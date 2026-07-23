الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية في Paimon، محسوبًا بعدد الإدخالات. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد لعدد الإدخالات.
paimon_metadata_files_cache_max_entries
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Paimon.
paimon_metadata_files_cache_policy
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Paimon، بالبايت. تعني القيمة صفر أنها معطلة.
paimon_metadata_files_cache_size
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Paimon، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.