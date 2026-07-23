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تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size

إذا تجاوز عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط إلغاء تسلسل البادئات القيمة max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size، فسيحرّر ClickHouse الموارد التي تشغلها هذه الخيوط الخاملة ويُقلِّص حجم المجمّع. ويمكن إنشاء خيوط جديدة عند الحاجة.

max_prefixes_deserialization_thread_pool_size

يستخدم ClickHouse خيوط المعالجة من مجمّع خيوط الخاصة بإلغاء تسلسل البادئات للقراءة المتوازية للبيانات الوصفية للأعمدة والأعمدة الفرعية من بادئات الملفات في أجزاء Wide في MergeTree. يحد max_prefixes_deserialization_thread_pool_size من العدد الأقصى لخيوط المعالجة في المجمّع.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦