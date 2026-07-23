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تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

paimon_metadata_files_cache_max_entries

الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية في Paimon، محسوبًا بعدد الإدخالات. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد لعدد الإدخالات.

paimon_metadata_files_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Paimon.

paimon_metadata_files_cache_size

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Paimon، بالبايت. تعني القيمة صفر أنها معطلة.

paimon_metadata_files_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Paimon، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦