تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يتم طرح استثناء عند محاولة الإنشاء إذا تم بلوغ هذا الحد. اضبطه على 0 لتعطيل التقييد الصارم. ينطبق هذا الحد على اتصالات HTTP التي لا تنتمي إلى أي قرص أو وحدة تخزين.

حجم خيار SO_RCVBUF لاتصالات HTTP العامة. إذا ضُبطت هذه القيمة على قيمة أكبر من 0، فإنها تتجاوز الضبط التلقائي في نواة TCP لمخزن الاستقبال المؤقت. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (الضبط التلقائي). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة الضبط التلقائي للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات المجمّعة الحالية فتحتفظ بأحجام مخزن مؤقت ثابتة إلى أن يُعاد إنشاؤها.

حجم الخيار SO_SNDBUF لاتصالات HTTP العامة. إذا ضُبطت هذه القيمة على قيمة أكبر من 0، فإنها تتجاوز الضبط التلقائي في نواة TCP للمخزن المؤقت للإرسال. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (الضبط التلقائي). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة الضبط التلقائي للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات المجمّعة الحالية فتحتفظ بأحجام مخزن مؤقت ثابتة إلى أن يُعاد إنشاؤها.

يكون للاتصالات التي تتجاوز هذا الحد عمر أقصر بكثير. ينطبق هذا الحد على اتصالات HTTP التي لا تتبع أي قرص أو وحدة تخزين.

تُعاد تعيين الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد بعد استخدامها. اضبط القيمة على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاتصالات. ينطبق هذا الحد على اتصالات HTTP التي لا تتبع أي قرص أو وحدة تخزين.

تُسجَّل رسائل تحذير في السجلات إذا كان عدد الاتصالات قيد الاستخدام أعلى من هذا الحد. وينطبق هذا الحد على اتصالات HTTP التي لا تنتمي إلى أي قرص أو وحدة تخزين.