزيج من أنواع المُحلِّلات.
|الترتيب
|الإعداد
|1.
|مُحلِّلات الوكيل البعيدة
|2.
|قوائم الوكيل
|3.
|متغيرات البيئة
إعداد لإعادة تخصيص الذاكرة الخاصة بتعليميات الآلة (“text”) باستخدام الصفحات الكبيرة.
remap_executable
مثال
هذه الميزة تجريبية للغاية.
<remap_executable>false</remap_executable>
اسم مجموعة النسخ المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated. سيتكوّن العنقود الذي تُنشئه قاعدة البيانات Replicated من نسخ متماثلة ضمن المجموعة نفسها. لن تنتظر استعلامات DDL سوى النسخ المتماثلة الموجودة في المجموعة نفسها. تكون فارغة افتراضيًا. مثال
replica_group_name
<replica_group_name>backups</replica_group_name>
ضبط دقيق للجداول في ReplicatedMergeTree. لهذا الإعداد أولوية أعلى. لمزيد من المعلومات، راجع ملف الترويسة MergeTreeSettings.h. مثال
replicated_merge_tree
<replicated_merge_tree>
<max_suspicious_broken_parts>5</max_suspicious_broken_parts>
</replicated_merge_tree>
الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ المستخدمة لتنفيذ طلبات RESTORE.
restore_threads
إعدادات إرسال تقارير الأعطال إلى فريق المطورين الأساسيين لـ ClickHouse. نقدّر كثيرًا تفعيل هذا الخيار، وخاصةً في بيئات ما قبل الإنتاج. المفاتيح:
send_crash_reports
الاستخدام الموصى به
|Key
|Description
enabled
|علامة منطقية لتفعيل الميزة، وتكون
true افتراضيًا. اضبطها على
false لتجنّب إرسال تقارير الأعطال.
endpoint
|يمكنك تجاوز URL لنقطة النهاية المستخدمة لإرسال تقارير الأعطال.
send_logical_errors
LOGICAL_ERROR يشبه
assert، وهو خلل في ClickHouse. تتيح هذه العلامة المنطقية إرسال هذه الاستثناءات (الافتراضي:
true).
<send_crash_reports>
<enabled>true</enabled>
</send_crash_reports>
المسار في Keeper الذي يحتوي على أرقام متزايدة تلقائيًا، وتُنشئها الدالة
series_keeper_path
generateSerialID. ستكون كل سلسلة عبارة عن عقدة ضمن هذا المسار.
سيُكتب الجزء العام من مفتاح المضيف في ملف known_hosts على جهة عميل SSH عند أول اتصال. تكون إعدادات مفتاح المضيف غير مفعّلة افتراضيًا. أزل التعليق عن إعدادات مفتاح المضيف، وحدّد المسار إلى مفتاح SSH المقابل لتفعيلها: مثال:
ssh_server
<ssh_server>
<host_rsa_key>path_to_the_ssh_key</host_rsa_key>
<host_ecdsa_key>path_to_the_ssh_key</host_ecdsa_key>
<host_ed25519_key>path_to_the_ssh_key</host_ed25519_key>
</ssh_server>
إذا ضُبطت القيمة على
table_engines_require_grant
true، فسيحتاج المستخدمون إلى امتياز grant لإنشاء جدول باستخدام engine محدد، مثل
GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog to user.
افتراضيًا، ولأغراض التوافق مع الإصدارات السابقة، يتجاهل إنشاء جدول باستخدام table engine محدد امتياز grant، ولكن يمكنك تغيير هذا السلوك بضبط هذه القيمة على
true.
منفذ خادم SSH الذي يتيح للمستخدم الاتصال وتنفيذ الاستعلامات بشكل تفاعلي باستخدام العميل المضمّن عبر PTY. مثال:
tcp_ssh_port
<tcp_ssh_port>9022</tcp_ssh_port>
إعدادات جدول النظام text_log الخاصة بتسجيل الرسائل النصية. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
text_log
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false