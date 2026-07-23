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تُضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

النسخ الاحتياطية

إعدادات النسخ الاحتياطية، وتُستخدم عند تنفيذ عبارتي BACKUP وRESTORE. يمكن ضبط الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: يُضبط هذا الإعداد افتراضيًا كما يلي:

backups_io_thread_pool_queue_size

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها على مجمع مؤشرات الترابط للإدخال/الإخراج الخاص بالنسخ الاحتياطية. يُوصى بالإبقاء على قائمة الانتظار هذه غير محدودة نظرًا إلى آلية النسخ الاحتياطي الحالية في S3.
تعني القيمة 0 (الافتراضية) أن العدد غير محدود.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦