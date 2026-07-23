إذا تجاوز عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط إلغاء تسلسل البادئات القيمة
max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size
max_prefixes_deserialization_thread_pool_free_size، فسيحرّر ClickHouse الموارد التي تشغلها هذه الخيوط الخاملة ويُقلِّص حجم المجمّع. ويمكن إنشاء خيوط جديدة عند الحاجة.
يستخدم ClickHouse خيوط المعالجة من مجمّع خيوط الخاصة بإلغاء تسلسل البادئات للقراءة المتوازية للبيانات الوصفية للأعمدة والأعمدة الفرعية من بادئات الملفات في أجزاء Wide في MergeTree. يحد
max_prefixes_deserialization_thread_pool_size
max_prefixes_deserialization_thread_pool_size من العدد الأقصى لخيوط المعالجة في المجمّع.