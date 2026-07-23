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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

access_control_improvements

إعدادات للتحسينات الاختيارية في نظام التحكم في الوصول. مثال:

access_control_path

المسار إلى المجلد الذي يخزّن فيه خادم ClickHouse إعدادات المستخدمين والأدوار المُنشأة بأوامر SQL. انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦