اسم قاعدة البيانات الافتراضية.
default_database
يحدّد نوع كلمة المرور الذي يُعيَّن تلقائيًا في استعلامات مثل
default_password_type
CREATE USER u IDENTIFIED BY 'p'.
القيم المقبولة هي:
plaintext_password
sha256_password
double_sha1_password
bcrypt_password
<default_password_type>sha256_password</default_password_type>
ملف تعريف الإعدادات default. توجد ملفات تعريف الإعدادات في الملف المحدد في الإعداد
default_profile
user_config.
مثال
<default_profile>default</default_profile>
مهلة انتهاء الجلسة الافتراضية، بالثواني.
default_session_timeout
<default_session_timeout>60</default_session_timeout>