إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة backups_*.

تُضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

​ النسخ الاحتياطية

إعدادات النسخ الاحتياطية، وتُستخدم عند تنفيذ عبارتي BACKUP و RESTORE

يمكن ضبط الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

الإعداد النوع الوصف الافتراضي allow_concurrent_backups Bool يحدد ما إذا كان يمكن تشغيل عدة عمليات نسخ احتياطي بالتوازي على المضيف نفسه. true allow_concurrent_restores Bool يحدد ما إذا كان يمكن تشغيل عدة عمليات استعادة بالتوازي على المضيف نفسه. true allowed_disk String القرص الذي سيُحفَظ عليه النسخ الاحتياطي عند استخدام File() . يجب ضبط هذا الإعداد لاستخدام File . “ allowed_path String المسار الذي سيُحفَظ فيه النسخ الاحتياطي عند استخدام File() . يجب ضبط هذا الإعداد لاستخدام File . “ attempts_to_collect_metadata_before_sleep UInt عدد محاولات جمع البيانات الوصفية قبل الانتظار عند وجود عدم اتساق بعد مقارنة البيانات الوصفية المجمَّعة. 2 collect_metadata_timeout UInt64 المهلة بالمللي ثانية لجمع البيانات الوصفية أثناء النسخ الاحتياطي. 600000 compare_collected_metadata Bool إذا كانت القيمة true ، فستتم مقارنة البيانات الوصفية المجمَّعة بالبيانات الوصفية الموجودة للتأكد من عدم تغيّرها أثناء النسخ الاحتياطي. true create_table_timeout UInt64 المهلة بالمللي ثانية لإنشاء الجداول أثناء الاستعادة. 300000 max_attempts_after_bad_version UInt64 الحد الأقصى لعدد محاولات إعادة المحاولة بعد مواجهة خطأ إصدار غير صالح أثناء النسخ الاحتياطي/الاستعادة المنسَّقين. 3 max_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata UInt64 الحد الأقصى لمدة الانتظار بالمللي ثانية قبل المحاولة التالية لجمع البيانات الوصفية. 100 min_sleep_before_next_attempt_to_collect_metadata UInt64 الحد الأدنى لمدة الانتظار بالمللي ثانية قبل المحاولة التالية لجمع البيانات الوصفية. 5000 remove_backup_files_after_failure Bool إذا فشل الأمر BACKUP ، فسيحاول ClickHouse إزالة الملفات التي نُسخت بالفعل إلى النسخة الاحتياطية قبل حدوث الفشل، وإلا فسيترك الملفات المنسوخة كما هي. true sync_period_ms UInt64 فترة المزامنة بالمللي ثانية للنسخ الاحتياطي/الاستعادة المنسَّقين. 5000 test_inject_sleep Bool انتظار مخصّص للاختبار false test_randomize_order Bool إذا كانت القيمة true ، فستُعاد ترتيب بعض العمليات عشوائيًا لأغراض الاختبار. false zookeeper_path String المسار في ZooKeeper حيث تُخزَّن البيانات الوصفية للنسخ الاحتياطي والاستعادة عند استخدام العبارة ON CLUSTER . /clickhouse/backups

يُضبط هذا الإعداد افتراضيًا كما يلي:

< backups > .... </ backups >

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن جدولتها على مجمع مؤشرات الترابط للإدخال/الإخراج الخاص بالنسخ الاحتياطية. يُوصى بالإبقاء على قائمة الانتظار هذه غير محدودة نظرًا إلى آلية النسخ الاحتياطي الحالية في S3.