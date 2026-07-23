إعدادات النسخ الاحتياطية، وتُستخدم عند تنفيذ عبارتي
النسخ الاحتياطية
BACKUP و
RESTORE.
يمكن ضبط الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
يُضبط هذا الإعداد افتراضيًا كما يلي:
|الإعداد
|النوع
|الوصف
|الافتراضي
allow_concurrent_backups
|Bool
|يحدد ما إذا كان يمكن تشغيل عدة عمليات نسخ احتياطي بالتوازي على المضيف نفسه.
true
allow_concurrent_restores
|Bool
|يحدد ما إذا كان يمكن تشغيل عدة عمليات استعادة بالتوازي على المضيف نفسه.
true
allowed_disk
|String
|القرص الذي سيُحفَظ عليه النسخ الاحتياطي عند استخدام
File(). يجب ضبط هذا الإعداد لاستخدام
File.
|“
allowed_path
|String
|المسار الذي سيُحفَظ فيه النسخ الاحتياطي عند استخدام
File(). يجب ضبط هذا الإعداد لاستخدام
File.
|“
attempts_to_collect_metadata_before_sleep
|UInt
|عدد محاولات جمع البيانات الوصفية قبل الانتظار عند وجود عدم اتساق بعد مقارنة البيانات الوصفية المجمَّعة.
2
collect_metadata_timeout
|UInt64
|المهلة بالمللي ثانية لجمع البيانات الوصفية أثناء النسخ الاحتياطي.
600000
compare_collected_metadata
|Bool
|إذا كانت القيمة
true، فستتم مقارنة البيانات الوصفية المجمَّعة بالبيانات الوصفية الموجودة للتأكد من عدم تغيّرها أثناء النسخ الاحتياطي.
true
create_table_timeout
|UInt64
|المهلة بالمللي ثانية لإنشاء الجداول أثناء الاستعادة.
300000
max_attempts_after_bad_version
|UInt64
|الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة المحاولة بعد مواجهة خطأ إصدار غير صالح أثناء النسخ الاحتياطي/الاستعادة المنسَّقين.
3
max_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata
|UInt64
|الحد الأقصى لمدة الانتظار بالمللي ثانية قبل المحاولة التالية لجمع البيانات الوصفية.
100
min_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata
|UInt64
|الحد الأدنى لمدة الانتظار بالمللي ثانية قبل المحاولة التالية لجمع البيانات الوصفية.
5000
remove_backup_files_after_failure
|Bool
|إذا فشل الأمر
BACKUP، فسيحاول ClickHouse إزالة الملفات التي نُسخت بالفعل إلى النسخة الاحتياطية قبل حدوث الفشل، وإلا فسيترك الملفات المنسوخة كما هي.
true
sync_period_ms
|UInt64
|فترة المزامنة بالمللي ثانية للنسخ الاحتياطي/الاستعادة المنسَّقين.
5000
test_inject_sleep
|Bool
|انتظار مخصّص للاختبار
false
test_randomize_order
|Bool
|إذا كانت القيمة
true، فستُعاد ترتيب بعض العمليات عشوائيًا لأغراض الاختبار.
false
zookeeper_path
|String
|المسار في ZooKeeper حيث تُخزَّن البيانات الوصفية للنسخ الاحتياطي والاستعادة عند استخدام العبارة
ON CLUSTER.
/clickhouse/backups
<backups>
....
</backups>
الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها على مجمع مؤشرات الترابط للإدخال/الإخراج الخاص بالنسخ الاحتياطية. يُوصى بالإبقاء على قائمة الانتظار هذه غير محدودة نظرًا إلى آلية النسخ الاحتياطي الحالية في S3.
backups_io_thread_pool_queue_size
تعني القيمة
0 (الافتراضية) أن العدد غير محدود.