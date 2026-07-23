إعدادات جدول النظام backup_log الخاصة بتسجيل عمليات
backup_log
BACKUP و
RESTORE.
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
مثال
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<clickhouse>
<backup_log>
<database>system</database>
<table>backup_log</table>
<flush_interval_milliseconds>1000</flush_interval_milliseconds>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<!-- <engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine> -->
</backup_log>
</clickhouse>
الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ لتنفيذ طلبات
backup_threads
BACKUP.