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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

default_database

اسم قاعدة البيانات الافتراضية.

default_password_type

يحدّد نوع كلمة المرور الذي يُعيَّن تلقائيًا في استعلامات مثل CREATE USER u IDENTIFIED BY 'p'. القيم المقبولة هي:
  • plaintext_password
  • sha256_password
  • double_sha1_password
  • bcrypt_password

default_profile

ملف تعريف الإعدادات default. توجد ملفات تعريف الإعدادات في الملف المحدد في الإعداد user_config. مثال

default_session_timeout

مهلة انتهاء الجلسة الافتراضية، بالثواني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦