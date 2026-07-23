تضبط هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يتحكم في كيفية تخصيص فتحات CPU للاستعلامات.

عندما تكون القيمة true (الافتراضية)، يبدأ الاستعلام بفتحة CPU واحدة، ولا يطلب فتحات إضافية من المُجدول إلا عندما يولّد مسار المعالجة الخاص به فعليًا مزيدًا من العمل القابل للتنفيذ بالتوازي. يجنّب ذلك الحالة التي يحجز فيها الاستعلام ما يصل إلى max_threads من الفتحات، بينما لا يستخدم فعليًا سوى جزء منها، مما يحرم الاستعلامات المتزامنة الأخرى من الموارد. وينطبق ذلك على كلٍّ من التحكم في التزامن ومُجدول CPU الاستباقي لأعباء العمل.

عندما تكون القيمة false ، يطلب الاستعلام جميع فتحات max_threads مسبقًا عند البدء.

السياسة التي تحدد كيفية جدولة فتحات CPU المحددة بواسطة concurrent_threads_soft_limit_num و concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_cores . وهي الخوارزمية المستخدمة لتنظيم كيفية توزيع العدد المحدود من فتحات CPU بين الاستعلامات المتزامنة. ويمكن تغيير المُجدول في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل الخادم.

القيم الممكنة:

round_robin — يخصص كل استعلام يكون فيه الإعداد use_concurrency_control = 1 ما يصل إلى max_threads من فتحات CPU. فتحة واحدة لكل خيط. وعند التنازع، تُمنح فتحات CPU للاستعلامات بأسلوب round_robin . لاحظ أن الفتحة الأولى تُمنح دون شرط، ما قد يؤدي إلى قدر من عدم الإنصاف وزيادة زمن وصول الاستعلامات ذات max_threads المرتفع عند وجود عدد كبير من الاستعلامات التي يكون فيها max_threads = 1.

— يخصص كل استعلام يكون فيه الإعداد = 1 ما يصل إلى من فتحات CPU. فتحة واحدة لكل خيط. وعند التنازع، تُمنح فتحات CPU للاستعلامات بأسلوب . لاحظ أن الفتحة الأولى تُمنح دون شرط، ما قد يؤدي إلى قدر من عدم الإنصاف وزيادة زمن وصول الاستعلامات ذات المرتفع عند وجود عدد كبير من الاستعلامات التي يكون فيها = 1. fair_round_robin — يخصص كل استعلام يكون فيه الإعداد use_concurrency_control = 1 ما يصل إلى max_threads - 1 من فتحات CPU. وهو نوع من round_robin لا يتطلب فتحة CPU لأول خيط في كل استعلام. وبهذه الطريقة، فإن الاستعلامات التي يكون فيها max_threads = 1 لا تحتاج إلى أي فتحة، ولا يمكنها الاستحواذ على جميع الفتحات بشكل غير منصف. ولا توجد أي فتحات تُمنح دون شرط.

— يخصص كل استعلام يكون فيه الإعداد = 1 ما يصل إلى من فتحات CPU. وهو نوع من لا يتطلب فتحة CPU لأول خيط في كل استعلام. وبهذه الطريقة، فإن الاستعلامات التي يكون فيها = 1 لا تحتاج إلى أي فتحة، ولا يمكنها الاستحواذ على جميع الفتحات بشكل غير منصف. ولا توجد أي فتحات تُمنح دون شرط. max_min_fair — يخصص كل استعلام يكون فيه الإعداد use_concurrency_control = 1 ما يصل إلى max_threads - 1 من فتحات CPU. وهو مشابه لـ fair_round_robin ، لكن الفتحات المُحرَّرة تُمنح دائمًا للاستعلام الذي لديه أقل عدد من الفتحات المخصصة حاليًا. ويوفر هذا إنصافًا أفضل عند زيادة الطلب على الموارد بدرجة كبيرة، حين تتنافس استعلامات كثيرة على عدد محدود من فتحات CPU. كما لا تتضرر الاستعلامات قصيرة التشغيل بسبب الاستعلامات طويلة التشغيل التي راكمت عددًا أكبر من الفتحات بمرور الوقت.

الحد الأقصى لعدد الخيوط المخصّصة لمعالجة الاستعلامات، باستثناء الخيوط الخاصة بجلب البيانات من الخوادم البعيدة، والمسموح باستخدامها لتشغيل جميع الاستعلامات. هذا ليس حدًا صارمًا. وإذا تم بلوغ هذا الحد، فسيظل كل استعلام يحصل على خيط واحد على الأقل. ويمكن للاستعلام أن يزيد إلى العدد المطلوب من الخيوط أثناء التنفيذ إذا أصبحت خيوط إضافية متاحة.

تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد.