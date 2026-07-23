Skip to main content
تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

interserver_listen_host

تقييد المضيفات المسموح لها بتبادل البيانات بين خوادم ClickHouse. إذا كان Keeper مستخدمًا، فسيُطبَّق التقييد نفسه على الاتصال بين مثيلات Keeper المختلفة.
تكون القيمة افتراضيًا مساوية لإعداد listen_host.
مثال
النوع: القيمة الافتراضية:

interserver_tables_status_require_auth

يشترط أن يكون TablesStatusRequest بين الخوادم موثَّقًا باستخدام <secret> الخاص بالعنقود. ويجري دائمًا التحقق من العملاء الأحدث القادرين على إرسال تجزئة للـ secret (إصدار البروتوكول DBMS_MIN_REVISION_WITH_INTERSERVER_SECRET_TABLES_STATUS)؛ كما يرفض هذا الإعداد أيضًا العملاء الأقدم الذين لا يرسلون أي تجزئة، ما يمنع افتراضيًا كشف حالة الجداول دون توثيق. القيمة الافتراضية هي true (آمن افتراضيًا). أثناء الترقية المتدرجة، تستخدم العقدة التي لم تُرقَّ بعد البروتوكول القديم ولا ترسل أي تجزئة، لذلك فإن استعلام Distributed يبدأ على مثل هذه العقدة باتجاه عقدة تمت ترقيتها بالفعل سيُرفض فيه TablesStatusRequest. إذا كان لا بد من تشغيل عنقود بإصدارات مختلطة، فاضبط هذا على false في العقد التي تمت ترقيتها حتى تكتمل ترقية كل عقدة، ثم أزل التجاوز.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦