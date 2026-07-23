الحد الأقصى لإجمالي عدد استعلامات الإدراج المتزامنة.
max_concurrent_insert_queries
تعني القيمة
0 (الافتراضية) عدم وجود حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويُطبَّق فورًا. أما الاستعلامات قيد التشغيل بالفعل فستظل دون تغيير.
الحد الأقصى لإجمالي عدد الاستعلامات التي تُنفَّذ بالتوازي. لاحظ أنه يجب أيضًا مراعاة الحدود الخاصة باستعلامات
max_concurrent_queries
INSERT و
SELECT، وكذلك الحد الأقصى لعدد الاستعلامات لجميع المستخدمين.
انظر أيضًا:
تعني القيمة
0 (الافتراضية) عدم وجود حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا. أما الاستعلامات التي تكون قيد التشغيل بالفعل فلن تتأثر.
الحد الأقصى لإجمالي عدد استعلامات SELECT التي يمكن تنفيذها بالتزامن.
max_concurrent_select_queries
تعني القيمة
0 (الافتراضية) عدم وجود حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، وسيُطبَّق على الفور. أما الاستعلامات التي قيد التشغيل بالفعل فستبقى دون تغيير.