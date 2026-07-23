إدارة تنفيذ استعلامات DDL الموزعة (
distributed_ddl
CREATE,
DROP,
ALTER,
RENAME) على العنقود.
يعمل فقط إذا كان ZooKeeper مُمكّنًا.
تتضمن الإعدادات القابلة للتهيئة ضمن
<distributed_ddl> ما يلي:
مثال
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
cleanup_delay_period
|يبدأ التنظيف بعد تلقّي حدث عقدة جديدة إذا لم تكن آخر عملية تنظيف قد أُجريت خلال
cleanup_delay_period ثانية الماضية.
60 ثانية
max_tasks_in_queue
|الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن أن تكون في قائمة الانتظار.
1,000
path
|المسار في Keeper الخاص بـ
task_queue لاستعلامات DDL
pool_size
|عدد استعلامات
ON CLUSTER التي يمكن تشغيلها بالتزامن
profile
|ملف التعريف المستخدم لتنفيذ استعلامات DDL
task_max_lifetime
|احذف العقدة إذا تجاوز عمرها هذه القيمة.
7 * 24 * 60 * 60 (أسبوع بالثواني)
<distributed_ddl>
<!-- Path in ZooKeeper to queue with DDL queries -->
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
<!-- Settings from this profile will be used to execute DDL queries -->
<profile>default</profile>
<!-- Controls how much ON CLUSTER queries can be run simultaneously. -->
<pool_size>1</pool_size>
<!--
Cleanup settings (active tasks will not be removed)
-->
<!-- Controls task TTL (default 1 week) -->
<task_max_lifetime>604800</task_max_lifetime>
<!-- Controls how often cleanup should be performed (in seconds) -->
<cleanup_delay_period>60</cleanup_delay_period>
<!-- Controls how many tasks could be in the queue -->
<max_tasks_in_queue>1000</max_tasks_in_queue>
</distributed_ddl>
إذا كان مفعّلًا، فستحتفظ استعلامات ON CLUSTER بمستخدم الجهة المُبادِرة وأدواره وتستخدمهما عند التنفيذ على الأجزاء البعيدة. يضمن ذلك اتساق آليات التحكم في الوصول على مستوى العنقود، لكنه يتطلب وجود المستخدم والأدوار على جميع العقد.