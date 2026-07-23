تقييد المضيفات المسموح لها بتبادل البيانات بين خوادم ClickHouse. إذا كان Keeper مستخدمًا، فسيُطبَّق التقييد نفسه على الاتصال بين مثيلات Keeper المختلفة.
interserver_listen_host
مثال
تكون القيمة افتراضيًا مساوية لإعداد
listen_host.
النوع: القيمة الافتراضية:
<interserver_listen_host>::ffff:a00:1</interserver_listen_host>
<interserver_listen_host>10.0.0.1</interserver_listen_host>
يشترط أن يكون
interserver_tables_status_require_auth
TablesStatusRequest بين الخوادم موثَّقًا باستخدام
<secret> الخاص بالعنقود. ويجري دائمًا التحقق من العملاء الأحدث القادرين على إرسال تجزئة للـ secret (إصدار البروتوكول
DBMS_MIN_REVISION_WITH_INTERSERVER_SECRET_TABLES_STATUS)؛ كما يرفض هذا
الإعداد أيضًا العملاء الأقدم الذين لا يرسلون أي تجزئة، ما يمنع افتراضيًا
كشف حالة الجداول دون توثيق.
القيمة الافتراضية هي
true (آمن افتراضيًا). أثناء الترقية المتدرجة، تستخدم
العقدة التي لم تُرقَّ بعد البروتوكول القديم ولا ترسل أي تجزئة، لذلك فإن استعلام
Distributed يبدأ على
مثل هذه العقدة باتجاه عقدة تمت ترقيتها بالفعل سيُرفض فيه
TablesStatusRequest.
إذا كان لا بد من تشغيل عنقود بإصدارات مختلطة، فاضبط هذا على
false في
العقد التي تمت ترقيتها حتى تكتمل ترقية كل عقدة، ثم أزل التجاوز.