تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إذا تجاوز عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط إلغاء تسلسل البادئات القيمة max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size ، فسيحرّر ClickHouse الموارد التي تشغلها هذه الخيوط الخاملة ويُقلِّص حجم المجمّع. ويمكن إنشاء خيوط جديدة عند الحاجة.