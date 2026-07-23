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تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

distributed_ddl

إدارة تنفيذ استعلامات DDL الموزعة (CREATE, DROP, ALTER, RENAME) على العنقود. يعمل فقط إذا كان ZooKeeper مُمكّنًا. تتضمن الإعدادات القابلة للتهيئة ضمن <distributed_ddl> ما يلي: مثال

distributed_ddl_use_initial_user_and_roles

إذا كان مفعّلًا، فستحتفظ استعلامات ON CLUSTER بمستخدم الجهة المُبادِرة وأدواره وتستخدمهما عند التنفيذ على الأجزاء البعيدة. يضمن ذلك اتساق آليات التحكم في الوصول على مستوى العنقود، لكنه يتطلب وجود المستخدم والأدوار على جميع العقد.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦