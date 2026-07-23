قيمة nice في Linux لخيوط معالج TCP الخاص بـ distributed cache. تشير القيم الأقل إلى أولوية أعلى للـ CPU. يتطلب صلاحية CAP_SYS_NICE، وإلا فلن يكون لذلك أي تأثير. القيم الممكنة: من -20 إلى 19.
os_threads_nice_value_distributed_cache_tcp_handler
قيمة nice في Linux لخيوط الدمج والتعديل. كلما انخفضت القيمة، ارتفعت أولوية CPU. يتطلب صلاحية CAP_SYS_NICE، وإلا فلن يكون له أي تأثير. القيم الممكنة: من -20 إلى 19.
os_threads_nice_value_merge_mutate
قيمة nice في Linux لخيوط الإرسال والاستقبال في عميل ZooKeeper. كلما انخفضت القيمة، ارتفعت أولوية CPU. يتطلب ذلك صلاحية CAP_SYS_NICE، وإلا فلن يكون له أي تأثير. القيم الممكنة: من -20 إلى 19.