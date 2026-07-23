في حال تعذّر حذف الجدول، سينتظر ClickHouse هذه المهلة قبل إعادة محاولة العملية.
database_catalog_drop_error_cooldown_sec
حجم مجمّع مؤشرات الترابط المستخدم لحذف الجداول.
database_catalog_drop_table_concurrency
معلَمة لمهمة تُنظِّف المهملات من الدليل
database_catalog_unused_dir_cleanup_period_sec
store/.
تحدِّد الفترة الزمنية لجدولة المهمة.
القيمة
0 تعني “أبدًا”. وتقابل القيمة الافتراضية يومًا واحدًا.
معلَمة لمهمة تنظّف المهملات من الدليل
database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec
store/.
إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server ولم يجرِ تعديل هذا الدليل خلال آخر
database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec ثانية، فستعمل المهمة على “إخفاء” هذا الدليل
بإزالة جميع صلاحيات الوصول. وينطبق ذلك أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server
وجودها داخل
store/.
تعني القيمة
0 “فورًا”.
مَعلمة لمهمة تنظّف المهملات من دليل
database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec
store/.
إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server وكان قد تم “إخفاؤه” سابقًا
(راجع database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec)
ولم يُعدَّل هذا الدليل خلال آخر
[
database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec]/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) ثانية، فستزيل المهمة هذا الدليل.
وينطبق هذا أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server
وجودها داخل
store/.
تعني القيمة
0 “أبدًا”. وتساوي القيمة الافتراضية 30 يومًا.