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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

backup_log

إعدادات جدول النظام backup_log الخاصة بتسجيل عمليات BACKUP وRESTORE. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
مثال

backup_threads

الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ لتنفيذ طلبات BACKUP.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦