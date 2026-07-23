إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة database_catalog_*.

تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

في حال تعذّر حذف الجدول، سينتظر ClickHouse هذه المهلة قبل إعادة محاولة العملية.

حجم مجمّع مؤشرات الترابط المستخدم لحذف الجداول.

معلَمة لمهمة تُنظِّف المهملات من الدليل store/ . تحدِّد الفترة الزمنية لجدولة المهمة.

القيمة 0 تعني “أبدًا”. وتقابل القيمة الافتراضية يومًا واحدًا.

store/ . إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server ولم يجرِ تعديل هذا الدليل خلال آخر store/ . معلَمة لمهمة تنظّف المهملات من الدليل. إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server ولم يجرِ تعديل هذا الدليل خلال آخر database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec ثانية، فستعمل المهمة على “إخفاء” هذا الدليل بإزالة جميع صلاحيات الوصول. وينطبق ذلك أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server وجودها داخل

تعني القيمة 0 “فورًا”.

store/ . إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server وكان قد تم “إخفاؤه” سابقًا (راجع database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec ]/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) ثانية، فستزيل المهمة هذا الدليل. وينطبق هذا أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server وجودها داخل store/ . مَعلمة لمهمة تنظّف المهملات من دليل. إذا كان هناك دليل فرعي لا يستخدمه clickhouse-server وكان قد تم “إخفاؤه” سابقًا (راجع database_catalog_unused_dir_hide_timeout_sec ) ولم يُعدَّل هذا الدليل خلال آخر []/operations/server-configuration-parameters/settings#database_catalog_unused_dir_rm_timeout_sec) ثانية، فستزيل المهمة هذا الدليل. وينطبق هذا أيضًا على الأدلة التي لا يتوقع clickhouse-server وجودها داخل