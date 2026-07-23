يعطّل استعلامات insert/alter/delete. يُفعَّل هذا الإعداد عند الحاجة إلى عُقد للقراءة فقط، لمنع تأثير عمليات الإدراج والـ mutation على أداء القراءة. ويُسمح بعمليات الإدراج إلى المحركات الخارجية (S3 وDataLake وMySQL وPostrgeSQL وKafka وغيرها) رغم هذا الإعداد.
disable_insertion_and_mutation
يعطّل ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية لـ DNS. ويُوصى به عند تشغيل ClickHouse في الأنظمة ذات البنية التحتية متكررة التغيّر، مثل Kubernetes.
disable_internal_dns_cache
بشكل افتراضي، يُستخدم النفق (أي
disable_tunneling_for_https_requests_over_http_proxy
HTTP CONNECT) لإرسال طلبات
HTTPS عبر وكيل
HTTP. يمكن استخدام هذا الإعداد لتعطيل ذلك.
no_proxy
بشكل افتراضي، تمر جميع الطلبات عبر الوكيل. ولتعطيل ذلك لمضيفات محددة، يجب تعيين المتغير
no_proxy.
يمكن تعيينه داخل العبارة
<proxy> لمُحلِّلات القوائم والمُحلِّلات البعيدة، أو كمتغير بيئة لمُحلِّل البيئة.
وهو يدعم عناوين IP، والنطاقات، والنطاقات الفرعية، ومحرف البدل
'*' للتجاوز الكامل. كما تُزال النقاط البادئة، تمامًا كما يفعل curl.
مثال
يتجاوز التكوين أدناه الوكيل عند إرسال الطلبات إلى
clickhouse.cloud وجميع نطاقاته الفرعية (على سبيل المثال،
auth.clickhouse.cloud).
وينطبق الأمر نفسه على GitLab، رغم وجود نقطة بادئة. لذا فإن كلاًّ من
gitlab.com و
about.gitlab.com سيتجاوز الوكيل.
<proxy>
<no_proxy>clickhouse.cloud,.gitlab.com</no_proxy>
<http>
<uri>http://proxy1</uri>
<uri>http://proxy2:3128</uri>
</http>
<https>
<uri>http://proxy1:3128</uri>
</https>
</proxy>