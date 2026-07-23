تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يحدِّد نسبة بين عدد خيوط التنفيذ وعدد عمليات الدمج والتعديلات في الخلفية التي يمكن تنفيذها بالتوازي.

على سبيل المثال، إذا كانت النسبة تساوي 2 وكان background_pool_size مضبوطًا على 16، فيمكن لـ ClickHouse تنفيذ 32 عملية دمج في الخلفية بالتوازي. وهذا ممكن لأن العمليات الخلفية يمكن تعليقها وتأجيلها. ويكون ذلك مطلوبًا لإعطاء عمليات الدمج الصغيرة أولوية أعلى في التنفيذ.

لا يمكنك زيادة هذه النسبة إلا في وقت التشغيل. أمّا لتقليلها، فيجب إعادة تشغيل الخادم. default للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة. وكما هو الحال مع الإعداد background_pool_size ، يمكن تطبيق الإعداد background_merges_mutations_concurrency_ratio من ملف التعريفللحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.

السياسة التي تحدد كيفية جدولة عمليات الدمج والتعديلات الخلفية. القيم الممكنة هي: round_robin و shortest_task_first .

الخوارزمية المستخدمة لاختيار عملية الدمج أو التعديل التالية التي سينفذها مجمع الخيوط الخلفية. يمكن تغيير هذه السياسة أثناء التشغيل من دون إعادة تشغيل الخادم. يمكن تطبيقها من ملف التعريف default للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.

القيم الممكنة: