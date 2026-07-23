إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة os_threads_*.

تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

قيمة nice في Linux لخيوط معالج TCP الخاص بـ distributed cache. تشير القيم الأقل إلى أولوية أعلى للـ CPU.

يتطلب صلاحية CAP_SYS_NICE، وإلا فلن يكون لذلك أي تأثير.

القيم الممكنة: من -20 إلى 19.

قيمة nice في Linux لخيوط الدمج والتعديل. كلما انخفضت القيمة، ارتفعت أولوية CPU.

يتطلب صلاحية ‏CAP_SYS_NICE، وإلا فلن يكون له أي تأثير.

القيم الممكنة: من -20 إلى 19.

قيمة nice في Linux لخيوط الإرسال والاستقبال في عميل ZooKeeper. كلما انخفضت القيمة، ارتفعت أولوية CPU.

يتطلب ذلك صلاحية CAP_SYS_NICE، وإلا فلن يكون له أي تأثير.

القيم الممكنة: من -20 إلى 19.