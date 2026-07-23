إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة access_control_*.

تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إعدادات للتحسينات الاختيارية في نظام التحكم في الوصول.

Setting Description Default on_cluster_queries_require_cluster_grant يحدّد ما إذا كانت الاستعلامات التي تستخدم ON CLUSTER تتطلب امتياز CLUSTER . true role_cache_expiration_time_seconds يحدّد عدد الثواني منذ آخر وصول يُحتفَظ خلالها بالدور في ذاكرة التخزين المؤقت للأدوار. 600 select_from_information_schema_requires_grant يحدّد ما إذا كان SELECT * FROM information_schema.<table> يتطلب أي امتيازات، أو يمكن لأي مستخدم تنفيذه. إذا ضُبطت القيمة على true، فسيتطلب هذا الاستعلام GRANT SELECT ON information_schema.<table> ، تمامًا كما هو الحال مع الجداول العادية. true select_from_system_db_requires_grant يحدّد ما إذا كان SELECT * FROM system.<table> يتطلب أي امتيازات، أو يمكن لأي مستخدم تنفيذه. إذا ضُبطت القيمة على true، فسيتطلب هذا الاستعلام GRANT SELECT ON system.<table> تمامًا كما هو الحال مع الجداول غير التابعة للنظام. الاستثناءات: يظل عدد قليل من جداول النظام ( tables و columns و databases وبعض الجداول الثابتة مثل one و contributors ) متاحًا للجميع؛ وإذا كان امتياز SHOW (مثل SHOW USERS ) ممنوحًا، فسيكون جدول النظام المقابل (أي system.users ) متاحًا. true settings_constraints_replace_previous يحدّد ما إذا كان القيد في ملف تعريف الإعدادات لإعداد معيّن سيلغي تأثير القيد السابق لذلك الإعداد (المعرّف في ملفات تعريف أخرى)، بما في ذلك الحقول التي لا يضبطها القيد الجديد. كما يفعّل نوع القيد changeable_in_readonly . true table_engines_require_grant يحدّد ما إذا كان إنشاء جدول باستخدام محرك جدول معيّن يتطلب امتيازًا. false throw_on_unmatched_row_policies يحدّد ما إذا كانت القراءة من جدول يجب أن تثير استثناءً إذا كان الجدول يحتوي على سياسات صفوف، ولكن لا تنطبق أيٌّ منها على المستخدم الحالي false users_without_row_policies_can_read_rows يحدّد ما إذا كان المستخدمون الذين ليست لديهم سياسات صفوف سماحية لا يزال بإمكانهم قراءة الصفوف باستخدام استعلام SELECT . على سبيل المثال، إذا كان هناك مستخدمان A وB، وكانت هناك سياسة صفوف معرّفة للمستخدم A فقط، فعندئذٍ إذا كانت قيمة هذا الإعداد true، فسيرى المستخدم B جميع الصفوف. وإذا كانت قيمة هذا الإعداد false، فلن يرى المستخدم B أي صفوف. true

مثال:

< access_control_improvements > < throw_on_unmatched_row_policies > true </ throw_on_unmatched_row_policies > < users_without_row_policies_can_read_rows > true </ users_without_row_policies_can_read_rows > < on_cluster_queries_require_cluster_grant > true </ on_cluster_queries_require_cluster_grant > < select_from_system_db_requires_grant > true </ select_from_system_db_requires_grant > < select_from_information_schema_requires_grant > true </ select_from_information_schema_requires_grant > < settings_constraints_replace_previous > true </ settings_constraints_replace_previous > < table_engines_require_grant > false </ table_engines_require_grant > < role_cache_expiration_time_seconds > 600 </ role_cache_expiration_time_seconds > </ access_control_improvements >

المسار إلى المجلد الذي يخزّن فيه خادم ClickHouse إعدادات المستخدمين والأدوار المُنشأة بأوامر SQL.

انظر أيضًا