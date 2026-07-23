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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

http_handlers

يسمح باستخدام معالجات HTTP مخصّصة. لإضافة معالج http جديد، ما عليك سوى إضافة <rule> جديد. تُفحَص القواعد من الأعلى إلى الأسفل وفقًا لترتيب تعريفها، ويُشغِّل أول تطابق المعالج. يمكن تهيئة الإعدادات التالية عبر الوسوم الفرعية: يحتوي handler على الإعدادات التالية، ويمكن تهيئتها عبر الوسوم الفرعية: إلى جانب قائمة القواعد، يمكنك تحديد <defaults/>، والذي يحدّد تمكين جميع المعالجات الافتراضية. مثال:

http_options_response

يُستخدم لإضافة رؤوس إلى الاستجابة في طلب HTTP من نوع OPTIONS. تُستخدم الطريقة OPTIONS عند إجراء طلبات CORS التمهيدية. لمزيد من المعلومات، راجع OPTIONS. مثال:

http_server_default_response

الصفحة التي تُعرض افتراضيًا عند الوصول إلى خادم ClickHouse عبر HTTP(s). القيمة الافتراضية هي “Ok.” (مع محرف line feed في النهاية) مثال يفتح https://tabix.io/ عند الوصول إلى http://localhost: http_port.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦