تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

تقييد المضيفات المسموح لها بتبادل البيانات بين خوادم ClickHouse. إذا كان Keeper مستخدمًا، فسيُطبَّق التقييد نفسه على الاتصال بين مثيلات Keeper المختلفة.

تكون القيمة افتراضيًا مساوية لإعداد listen_host

مثال

< interserver_listen_host > ::ffff:a00:1 </ interserver_listen_host > < interserver_listen_host > 10.0.0.1 </ interserver_listen_host >

النوع:

القيمة الافتراضية:

يشترط أن يكون TablesStatusRequest بين الخوادم موثَّقًا باستخدام <secret> الخاص بالعنقود. ويجري دائمًا التحقق من العملاء الأحدث القادرين على إرسال تجزئة للـ secret (إصدار البروتوكول DBMS_MIN_REVISION_WITH_INTERSERVER_SECRET_TABLES_STATUS )؛ كما يرفض هذا الإعداد أيضًا العملاء الأقدم الذين لا يرسلون أي تجزئة، ما يمنع افتراضيًا كشف حالة الجداول دون توثيق.