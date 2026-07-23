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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

database_catalog_drop_error_cooldown_sec

في حال تعذّر حذف الجدول، سينتظر ClickHouse هذه المهلة قبل إعادة محاولة العملية.

database_catalog_drop_table_concurrency

حجم مجمّع مؤشرات الترابط المستخدم لحذف الجداول.

database_catalog_unused_dir_cleanup_period_sec

معلَمة لمهمة تُنظِّف المهملات من الدليل store/. تحدِّد الفترة الزمنية لجدولة المهمة.
القيمة 0 تعني “أبدًا”. وتقابل القيمة الافتراضية يومًا واحدًا.

database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec

معلَمة لمهمة تنظّف المهملات من الدليل store/. إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server ولم يجرِ تعديل هذا الدليل خلال آخر database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec ثانية، فستعمل المهمة على “إخفاء” هذا الدليل بإزالة جميع صلاحيات الوصول. وينطبق ذلك أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server وجودها داخل store/.
تعني القيمة 0 “فورًا”.

database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec

مَعلمة لمهمة تنظّف المهملات من دليل store/. إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server وكان قد تم “إخفاؤه” سابقًا (راجع database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec) ولم يُعدَّل هذا الدليل خلال آخر [database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec]/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) ثانية، فستزيل المهمة هذا الدليل. وينطبق هذا أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server وجودها داخل store/.
تعني القيمة 0 “أبدًا”. وتساوي القيمة الافتراضية 30 يومًا.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦