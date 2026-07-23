تُضبط هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يعطّل استعلامات insert/alter/delete. يُفعَّل هذا الإعداد عند الحاجة إلى عُقد للقراءة فقط، لمنع تأثير عمليات الإدراج والـ mutation على أداء القراءة. ويُسمح بعمليات الإدراج إلى المحركات الخارجية (S3 وDataLake وMySQL وPostrgeSQL وKafka وغيرها) رغم هذا الإعداد.

يعطّل ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية لـ DNS. ويُوصى به عند تشغيل ClickHouse في الأنظمة ذات البنية التحتية متكررة التغيّر، مثل Kubernetes.

بشكل افتراضي، يُستخدم النفق (أي HTTP CONNECT ) لإرسال طلبات HTTPS عبر وكيل HTTP . يمكن استخدام هذا الإعداد لتعطيل ذلك.

no_proxy

بشكل افتراضي، تمر جميع الطلبات عبر الوكيل. ولتعطيل ذلك لمضيفات محددة، يجب تعيين المتغير no_proxy . يمكن تعيينه داخل العبارة <proxy> لمُحلِّلات القوائم والمُحلِّلات البعيدة، أو كمتغير بيئة لمُحلِّل البيئة. وهو يدعم عناوين IP، والنطاقات، والنطاقات الفرعية، ومحرف البدل '*' للتجاوز الكامل. كما تُزال النقاط البادئة، تمامًا كما يفعل curl.

مثال

يتجاوز التكوين أدناه الوكيل عند إرسال الطلبات إلى clickhouse.cloud وجميع نطاقاته الفرعية (على سبيل المثال، auth.clickhouse.cloud ). وينطبق الأمر نفسه على GitLab، رغم وجود نقطة بادئة. لذا فإن كلاًّ من gitlab.com و about.gitlab.com سيتجاوز الوكيل.