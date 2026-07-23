إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة background_*.

تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات التفريغ للجداول التي تستخدم محرك Buffer في الخلفية.

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لإجراء مجموعة متنوعة من العمليات (أغلبها جمع المهملات) لجداول *MergeTree-engine في الخلفية.

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات الإرسال الموزعة.

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لجلب أجزاء البيانات من نسخة متماثلة أخرى في الخلفية، وذلك لجداول *MergeTree-engine

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات تدفق الرسائل في الخلفية.

الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم في الخلفية لنقل أجزاء البيانات إلى قرص أو وحدة تخزين أخرى لجداول MergeTree-engine.

يضبط عدد الخيوط التي تنفّذ عمليات الدمج والتعديلات في الخلفية للجداول التي تستخدم محركات MergeTree.

يمكن أيضًا تطبيق هذا الإعداد عند بدء تشغيل الخادم من خلال إعدادات ملف التعريف default ، وذلك للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة عند بدء تشغيل خادم ClickHouse.

، وذلك للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة عند بدء تشغيل خادم ClickHouse. لا يمكنك أثناء وقت التشغيل إلا زيادة عدد الخيوط.

لخفض عدد الخيوط، يجب إعادة تشغيل الخادم.

من خلال ضبط هذا الإعداد، يمكنك التحكم في حمل CPU والقرص.

يستهلك الحجم الأصغر للمجمّع موارد CPU والقرص بدرجة أقل، لكن عمليات الخلفية تتقدّم بوتيرة أبطأ، ما قد يؤثر في نهاية المطاف في أداء الاستعلامات.

قبل تغييره، يُرجى أيضًا الاطلاع على إعدادات MergeTree ذات الصلة، مثل:

مثال

< background_pool_size > 16 </ background_pool_size >

الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات البث في الخلفية.