يحدِّد نسبة بين عدد خيوط التنفيذ وعدد عمليات الدمج والتعديلات في الخلفية التي يمكن تنفيذها بالتوازي. على سبيل المثال، إذا كانت النسبة تساوي 2 وكان
background_merges_mutations_concurrency_ratio
background_pool_size مضبوطًا على 16، فيمكن لـ ClickHouse تنفيذ 32 عملية دمج في الخلفية بالتوازي. وهذا ممكن لأن العمليات الخلفية يمكن تعليقها وتأجيلها. ويكون ذلك مطلوبًا لإعطاء عمليات الدمج الصغيرة أولوية أعلى في التنفيذ.
لا يمكنك زيادة هذه النسبة إلا في وقت التشغيل. أمّا لتقليلها، فيجب إعادة تشغيل الخادم.وكما هو الحال مع الإعداد
background_pool_size، يمكن تطبيق الإعداد
background_merges_mutations_concurrency_ratio من ملف التعريف
default للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.
السياسة التي تحدد كيفية جدولة عمليات الدمج والتعديلات الخلفية. القيم الممكنة هي:
background_merges_mutations_scheduling_policy
round_robin و
shortest_task_first.
الخوارزمية المستخدمة لاختيار عملية الدمج أو التعديل التالية التي سينفذها مجمع الخيوط الخلفية. يمكن تغيير هذه السياسة أثناء التشغيل من دون إعادة تشغيل الخادم.
يمكن تطبيقها من ملف التعريف
default للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.
القيم الممكنة:
round_robin— تُنفَّذ كل عملية دمج أو تعديل متزامنة بترتيب round-robin لضمان عدم حرمان أي مهمة من التنفيذ. وتُستكمَل عمليات الدمج الأصغر أسرع من الأكبر فقط لأنها تحتوي على كتل أقل لدمجها.
shortest_task_first— تُنفَّذ دائمًا أصغر عملية دمج أو تعديل أولًا. تُسنَد الأولويات إلى عمليات الدمج والتعديلات بناءً على حجمها الناتج. وتُفضَّل عمليات الدمج الأصغر حجمًا بشكل صارم على الأكبر منها. تضمن هذه السياسة أسرع دمج ممكن للأجزاء الصغيرة، لكنها قد تؤدي إلى حرمان غير محدد المدة لعمليات الدمج الكبيرة في الأقسام المُحمَّلة بشدة بعمليات
INSERT.