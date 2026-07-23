< http_handlers >

< rule >

< url > / </ url >

< methods > POST,GET </ methods >

< headers >< pragma > no-cache </ pragma ></ headers >

< handler >

< type > dynamic_query_handler </ type >

< query_param_name > query </ query_param_name >

</ handler >

</ rule >

< rule >

< url > /predefined_query </ url >

< methods > POST,GET </ methods >

< handler >

< type > predefined_query_handler </ type >

< query > SELECT * FROM system.settings </ query >

</ handler >

</ rule >

< rule >

< handler >

< type > static </ type >

< status > 200 </ status >

< content_type > text/plain; charset=UTF-8 </ content_type >

< response_content > config://http_server_default_response </ response_content >

</ handler >

</ rule >