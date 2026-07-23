تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لإجمالي عدد استعلامات الإدراج المتزامنة.

تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد. يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويُطبَّق فورًا. أما الاستعلامات قيد التشغيل بالفعل فستظل دون تغيير.

الحد الأقصى لإجمالي عدد الاستعلامات التي تُنفَّذ بالتوازي. لاحظ أنه يجب أيضًا مراعاة الحدود الخاصة باستعلامات INSERT و SELECT ، وكذلك الحد الأقصى لعدد الاستعلامات لجميع المستخدمين.

انظر أيضًا:

تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد. يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا. أما الاستعلامات التي تكون قيد التشغيل بالفعل فلن تتأثر.

الحد الأقصى لإجمالي عدد استعلامات SELECT التي يمكن تنفيذها بالتزامن.