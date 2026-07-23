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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

background_buffer_flush_schedule_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات التفريغ للجداول التي تستخدم محرك Buffer في الخلفية.

background_common_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لإجراء مجموعة متنوعة من العمليات (أغلبها جمع المهملات) لجداول *MergeTree-engine في الخلفية.

background_distributed_schedule_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات الإرسال الموزعة.

background_fetches_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لجلب أجزاء البيانات من نسخة متماثلة أخرى في الخلفية، وذلك لجداول *MergeTree-engine.

background_message_broker_schedule_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات تدفق الرسائل في الخلفية.

background_move_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم في الخلفية لنقل أجزاء البيانات إلى قرص أو وحدة تخزين أخرى لجداول MergeTree-engine.

background_pool_size

يضبط عدد الخيوط التي تنفّذ عمليات الدمج والتعديلات في الخلفية للجداول التي تستخدم محركات MergeTree.
  • يمكن أيضًا تطبيق هذا الإعداد عند بدء تشغيل الخادم من خلال إعدادات ملف التعريف default، وذلك للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة عند بدء تشغيل خادم ClickHouse.
  • لا يمكنك أثناء وقت التشغيل إلا زيادة عدد الخيوط.
  • لخفض عدد الخيوط، يجب إعادة تشغيل الخادم.
  • من خلال ضبط هذا الإعداد، يمكنك التحكم في حمل CPU والقرص.
يستهلك الحجم الأصغر للمجمّع موارد CPU والقرص بدرجة أقل، لكن عمليات الخلفية تتقدّم بوتيرة أبطأ، ما قد يؤثر في نهاية المطاف في أداء الاستعلامات.
قبل تغييره، يُرجى أيضًا الاطلاع على إعدادات MergeTree ذات الصلة، مثل: مثال

background_streaming_schedule_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات البث في الخلفية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦