تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يُلقى استثناء عند محاولة الإنشاء إذا تم بلوغ هذا الحد. اضبطه على 0 لتعطيل هذا الحد الصارم. ينطبق هذا الحد على اتصالات الأقراص.

حجم خيار SO_RCVBUF لاتصالات disk ‏(S3 وAzure وGCS). القيمة الافتراضية هي 204800 ‏(200 كيلوبايت): إذ يُجرى الوصول إلى التخزين الكائني داخل الـRegion نفسها، حيث يكون حاصل ضرب عرض النطاق الترددي في زمن الاستجابة أقل بكثير من 100 كيلوبايت، لذا يوفّر حدّ صغير معدل نقل كاملًا مع تجنّب تخصيص kernel autotuning لمخازن buffer بحجم عدة MiB لكل socket. اضبط القيمة على 0 لاستخدام kernel TCP autotuning لمخزن buffer الاستقبال بدلًا من ذلك. ملاحظة: إعادة هذا الإعداد إلى 0 لا تستعيد الضبط التلقائي إلا للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما pooled connections الحالية فتحتفظ بأحجام buffer ثابتة إلى أن تُعاد تهيئتها.

حجم خيار SO_SNDBUF لاتصالات disk ‏(S3 وAzure وGCS). إذا ضُبطت هذه القيمة على قيمة أكبر من 0، فإنها تتجاوز autotuning الخاص بـ TCP في النواة لمخزن الإرسال المؤقت. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (autotuning). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة autotuning للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات الحالية ضمن pool فتحتفظ بأحجام مخزن مؤقت ثابتة إلى أن يُعاد إنشاؤها.

تكون مدة بقاء الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد أقصر بكثير. ينطبق هذا الحد على اتصال الأقراص.

تُعاد ضبط الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد بعد الاستخدام. اضبط القيمة على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاتصالات. ينطبق هذا الحد على اتصالات الأقراص.

تُسجَّل رسائل تحذير في السجلات إذا تجاوز عدد الاتصالات المستخدمة هذا الحد. وينطبق هذا الحد على اتصالات الأقراص.