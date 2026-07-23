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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_concurrent_insert_queries

الحد الأقصى لإجمالي عدد استعلامات الإدراج المتزامنة.
تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويُطبَّق فورًا. أما الاستعلامات قيد التشغيل بالفعل فستظل دون تغيير.

max_concurrent_queries

الحد الأقصى لإجمالي عدد الاستعلامات التي تُنفَّذ بالتوازي. لاحظ أنه يجب أيضًا مراعاة الحدود الخاصة باستعلامات INSERT وSELECT، وكذلك الحد الأقصى لعدد الاستعلامات لجميع المستخدمين. انظر أيضًا:
تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا. أما الاستعلامات التي تكون قيد التشغيل بالفعل فلن تتأثر.

max_concurrent_select_queries

الحد الأقصى لإجمالي عدد استعلامات SELECT التي يمكن تنفيذها بالتزامن.
تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، وسيُطبَّق على الفور. أما الاستعلامات التي قيد التشغيل بالفعل فستبقى دون تغيير.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦