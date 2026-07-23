إعدادات ClickHouse server ضمن المجموعة المُولَّدة paimon_metadata_*.

تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية في Paimon، محسوبًا بعدد الإدخالات. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد لعدد الإدخالات.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Paimon.

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Paimon، بالبايت. تعني القيمة صفر أنها معطلة.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Paimon، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.