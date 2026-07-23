الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات التفريغ للجداول التي تستخدم محرك Buffer في الخلفية.
background_buffer_flush_schedule_pool_size
الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لإجراء مجموعة متنوعة من العمليات (أغلبها جمع المهملات) لجداول *MergeTree-engine في الخلفية.
background_common_pool_size
الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات الإرسال الموزعة.
background_distributed_schedule_pool_size
الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لجلب أجزاء البيانات من نسخة متماثلة أخرى في الخلفية، وذلك لجداول *MergeTree-engine.
background_fetches_pool_size
الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات تدفق الرسائل في الخلفية.
background_message_broker_schedule_pool_size
الحد الأقصى لعدد خيوط التي ستُستخدم في الخلفية لنقل أجزاء البيانات إلى قرص أو وحدة تخزين أخرى لجداول MergeTree-engine.
background_move_pool_size
يضبط عدد الخيوط التي تنفّذ عمليات الدمج والتعديلات في الخلفية للجداول التي تستخدم محركات MergeTree.
background_pool_size
- يمكن أيضًا تطبيق هذا الإعداد عند بدء تشغيل الخادم من خلال إعدادات ملف التعريف
default، وذلك للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة عند بدء تشغيل خادم ClickHouse.
- لا يمكنك أثناء وقت التشغيل إلا زيادة عدد الخيوط.
- لخفض عدد الخيوط، يجب إعادة تشغيل الخادم.
- من خلال ضبط هذا الإعداد، يمكنك التحكم في حمل CPU والقرص.
قبل تغييره، يُرجى أيضًا الاطلاع على إعدادات MergeTree ذات الصلة، مثل:
يستهلك الحجم الأصغر للمجمّع موارد CPU والقرص بدرجة أقل، لكن عمليات الخلفية تتقدّم بوتيرة أبطأ، ما قد يؤثر في نهاية المطاف في أداء الاستعلامات.
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge.
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation.
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition
<background_pool_size>16</background_pool_size>
الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ التي ستُستخدم لتنفيذ عمليات البث في الخلفية.