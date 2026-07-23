يسمح باستخدام معالجات HTTP مخصّصة. لإضافة معالج http جديد، ما عليك سوى إضافة
http_handlers
<rule> جديد.
تُفحَص القواعد من الأعلى إلى الأسفل وفقًا لترتيب تعريفها،
ويُشغِّل أول تطابق المعالج.
يمكن تهيئة الإعدادات التالية عبر الوسوم الفرعية:
يحتوي
|Sub-tags
|Definition
url
|لمطابقة عنوان URL للطلب، يمكنك استخدام البادئة ‘regex:’ لإجراء مطابقة regex (اختياري)
methods
|لمطابقة طرق الطلب، يمكنك استخدام الفواصل للفصل بين عدة طرق مطابقة (اختياري)
headers
|لمطابقة رؤوس الطلب، طابِق كل عنصر فرعي (اسم العنصر الفرعي هو اسم الرأس)، ويمكنك استخدام البادئة ‘regex:’ لإجراء مطابقة regex (اختياري)
handler
|معالج الطلب
empty_query_string
|تحقّق من عدم وجود سلسلة استعلام في عنوان URL
handler على الإعدادات التالية، ويمكن تهيئتها عبر الوسوم الفرعية:
إلى جانب قائمة القواعد، يمكنك تحديد
|Sub-tags
|Definition
url
|موقع لإعادة التوجيه
type
|الأنواع المدعومة: static, dynamic_query_handler, predefined_query_handler, redirect
status
|يُستخدم مع النوع static، وهو رمز حالة الاستجابة
query_param_name
|يُستخدم مع النوع dynamic_query_handler، ويستخرج القيمة المقابلة لقيمة
<query_param_name> في params طلب HTTP وينفّذها
query
|يُستخدم مع النوع predefined_query_handler، ويُنفّذ query عند استدعاء المعالج
content_type
|يُستخدم مع النوع static، وهو نوع محتوى الاستجابة
response_content
|يُستخدم مع النوع static، وهو محتوى الاستجابة المُرسل إلى العميل. وعند استخدام البادئة ‘file://’ أو ‘config://’، يُجلَب المحتوى من الملف أو التهيئة ويُرسَل إلى العميل
<defaults/>، والذي يحدّد تمكين جميع المعالجات الافتراضية.
مثال:
<http_handlers>
<rule>
<url>/</url>
<methods>POST,GET</methods>
<headers><pragma>no-cache</pragma></headers>
<handler>
<type>dynamic_query_handler</type>
<query_param_name>query</query_param_name>
</handler>
</rule>
<rule>
<url>/predefined_query</url>
<methods>POST,GET</methods>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT * FROM system.settings</query>
</handler>
</rule>
<rule>
<handler>
<type>static</type>
<status>200</status>
<content_type>text/plain; charset=UTF-8</content_type>
<response_content>config://http_server_default_response</response_content>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
يُستخدم لإضافة رؤوس إلى الاستجابة في طلب HTTP من نوع
http_options_response
OPTIONS.
تُستخدم الطريقة
OPTIONS عند إجراء طلبات CORS التمهيدية.
لمزيد من المعلومات، راجع OPTIONS.
مثال:
<http_options_response>
<header>
<name>Access-Control-Allow-Origin</name>
<value>*</value>
</header>
<header>
<name>Access-Control-Allow-Headers</name>
<value>origin, x-requested-with, x-clickhouse-format, x-clickhouse-user, x-clickhouse-key, Authorization</value>
</header>
<header>
<name>Access-Control-Allow-Methods</name>
<value>POST, GET, OPTIONS</value>
</header>
<header>
<name>Access-Control-Max-Age</name>
<value>86400</value>
</header>
</http_options_response>
الصفحة التي تُعرض افتراضيًا عند الوصول إلى خادم ClickHouse عبر HTTP(s). القيمة الافتراضية هي “Ok.” (مع محرف line feed في النهاية) مثال يفتح
http_server_default_response
https://tabix.io/ عند الوصول إلى
http://localhost: http_port.
<http_server_default_response>
<![CDATA[<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>]]>
</http_server_default_response>